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Армия Азербайджана заняла село Талыш в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

Село Талыш в Нагорном Карабахе заняли военнослужащие Азербайджана.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовало Минобороны Азербайджана.

Согласно подписи к видео, армия Азербайджана заняла село Талыш в Нагорном Карабахе.

На кадрах видны пустые улицы и военные с азербайджанским флагом.

Кроме того, на видео слышны выстрелы. 

Читайте также: Азербайджан благодарен Украине за поддержку территориальной целостности, - посол Ахундова

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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+42
Освобожденные азербайджанцами территории Карабаха!

Армия Азербайджана заняла село Талыш в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 2436
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05.10.2020 17:30 Ответить
+32
Слава Азербайджану!
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05.10.2020 17:27 Ответить
+24
какое отношение имеет гражданин Украины Нигоян и прочие патриоты Украины - этнические армяне - к агрессивной оккупанской политике Еревана?
ты сам за метлой следи!
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05.10.2020 18:17 Ответить
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Слава Азербайджану!
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05.10.2020 17:27 Ответить
Азербайджанцы встречают карету с телами погибших воинов. До мороза по коже напомнило 2014-й…

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1312658347041132545
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05.10.2020 17:29 Ответить
А куда подевались гордые потомки парфян?
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05.10.2020 17:30 Ответить
бежали
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05.10.2020 17:31 Ответить
Их не успели приковать цепями к флагштоку)
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05.10.2020 17:37 Ответить
Вспомнился старый фильм...
Добежать до канадской границы за 15 минуте...
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05.10.2020 17:40 Ответить
они отступили, чтобы защитить рынки замордовья.
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05.10.2020 17:36 Ответить
Армия Азербайджана заняла село Талыш в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 6528
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05.10.2020 17:40 Ответить
Вот сейчас сказочнику Г.Х. Андерсону стало обидно, так быстро его обошли какие то вытязи в тигровой шкурке. во ары жгут. спринтерский забег они называют временным и тактическим отступлением.
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05.10.2020 17:42 Ответить
З такими щічками нелегко буде тактично відсупити.
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05.10.2020 19:21 Ответить
А кто из них потомки парфян? Азербайджанцы себя считают наследниками Мидии, которая входила в состав Пафянского царства, а вот Армения в состав Парфии в основном не входила.
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05.10.2020 17:49 Ответить
Освобожденные азербайджанцами территории Карабаха!

Армия Азербайджана заняла село Талыш в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 2436
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05.10.2020 17:30 Ответить
Гарна карта. Оптимістичний початок. Ще попереду багато роботи.
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05.10.2020 18:55 Ответить
угу
впереди укрепленные горные районы
а армяне уже мобилизовались
плюс через месяц в горах зима
поэтому, если честно, не уверен, что ВС Азербайджана отобьют весь Карабах
только если армяне начнут беспорядочно бежать
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05.10.2020 23:46 Ответить
население приняло правильное решение, не мешать.
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05.10.2020 17:31 Ответить
Армия Азербайджана ОСВОБОДИЛА село Талыш в Нагорном Карабахе.
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05.10.2020 17:33 Ответить
а где тушки зажмуреных ар? или они предусмотрительно хутко втиклы в невидомому напрямку?
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05.10.2020 17:35 Ответить
да и здания в центре не выглядят, как Дом Павлова...
так, немного посекло осколками
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05.10.2020 17:38 Ответить
то даже не осколки, то брызги от армянских пердаков.
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05.10.2020 17:39 Ответить
только кацапня прикрывается мирными жителями и стреляет в них.
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05.10.2020 19:35 Ответить
Услышали что в Москве цена на гранаты поднялась в 2 раза...
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05.10.2020 17:39 Ответить
Бежали смелые армяне и кал роняли на бегу...
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05.10.2020 17:46 Ответить
Брать в кольцо, перекрыть логистику от пузатых носастиков и карабах НАШ
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05.10.2020 17:42 Ответить
Там задача номер 1 отрезать АРМАНИ от Ирана...через который ручная сует АРМАНИ свою шум помощ...
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05.10.2020 17:46 Ответить
Свежак!
ВС Армении отступили из Гадрута.
Теперь ВС Азербайджана с юга прошли уже треть пути до Степанакерта.
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05.10.2020 18:18 Ответить
Минобороны Армении официально заявило об отступлении
«На некоторых направлениях фронта в тактических целях Армия обороны отвела войска, чтобы избежать излишних потерь», - заявил пресс-секретарь так называемого президента «НКР» Ваграм Погосян. Информацию подтвердили и в Министерстве обороны Армении.

