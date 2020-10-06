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Новини Агресія Росії проти України
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Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі Степанакерта, Баку продовжує "контрнаступ"

Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі Степанакерта, Баку продовжує
Фото: AP

Міністерство оборони Вірменії стверджує, що Азербайджан обстріляв столицю невизнаного Нагірного Карабаху Степанакерт та розпочав наступ на південь регіону. Офіційне Баку зі свого боку наказало продовжувати контрнаступ.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"У другій половині дня азербайджанські збройні сили, кинувши резервні сили і величезну кількість військової техніки, зокрема танки і артилерію, на поле бою, почали широкомасштабний наступ на південному напрямку лінії зіткнення Арцаху (невизнаного Нагірного Карабаху. - Ред.) й Азербайджану", - заявила речниця міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

За її словами, 6 жовтня Азербайджан почав ракетний обстріл Степанакерта.

Раніше експерти міжнародної правозахисної організації Amnesty International підтвердили, що столиця Нагірного Карабаху зазнала обстрілів касетними бомбами ізраїльського виробництва.

Офіційне Баку наразі не коментувало звинувачення в обстрілі столиці невизнаної республіки.

Водночас, міністр оборони Азербайджану Закір Гісанов наказав продовжити контрнаступ у зоні конфлікту та погрожує "адекватними кроками у відповідь", якщо Вірменія застосує військові системи "Іскандер".

Дивіться також: Вірмени показали знищення двох азербайджанських танків. ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+24
Азербайджан робе свою справу,вірменські окупанти повинні бути знищені.
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06.10.2020 20:03 Відповісти
+15
Вчера глянул телик ради интереса. Сейчас все мертведчуковские, пинчуковские, коломойские и ахметовские говноканалы переживают за армян.т.е сочувствуют гребанным оккупантам.
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06.10.2020 20:10 Відповісти
+14
в війні нема нічого доброго. но і окупант повинен розуміти що відплата немінуема...армянам краще вивести своі війська і сплатить репарацію за всі роки і жертви тіеі війни..
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06.10.2020 20:18 Відповісти
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Азербайджан робе свою справу,вірменські окупанти повинні бути знищені.
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06.10.2020 20:03 Відповісти
Ой та досить вам. Сагайдачний та Сірко з Байдою у трунах перевертаються, коли узнають, що турки, виявляється, найкращі друзі українців!
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06.10.2020 20:36 Відповісти
На Січі,розмовляли турецькою,Хмельницький читав Сури з Корану арабською мовою,досить казочки розповідати-пра веру праваславную та іншу совдєпівську маячню
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06.10.2020 20:41 Відповісти
А Сагайдачний під Хотином чи Варною з турками на якій мові розмовляв? Іван Сірко розмовляв турецькою з ким? І до чого тут, блд, "казочки розповідати-пра веру праваславную"?
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06.10.2020 20:49 Відповісти
азері не турки, а потюрчені перси. А оскільки українці це здебільшого ослов'янені скіфо-сармати (тобто також перського походження) то азері по крові нам навіть рідніші ніж кацапи фіно-угри
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06.10.2020 22:05 Відповісти
Тези про азєрів-потюрчених персів і слов'ян скіфосарматів - це, вибачте, брєд! А кацапи чухонці - це уральська група, азєри тюрки -алтайська. До речі, вірмени, як і слов'яни - індоєвропейці.
Хоча це всього лише мови і до фізіологічних, генетичних та історичних чинників вони мають дуже відносне значення.
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06.10.2020 22:17 Відповісти
а ти спочатку запитай у іранців - ким вони вважають азейбарджанців. А в Ірані азейбаржанців живе набагато більше ніж в самому Азейбарджані
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06.10.2020 22:24 Відповісти
Дуже аргументовано! На фіга та наука, треба просто запитати у іранців...
А Ердоган з Алієвим кажуть - "дві країни - один народ", то й що?
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06.10.2020 22:32 Відповісти
по мові і культурі вони один народ - але не по крові. Так само як і всі слов'яни між собою генетично не рідня - їх об'єднує мова, культура та релігія. Тому й навіть кацапи фіно-угри вважають себе слов'янами
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07.10.2020 00:05 Відповісти
Ары это гаплогруппа R1b, а украинцы в основном R1a - это разные гаплогруппы. R1a - индоарийская гаплогруппа, а R1b - кельтская европейская гаплогруппа.
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07.10.2020 01:05 Відповісти
Найбільша частина "української" гаплогрупи R1a серед...киргизів! Індоарійці, ****...
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07.10.2020 11:41 Відповісти
Патаму шо гены идентификаторы не влияют на фенотип, не реплицируются, но точно указывают на происхождение. Поэтому киргизы и узкоглазые от монголов, но происходят из Европы (уйгуры и юэджы).
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07.10.2020 13:08 Відповісти
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06.10.2020 23:29 Відповісти
Дізнаються про православних кацапів та їх "подвиги" проти України і заспокояться.
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06.10.2020 23:21 Відповісти
Маючи такого сусіда як кацапія, не дивно що турки наші, хоча і ненайкращі, але друзі.
До речі не турки зараз у Криму татарів щімлять
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07.10.2020 08:44 Відповісти
Бросив технику на поле боя начали наступление...
Кабы совсем по армянски.
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06.10.2020 20:05 Відповісти
на поле боя не оказалось дорог-пришлось идти пешком
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06.10.2020 20:16 Відповісти
на цензоре те еще юмористы
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06.10.2020 20:48 Відповісти
Министерство обороны Армении утверждает, что Азербайджан обстрелял столицу непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт и начал наступление на юг региона. Официальный Баку, в свою очередь, приказал продолжать наступление.Источник: https://censor.net/ru/n3223285

