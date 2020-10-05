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Армія Азербайджану зайняла село Талиш у Нагірному Карабасі. ВIДЕО
Село Талиш у Нагірному Карабасі зайняли військовослужбовці Азербайджану.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувало Міноборони Азербайджану.
Згідно з підписом до відео, армія Азербайджану зайняла село Талиш у Нагірному Карабасі.
На кадрах видно порожні вулиці і військових з азербайджанським прапором.
Крім того, на відео чути постріли.
Топ коментарі
+42 Дилетант Дилетантов
показати весь коментар05.10.2020 17:30 Відповісти Посилання
+32 Игорь 4397
показати весь коментар05.10.2020 17:27 Відповісти Посилання
+24 Дилетант Дилетантов
показати весь коментар05.10.2020 18:17 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1312658347041132545
Добежать до канадской границы за 15 минуте...
впереди укрепленные горные районы
а армяне уже мобилизовались
плюс через месяц в горах зима
поэтому, если честно, не уверен, что ВС Азербайджана отобьют весь Карабах
только если армяне начнут беспорядочно бежать
так, немного посекло осколками
ВС Армении отступили из Гадрута.
Теперь ВС Азербайджана с юга прошли уже треть пути до Степанакерта.
«На некоторых направлениях фронта в тактических целях Армия обороны отвела войска, чтобы избежать излишних потерь», - заявил пресс-секретарь так называемого президента «НКР» Ваграм Погосян. Информацию подтвердили и в Министерстве обороны Армении.
https://haqqin.az/news/190960
«В их окопах теперь стоит азербайджанский солдат. Их посты в наших руках. Их танки теперь водим мы. В наших руках и другая их боевая техника и грузовики. Мы выполняем и будем выполнять нашу спасительную миссию. Пусть руководство Армении хорошо задумается, пока не поздно. Выдвигает нам 7 условий. Да кто ты такой, что ставишь перед нами условия? Теперь посмотрим, какое ты условие выдвигаешь! Упав на колени молишь, чтобы восстановили режим прекращения огня», - сказал президент.
ты сам за метлой следи!
его семья вполне могла бы в 95-м - 96-м вернуться в Карабах (армяне ведь ту войну выиграли!), тем самым став сопричастными к армянской оккупации
став аналогом наших коллаборантов из ЛДНР
но нет, они выбрали честную жизнь на новой Родине
и как гражданина Украины в 2013-м его уже ничего не связывало с оккупантской политикой Еревана
---
ну когда уже наши малоросы начнут думать головой, а не эмоциями (т.е. жопой)?
они же не едут захватывать азербайджанску землю
---
есть разница между этническим происхождением человека и его принадлежностью к политической нации
Нигоян - это украинец армянского происхождения
украинец!
А где , Вы увидели ненависть к конкретному врачу-армянину или торговцу шаурмой , проживающему в Днепре или Одессе? Основная масса форумчан радуется успехам Азербайджана, который показывает , как нужно забирать свое. А мне вот не насрать на любые страны , которые подыгрывают рашке, а Армения именно такая страна.
ВС Армении отступили из Гадрута.
Теперь ВС Азербайджана с юга прошли уже треть пути до Степанакерта.
https://twitter.com/newkc14/status/1313123800788209664
https://twitter.com/newkc14/status/1313124511684931585
https://haqqin.az/news/190967
Насправді, за великим рахунком, Україні все одно, хто там переможе.
Виженуть турки усіх вірменів з Карабаху, зітруть взагалі Вірменію з поверхні землі - як це допоможе Україні повернути Крим та Донбас? Турки і азербайджанці пійдуть потім воювати за український Донбас та Крим? Не пійдуть.
Турки, може, і пішли би воювати за Крим, але не за український, а турецько-татарський тюрко-мусульманський, такий, в якому українцям вже не було б місця...
Інтерес України полягає в тому, щоб Росія втягнулася у цей конфлікт, і щоб вона там застряла, як найдовше. Їй тоді доведеться на якийсь час забути про Україну і забрати частину військ з ношого напрямку. А Туреччині б довелося стати союзником України.
Україна зараз є у ситуації не Азербайджану, а в тій, якій донедавна була Вірменія - у замороженому конфлікті з сильнішим супротивником. Якщо наш конфлікт з Росією розморозиться, то ми опинемося не на місці азербайджанців, а на місці вірменів - це не ми будемо звільняти Донбас і Крим, а Росія ще щось "звільнить" в Україні.
Україна може перемогти Росію військовим шляхом тільки у двох випадках:
1. В Росії станеться революція і громадянська війна, як у 1917 році
2. Україна знайде потужних союзників, готових не на словах, а на ділі воювати з Росією. Тому швидка перемога Азербайджану в Карабасі не в наших інтересах. Азербайджан з Туреччиною вирішать свої теритріальні проблеми і відразу забудуть про проблеми України. Треба щоб Туреччина опинилася у стані гібрідної війни з Росією, а це може потягнути за собою зіткнення Росії з НАТО, що нам і потрібно.
стравливает народы, а те ведутся. Имхо, простым трудящимся делить нечего. Вспомним классику: "За кого кровь льёте, братцы? Чорна слипота у народа !На потребу богатых гонют вас на убой ! В час свой смертный кого кликать будете : родную матерю, али чужого дядю ?!!"(с)
Режим в Азербайджане подобен режиму российскому или беларусскому - правит несменяемый руководитель, фактически, монарх, ноль демократии.
С началом событий в в Беларуси многие азербайджанцы стали говорить, что надо и им перенимать беларуский опыт...
Алиев, возможно, решил (как и Путин в 2013 году), что маленькая победоносная война - это именно то, что надо, чтобы укрепить его власть и популярность и переключить ненависть народа на внешних врагов.
Нигоян здесь не причем, он был гражданином Украины, и был против рашки