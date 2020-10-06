Вірмени показали знищення двох азербайджанських танків. ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис знищення солдатами армії Вірменії двох азербайджанських танків під час боїв у Нагірному Карабасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованому записі видно, що один з танків був знищений на облаштованій стаціонарній позиції, а другий - під час руху по дорозі.
Топ коментарі
+18 Propan
показати весь коментар06.10.2020 10:41 Відповісти Посилання
+18 шуліка степовий
показати весь коментар06.10.2020 10:43 Відповісти Посилання
+14 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар06.10.2020 10:40 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=fvdkQ-6kRqg
https://www.youtube.com/watch?v=ee8wT2_Bnk0
это последствия ударов дронов
БМП и КамАЗ сгорели прямо в укрытии (от обычной арты, но не от дронов)
вот поэтому и сбежали
Например, подобной http://saper.isnet.ru/mines/tm-83.html этой http://saper.isnet.ru/mines/tm-83.html Противотанковая мина ТМ-83 http://saper.isnet.ru/mines/tm-83.html