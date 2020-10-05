Азербайджан благодарен Украине за поддержку территориальной целостности, - посол Ахундова
Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова поблагодарила украинское руководство за поддержку территориальной целостности Азербайджана в контексте конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом Ахундова заявила на брифинге 5 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы очень довольны заявлениями (министра иностранных дел Украины. - Ред.) Дмитрия Кулебы о поддержке территориальной целостности Азербайджана и о том, что "замороженные" конфликты на самом деле не замороженные, что они могут взорваться в любой момент... Была также озвучена позиция Президента Зеленского, который тоже заявил о том, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана так же, как Азербайджан поддерживает территориальную целостность Украины. Мы очень довольны заявлениями украинского руководства. Спасибо вам за эту позицию", - сказала Ахундова.
Дипломат отметила, что во время встреч в Министерстве иностранных дел и с украинскими депутатами, практически все, с кем она разговаривала, поддерживали позицию азербайджанской стороны.
По словам посла, сейчас все больше политиков и руководителей разных стран "косвенно, но признают право Азербайджана на защиту своей территориальной целостности". В частности, она назвала Пакистан, Турцию, Афганистан, Венгрию, Латвию.
"Это новые реалии, которые сегодня входят в международный обиход, и я думаю, что это будет тот самый политический прецедент, который будет вдохновляющим примером для всех стран, где есть замороженные конфликты, и это заставит международных посредников и руководителей международных организаций более чутко и более четко и принципиально относиться к таким конфликтам", - отметила посол Азербайджана.
Ранее Зеленский заявил, что Украина призывает Армению и Азербайджан к диалогу и не собирается поддерживать ни одну из сторон конфликта в Нагорном Карабахе. Он также признал, что отношения с Азербайджаном в последние год-два стали особенно мощными как на экономическом, так и на геополитическом направлении. "Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность", - отметил Зеленский.
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приходится приковывать бойцов цепями (ну или они сами себя приковывают)
один такой (кровь-кишки-************* предусмотрительно замазаны цензурой)
https://twitter.com/newkc14/status/1312782281782833153
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1313064531317403649
ары бежали настолько быстро, что побросали личные вещи
Враг нашего врага- наш друг
Живем в диком мире, страны где есть большая армянская диаспора (Россия, Франция, Трамп и присоединившаяся к ним Германия) будут угрожать азербайджанцам за попытку восстановить свою территориальную целостность.
У Азербайджана есть весомый союзник - Турция, у нас крупных союзников нет, Украина может позволить себе только дипломатическую поддержку Баку, у нас слишком много врагов. Украинцев нужно готовить защитить собственную страну в случае повсеместной агрессии (с севера, востока и юга) Мордором, мыим сейчас окружены в результате явной (Крым) и скрытой (Лукашенковщина) оккупации украинской и белорусской территории.
Нужно быть готовыми в случае агрессии готовится к ракетным ударам Мордора, как сейчас Россия утилизирует на Азербайджане свои старые ржавые ракеты, убивая в глубине Азербайджана мирных жителей.
Англия Черчилля пережила ракетные обстрелы Фау-2, но она готовила свои контрмеры, а клоуны парализовали дальнейшую разработку ракетного вооружения Украины.
P. S. Презираю "гарантов" территориальной целостности Украины, которые под ложными гарантиями заставили нас отдать нашему врагу ядерное оружие, и сказали в 2014 г. что эти гарантии пшик, позволив Путлеру напасть на Украину.
https://twitter.com/anar1257 Анар Хадыев
Зелёное освобождённые территории от оккупантов армян