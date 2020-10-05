Армія Азербайджану зайняла село Талиш у Нагірному Карабасі. ВIДЕО

Село Талиш у Нагірному Карабасі зайняли військовослужбовці Азербайджану.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувало Міноборони Азербайджану.

Згідно з підписом до відео, армія Азербайджану зайняла село Талиш у Нагірному Карабасі.

На кадрах видно порожні вулиці і військових з азербайджанським прапором.

Крім того, на відео чути постріли.

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