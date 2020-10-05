УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7436 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
22 612 84

Вірменські військові показали захоплену техніку ЗС Азербайджану - Т-90С і БТР-82А. ВIДЕО

Вірменські військові опублікували відеозапис із захопленою технікою армії Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно два новітні танки Т-90С і БТР-82А.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має закликати Вірменію залишити Нагірний Карабах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
А тем временем Армия Азербайджана продвигается по своей территории и занимает все новые позиции.
показати весь коментар
05.10.2020 17:28 Відповісти
+17
азеры деловито осматривают захваченную казарму ар

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1313064531317403649

ары бежали настолько быстро, что побросали личные вещи
показати весь коментар
05.10.2020 17:28 Відповісти
+14
В Украине свой Карабах... в Даунбассе..Крысы Мавзолейные..задрали вы свой конченной политикой
показати весь коментар
05.10.2020 17:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не в первый раз...
показати весь коментар
05.10.2020 17:22 Відповісти
В Украине свой Карабах... в Даунбассе..Крысы Мавзолейные..задрали вы свой конченной политикой
показати весь коментар
05.10.2020 17:27 Відповісти
Рядом валяется Ванька Ихтамнетов. Зажмурился.
показати весь коментар
05.10.2020 17:27 Відповісти
А тем временем Армия Азербайджана продвигается по своей территории и занимает все новые позиции.
показати весь коментар
05.10.2020 17:28 Відповісти
азеры деловито осматривают захваченную казарму ар

