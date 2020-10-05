Азербайджан благодарен Украине за поддержку территориальной целостности, - посол Ахундова

Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова поблагодарила украинское руководство за поддержку территориальной целостности Азербайджана в контексте конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом Ахундова заявила на брифинге 5 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы очень довольны заявлениями (министра иностранных дел Украины. - Ред.) Дмитрия Кулебы о поддержке территориальной целостности Азербайджана и о том, что "замороженные" конфликты на самом деле не замороженные, что они могут взорваться в любой момент... Была также озвучена позиция Президента Зеленского, который тоже заявил о том, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана так же, как Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины. Мы очень довольны заявлениями украинского руководства. Спасибо вам за эту позицию", - сказала Ахундова.

Дипломат отметила, что во время встреч в Министерстве иностранных дел и с украинскими депутатами, практически все, с кем она разговаривала, поддерживали позицию азербайджанской стороны.

По словам посла, сейчас все больше политиков и руководителей разных стран "косвенно, но признают право Азербайджана на защиту своей территориальной целостности". В частности, она назвала Пакистан, Турцию, Афганистан, Венгрию, Латвию.

"Это новые реалии, которые сегодня входят в международный обиход, и я думаю, что это будет тот самый политический прецедент, который будет вдохновляющим примером для всех стран, где есть замороженные конфликты, и это заставит международных посредников и руководителей международных организаций более чутко и более четко и принципиально относиться к таким конфликтам", - отметила посол Азербайджана.

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Ранее Зеленский заявил, что Украина призывает Армению и Азербайджан к диалогу и не собирается поддерживать ни одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе. Он также признал, что отношения с Азербайджаном в последние год-два стали особенно мощными как на экономическом, так и на геополитическом направлении. "Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность", - отметил Зеленский.