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Армянские военные показали захваченную технику ВС Азербайджана – Т-90С и БТР-82А. ВИДЕО

Армянские военные опубликовали видеозапись с захваченной техникой армии Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны два новейших танка Т-90С и БТР-82А.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО должно призвать Армению покинуть Нагорный Карабах, - глава МИД Турции Чавушоглу

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+28
А тем временем Армия Азербайджана продвигается по своей территории и занимает все новые позиции.
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05.10.2020 17:28 Ответить
+17
азеры деловито осматривают захваченную казарму ар

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1313064531317403649

ары бежали настолько быстро, что побросали личные вещи
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05.10.2020 17:28 Ответить
+14
В Украине свой Карабах... в Даунбассе..Крысы Мавзолейные..задрали вы свой конченной политикой
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05.10.2020 17:27 Ответить
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не в первый раз...
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05.10.2020 17:22 Ответить
В Украине свой Карабах... в Даунбассе..Крысы Мавзолейные..задрали вы свой конченной политикой
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05.10.2020 17:27 Ответить
Рядом валяется Ванька Ихтамнетов. Зажмурился.
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05.10.2020 17:27 Ответить
А тем временем Армия Азербайджана продвигается по своей территории и занимает все новые позиции.
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05.10.2020 17:28 Ответить
азеры деловито осматривают захваченную казарму ар

