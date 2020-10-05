НАТО має закликати Вірменію залишити Нагірний Карабах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що НАТО має закликати Вірменію вивести сили з Нагірного Карабаху. Генсек Альянсу наголосив, що військового вирішення проблеми не існує.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На спільній пресконференції в Анкарі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом він нагадав, що НАТО підтримує заклики забезпечити територіальну цілісність Грузії, України.

"Так чому б у такому разі не закликати Вірменію залишити азербайджанські землі?" - запитав турецький міністр. За його словами, "всі мають зробити це, включно з НАТО".

Зі свого боку Столтенберг повторив, що закликає сторони негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і розпочати переговори.

"Військового вирішення проблеми не існує", - наголосив генсек НАТО.

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