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1313064531317403649

ары бежали настолько быстро, что побросали личные вещи
показати весь коментар
05.10.2020 17:28 Відповісти
азеры это оскорбительное для азербайджанцев так их кацы прозывают это так для справки
показати весь коментар
05.10.2020 17:34 Відповісти
Ну ок. А как их называть сокращенно?
показати весь коментар
05.10.2020 17:43 Відповісти
Азери, насколько понимаю, допустимо. Но так их турки называют. А так нужно у представителей уточнять.
показати весь коментар
05.10.2020 18:05 Відповісти
Так и я тут не вижу оскорбительного ничего. Из-за чего тогда шум поднимать?
показати весь коментар
05.10.2020 18:14 Відповісти
турки
показати весь коментар
05.10.2020 18:22 Відповісти
Ну зачем ты так? Давай тогда армян сокращенно кацами называть.
показати весь коментар
05.10.2020 18:25 Відповісти
Я ничего плохого не сказал, они практически турки, даже язык у них одинаковый.
показати весь коментар
05.10.2020 18:43 Відповісти
Так я тогда тоже ничего плохого не сказал.Военный билет армянского солдата на двух языках - кацапском и армянском. Разве нет?
показати весь коментар
05.10.2020 18:50 Відповісти
Наверно, два языка и один язык на двоих, это разные вещи)
показати весь коментар
05.10.2020 18:57 Відповісти
А зачем там этот "второй язык"? Кстати, если ты может не знал, на одном или практически одном языке говорят американцы, британцы, австралийцы. Да практически полмира по английски говорит. Их можно одной нацией назвать? Или тут это правило уже не работает? Немцы и австрийцы, кстати, это одна нация или разные? А французы и канадцы в Квебеке?
показати весь коментар
05.10.2020 19:11 Відповісти
Я догадываюсь, зачем там второй язык, но точно не знаю.
Мне кажется, что люди, говорящие на одном языке, имеющие общие генетические корни, выходцы с одной страны, это одна нация, даже если они живут в разных странах.
показати весь коментар
05.10.2020 19:21 Відповісти
Сколько в Армении живет россиян? Зачем вводить эту вторую графу? Почему такой графы нет, например, в Украине, в Польше, в Германии, в США? Там нет людей иного происхождения, кроме как коренных? Насчет общих генетических корней повеселил. Они есть у всех людей, живущих на Земле.
показати весь коментар
05.10.2020 19:35 Відповісти
Если бы это для живущих в Армении россиян, то это было бы в паспорте, а не в военном билете)
показати весь коментар
05.10.2020 20:23 Відповісти
На российской военной базе в Гюмри, служат и граждане России и граждане Армении, так же на пограничных заставах на границе в Турцией и Ираном, я думаю потому и сделано так, что бы могли смотреть документы на проверке и россияне, которые не знают армянский язык.
В военном билете Армении не всё переведено на русский, а только одна страничка с ФИО и установочными данными, остальное всё только на армянском
показати весь коментар
05.10.2020 20:26 Відповісти
Вас не научила российская база в украинском Крыму? Вы и дальше считаете кацапскую базу в Гюмри благом? Да что ж вы за люди такие...
показати весь коментар
05.10.2020 20:31 Відповісти
Тут разговор про причины, а не про базы) Не забывай, что почти половина населения Украины, считает Путина и русский мир благом)
показати весь коментар
05.10.2020 20:38 Відповісти
Где именно можно прочитать о "почти половине"?
показати весь коментар
05.10.2020 20:40 Відповісти
Если бы ты был украинцем, а не ботом, тебе не надо было бы читать, ты как и я мог бы просто оглянуться по сторонам, или посмотреть итоги голосования.
показати весь коментар
05.10.2020 20:41 Відповісти
Я тут "ботствую" уже семь лет. Повторяю еще раз, где ознакомиться с социологическими опросами, в которых для "почти половины украинцев Путин и российский мир является благом"? Только вот ты тут сейчас эту соевую херню мне про "73% зебилов" не говори. Кто и где считает ***** с кацапами благом? Четко и с цифрами.
показати весь коментар
05.10.2020 20:50 Відповісти
Вспомни, кто голосовал за Януковича, за ПР, за Шария, за ОПЗЖ, за КПУ, прибавь туда крымчан и ЛДНР, вот и получишь половину)
показати весь коментар
05.10.2020 20:54 Відповісти
Это манипуляция и ты сам это прекрасно понимаешь. Не все, кто за Януковича и за ПР, те обязательно за кацапов. Более того, за них голосовали до 2014 года не сейчас. Откуда ты решил, что все поголовно крымчане и жители Ордло за кацапов? Зачем ты сейчас манипулируешь? Я ж тебе задал прямой вопрос - где данные социологического опроса. Зачем эти твои выкрутасы и натягивание совы на глобус?
показати весь коментар
05.10.2020 21:00 Відповісти
Это не манипуляции, это мои наблюдения за три года войны на Донбассе, дома в Днепре и плюс социология.
показати весь коментар
05.10.2020 21:05 Відповісти
Ты знаешь, Эдмонд, я тебе так скажу. Для меня эти любители Рашки сродни гомосекам. Так вот, даже если бы я из-за злого рока был вынужден лет десять среди таких гомосеков, то у меня бы и тогда в мыслях не возникло, что минимум половина украинцев стали гомиками. Потому что это неправильно и противоестественно любить рашкован и *****.
показати весь коментар
05.10.2020 21:32 Відповісти
Они не гомосеки, просто они искренне верят, что Путин и Россия, поднимут им пенсии, сделают колбасу по 2,20 и они будут кушать вкусное микояновское мороженное)))
Пипл хавает пропаганду и ещё ни разу не подавился)
показати весь коментар
06.10.2020 08:57 Відповісти
Я пенсионер МО, не потому, что я посвятил свою жизнь армии, а потому, что в АТО стал инвалидом, поэтому пенсию мне платит не Пенсионный Фонд, а Министерство обороны.
показати весь коментар
06.10.2020 08:55 Відповісти
Полиграф Полиграфович, влазить в чужой разговор, это минимум неприлично.
показати весь коментар
05.10.2020 20:51 Відповісти
кстати- чем там суд-разборка евреев с атошниками закончилась..??- помню- жертвы были ранения тяжкие...(((
показати весь коментар
06.10.2020 01:41 Відповісти
Суд пока не закончился, а бандиты в СИЗО, ждут приговора.
показати весь коментар
06.10.2020 08:53 Відповісти
А почему не персы? Одной группы.
показати весь коментар
05.10.2020 19:47 Відповісти
С персами у них язык разный.
показати весь коментар
05.10.2020 20:22 Відповісти
Язык языком, но по крови близки.
показати весь коментар
05.10.2020 20:44 Відповісти
Близки по вере, а не по крови.
показати весь коментар
05.10.2020 20:44 Відповісти
Согласно энциклопедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Британника , азербайджанцы имеют смешанное этническое происхождение, самым древним элементом которых является местное население восточного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5 Закавказья и возможно ираноязычные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F мидяне , проживавшие в северной Персии. Это население было персизировано в период правления династии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B Сасанидов в Иране (III-VII вв. н. э.).
показати весь коментар
05.10.2020 20:59 Відповісти
Так можно сказать, что и армяне перся, или наоборот)
Одно время, Персией и Арменией, правила одна династия, Аршакиды)
показати весь коментар
05.10.2020 21:07 Відповісти
В общем близкие по народы, но не уживающиеся рядом.
показати весь коментар
05.10.2020 22:38 Відповісти
О, а у нас один поселок Aseri называется, что делать-то?
показати весь коментар
05.10.2020 21:36 Відповісти
«На некоторых направлениях фронта в тактических целях Армия обороны отвела войска, чтобы избежать излишних потерь», - заявил пресс-секретарь так называемого президента «НКР» Ваграм Погосян. Информацию подтвердили и в Министерстве обороны Армении.
Однако противник указал не истинную причину отступления - позорное поражение и паническое бегство армянских подразделений с поля боя, - а чтобы, дескать, нанести большой урон азербайджанской армии в будущем.
показати весь коментар
05.10.2020 17:28 Відповісти
Приднестровье это Карабах для Молдовы,Асетия Абхазия ,это Карабах для Грузии...,крысы Путлерские вы болваны...
показати весь коментар
05.10.2020 17:32 Відповісти
Блин, ну почему ты стал писать корректно? без рендомных заглавных букв???
показати весь коментар
06.10.2020 00:03 Відповісти
На участке обороны 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении в Гадруте, возникла нехватка продовольствия и горючего. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
«Личный состав 3-го батальона полка, самовольно оставив боевые позиции, бежал. Водители воинской части, также оставив боевую и автомобильную технику, бежали из зоны боевых действий», - говорится в заявлении.
показати весь коментар
05.10.2020 17:37 Відповісти
А кушать то хоцца. Война войной, но обед должен быть по расписанию.
показати весь коментар
05.10.2020 17:45 Відповісти
Минобороны Армении официально заявило об отступлении

