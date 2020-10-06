Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі Степанакерта, Баку продовжує "контрнаступ"
Міністерство оборони Вірменії стверджує, що Азербайджан обстріляв столицю невизнаного Нагірного Карабаху Степанакерт та розпочав наступ на південь регіону. Офіційне Баку зі свого боку наказало продовжувати контрнаступ.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У другій половині дня азербайджанські збройні сили, кинувши резервні сили і величезну кількість військової техніки, зокрема танки і артилерію, на поле бою, почали широкомасштабний наступ на південному напрямку лінії зіткнення Арцаху (невизнаного Нагірного Карабаху. - Ред.) й Азербайджану", - заявила речниця міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.
За її словами, 6 жовтня Азербайджан почав ракетний обстріл Степанакерта.
Раніше експерти міжнародної правозахисної організації Amnesty International підтвердили, що столиця Нагірного Карабаху зазнала обстрілів касетними бомбами ізраїльського виробництва.
Офіційне Баку наразі не коментувало звинувачення в обстрілі столиці невизнаної республіки.
Водночас, міністр оборони Азербайджану Закір Гісанов наказав продовжити контрнаступ у зоні конфлікту та погрожує "адекватними кроками у відповідь", якщо Вірменія застосує військові системи "Іскандер".
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Хоча це всього лише мови і до фізіологічних, генетичних та історичних чинників вони мають дуже відносне значення.
А Ердоган з Алієвим кажуть - "дві країни - один народ", то й що?
До речі не турки зараз у Криму татарів щімлять
Кабы совсем по армянски.
Как то глупо звучит фраза...
а теперь реальность . фото опубликованное в газете "Правда" летом 1941 года с характерной подписью. На самом деле солдат держит в руках немецкую автомобильную цепь противоскольжения, которая в гололедицу надевалась на покрышку колеса, а в остальное время ее просто возили в инструментальном ящике или в багажнике. В общем, это один из ярких образчиков, мягко говоря, не очень правдивой военной пропаганды.
Прикованный цепью
#армянский пулеметчик, чтобы не сбежал. Таки не сбежал...
Речь идет о глумлениях над мертвыми солдатами.
Мир сошел с ума.
Поедут на маскву и, не приведи господь, к нам.
Имеем слабо объяснимое свойство принимать разный непотриб.
Не могу понять.
1 вариант: ввели в бой
2 вариант: побросали на поле боя и пошли пешком
"бросив на поле боя" и "бросив в бой" имеют противоположный смысл.
Турки помнят про свои сакральные земли ...
"Філологи" явно "з другого боку", губки надули, брівки насупили.
А зміст новини ясний яснішого - вірмен луплять і не збираються зупинятись.
Азербайджан должен молча продолжать давить оккупантов.