Армянские военные показали захваченную технику ВС Азербайджана – Т-90С и БТР-82А. ВИДЕО
Армянские военные опубликовали видеозапись с захваченной техникой армии Азербайджана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны два новейших танка Т-90С и БТР-82А.
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+28 Aleks_19 Bezrodniy
показать весь комментарий05.10.2020 17:28 Ответить Ссылка
+17 Дилетант Дилетантов
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+14 Senator S #201477
показать весь комментарий05.10.2020 17:27 Ответить Ссылка
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1313064531317403649
ары бежали настолько быстро, что побросали личные вещи
Мне кажется, что люди, говорящие на одном языке, имеющие общие генетические корни, выходцы с одной страны, это одна нация, даже если они живут в разных странах.
В военном билете Армении не всё переведено на русский, а только одна страничка с ФИО и установочными данными, остальное всё только на армянском
Пипл хавает пропаганду и ещё ни разу не подавился)
Одно время, Персией и Арменией, правила одна династия, Аршакиды)
Однако противник указал не истинную причину отступления - позорное поражение и паническое бегство армянских подразделений с поля боя, - а чтобы, дескать, нанести большой урон азербайджанской армии в будущем.
«Личный состав 3-го батальона полка, самовольно оставив боевые позиции, бежал. Водители воинской части, также оставив боевую и автомобильную технику, бежали из зоны боевых действий», - говорится в заявлении.
«На некоторых направлениях фронта в тактических целях Армия обороны отвела войска, чтобы избежать излишних потерь», - заявил пресс-секретарь так называемого президента «НКР» Ваграм Погосян. Информацию подтвердили и в Министерстве обороны Армении.
https://haqqin.az/news/190960
ВС Армении отступили из Гадрута.
Теперь ВС Азербайджана с юга прошли уже треть пути до Степанакерта.
На борту прибывшего в Ереван российского самолета Ил-96-300 из состава специального летного отряда «Россия» находились члены группы, занятой в подготовке к заседанию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Число пассажиров, их имена и должности не уточняются. Другие подробности также не приводятся.
До этого пресс-секретарь президента России (письков))) заявлял, что не располагает информацией о том, кто мог прилететь в Ереван на указанном самолете
О том, что в столицу Армении из Москвы прилетел российский спецборт, стало известно в понедельник, 5 октября.
Воздушное судно с бортовым номером RA-96019 вылетело из российской столицы в 09:14 и приземлилось в Ереване спустя 2 часа 40 минут.
Кто и для каких целей прибыл на этом рейсе, не сообщалось.
Обычно спецотряд «Россия», который подчиняется Управлению делами президента, обеспечивает перевозку должностных лиц страны и высокопоставленных представителей российских спецслужб и.... ограниченного контингента Вооруженных сил.
https://mod.gov.az/ru/news/zahvachennaya-vrazheskaya-tehnika-32685.html
edmond sahakyan, mamat qunem bozi txa!
Ete aderbejancinera turken, uremn dukh, hayert ciganeq, qunem agarka mamait berana!