УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7436 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
19 988 81

Армія Азербайджану зайняла село Талиш у Нагірному Карабасі. ВIДЕО

Село Талиш у Нагірному Карабасі зайняли військовослужбовці Азербайджану.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувало Міноборони Азербайджану.

Згідно з підписом до відео, армія Азербайджану зайняла село Талиш у Нагірному Карабасі.

На кадрах видно порожні вулиці і військових з азербайджанським прапором.

Крім того, на відео чути постріли.

Дивіться також: Вірменські військові показали захоплену техніку ЗС Азербайджану - Т-90С і БТР-82А. ВIДЕО

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
Освобожденные азербайджанцами территории Карабаха!

Армия Азербайджана заняла село Талыш в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 2436
показати весь коментар
05.10.2020 17:30 Відповісти
+32
Слава Азербайджану!
показати весь коментар
05.10.2020 17:27 Відповісти
+24
какое отношение имеет гражданин Украины Нигоян и прочие патриоты Украины - этнические армяне - к агрессивной оккупанской политике Еревана?
ты сам за метлой следи!
показати весь коментар
05.10.2020 18:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Азербайджану!
показати весь коментар
05.10.2020 17:27 Відповісти
Азербайджанцы встречают карету с телами погибших воинов. До мороза по коже напомнило 2014-й…

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1312658347041132545
показати весь коментар
05.10.2020 17:29 Відповісти
А куда подевались гордые потомки парфян?
показати весь коментар
05.10.2020 17:30 Відповісти
бежали
показати весь коментар
05.10.2020 17:31 Відповісти
Их не успели приковать цепями к флагштоку)
показати весь коментар
05.10.2020 17:37 Відповісти
Вспомнился старый фильм...
Добежать до канадской границы за 15 минуте...
показати весь коментар
05.10.2020 17:40 Відповісти
они отступили, чтобы защитить рынки замордовья.
показати весь коментар
05.10.2020 17:36 Відповісти
Армия Азербайджана заняла село Талыш в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6528
показати весь коментар
05.10.2020 17:40 Відповісти
Вот сейчас сказочнику Г.Х. Андерсону стало обидно, так быстро его обошли какие то вытязи в тигровой шкурке. во ары жгут. спринтерский забег они называют временным и тактическим отступлением.
показати весь коментар
05.10.2020 17:42 Відповісти
З такими щічками нелегко буде тактично відсупити.
показати весь коментар
05.10.2020 19:21 Відповісти
А кто из них потомки парфян? Азербайджанцы себя считают наследниками Мидии, которая входила в состав Пафянского царства, а вот Армения в состав Парфии в основном не входила.
показати весь коментар
05.10.2020 17:49 Відповісти
Освобожденные азербайджанцами территории Карабаха!

Армия Азербайджана заняла село Талыш в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 2436
показати весь коментар
05.10.2020 17:30 Відповісти
Гарна карта. Оптимістичний початок. Ще попереду багато роботи.
показати весь коментар
05.10.2020 18:55 Відповісти
угу
впереди укрепленные горные районы
а армяне уже мобилизовались
плюс через месяц в горах зима
поэтому, если честно, не уверен, что ВС Азербайджана отобьют весь Карабах
только если армяне начнут беспорядочно бежать
показати весь коментар
05.10.2020 23:46 Відповісти
население приняло правильное решение, не мешать.
показати весь коментар
05.10.2020 17:31 Відповісти
Армия Азербайджана ОСВОБОДИЛА село Талыш в Нагорном Карабахе.
показати весь коментар
05.10.2020 17:33 Відповісти
а где тушки зажмуреных ар? или они предусмотрительно хутко втиклы в невидомому напрямку?
показати весь коментар
05.10.2020 17:35 Відповісти
да и здания в центре не выглядят, как Дом Павлова...
так, немного посекло осколками
показати весь коментар
05.10.2020 17:38 Відповісти
то даже не осколки, то брызги от армянских пердаков.
показати весь коментар
05.10.2020 17:39 Відповісти
только кацапня прикрывается мирными жителями и стреляет в них.
показати весь коментар
05.10.2020 19:35 Відповісти
Услышали что в Москве цена на гранаты поднялась в 2 раза...
показати весь коментар
05.10.2020 17:39 Відповісти
Бежали смелые армяне и кал роняли на бегу...
показати весь коментар
05.10.2020 17:46 Відповісти
Брать в кольцо, перекрыть логистику от пузатых носастиков и карабах НАШ
показати весь коментар
05.10.2020 17:42 Відповісти
Там задача номер 1 отрезать АРМАНИ от Ирана...через который ручная сует АРМАНИ свою шум помощ...
показати весь коментар
05.10.2020 17:46 Відповісти
Свежак!
ВС Армении отступили из Гадрута.
Теперь ВС Азербайджана с юга прошли уже треть пути до Степанакерта.
показати весь коментар
05.10.2020 18:18 Відповісти
Минобороны Армении официально заявило об отступлении
«На некоторых направлениях фронта в тактических целях Армия обороны отвела войска, чтобы избежать излишних потерь», - заявил пресс-секретарь так называемого президента «НКР» Ваграм Погосян. Информацию подтвердили и в Министерстве обороны Армении.

