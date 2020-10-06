Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі Степанакерта, Баку продовжує "контрнаступ"

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Міністерство оборони Вірменії стверджує, що Азербайджан обстріляв столицю невизнаного Нагірного Карабаху Степанакерт та розпочав наступ на південь регіону. Офіційне Баку зі свого боку наказало продовжувати контрнаступ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У другій половині дня азербайджанські збройні сили, кинувши резервні сили і величезну кількість військової техніки, зокрема танки і артилерію, на поле бою, почали широкомасштабний наступ на південному напрямку лінії зіткнення Арцаху (невизнаного Нагірного Карабаху. - Ред.) й Азербайджану", - заявила речниця міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

За її словами, 6 жовтня Азербайджан почав ракетний обстріл Степанакерта.

Раніше експерти міжнародної правозахисної організації Amnesty International підтвердили, що столиця Нагірного Карабаху зазнала обстрілів касетними бомбами ізраїльського виробництва.

Офіційне Баку наразі не коментувало звинувачення в обстрілі столиці невизнаної республіки.

Водночас, міністр оборони Азербайджану Закір Гісанов наказав продовжити контрнаступ у зоні конфлікту та погрожує "адекватними кроками у відповідь", якщо Вірменія застосує військові системи "Іскандер".

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