«На некоторых направлениях фронта в тактических целях Армия обороны отвела войска, чтобы избежать излишних потерь», - заявил пресс-секретарь так называемого президента «НКР» Ваграм Погосян. Информацию подтвердили и в Министерстве обороны Армении.

https://haqqin.az/news/190960
показати весь коментар
05.10.2020 17:44 Відповісти
Это все понятно. Захватили, подбили, героически отбросили... А с хрена ли доблестная армия Карабаха, поддерживая обгаженные портки, убегает и отступает все дальше и дальше?
показати весь коментар
05.10.2020 17:48 Відповісти
На Донбасе "шахтёры танки выкапывали в шахте". Тут армяне "отобрали у азербайджанцев". Ну ок.. верим-верим...
показати весь коментар
05.10.2020 17:48 Відповісти
Т-90С реально только у азербайджанцев в регионе были. ******** взвод в горах. 2 танка и БТР-82.
показати весь коментар
05.10.2020 18:06 Відповісти
не зовсем реально! -ну чо так категорично- у армян тоже е т90с..- 1шт... (гугел-вики в помич) так шо всё могет быть..)))
показати весь коментар
06.10.2020 01:58 Відповісти
Он ошибается. Теперь есть 2. Правда требующих ремонта.
показати весь коментар
06.10.2020 10:42 Відповісти
Так понимаю близится тот момент, когда Армения на весь мир заявит, что выиграла войну у Азербайджана, правда потеряла Нагорный Карабах
показати весь коментар
05.10.2020 18:05 Відповісти
Не у Азербайджана, а у турков.
показати весь коментар
05.10.2020 18:07 Відповісти
Не скажи. Воюют непосредственно именно азера, а не турки.
показати весь коментар
05.10.2020 18:16 Відповісти
Турки теж є.
показати весь коментар
05.10.2020 18:18 Відповісти
Хіба що дійсно з територіі Турціі керують тими же Байрактарами. Можливо якась їхня група сидять, як радники, в штабі в Баку. Підтвердження іншого я ще не бачив. Нехай доблестна армія Карабаху для початку покаже хоч одного полоненого турка.
показати весь коментар
05.10.2020 18:23 Відповісти
Ну про полонених я не чув, а от військових з турецькими шевронами показують постійно, недаремно ж москальня скавчить .
показати весь коментар
05.10.2020 18:49 Відповісти
ХТО "показував постійно"? Я уважно стежу за інформацією, таку брехню писали і показували одного начебто вояка у формі на якійсь пожежі після армянського ракетного удару по цивільни лише армянські брехуни, і то з азербайджанської хроніки. Хоча то міг бути хто завгодно з турецьким шевроном, бо був без зброї, амуніції і одягнутий не по стройовому, міг бути і охоронець консульства поза службою, і війцськовий радник, і взагалі азербайджанець, що в знак солідарності одягнув щось схоже на турецьку форму. То ДЕ ТИ НАДИВИВСЯ вірменького лайна?
показати весь коментар
05.10.2020 19:29 Відповісти
Ары давите муслимов!
показати весь коментар
05.10.2020 18:09 Відповісти
ти хател написать кадьірова тоже, давай извинісь и приседание на бутль
показати весь коментар
05.10.2020 18:15 Відповісти
Ари мають розчавити Кадирова?
показати весь коментар
05.10.2020 18:16 Відповісти
зато мокша гептилом перемагає протестуючих на далекому сході, капутен в свому репертуарі травити все і всіх
показати весь коментар
05.10.2020 18:12 Відповісти
Свежак!
ВС Армении отступили из Гадрута.
Теперь ВС Азербайджана с юга прошли уже треть пути до Степанакерта.
показати весь коментар
05.10.2020 18:19 Відповісти
У рыбаков , это называется - приманка. Пляшите ,носатики- пузатики, и безбилотние бжжж **
показати весь коментар
05.10.2020 18:38 Відповісти
А хто там носатик-пузатик?
показати весь коментар
05.10.2020 18:47 Відповісти
///
На борту прибывшего в Ереван российского самолета Ил-96-300 из состава специального летного отряда «Россия» находились члены группы, занятой в подготовке к заседанию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).