https://haqqin.az/news/190960
показати весь коментар
05.10.2020 17:45 Відповісти
«Мы прогоняем их так, как прогоняют собак. Азербайджанский солдат прогоняет их, как собак. На наших оккупированных территориях сейчас поднимают флаг Азербайджана». Об этом заявил https://haqqin.az/ilxam-aliev/ президент Азербайджана https://haqqin.az/ilxam-aliev/ Ильхам Алиев в своем обращении к нации.
«В их окопах теперь стоит азербайджанский солдат. Их посты в наших руках. Их танки теперь водим мы. В наших руках и другая их боевая техника и грузовики. Мы выполняем и будем выполнять нашу спасительную миссию. Пусть руководство Армении хорошо задумается, пока не поздно. Выдвигает нам 7 условий. Да кто ты такой, что ставишь перед нами условия? Теперь посмотрим, какое ты условие выдвигаешь! Упав на колени молишь, чтобы восстановили режим прекращения огня», - сказал президент.
показати весь коментар
05.10.2020 18:01 Відповісти
Красивое село. Война, мать её.
показати весь коментар
05.10.2020 18:07 Відповісти
..да покруче..- просто богатое.. у нас это и не селом бы звалось...
показати весь коментар
06.10.2020 02:03 Відповісти
Ребята , у нас в Украине проживает большая армянская диаспора и украинцы армянского происхождения , одного из них , Нигояна , уже нет с нами . За метлой следите , панове , пожалуйста , будьте корректнее . Спасибо . СЛАВА УКРАИНЕ !!!
показати весь коментар
05.10.2020 18:10 Відповісти
какое отношение имеет гражданин Украины Нигоян и прочие патриоты Украины - этнические армяне - к агрессивной оккупанской политике Еревана?
ты сам за метлой следи!
показати весь коментар
05.10.2020 18:17 Відповісти
Его семья беженцы.
показати весь коментар
05.10.2020 18:41 Відповісти
ОК, давай рассмотрим пример подробнее
его семья вполне могла бы в 95-м - 96-м вернуться в Карабах (армяне ведь ту войну выиграли!), тем самым став сопричастными к армянской оккупации
став аналогом наших коллаборантов из ЛДНР
но нет, они выбрали честную жизнь на новой Родине
и как гражданина Украины в 2013-м его уже ничего не связывало с оккупантской политикой Еревана
---
ну когда уже наши малоросы начнут думать головой, а не эмоциями (т.е. жопой)?
показати весь коментар
05.10.2020 23:38 Відповісти
Конечно ни какого , возможно . Я просто хотел попросить всех быть корректнее в высказываниях . Они живут среди нас , помогают нам , общаются и читают всё это . Слово, оно ведь вещь такая - обидеть может . А за метлу - прости , друг , ******* хейтерство .
показати весь коментар
05.10.2020 20:14 Відповісти
те, которые живут среди нас - это другие армяне, наши армяне
они же не едут захватывать азербайджанску землю
---
есть разница между этническим происхождением человека и его принадлежностью к политической нации
Нигоян - это украинец армянского происхождения
украинец!
показати весь коментар
05.10.2020 23:41 Відповісти
А где были заявы армянской диаспоры , когда в посольство их страны - Украины, ************ ары швыряли борщ? Особенно улыбал их лозунг " Ешьте и замолчите" , от граждан страны , живущих на подачки рашки и своей диаспоры. Так , что может ты, защитник ************ попрошаек, прикусишь язычек?
показати весь коментар
05.10.2020 19:30 Відповісти
Да никакой я не защитник , говнюков всегда и везде хватало . Я против хейтерства (to hate - ненавидеть) , откуда у нас это , какая-то злоба против армян ни с того ни с сего . У нас их много живёт , учатся , работают , лечат (врачи хорошие и отзывчивые) , ведь они всё это читают , я лишь прошу о корректности . Мне на позицию официального Еревана - насрать , здесь живут люди , не чужие нам , которых наши высеры могут обидеть . Ребята будьте аккуратнее с мыслями .
показати весь коментар
05.10.2020 19:57 Відповісти
Спасибо за перевод, мой уровень английского позволяет мне обойтись без Ваших подсказок.
А где , Вы увидели ненависть к конкретному врачу-армянину или торговцу шаурмой , проживающему в Днепре или Одессе? Основная масса форумчан радуется успехам Азербайджана, который показывает , как нужно забирать свое. А мне вот не насрать на любые страны , которые подыгрывают рашке, а Армения именно такая страна.
показати весь коментар
05.10.2020 20:04 Відповісти
Прости , брат . Как бы тебе объяснить : я ведь не против успехов Азербайджана , Армения - страна ************ , с Карабахом можно было давно решить . Я о другом , о нас . Прочитай всю ветку , мы ведь такими не были , надо как-то толерантнее радоваться , что-ли
показати весь коментар
05.10.2020 20:33 Відповісти
А где ты вообще видел хороших армян? У нас их очень много проживает в городе, исторически то есть еще до войны в карабахе поселились. С началом войны в карабахе стало в два раза больше, сейчас еще и из донбасса прикатили к своим сородичам. Ничего хорошего про этих вроде наших граждан сказать не могу! Все поддерживают х-ло и козлостан,до хрипоты в голосе рассказывают ,что Украина напала на донбасятию! Очень был бы не против ,что бы этот гордый народ ,весь выехал защищать свою армению. И чем быстрее тем лучше.
показати весь коментар
05.10.2020 21:32 Відповісти
Та территория ,которую освободили азербайджанцы ,никогда не входила в состав тогдашней Нагорно-Карабахской АО Азербайджанской ССР ,и была оккупирована армянами в 1993 году.
показати весь коментар
05.10.2020 18:16 Відповісти
Свежак!
ВС Армении отступили из Гадрута.
Теперь ВС Азербайджана с юга прошли уже треть пути до Степанакерта.
показати весь коментар
05.10.2020 18:16 Відповісти
"отступила" это в смысле только пыль из под копыт?
показати весь коментар
05.10.2020 18:20 Відповісти
та похоже, что да