https://haqqin.az/news/190960
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05.10.2020 17:45 Ответить
«Мы прогоняем их так, как прогоняют собак. Азербайджанский солдат прогоняет их, как собак. На наших оккупированных территориях сейчас поднимают флаг Азербайджана». Об этом заявил https://haqqin.az/ilxam-aliev/ президент Азербайджана https://haqqin.az/ilxam-aliev/ Ильхам Алиев в своем обращении к нации.
«В их окопах теперь стоит азербайджанский солдат. Их посты в наших руках. Их танки теперь водим мы. В наших руках и другая их боевая техника и грузовики. Мы выполняем и будем выполнять нашу спасительную миссию. Пусть руководство Армении хорошо задумается, пока не поздно. Выдвигает нам 7 условий. Да кто ты такой, что ставишь перед нами условия? Теперь посмотрим, какое ты условие выдвигаешь! Упав на колени молишь, чтобы восстановили режим прекращения огня», - сказал президент.
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05.10.2020 18:01 Ответить
Красивое село. Война, мать её.
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05.10.2020 18:07 Ответить
..да покруче..- просто богатое.. у нас это и не селом бы звалось...
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06.10.2020 02:03 Ответить
Ребята , у нас в Украине проживает большая армянская диаспора и украинцы армянского происхождения , одного из них , Нигояна , уже нет с нами . За метлой следите , панове , пожалуйста , будьте корректнее . Спасибо . СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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05.10.2020 18:10 Ответить
какое отношение имеет гражданин Украины Нигоян и прочие патриоты Украины - этнические армяне - к агрессивной оккупанской политике Еревана?
ты сам за метлой следи!
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05.10.2020 18:17 Ответить
Его семья беженцы.
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05.10.2020 18:41 Ответить
ОК, давай рассмотрим пример подробнее
его семья вполне могла бы в 95-м - 96-м вернуться в Карабах (армяне ведь ту войну выиграли!), тем самым став сопричастными к армянской оккупации
став аналогом наших коллаборантов из ЛДНР
но нет, они выбрали честную жизнь на новой Родине
и как гражданина Украины в 2013-м его уже ничего не связывало с оккупантской политикой Еревана
---
ну когда уже наши малоросы начнут думать головой, а не эмоциями (т.е. жопой)?
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05.10.2020 23:38 Ответить
Конечно ни какого , возможно . Я просто хотел попросить всех быть корректнее в высказываниях . Они живут среди нас , помогают нам , общаются и читают всё это . Слово, оно ведь вещь такая - обидеть может . А за метлу - прости , друг , ******* хейтерство .
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05.10.2020 20:14 Ответить
те, которые живут среди нас - это другие армяне, наши армяне
они же не едут захватывать азербайджанску землю
---
есть разница между этническим происхождением человека и его принадлежностью к политической нации
Нигоян - это украинец армянского происхождения
украинец!
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05.10.2020 23:41 Ответить
А где были заявы армянской диаспоры , когда в посольство их страны - Украины, ************ ары швыряли борщ? Особенно улыбал их лозунг " Ешьте и замолчите" , от граждан страны , живущих на подачки рашки и своей диаспоры. Так , что может ты, защитник ************ попрошаек, прикусишь язычек?
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05.10.2020 19:30 Ответить
Да никакой я не защитник , говнюков всегда и везде хватало . Я против хейтерства (to hate - ненавидеть) , откуда у нас это , какая-то злоба против армян ни с того ни с сего . У нас их много живёт , учатся , работают , лечат (врачи хорошие и отзывчивые) , ведь они всё это читают , я лишь прошу о корректности . Мне на позицию официального Еревана - насрать , здесь живут люди , не чужие нам , которых наши высеры могут обидеть . Ребята будьте аккуратнее с мыслями .
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05.10.2020 19:57 Ответить
Спасибо за перевод, мой уровень английского позволяет мне обойтись без Ваших подсказок.
А где , Вы увидели ненависть к конкретному врачу-армянину или торговцу шаурмой , проживающему в Днепре или Одессе? Основная масса форумчан радуется успехам Азербайджана, который показывает , как нужно забирать свое. А мне вот не насрать на любые страны , которые подыгрывают рашке, а Армения именно такая страна.
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05.10.2020 20:04 Ответить
Прости , брат . Как бы тебе объяснить : я ведь не против успехов Азербайджана , Армения - страна ************ , с Карабахом можно было давно решить . Я о другом , о нас . Прочитай всю ветку , мы ведь такими не были , надо как-то толерантнее радоваться , что-ли
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05.10.2020 20:33 Ответить
А где ты вообще видел хороших армян? У нас их очень много проживает в городе, исторически то есть еще до войны в карабахе поселились. С началом войны в карабахе стало в два раза больше, сейчас еще и из донбасса прикатили к своим сородичам. Ничего хорошего про этих вроде наших граждан сказать не могу! Все поддерживают х-ло и козлостан,до хрипоты в голосе рассказывают ,что Украина напала на донбасятию! Очень был бы не против ,что бы этот гордый народ ,весь выехал защищать свою армению. И чем быстрее тем лучше.
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05.10.2020 21:32 Ответить
Та территория ,которую освободили азербайджанцы ,никогда не входила в состав тогдашней Нагорно-Карабахской АО Азербайджанской ССР ,и была оккупирована армянами в 1993 году.
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05.10.2020 18:16 Ответить
Свежак!
ВС Армении отступили из Гадрута.
Теперь ВС Азербайджана с юга прошли уже треть пути до Степанакерта.
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05.10.2020 18:16 Ответить
"отступила" это в смысле только пыль из под копыт?
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05.10.2020 18:20 Ответить
та похоже, что да