Как то глупо звучит фраза...
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06.10.2020 20:08 Відповісти
Армяне хотят втянуть Парашу в региональную войну в рамках ОДКБ. Поэтому провоцирует Ереван Баку всеми средствами, что бы дать повод (казус белли) Мокшании. Но тогда должен и картофельный фюрер беларуссов в эту бойню сунуть и казахи те дак же.
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06.10.2020 20:10 Відповісти
картопляний фюрер поставляв азері Полонези і почувається незручно
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06.10.2020 22:08 Відповісти
незручно спать на паталкє
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06.10.2020 22:32 Відповісти
Або в почтовий ящик насрати.
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06.10.2020 23:22 Відповісти
Ковдра зпадає.((((
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07.10.2020 09:42 Відповісти
Азербайджан вынужден обстреливать оккупантов ракетами и продолжать контрнаступление, чтобы спасти тех же армян от совершения новых военных преступлений и преступлений против человечности, которые они уже успели натворить по привычке в т.ч. и в войне 2020.
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06.10.2020 20:10 Відповісти
Армян эвакуировать нужно, а не болтовней заниматься!
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06.10.2020 20:10 Відповісти
Так армяне привязывают своих бойцов... цепью (!), чтобы те не сбегали с позиций. На выходных был видосик в ютубе.
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06.10.2020 20:12 Відповісти
Это глупо, т.к. увеличивает невосполнимые потери.
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06.10.2020 20:15 Відповісти
так поступали німці в роки війни.. приковували штрафніків до кулемета...в основном власовців..
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06.10.2020 20:21 Відповісти
профессор Преображенский давал дельные советы не читайте советских газет перед едой Армения обвинила Азербайджан в обстреле Степанакерта, Баку продолжает контрнаступление - Цензор.НЕТ 2741
а теперь реальность . фото опубликованное в газете "Правда" летом 1941 года с характерной подписью. На самом деле солдат держит в руках немецкую автомобильную цепь противоскольжения, которая в гололедицу надевалась на покрышку колеса, а в остальное время ее просто возили в инструментальном ящике или в багажнике. В общем, это один из ярких образчиков, мягко говоря, не очень правдивой военной пропаганды.
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06.10.2020 20:33 Відповісти
https://twitter.com/newkc14/status/1312782281782833153?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F

Прикованный цепью
#армянский пулеметчик, чтобы не сбежал. Таки не сбежал...
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06.10.2020 20:47 Відповісти
мой ответ был касательно ужасной отвратительной и при этом никем толком не подтвержденной привычки немцев приковывать кого попало и непременно к пулемету на истории про армянские извращения я как бы не покушался
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06.10.2020 20:53 Відповісти
Принимается. У армян есть намного страшнее вещи, которые я не хочу выкладывать.
Речь идет о глумлениях над мертвыми солдатами.
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06.10.2020 21:10 Відповісти
не уж извьте . тем более что я в этом особо и не сомневаюсь
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06.10.2020 21:17 Відповісти
избавьте
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06.10.2020 21:25 Відповісти
мабуть потрібно пашиняна проковать до іскандера та запулять у наступ
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06.10.2020 22:36 Відповісти
еще и "немецкие фашисты"

Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі Степанакерта, Баку продовжує "контрнаступ" - Цензор.НЕТ 1605
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06.10.2020 21:18 Відповісти
а то но мне больше нравятся обзывалки белополяки и белофины
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06.10.2020 21:23 Відповісти
Были "исправительные батальоны" из преступников и политически неблагонадежных немцев. При чем тут власовцы?
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06.10.2020 20:45 Відповісти
Азєрська туфта.
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06.10.2020 20:37 Відповісти
Азербайджан сегодня предложил создать зеленые коридоры
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06.10.2020 22:28 Відповісти
В Турцию
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06.10.2020 23:14 Відповісти
Вчера глянул телик ради интереса. Сейчас все мертведчуковские, пинчуковские, коломойские и ахметовские говноканалы переживают за армян.т.е сочувствуют гребанным оккупантам.
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06.10.2020 20:10 Відповісти
А скабеева кроет армян и требует вывести войска.
Мир сошел с ума.
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06.10.2020 20:26 Відповісти
Скабеева кроет армян потому, что Роися обосралась и ничем не может помочь.
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06.10.2020 21:35 Відповісти
Подрашистникам . соотечественникам 🎒рюкзаковян
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06.10.2020 20:37 Відповісти
В Украине сплошные журнашлюхи тварюки без чести и совести , за небольшим исключением
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06.10.2020 20:43 Відповісти
Дай Боже сил и армянам и азерам, болею за обе нации. С тех пор как везде затишье вся надежда только на вас.Продолжайте наполнять ютуб хорошими видео.
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06.10.2020 20:15 Відповісти
ну ти і ізвращенец.. скориш за все лапоть. репоед..тіки ви все ніяк крові напитися неможете..
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06.10.2020 20:20 Відповісти
Прочитай комментарии под темами где азеры лупят армяшь, так там одни лапти и репоеды.
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06.10.2020 20:25 Відповісти
ты удмурт?
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06.10.2020 21:02 Відповісти
в війні нема нічого доброго. но і окупант повинен розуміти що відплата немінуема...армянам краще вивести своі війська і сплатить репарацію за всі роки і жертви тіеі війни..
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06.10.2020 20:18 Відповісти
На фото к новости - разбомбленная сегодня казарма армянских незаконных формирований в Степанокерте.
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06.10.2020 20:24 Відповісти
Из азербаджана СМИ лепят "агрессора", хотя все наоборот.
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06.10.2020 20:24 Відповісти
"Давай, дави их, бл...!" Как завещали русские.. Азербайджан- вперед!
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06.10.2020 20:26 Відповісти
Армения, готовь места, встречать своих братьев из Карабаха!
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06.10.2020 20:27 Відповісти
Угу, как раз.
Поедут на маскву и, не приведи господь, к нам.
Имеем слабо объяснимое свойство принимать разный непотриб.
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06.10.2020 20:30 Відповісти
у Львові вірменська діаспора ще з монголо-татарських часів
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06.10.2020 22:14 Відповісти
на подмацковских базарах.
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06.10.2020 21:03 Відповісти
"бросив резервные силы и огромное количество военной техники, в том числе танки и артиллерию, на поле боя, начали широкомасштабное наступление"
Не могу понять.
1 вариант: ввели в бой
2 вариант: побросали на поле боя и пошли пешком
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06.10.2020 20:28 Відповісти
"Бросив все силы".Так понятно ?
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06.10.2020 20:33 Відповісти
Интуиция так подсказывает? Мне тоже. Но
"бросив на поле боя" и "бросив в бой" имеют противоположный смысл.
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06.10.2020 20:56 Відповісти
хто що кинув ...
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06.10.2020 23:43 Відповісти
https://mod.gov.az/ru/news/zahvachennaya-podrazdeleniyami-azerbajdzhanskoj-armii-bronetehnika-protivnika-video-32708.html Захваченная подразделениями Азербайджанской Армии бронетехника противника -

Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі Степанакерта, Баку продовжує "контрнаступ" - Цензор.НЕТ 6861
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06.10.2020 23:37 Відповісти
Є@онутьій русяз.
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06.10.2020 20:56 Відповісти
Работал и с армянами ,и с азербайджанцами. Не заплатил армянин.Давно это было. Но я запомнил.
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06.10.2020 21:06 Відповісти
Аналогічно, до цих пір пам'ятаю прізвище(саркісян).
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06.10.2020 21:15 Відповісти
А меня Саркисович. Это отчество.
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06.10.2020 21:23 Відповісти
После Карабаха на очереди будет Крым .
Турки помнят про свои сакральные земли ...
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06.10.2020 21:09 Відповісти
https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #Азербайджанские войска захватили новые боевые позиции армянских банд. https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5?src=hashtag_click #Армяне спешно отступили https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах
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06.10.2020 21:14 Відповісти
В коментах багато претензій до стилістики, граматики.
"Філологи" явно "з другого боку", губки надули, брівки насупили.

А зміст новини ясний яснішого - вірмен луплять і не збираються зупинятись.
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06.10.2020 21:20 Відповісти
Пох на ту Армению с ее видосиками и воплями.
Азербайджан должен молча продолжать давить оккупантов.
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06.10.2020 21:31 Відповісти
Карабах бывшая территория Армянского Царства . Аналогия крым/раша . Армяне забрали свою территорию назад , азербайджан хочет вернуть землю под оккупацию. все равно как если бы украинцы вернули крым а росия попыталась его вернуть вооруженным путем .
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06.10.2020 22:28 Відповісти
Если же очень коротко углубляться в сравнительно недавнюю историю этого региона, имеющую прямое отношение к современным событиям, то начать следует с начала ХІХ века, когда Российская империя, вдохновлённая успехами предыдущих завоеваний и присоединением Грузинского царства и кавказских княжеств, начала военную экспансию на южном Кавказе. В ходе войн с Турцией и Персией в 1800-1813 годах Россия заняла территорию нынешнего Азербайджана, включая Карабахское ханство, населенное в то время в подавляющем большинстве азербайджанцами.
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06.10.2020 22:34 Відповісти
Армянское Царство существовало во времена Римской Империи , а ты мне даешь данные после того как степные кочевники захватили террриторию принадлежавшую более цивилизованным народам основав там османскую империю с дикими законами и правилами особенно для народов захваченных территорий.
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06.10.2020 22:46 Відповісти
а до т.н. армянского царства там бродили динозавры. нужно отдать взад захваченую хитрожопыми арами землю рептилоидам?
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06.10.2020 22:54 Відповісти
про рептилоидов и динозавров не знаю , но азербайджанцы имеют на карабах меньше прав чем армяне . азербайджан оказался владельцем значительно позже путем завоевания и миграции . точно так же московиты могут заявить что Крым исконно рузкий и никакого отношения к Украине не имеет ибо они его в руско-турецкой войне захватили .
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06.10.2020 23:00 Відповісти
А мне, например, запомнилась резня армян в прошлом веке не доведенная турками до конца.
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06.10.2020 23:18 Відповісти
Вааще при неатердальцах никаких арасраниев не существовало вааще. Так шо не жили ане там.
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07.10.2020 01:14 Відповісти
ні, скоріше кранти
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06.10.2020 22:43 Відповісти
не цікава війна - досі жодного запеклого вуличного бою
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06.10.2020 22:18 Відповісти
та всі вже звикли, що на вулицях тільки менти воюють
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06.10.2020 22:44 Відповісти
з протестувальниками
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06.10.2020 22:46 Відповісти
Украине похер на вас хачей. Не хотели признавать Крым украинским? Теперь на себе испытайте аннексию.
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06.10.2020 22:51 Відповісти
полностью согласен. и все ары должны быть как минимум изгнаны из нко.
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06.10.2020 22:55 Відповісти
точно так же как росия изгнала всех украинцев из Крыма и части Донбасса ?
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06.10.2020 23:02 Відповісти
никто не победит.
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07.10.2020 03:45 Відповісти
Степанакерт - территория Азейбарджана... хотят стреляют, хотят нет... это их внутреннее дело.
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07.10.2020 14:34 Відповісти
 
 