https://twitter.com/newkc14/status/1313123800788209664

https://twitter.com/newkc14/status/1313124511684931585
показати весь коментар
05.10.2020 18:21 Відповісти
брошенное арами при отступлении

https://haqqin.az/news/190967
показати весь коментар
05.10.2020 18:24 Відповісти
Армения обстреляла 6 городов Азербайджана.Это Гаага чуваки
показати весь коментар
05.10.2020 18:28 Відповісти
Та прям таки Гаага. *********** обстреливали Мариуполь из градов, но так никто в Гаагу и не попал.
показати весь коментар
05.10.2020 18:38 Відповісти
ИХТАМНЕТы лежать в могилах от острова Русский на Дальнем Востоке до деревни Выбуты Псковской области.Всему свое время...
показати весь коментар
05.10.2020 18:41 Відповісти
Азербайджан по территории Армении не стрелял..вывод?Пашинян военный преступник...
показати весь коментар
05.10.2020 18:35 Відповісти
Армія Азербайджану зайняла село Талиш у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 382 Закрытые ИХТАМНЕТы Путлера
показати весь коментар
05.10.2020 18:46 Відповісти
Погибшие ИХТАМНЕТы РАБссии на Донбассе,это Государственная Тайна РАБссии..
показати весь коментар
05.10.2020 18:52 Відповісти
Читать официальный ответ Прокуратуры РАБссии надеюсь читать все умеют...
показати весь коментар
05.10.2020 18:53 Відповісти
Зебилы ,вы хоть разницу заметили , Зеленский отводит Украинские войска , хотя сейчас есть армия , в отличие от 14 -го года , Сильная Армия , а Лидер Алиев забирает обратно Свои Территории
показати весь коментар
05.10.2020 19:07 Відповісти
Пашинян ,уходи из Карабаха ,пожалей молодежь
показати весь коментар
05.10.2020 19:14 Відповісти
Чомусь вспомнився анекдот-у киргизького військового питають-як на киргизьській буде "наступати"?-Вітповідає "кал салуу".А як буде "відступати"?-Той каже,а в нас немає такого слова".Ну,а якщо доводиться відступати,то як?-А ми розвертаємося,і "кал салуу"...Так і армяни,ніколи не відступають..
показати весь коментар
05.10.2020 19:23 Відповісти
Пример на лицо.....если так же не выгнать кацапню то "перемирие" будет продолжатся 50 лет и каждый день по 200 и 300.. тых.
показати весь коментар
05.10.2020 20:03 Відповісти
Трохи дивно, чому українці так вболівають за азербайджанців. Може, просто психологічно приємніше вболівати за команду, що перемагає?