https://twitter.com/newkc14/status/1313123800788209664

https://twitter.com/newkc14/status/1313124511684931585
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05.10.2020 18:21 Ответить
брошенное арами при отступлении

https://haqqin.az/news/190967
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05.10.2020 18:24 Ответить
Армения обстреляла 6 городов Азербайджана.Это Гаага чуваки
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05.10.2020 18:28 Ответить
Та прям таки Гаага. *********** обстреливали Мариуполь из градов, но так никто в Гаагу и не попал.
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05.10.2020 18:38 Ответить
ИХТАМНЕТы лежать в могилах от острова Русский на Дальнем Востоке до деревни Выбуты Псковской области.Всему свое время...
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05.10.2020 18:41 Ответить
Азербайджан по территории Армении не стрелял..вывод?Пашинян военный преступник...
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05.10.2020 18:35 Ответить
Армія Азербайджану зайняла село Талиш у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 382 Закрытые ИХТАМНЕТы Путлера
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05.10.2020 18:46 Ответить
Погибшие ИХТАМНЕТы РАБссии на Донбассе,это Государственная Тайна РАБссии..
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05.10.2020 18:52 Ответить
Читать официальный ответ Прокуратуры РАБссии надеюсь читать все умеют...
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05.10.2020 18:53 Ответить
Зебилы ,вы хоть разницу заметили , Зеленский отводит Украинские войска , хотя сейчас есть армия , в отличие от 14 -го года , Сильная Армия , а Лидер Алиев забирает обратно Свои Территории
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05.10.2020 19:07 Ответить
Пашинян ,уходи из Карабаха ,пожалей молодежь
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05.10.2020 19:14 Ответить
Чомусь вспомнився анекдот-у киргизького військового питають-як на киргизьській буде "наступати"?-Вітповідає "кал салуу".А як буде "відступати"?-Той каже,а в нас немає такого слова".Ну,а якщо доводиться відступати,то як?-А ми розвертаємося,і "кал салуу"...Так і армяни,ніколи не відступають..
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05.10.2020 19:23 Ответить
Пример на лицо.....если так же не выгнать кацапню то "перемирие" будет продолжатся 50 лет и каждый день по 200 и 300.. тых.
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05.10.2020 20:03 Ответить
Трохи дивно, чому українці так вболівають за азербайджанців. Може, просто психологічно приємніше вболівати за команду, що перемагає?

