НАТО має закликати Вірменію залишити Нагірний Карабах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу
Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що НАТО має закликати Вірменію вивести сили з Нагірного Карабаху. Генсек Альянсу наголосив, що військового вирішення проблеми не існує.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На спільній пресконференції в Анкарі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом він нагадав, що НАТО підтримує заклики забезпечити територіальну цілісність Грузії, України.
"Так чому б у такому разі не закликати Вірменію залишити азербайджанські землі?" - запитав турецький міністр. За його словами, "всі мають зробити це, включно з НАТО".
Зі свого боку Столтенберг повторив, що закликає сторони негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і розпочати переговори.
"Військового вирішення проблеми не існує", - наголосив генсек НАТО.
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Вони там усе Ху*лу попродавали, усю енергетику
Че...жалко что ли.....
Поставив Столтенберга в незручне становище Лицемірство
Напевно, знають, що отримують. А то знайшли цапа-відбувайла Азербайджан. Ні, треба цю пухлину на тілі Азербайджана видалити.