Насправді, за великим рахунком, Україні все одно, хто там переможе.
Виженуть турки усіх вірменів з Карабаху, зітруть взагалі Вірменію з поверхні землі - як це допоможе Україні повернути Крим та Донбас? Турки і азербайджанці пійдуть потім воювати за український Донбас та Крим? Не пійдуть.
Турки, може, і пішли би воювати за Крим, але не за український, а турецько-татарський тюрко-мусульманський, такий, в якому українцям вже не було б місця...

Інтерес України полягає в тому, щоб Росія втягнулася у цей конфлікт, і щоб вона там застряла, як найдовше. Їй тоді доведеться на якийсь час забути про Україну і забрати частину військ з ношого напрямку. А Туреччині б довелося стати союзником України.
показати весь коментар
05.10.2020 21:01 Відповісти
Це є прецедент, якщо азербайджан звільнить територію і на ній буде мир, то й нам ніхто не буде ставити палки в колеса.
показати весь коментар
05.10.2020 23:52 Відповісти
Прецедент полягає у тому, що у випадку розмороження військового конфлікту перемагає не той, на чиєму боці правда, а той, хто має сильнішу армію.
Україна зараз є у ситуації не Азербайджану, а в тій, якій донедавна була Вірменія - у замороженому конфлікті з сильнішим супротивником. Якщо наш конфлікт з Росією розморозиться, то ми опинемося не на місці азербайджанців, а на місці вірменів - це не ми будемо звільняти Донбас і Крим, а Росія ще щось "звільнить" в Україні.

Україна може перемогти Росію військовим шляхом тільки у двох випадках:
1. В Росії станеться революція і громадянська війна, як у 1917 році
2. Україна знайде потужних союзників, готових не на словах, а на ділі воювати з Росією. Тому швидка перемога Азербайджану в Карабасі не в наших інтересах. Азербайджан з Туреччиною вирішать свої теритріальні проблеми і відразу забудуть про проблеми України. Треба щоб Туреччина опинилася у стані гібрідної війни з Росією, а це може потягнути за собою зіткнення Росії з НАТО, що нам і потрібно.
показати весь коментар
06.10.2020 01:24 Відповісти
Все люди разные даже одного этноса - это медицинский факт. Не надо оскорблять чохом ВСЕХ армян, азербайджанцев и т.п.. Мало ли своих подлых предателей Украины,которые размовляют мовою краще самого Шевченка Т.Г.? Есть и патриоты Украины и добровольцы на фронте и армяне , и азербайджанцы. Печально, что руководство их стран
стравливает народы, а те ведутся. Имхо, простым трудящимся делить нечего. Вспомним классику: "За кого кровь льёте, братцы? Чорна слипота у народа !На потребу богатых гонют вас на убой ! В час свой смертный кого кликать будете : родную матерю, али чужого дядю ?!!"(с)
показати весь коментар
05.10.2020 22:46 Відповісти
Ми б підтримали Вірменію за умови виведення віськ з Нагорного Карабаху. А так в усіх смертях винна Вірменія.
показати весь коментар
06.10.2020 00:01 Відповісти
Да, есть такое впечатление, что Алиев решает этой войной проблему удержания своей власти, а "Карабах наш" - это азербайджанский вариант "Крым наша".
Режим в Азербайджане подобен режиму российскому или беларусскому - правит несменяемый руководитель, фактически, монарх, ноль демократии.
С началом событий в в Беларуси многие азербайджанцы стали говорить, что надо и им перенимать беларуский опыт...
Алиев, возможно, решил (как и Путин в 2013 году), что маленькая победоносная война - это именно то, что надо, чтобы укрепить его власть и популярность и переключить ненависть народа на внешних врагов.
показати весь коментар
06.10.2020 02:04 Відповісти
Армения это военный и политический союзник Рашки-врага Украины. К тому-же Армения контролирует часть территории Азербайджана. Поэтому украинцы должны поддерживать Азербайджан. Все кто явно дружат с Рашкой и особенно ее военные союзники-это потенциальные враги Украины
показати весь коментар
05.10.2020 23:51 Відповісти
Вопрос не в национальности, а том, кто кого поддерживает! При оккупации Крыма активно участвовала армянская диаспора крыма. Посмотрите фамилии главных рупоров кремлевского тв : симонян, богдасаров, бабаян и т.д, их много. А главное Армения на международном уровне поддерживает России!
Нигоян здесь не причем, он был гражданином Украины, и был против рашки
показати весь коментар
06.10.2020 03:53 Відповісти
 
 