Насправді, за великим рахунком, Україні все одно, хто там переможе.
Виженуть турки усіх вірменів з Карабаху, зітруть взагалі Вірменію з поверхні землі - як це допоможе Україні повернути Крим та Донбас? Турки і азербайджанці пійдуть потім воювати за український Донбас та Крим? Не пійдуть.
Турки, може, і пішли би воювати за Крим, але не за український, а турецько-татарський тюрко-мусульманський, такий, в якому українцям вже не було б місця...

Інтерес України полягає в тому, щоб Росія втягнулася у цей конфлікт, і щоб вона там застряла, як найдовше. Їй тоді доведеться на якийсь час забути про Україну і забрати частину військ з ношого напрямку. А Туреччині б довелося стати союзником України.
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05.10.2020 21:01 Ответить
Це є прецедент, якщо азербайджан звільнить територію і на ній буде мир, то й нам ніхто не буде ставити палки в колеса.
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05.10.2020 23:52 Ответить
Прецедент полягає у тому, що у випадку розмороження військового конфлікту перемагає не той, на чиєму боці правда, а той, хто має сильнішу армію.
Україна зараз є у ситуації не Азербайджану, а в тій, якій донедавна була Вірменія - у замороженому конфлікті з сильнішим супротивником. Якщо наш конфлікт з Росією розморозиться, то ми опинемося не на місці азербайджанців, а на місці вірменів - це не ми будемо звільняти Донбас і Крим, а Росія ще щось "звільнить" в Україні.

Україна може перемогти Росію військовим шляхом тільки у двох випадках:
1. В Росії станеться революція і громадянська війна, як у 1917 році
2. Україна знайде потужних союзників, готових не на словах, а на ділі воювати з Росією. Тому швидка перемога Азербайджану в Карабасі не в наших інтересах. Азербайджан з Туреччиною вирішать свої теритріальні проблеми і відразу забудуть про проблеми України. Треба щоб Туреччина опинилася у стані гібрідної війни з Росією, а це може потягнути за собою зіткнення Росії з НАТО, що нам і потрібно.
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06.10.2020 01:24 Ответить
Все люди разные даже одного этноса - это медицинский факт. Не надо оскорблять чохом ВСЕХ армян, азербайджанцев и т.п.. Мало ли своих подлых предателей Украины,которые размовляют мовою краще самого Шевченка Т.Г.? Есть и патриоты Украины и добровольцы на фронте и армяне , и азербайджанцы. Печально, что руководство их стран
стравливает народы, а те ведутся. Имхо, простым трудящимся делить нечего. Вспомним классику: "За кого кровь льёте, братцы? Чорна слипота у народа !На потребу богатых гонют вас на убой ! В час свой смертный кого кликать будете : родную матерю, али чужого дядю ?!!"(с)
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05.10.2020 22:46 Ответить
Ми б підтримали Вірменію за умови виведення віськ з Нагорного Карабаху. А так в усіх смертях винна Вірменія.
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06.10.2020 00:01 Ответить
Да, есть такое впечатление, что Алиев решает этой войной проблему удержания своей власти, а "Карабах наш" - это азербайджанский вариант "Крым наша".
Режим в Азербайджане подобен режиму российскому или беларусскому - правит несменяемый руководитель, фактически, монарх, ноль демократии.
С началом событий в в Беларуси многие азербайджанцы стали говорить, что надо и им перенимать беларуский опыт...
Алиев, возможно, решил (как и Путин в 2013 году), что маленькая победоносная война - это именно то, что надо, чтобы укрепить его власть и популярность и переключить ненависть народа на внешних врагов.
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06.10.2020 02:04 Ответить
Армения это военный и политический союзник Рашки-врага Украины. К тому-же Армения контролирует часть территории Азербайджана. Поэтому украинцы должны поддерживать Азербайджан. Все кто явно дружат с Рашкой и особенно ее военные союзники-это потенциальные враги Украины
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05.10.2020 23:51 Ответить
Вопрос не в национальности, а том, кто кого поддерживает! При оккупации Крыма активно участвовала армянская диаспора крыма. Посмотрите фамилии главных рупоров кремлевского тв : симонян, богдасаров, бабаян и т.д, их много. А главное Армения на международном уровне поддерживает России!
Нигоян здесь не причем, он был гражданином Украины, и был против рашки
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06.10.2020 03:53 Ответить
 
 