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1313064531317403649

ары бежали настолько быстро, что побросали личные вещи
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05.10.2020 17:28 Ответить
азеры это оскорбительное для азербайджанцев так их кацы прозывают это так для справки
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05.10.2020 17:34 Ответить
Ну ок. А как их называть сокращенно?
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05.10.2020 17:43 Ответить
Азери, насколько понимаю, допустимо. Но так их турки называют. А так нужно у представителей уточнять.
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05.10.2020 18:05 Ответить
Так и я тут не вижу оскорбительного ничего. Из-за чего тогда шум поднимать?
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05.10.2020 18:14 Ответить
турки
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05.10.2020 18:22 Ответить
Ну зачем ты так? Давай тогда армян сокращенно кацами называть.
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05.10.2020 18:25 Ответить
Я ничего плохого не сказал, они практически турки, даже язык у них одинаковый.
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05.10.2020 18:43 Ответить
Так я тогда тоже ничего плохого не сказал.Военный билет армянского солдата на двух языках - кацапском и армянском. Разве нет?
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05.10.2020 18:50 Ответить
Наверно, два языка и один язык на двоих, это разные вещи)
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05.10.2020 18:57 Ответить
А зачем там этот "второй язык"? Кстати, если ты может не знал, на одном или практически одном языке говорят американцы, британцы, австралийцы. Да практически полмира по английски говорит. Их можно одной нацией назвать? Или тут это правило уже не работает? Немцы и австрийцы, кстати, это одна нация или разные? А французы и канадцы в Квебеке?
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05.10.2020 19:11 Ответить
Я догадываюсь, зачем там второй язык, но точно не знаю.
Мне кажется, что люди, говорящие на одном языке, имеющие общие генетические корни, выходцы с одной страны, это одна нация, даже если они живут в разных странах.
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05.10.2020 19:21 Ответить
Сколько в Армении живет россиян? Зачем вводить эту вторую графу? Почему такой графы нет, например, в Украине, в Польше, в Германии, в США? Там нет людей иного происхождения, кроме как коренных? Насчет общих генетических корней повеселил. Они есть у всех людей, живущих на Земле.
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05.10.2020 19:35 Ответить
Если бы это для живущих в Армении россиян, то это было бы в паспорте, а не в военном билете)
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05.10.2020 20:23 Ответить
На российской военной базе в Гюмри, служат и граждане России и граждане Армении, так же на пограничных заставах на границе в Турцией и Ираном, я думаю потому и сделано так, что бы могли смотреть документы на проверке и россияне, которые не знают армянский язык.
В военном билете Армении не всё переведено на русский, а только одна страничка с ФИО и установочными данными, остальное всё только на армянском
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05.10.2020 20:26 Ответить
Вас не научила российская база в украинском Крыму? Вы и дальше считаете кацапскую базу в Гюмри благом? Да что ж вы за люди такие...
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05.10.2020 20:31 Ответить
Тут разговор про причины, а не про базы) Не забывай, что почти половина населения Украины, считает Путина и русский мир благом)
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05.10.2020 20:38 Ответить
Где именно можно прочитать о "почти половине"?
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05.10.2020 20:40 Ответить
Если бы ты был украинцем, а не ботом, тебе не надо было бы читать, ты как и я мог бы просто оглянуться по сторонам, или посмотреть итоги голосования.
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05.10.2020 20:41 Ответить
Я тут "ботствую" уже семь лет. Повторяю еще раз, где ознакомиться с социологическими опросами, в которых для "почти половины украинцев Путин и российский мир является благом"? Только вот ты тут сейчас эту соевую херню мне про "73% зебилов" не говори. Кто и где считает ***** с кацапами благом? Четко и с цифрами.
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05.10.2020 20:50 Ответить
Вспомни, кто голосовал за Януковича, за ПР, за Шария, за ОПЗЖ, за КПУ, прибавь туда крымчан и ЛДНР, вот и получишь половину)
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05.10.2020 20:54 Ответить
Это манипуляция и ты сам это прекрасно понимаешь. Не все, кто за Януковича и за ПР, те обязательно за кацапов. Более того, за них голосовали до 2014 года не сейчас. Откуда ты решил, что все поголовно крымчане и жители Ордло за кацапов? Зачем ты сейчас манипулируешь? Я ж тебе задал прямой вопрос - где данные социологического опроса. Зачем эти твои выкрутасы и натягивание совы на глобус?
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05.10.2020 21:00 Ответить
Это не манипуляции, это мои наблюдения за три года войны на Донбассе, дома в Днепре и плюс социология.
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05.10.2020 21:05 Ответить
Ты знаешь, Эдмонд, я тебе так скажу. Для меня эти любители Рашки сродни гомосекам. Так вот, даже если бы я из-за злого рока был вынужден лет десять среди таких гомосеков, то у меня бы и тогда в мыслях не возникло, что минимум половина украинцев стали гомиками. Потому что это неправильно и противоестественно любить рашкован и *****.
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05.10.2020 21:32 Ответить
Они не гомосеки, просто они искренне верят, что Путин и Россия, поднимут им пенсии, сделают колбасу по 2,20 и они будут кушать вкусное микояновское мороженное)))
Пипл хавает пропаганду и ещё ни разу не подавился)
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06.10.2020 08:57 Ответить
Я пенсионер МО, не потому, что я посвятил свою жизнь армии, а потому, что в АТО стал инвалидом, поэтому пенсию мне платит не Пенсионный Фонд, а Министерство обороны.
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06.10.2020 08:55 Ответить
Полиграф Полиграфович, влазить в чужой разговор, это минимум неприлично.
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05.10.2020 20:51 Ответить
кстати- чем там суд-разборка евреев с атошниками закончилась..??- помню- жертвы были ранения тяжкие...(((
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06.10.2020 01:41 Ответить
Суд пока не закончился, а бандиты в СИЗО, ждут приговора.
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06.10.2020 08:53 Ответить
А почему не персы? Одной группы.
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05.10.2020 19:47 Ответить
С персами у них язык разный.
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05.10.2020 20:22 Ответить
Язык языком, но по крови близки.
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05.10.2020 20:44 Ответить
Близки по вере, а не по крови.
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05.10.2020 20:44 Ответить
Согласно энциклопедии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Британника , азербайджанцы имеют смешанное этническое происхождение, самым древним элементом которых является местное население восточного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5 Закавказья и возможно ираноязычные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F мидяне , проживавшие в северной Персии. Это население было персизировано в период правления династии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B Сасанидов в Иране (III-VII вв. н. э.).
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05.10.2020 20:59 Ответить
Так можно сказать, что и армяне перся, или наоборот)
Одно время, Персией и Арменией, правила одна династия, Аршакиды)
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05.10.2020 21:07 Ответить
В общем близкие по народы, но не уживающиеся рядом.
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05.10.2020 22:38 Ответить
О, а у нас один поселок Aseri называется, что делать-то?
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05.10.2020 21:36 Ответить
«На некоторых направлениях фронта в тактических целях Армия обороны отвела войска, чтобы избежать излишних потерь», - заявил пресс-секретарь так называемого президента «НКР» Ваграм Погосян. Информацию подтвердили и в Министерстве обороны Армении.
Однако противник указал не истинную причину отступления - позорное поражение и паническое бегство армянских подразделений с поля боя, - а чтобы, дескать, нанести большой урон азербайджанской армии в будущем.
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05.10.2020 17:28 Ответить
Приднестровье это Карабах для Молдовы,Асетия Абхазия ,это Карабах для Грузии...,крысы Путлерские вы болваны...
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05.10.2020 17:32 Ответить
Блин, ну почему ты стал писать корректно? без рендомных заглавных букв???
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06.10.2020 00:03 Ответить
На участке обороны 1-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении в Гадруте, возникла нехватка продовольствия и горючего. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.
«Личный состав 3-го батальона полка, самовольно оставив боевые позиции, бежал. Водители воинской части, также оставив боевую и автомобильную технику, бежали из зоны боевых действий», - говорится в заявлении.
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05.10.2020 17:37 Ответить
А кушать то хоцца. Война войной, но обед должен быть по расписанию.
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05.10.2020 17:45 Ответить
Минобороны Армении официально заявило об отступлении

