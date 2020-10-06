Вірмени показали знищення двох азербайджанських танків. ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис знищення солдатами армії Вірменії двох азербайджанських танків під час боїв у Нагірному Карабасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому записі видно, що один з танків був знищений на облаштованій стаціонарній позиції, а другий - під час руху по дорозі.

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