Число пассажиров, их имена и должности не уточняются. Другие подробности также не приводятся.
До этого пресс-секретарь президента России (письков))) заявлял, что не располагает информацией о том, кто мог прилететь в Ереван на указанном самолете
О том, что в столицу Армении из Москвы прилетел российский спецборт, стало известно в понедельник, 5 октября.
Воздушное судно с бортовым номером RA-96019 вылетело из российской столицы в 09:14 и приземлилось в Ереване спустя 2 часа 40 минут.
Кто и для каких целей прибыл на этом рейсе, не сообщалось.
Обычно спецотряд «Россия», который подчиняется Управлению делами президента, обеспечивает перевозку должностных лиц страны и высокопоставленных представителей российских спецслужб и.... ограниченного контингента Вооруженных сил.
показати весь коментар
05.10.2020 18:53 Відповісти
очередной перегной..
показати весь коментар
06.10.2020 01:47 Відповісти
Этот маленький эпизод освобождения Карабаха от оккупантов не остановит возврат Карабаха в состав Азербайджана.
показати весь коментар
05.10.2020 20:12 Відповісти
Реально армяне вже не те.За три дня боёв,можно было б и Баку захватить!А они тут якусь технику показывают.Где города!Где от Волги до Енисея!
показати весь коментар
05.10.2020 21:00 Відповісти
Вооружение и военная техника противника, оставленные армянскими военнослужащими и уничтоженные азербайджанскими подразделениями в боях.
https://mod.gov.az/ru/news/zahvachennaya-vrazheskaya-tehnika-32685.html
показати весь коментар
05.10.2020 22:17 Відповісти
Армяне трусы и двуличные ватные подстилки.
edmond sahakyan, mamat qunem bozi txa!
Ete aderbejancinera turken, uremn dukh, hayert ciganeq, qunem agarka mamait berana!
показати весь коментар
05.10.2020 22:20 Відповісти
Це якась образа?
показати весь коментар
06.10.2020 10:07 Відповісти
Не, спрашивается, если вы, армяне, не считаете Карабах своим, то какого хера вы там делаете? Сидите у себя дома и вино попивайте.
показати весь коментар
05.10.2020 23:20 Відповісти
Пора армянам идти освобождать Баку от азербайджанских оккупантов.
показати весь коментар
06.10.2020 01:36 Відповісти
А азеры показали поставленных раком армян
показати весь коментар
30.11.2020 13:46 Відповісти
 
 