«На некоторых направлениях фронта в тактических целях Армия обороны отвела войска, чтобы избежать излишних потерь», - заявил пресс-секретарь так называемого президента «НКР» Ваграм Погосян. Информацию подтвердили и в Министерстве обороны Армении.

https://haqqin.az/news/190960
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05.10.2020 17:44 Ответить
Это все понятно. Захватили, подбили, героически отбросили... А с хрена ли доблестная армия Карабаха, поддерживая обгаженные портки, убегает и отступает все дальше и дальше?
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05.10.2020 17:48 Ответить
На Донбасе "шахтёры танки выкапывали в шахте". Тут армяне "отобрали у азербайджанцев". Ну ок.. верим-верим...
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05.10.2020 17:48 Ответить
Т-90С реально только у азербайджанцев в регионе были. ******** взвод в горах. 2 танка и БТР-82.
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05.10.2020 18:06 Ответить
не зовсем реально! -ну чо так категорично- у армян тоже е т90с..- 1шт... (гугел-вики в помич) так шо всё могет быть..)))
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06.10.2020 01:58 Ответить
Он ошибается. Теперь есть 2. Правда требующих ремонта.
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06.10.2020 10:42 Ответить
Так понимаю близится тот момент, когда Армения на весь мир заявит, что выиграла войну у Азербайджана, правда потеряла Нагорный Карабах
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05.10.2020 18:05 Ответить
Не у Азербайджана, а у турков.
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05.10.2020 18:07 Ответить
Не скажи. Воюют непосредственно именно азера, а не турки.
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05.10.2020 18:16 Ответить
Турки теж є.
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05.10.2020 18:18 Ответить
Хіба що дійсно з територіі Турціі керують тими же Байрактарами. Можливо якась їхня група сидять, як радники, в штабі в Баку. Підтвердження іншого я ще не бачив. Нехай доблестна армія Карабаху для початку покаже хоч одного полоненого турка.
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05.10.2020 18:23 Ответить
Ну про полонених я не чув, а от військових з турецькими шевронами показують постійно, недаремно ж москальня скавчить .
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05.10.2020 18:49 Ответить
ХТО "показував постійно"? Я уважно стежу за інформацією, таку брехню писали і показували одного начебто вояка у формі на якійсь пожежі після армянського ракетного удару по цивільни лише армянські брехуни, і то з азербайджанської хроніки. Хоча то міг бути хто завгодно з турецьким шевроном, бо був без зброї, амуніції і одягнутий не по стройовому, міг бути і охоронець консульства поза службою, і війцськовий радник, і взагалі азербайджанець, що в знак солідарності одягнув щось схоже на турецьку форму. То ДЕ ТИ НАДИВИВСЯ вірменького лайна?
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05.10.2020 19:29 Ответить
Ары давите муслимов!
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05.10.2020 18:09 Ответить
ти хател написать кадьірова тоже, давай извинісь и приседание на бутль
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05.10.2020 18:15 Ответить
Ари мають розчавити Кадирова?
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05.10.2020 18:16 Ответить
зато мокша гептилом перемагає протестуючих на далекому сході, капутен в свому репертуарі травити все і всіх
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05.10.2020 18:12 Ответить
Свежак!
ВС Армении отступили из Гадрута.
Теперь ВС Азербайджана с юга прошли уже треть пути до Степанакерта.
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05.10.2020 18:19 Ответить
У рыбаков , это называется - приманка. Пляшите ,носатики- пузатики, и безбилотние бжжж **
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05.10.2020 18:38 Ответить
А хто там носатик-пузатик?
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05.10.2020 18:47 Ответить
///
На борту прибывшего в Ереван российского самолета Ил-96-300 из состава специального летного отряда «Россия» находились члены группы, занятой в подготовке к заседанию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).


