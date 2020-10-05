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Азербайджан благодарен Украине за поддержку территориальной целостности, - посол Ахундова

Азербайджан благодарен Украине за поддержку территориальной целостности, - посол Ахундова

Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова поблагодарила украинское руководство за поддержку территориальной целостности Азербайджана в контексте конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом Ахундова заявила на брифинге 5 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы очень довольны заявлениями (министра иностранных дел Украины. - Ред.) Дмитрия Кулебы о поддержке территориальной целостности Азербайджана и о том, что "замороженные" конфликты на самом деле не замороженные, что они могут взорваться в любой момент... Была также озвучена позиция Президента Зеленского, который тоже заявил о том, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана так же, как Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины. Мы очень довольны заявлениями украинского руководства. Спасибо вам за эту позицию", - сказала Ахундова.

Дипломат отметила, что во время встреч в Министерстве иностранных дел и с украинскими депутатами, практически все, с кем она разговаривала, поддерживали позицию азербайджанской стороны.

По словам посла, сейчас все больше политиков и руководителей разных стран "косвенно, но признают право Азербайджана на защиту своей территориальной целостности". В частности, она назвала Пакистан, Турцию, Афганистан, Венгрию, Латвию.

"Это новые реалии, которые сегодня входят в международный обиход, и я думаю, что это будет тот самый политический прецедент, который будет вдохновляющим примером для всех стран, где есть замороженные конфликты, и это заставит международных посредников и руководителей международных организаций более чутко и более четко и принципиально относиться к таким конфликтам", - отметила посол Азербайджана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не будет оказывать военную помощь ни одной из сторон конфликта в Нагорном Карабахе, - Зеленский

Ранее Зеленский заявил, что Украина призывает Армению и Азербайджан к диалогу и не собирается поддерживать ни одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе. Он также признал, что отношения с Азербайджаном в последние год-два стали особенно мощными как на экономическом, так и на геополитическом направлении. "Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность", - отметил Зеленский.

Автор: 

Азербайджан (794) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+31
и вам спасибо,за правильное голосование в ООН о принадлежности крыма
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05.10.2020 16:27 Ответить
+10
у ар в карабахе дела совсем плохи
приходится приковывать бойцов цепями (ну или они сами себя приковывают)
один такой (кровь-кишки-************* предусмотрительно замазаны цензурой)

https://twitter.com/newkc14/status/1312782281782833153
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05.10.2020 16:27 Ответить
+10
Та, пожалуста. Если надумаете еще и рашу на цепь посадить, мы вас еще и не так поддержим)))
Враг нашего врага- наш друг
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05.10.2020 16:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
у ар в карабахе дела совсем плохи
приходится приковывать бойцов цепями (ну или они сами себя приковывают)
один такой (кровь-кишки-************* предусмотрительно замазаны цензурой)

https://twitter.com/newkc14/status/1312782281782833153
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05.10.2020 16:27 Ответить
и вам спасибо,за правильное голосование в ООН о принадлежности крыма
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05.10.2020 16:27 Ответить
азеры деловито осматривают захваченную казарму ар

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1313064531317403649

ары бежали настолько быстро, что побросали личные вещи
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05.10.2020 16:27 Ответить
ну все. теперь эти боевые ары будут базары оборонять где то на сиберии. они не тикали, они быстро отходили
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05.10.2020 17:28 Ответить
какой волшебный бальзам ты льешь на мои болячки...Карты,которые гуляют(цветные)как минимум суточной реальности...Это еще до того,как бешеные собаки нерадивого хозяина набрали в грудь воздуха и впервые за 8 дней боев признались:мы обосрались.
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05.10.2020 23:52 Ответить
Госпожа Ахундова, у нас не только руководство заявляло, а и народ тоже авторитетно высказывается на эту тематику, чего только баталии на Цензоре и в Фейсе стоят. Экспертов по тематике азербайджано-армянских отношений и военных дел, здесь море
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05.10.2020 16:29 Ответить
в сраче с кацапами нас никому не забороть...
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05.10.2020 16:36 Ответить
Как там твой фюрерок, из бункера вылез?
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05.10.2020 19:13 Ответить
Та, пожалуста. Если надумаете еще и рашу на цепь посадить, мы вас еще и не так поддержим)))
Враг нашего врага- наш друг
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05.10.2020 16:35 Ответить
Думаю, Украина будет высказывать дипломатическую поддержку целостности международно признанных границ Азербайджана.
Живем в диком мире, страны где есть большая армянская диаспора (Россия, Франция, Трамп и присоединившаяся к ним Германия) будут угрожать азербайджанцам за попытку восстановить свою территориальную целостность.
У Азербайджана есть весомый союзник - Турция, у нас крупных союзников нет, Украина может позволить себе только дипломатическую поддержку Баку, у нас слишком много врагов. Украинцев нужно готовить защитить собственную страну в случае повсеместной агрессии (с севера, востока и юга) Мордором, мыим сейчас окружены в результате явной (Крым) и скрытой (Лукашенковщина) оккупации украинской и белорусской территории.
Нужно быть готовыми в случае агрессии готовится к ракетным ударам Мордора, как сейчас Россия утилизирует на Азербайджане свои старые ржавые ракеты, убивая в глубине Азербайджана мирных жителей.
Англия Черчилля пережила ракетные обстрелы Фау-2, но она готовила свои контрмеры, а клоуны парализовали дальнейшую разработку ракетного вооружения Украины.
P. S. Презираю "гарантов" территориальной целостности Украины, которые под ложными гарантиями заставили нас отдать нашему врагу ядерное оружие, и сказали в 2014 г. что эти гарантии пшик, позволив Путлеру напасть на Украину.
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05.10.2020 17:06 Ответить
азербайджанцы с большим пониманием относятся к украинской беде..по той простой причине-эту подлость впервой испытали на нас и грузинах..Пролезло.Продвинули в Молдове.Потом у вас.Сценарий тот,исполнение в зависимости от местных ментальных и прочих недостатков...Когда было у вас,я пережил как будто свой мрак 1992-1994...И я вот думаю,что если нашим правителям хватит ума создать военно-политический блок ,не такой еле живой ГУАМ,а боевой кулак и позвать туда Турцию и Израиль,,а там и Пакистан сам придет...А это ,на минуточку уже мощь,да еще и у двоих в подвале кое-что от ретивых.
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06.10.2020 00:03 Ответить
https://twitter.com/anar1257

https://twitter.com/anar1257 Анар Хадыев

Зелёное освобождённые территории от оккупантов армян

Азербайджан вдячний Україні за підтримку територіальної цілісності, - посол Ахундова - Цензор.НЕТ 5387
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05.10.2020 17:16 Ответить
Та на здоровье.Только вам ведь,ще потом с Алиевым разбираться.Бо он же диктатор.А Украина не поддерживает диктаторов
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05.10.2020 20:37 Ответить
 
 