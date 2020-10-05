Азербайджан вдячний Україні за підтримку територіальної цілісності, - посол Ахундова

Посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова подякувала українському керівництву за підтримку територіальної цілісності Азербайджану в контексті конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це Ахундова заявила на брифінгу 5 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми дуже задоволені заявами (міністра закордонних справ України, - ред.) Дмитра Кулеби про підтримку територіальної цілісності Азербайджану і про те, що "заморожені" конфлікти насправді не заморожені, що вони можуть вибухнути в будь-який момент ... Була також озвучена позиція Президента Зеленського, який теж заявив про те, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану так само, як Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Ми дуже задоволені заявами українського керівництва. Спасибі вам за цю позицію", - сказала Ахундова.

Дипломат зазначила, що під час зустрічей у Міністерстві закордонних справ і з українськими депутатами, практично всі, з ким вона розмовляла, підтримували позицію азербайджанської сторони.

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За словами посла, зараз дедалі більше політиків і керівників різних країн "побічно, але визнають право Азербайджану на захист своєї територіальної цілісності". Зокрема, вона назвала Пакистан, Туреччину, Афганістан, Угорщину, Латвію.

"Це нові реалії, які сьогодні входять у міжнародний вжиток, і я думаю, що це буде той самий політичний прецедент, який буде прикладом, що надихає, для всіх країн, де є заморожені конфлікти, і це змусить міжнародних посередників і керівників міжнародних організацій більш чутливо і більш чітко і принципово ставитися до таких конфліктів", - зауважила посол Азербайджану.

Раніше Зеленський заявив, що Україна закликає Вірменію та Азербайджан до діалогу і не збирається підтримувати жодну зі сторін конфлікту в Нагірному Карабасі. Він також визнав, що відносини з Азербайджаном в останні рік-два стали особливо потужними як на економічному, так і на геополітичному напрямку. "Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність", - зазначив Зеленський.