Азербайджан вдячний Україні за підтримку територіальної цілісності, - посол Ахундова
Посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова подякувала українському керівництву за підтримку територіальної цілісності Азербайджану в контексті конфлікту в Нагірному Карабасі.
Про це Ахундова заявила на брифінгу 5 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми дуже задоволені заявами (міністра закордонних справ України, - ред.) Дмитра Кулеби про підтримку територіальної цілісності Азербайджану і про те, що "заморожені" конфлікти насправді не заморожені, що вони можуть вибухнути в будь-який момент ... Була також озвучена позиція Президента Зеленського, який теж заявив про те, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану так само, як Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Ми дуже задоволені заявами українського керівництва. Спасибі вам за цю позицію", - сказала Ахундова.
Дипломат зазначила, що під час зустрічей у Міністерстві закордонних справ і з українськими депутатами, практично всі, з ким вона розмовляла, підтримували позицію азербайджанської сторони.
За словами посла, зараз дедалі більше політиків і керівників різних країн "побічно, але визнають право Азербайджану на захист своєї територіальної цілісності". Зокрема, вона назвала Пакистан, Туреччину, Афганістан, Угорщину, Латвію.
"Це нові реалії, які сьогодні входять у міжнародний вжиток, і я думаю, що це буде той самий політичний прецедент, який буде прикладом, що надихає, для всіх країн, де є заморожені конфлікти, і це змусить міжнародних посередників і керівників міжнародних організацій більш чутливо і більш чітко і принципово ставитися до таких конфліктів", - зауважила посол Азербайджану.
Раніше Зеленський заявив, що Україна закликає Вірменію та Азербайджан до діалогу і не збирається підтримувати жодну зі сторін конфлікту в Нагірному Карабасі. Він також визнав, що відносини з Азербайджаном в останні рік-два стали особливо потужними як на економічному, так і на геополітичному напрямку. "Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність", - зазначив Зеленський.
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приходится приковывать бойцов цепями (ну или они сами себя приковывают)
один такой (кровь-кишки-************* предусмотрительно замазаны цензурой)
https://twitter.com/newkc14/status/1312782281782833153
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1313064531317403649
ары бежали настолько быстро, что побросали личные вещи
Враг нашего врага- наш друг
Живем в диком мире, страны где есть большая армянская диаспора (Россия, Франция, Трамп и присоединившаяся к ним Германия) будут угрожать азербайджанцам за попытку восстановить свою территориальную целостность.
У Азербайджана есть весомый союзник - Турция, у нас крупных союзников нет, Украина может позволить себе только дипломатическую поддержку Баку, у нас слишком много врагов. Украинцев нужно готовить защитить собственную страну в случае повсеместной агрессии (с севера, востока и юга) Мордором, мыим сейчас окружены в результате явной (Крым) и скрытой (Лукашенковщина) оккупации украинской и белорусской территории.
Нужно быть готовыми в случае агрессии готовится к ракетным ударам Мордора, как сейчас Россия утилизирует на Азербайджане свои старые ржавые ракеты, убивая в глубине Азербайджана мирных жителей.
Англия Черчилля пережила ракетные обстрелы Фау-2, но она готовила свои контрмеры, а клоуны парализовали дальнейшую разработку ракетного вооружения Украины.
P. S. Презираю "гарантов" территориальной целостности Украины, которые под ложными гарантиями заставили нас отдать нашему врагу ядерное оружие, и сказали в 2014 г. что эти гарантии пшик, позволив Путлеру напасть на Украину.
https://twitter.com/anar1257 Анар Хадыев
Зелёное освобождённые территории от оккупантов армян