Число пассажиров, их имена и должности не уточняются. Другие подробности также не приводятся.
До этого пресс-секретарь президента России (письков))) заявлял, что не располагает информацией о том, кто мог прилететь в Ереван на указанном самолете
О том, что в столицу Армении из Москвы прилетел российский спецборт, стало известно в понедельник, 5 октября.
Воздушное судно с бортовым номером RA-96019 вылетело из российской столицы в 09:14 и приземлилось в Ереване спустя 2 часа 40 минут.
Кто и для каких целей прибыл на этом рейсе, не сообщалось.
Обычно спецотряд «Россия», который подчиняется Управлению делами президента, обеспечивает перевозку должностных лиц страны и высокопоставленных представителей российских спецслужб и.... ограниченного контингента Вооруженных сил.
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05.10.2020 18:53 Ответить
очередной перегной..
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06.10.2020 01:47 Ответить
Этот маленький эпизод освобождения Карабаха от оккупантов не остановит возврат Карабаха в состав Азербайджана.
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05.10.2020 20:12 Ответить
Реально армяне вже не те.За три дня боёв,можно было б и Баку захватить!А они тут якусь технику показывают.Где города!Где от Волги до Енисея!
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05.10.2020 21:00 Ответить
Вооружение и военная техника противника, оставленные армянскими военнослужащими и уничтоженные азербайджанскими подразделениями в боях.
https://mod.gov.az/ru/news/zahvachennaya-vrazheskaya-tehnika-32685.html
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05.10.2020 22:17 Ответить
Армяне трусы и двуличные ватные подстилки.
edmond sahakyan, mamat qunem bozi txa!
Ete aderbejancinera turken, uremn dukh, hayert ciganeq, qunem agarka mamait berana!
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05.10.2020 22:20 Ответить
Це якась образа?
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06.10.2020 10:07 Ответить
Не, спрашивается, если вы, армяне, не считаете Карабах своим, то какого хера вы там делаете? Сидите у себя дома и вино попивайте.
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05.10.2020 23:20 Ответить
Пора армянам идти освобождать Баку от азербайджанских оккупантов.
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06.10.2020 01:36 Ответить
А азеры показали поставленных раком армян
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30.11.2020 13:46 Ответить
 
 