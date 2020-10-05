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НАТО має закликати Вірменію залишити Нагірний Карабах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

НАТО має закликати Вірменію залишити Нагірний Карабах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що НАТО має закликати Вірменію вивести сили з Нагірного Карабаху. Генсек Альянсу наголосив, що військового вирішення проблеми не існує.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На спільній пресконференції в Анкарі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом він нагадав, що НАТО підтримує заклики забезпечити територіальну цілісність Грузії, України.

"Так чому б у такому разі не закликати Вірменію залишити азербайджанські землі?" - запитав турецький міністр. За його словами, "всі мають зробити це, включно з НАТО".

Зі свого боку Столтенберг повторив, що закликає сторони негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і розпочати переговори.

"Військового вирішення проблеми не існує", - наголосив генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Неприпустимо, щоб Мінська група зараз вимагала припинення вогню в Нагірному Карабасі", - Ердоган

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) НАТО (6557) Туреччина (3628) Чавушоглу Мевлют (126) Столтенберг Єнс (1596) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+6
Я смотрю что НАТо такое же импотентное как и ООН! Нет выступить с предостережением что нападение на Азербаджан приравнивается на нападение на члена НАТО тогда я думаю данный конфликт был улажен в течении пары недель!
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05.10.2020 14:41 Відповісти
+5
З огляду на відповідь Столтенберга , розумієш яку величезну дипломатичну роботу провели Порошенко і його команда для того, щоб Росію засудили. Виявляєтся не усе так просто.
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05.10.2020 14:55 Відповісти
+5
https://www.youtube.com/watch?v=R3tYGSx5YW4 Порох, ответ на 6 языках зразу, был такой случай, переводчики в шоке
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05.10.2020 15:02 Відповісти
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Там временем азербайджанцы зачищают Джебраил
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05.10.2020 14:39 Відповісти
Мадагиз уже "зачистили"
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05.10.2020 15:40 Відповісти
Не зачищают, а защищают. Это две большие разницы.
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05.10.2020 17:30 Відповісти
Я смотрю что НАТо такое же импотентное как и ООН! Нет выступить с предостережением что нападение на Азербаджан приравнивается на нападение на члена НАТО тогда я думаю данный конфликт был улажен в течении пары недель!
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05.10.2020 14:41 Відповісти
А почему ранее Украину не приравняли к нападению как на члена НАТО? Думаю, по причине что она этим членом не является как и Азербайджан. Так что мимо.
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05.10.2020 14:43 Відповісти
Та хитрі вірмени за кацапів в ОДКБ сховалися, тай кордон з Туреччиною там ФСБ охороняє.
Вони там усе Ху*лу попродавали, усю енергетику
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05.10.2020 15:58 Відповісти
Призовут......
Че...жалко что ли.....
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05.10.2020 14:42 Відповісти
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1312760407367581696 Азербайджанці зустрічають тіла своїх полеглих героїв😔
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05.10.2020 14:45 Відповісти
Вот Россию бы втянуть в нападение на члена НАТО Турцию. Это было бы круто. Что бы была причина уже всем миром порвать путинленд на тряпки.
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05.10.2020 14:47 Відповісти
за Турцию НАТО вступаться не собирается, если столкновения будут на чужой территории. НАТО уже заявляли об этом когда было обострение в Сирии.
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05.10.2020 15:47 Відповісти
Так Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу правий.
Поставив Столтенберга в незручне становище Лицемірство
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05.10.2020 14:52 Відповісти
хай европейці почнуть з того що вишлють 4 млн турок з Німеччини,буде кому воювати на карабаських фронтах та будувати нову османську імперію
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05.10.2020 15:42 Відповісти
З огляду на відповідь Столтенберга , розумієш яку величезну дипломатичну роботу провели Порошенко і його команда для того, щоб Росію засудили. Виявляєтся не усе так просто.
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05.10.2020 14:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=R3tYGSx5YW4 Порох, ответ на 6 языках зразу, был такой случай, переводчики в шоке
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05.10.2020 15:02 Відповісти
чумо думало шуточку лупане в оон і всі у його ніг - а в ООН дебільний серіальчик не дивилися...
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05.10.2020 16:19 Відповісти
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо больше, чем просто добрым словом.
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05.10.2020 15:13 Відповісти
От чому вірмени в Ірані, Сірії, Росії, Франції свої "арцахи" не влаштовують хоча там вірмен значно більше?
Напевно, знають, що отримують. А то знайшли цапа-відбувайла Азербайджан. Ні, треба цю пухлину на тілі Азербайджана видалити.
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05.10.2020 15:53 Відповісти
Да призывать можно к чему угодно,но ведь эта война на уничтожение.Армяне и азеры ненавидят друг друга так,что победа любой стороны будет означать геноцид.Там даже пленных фактически не берут,хотя счет погибших идет на сотни.
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05.10.2020 16:17 Відповісти
А Турцию попросить убраться с Кипра😉
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05.10.2020 19:33 Відповісти
 
 