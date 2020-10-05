УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7119 відвідувачів онлайн
Новини
5 516 14

Азербайджан вдячний Україні за підтримку територіальної цілісності, - посол Ахундова

Азербайджан вдячний Україні за підтримку територіальної цілісності, - посол Ахундова

Посол Азербайджанської Республіки в Україні Ельміра Ахундова подякувала українському керівництву за підтримку територіальної цілісності Азербайджану в контексті конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це Ахундова заявила на брифінгу 5 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми дуже задоволені заявами (міністра закордонних справ України, - ред.) Дмитра Кулеби про підтримку територіальної цілісності Азербайджану і про те, що "заморожені" конфлікти насправді не заморожені, що вони можуть вибухнути в будь-який момент ... Була також озвучена позиція Президента Зеленського, який теж заявив про те, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану так само, як Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Ми дуже задоволені заявами українського керівництва. Спасибі вам за цю позицію", - сказала Ахундова.

Дипломат зазначила, що під час зустрічей у Міністерстві закордонних справ і з українськими депутатами, практично всі, з ким вона розмовляла, підтримували позицію азербайджанської сторони.

Також читайте: НАТО має закликати Вірменію залишити Нагірний Карабах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

За словами посла, зараз дедалі більше політиків і керівників різних країн "побічно, але визнають право Азербайджану на захист своєї територіальної цілісності". Зокрема, вона назвала Пакистан, Туреччину, Афганістан, Угорщину, Латвію.

"Це нові реалії, які сьогодні входять у міжнародний вжиток, і я думаю, що це буде той самий політичний прецедент, який буде прикладом, що надихає, для всіх країн, де є заморожені конфлікти, і це змусить міжнародних посередників і керівників міжнародних організацій більш чутливо і більш чітко і принципово ставитися до таких конфліктів", - зауважила посол Азербайджану.

Раніше Зеленський заявив, що Україна закликає Вірменію та Азербайджан до діалогу і не збирається підтримувати жодну зі сторін конфлікту в Нагірному Карабасі. Він також визнав, що відносини з Азербайджаном в останні рік-два стали особливо потужними як на економічному, так і на геополітичному напрямку. "Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність", - зазначив Зеленський.

Автор: 

Азербайджан (858) Нагірний Карабах (466)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
и вам спасибо,за правильное голосование в ООН о принадлежности крыма
показати весь коментар
05.10.2020 16:27 Відповісти
+10
у ар в карабахе дела совсем плохи
приходится приковывать бойцов цепями (ну или они сами себя приковывают)
один такой (кровь-кишки-************* предусмотрительно замазаны цензурой)

https://twitter.com/newkc14/status/1312782281782833153
показати весь коментар
05.10.2020 16:27 Відповісти
+10
Та, пожалуста. Если надумаете еще и рашу на цепь посадить, мы вас еще и не так поддержим)))
Враг нашего врага- наш друг
показати весь коментар
05.10.2020 16:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у ар в карабахе дела совсем плохи
приходится приковывать бойцов цепями (ну или они сами себя приковывают)
один такой (кровь-кишки-************* предусмотрительно замазаны цензурой)

https://twitter.com/newkc14/status/1312782281782833153
показати весь коментар
05.10.2020 16:27 Відповісти
и вам спасибо,за правильное голосование в ООН о принадлежности крыма
показати весь коментар
05.10.2020 16:27 Відповісти
азеры деловито осматривают захваченную казарму ар

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1313064531317403649

ары бежали настолько быстро, что побросали личные вещи
показати весь коментар
05.10.2020 16:27 Відповісти
ну все. теперь эти боевые ары будут базары оборонять где то на сиберии. они не тикали, они быстро отходили
показати весь коментар
05.10.2020 17:28 Відповісти
какой волшебный бальзам ты льешь на мои болячки...Карты,которые гуляют(цветные)как минимум суточной реальности...Это еще до того,как бешеные собаки нерадивого хозяина набрали в грудь воздуха и впервые за 8 дней боев признались:мы обосрались.
показати весь коментар
05.10.2020 23:52 Відповісти
Госпожа Ахундова, у нас не только руководство заявляло, а и народ тоже авторитетно высказывается на эту тематику, чего только баталии на Цензоре и в Фейсе стоят. Экспертов по тематике азербайджано-армянских отношений и военных дел, здесь море
показати весь коментар
05.10.2020 16:29 Відповісти
в сраче с кацапами нас никому не забороть...
показати весь коментар
05.10.2020 16:36 Відповісти
Как там твой фюрерок, из бункера вылез?
показати весь коментар
05.10.2020 19:13 Відповісти
Та, пожалуста. Если надумаете еще и рашу на цепь посадить, мы вас еще и не так поддержим)))
Враг нашего врага- наш друг
показати весь коментар
05.10.2020 16:35 Відповісти
Думаю, Украина будет высказывать дипломатическую поддержку целостности международно признанных границ Азербайджана.
Живем в диком мире, страны где есть большая армянская диаспора (Россия, Франция, Трамп и присоединившаяся к ним Германия) будут угрожать азербайджанцам за попытку восстановить свою территориальную целостность.
У Азербайджана есть весомый союзник - Турция, у нас крупных союзников нет, Украина может позволить себе только дипломатическую поддержку Баку, у нас слишком много врагов. Украинцев нужно готовить защитить собственную страну в случае повсеместной агрессии (с севера, востока и юга) Мордором, мыим сейчас окружены в результате явной (Крым) и скрытой (Лукашенковщина) оккупации украинской и белорусской территории.
Нужно быть готовыми в случае агрессии готовится к ракетным ударам Мордора, как сейчас Россия утилизирует на Азербайджане свои старые ржавые ракеты, убивая в глубине Азербайджана мирных жителей.
Англия Черчилля пережила ракетные обстрелы Фау-2, но она готовила свои контрмеры, а клоуны парализовали дальнейшую разработку ракетного вооружения Украины.
P. S. Презираю "гарантов" территориальной целостности Украины, которые под ложными гарантиями заставили нас отдать нашему врагу ядерное оружие, и сказали в 2014 г. что эти гарантии пшик, позволив Путлеру напасть на Украину.
показати весь коментар
05.10.2020 17:06 Відповісти
азербайджанцы с большим пониманием относятся к украинской беде..по той простой причине-эту подлость впервой испытали на нас и грузинах..Пролезло.Продвинули в Молдове.Потом у вас.Сценарий тот,исполнение в зависимости от местных ментальных и прочих недостатков...Когда было у вас,я пережил как будто свой мрак 1992-1994...И я вот думаю,что если нашим правителям хватит ума создать военно-политический блок ,не такой еле живой ГУАМ,а боевой кулак и позвать туда Турцию и Израиль,,а там и Пакистан сам придет...А это ,на минуточку уже мощь,да еще и у двоих в подвале кое-что от ретивых.
показати весь коментар
06.10.2020 00:03 Відповісти
https://twitter.com/anar1257

https://twitter.com/anar1257 Анар Хадыев

Зелёное освобождённые территории от оккупантов армян

Азербайджан вдячний Україні за підтримку територіальної цілісності, - посол Ахундова - Цензор.НЕТ 5387
показати весь коментар
05.10.2020 17:16 Відповісти
Та на здоровье.Только вам ведь,ще потом с Алиевым разбираться.Бо он же диктатор.А Украина не поддерживает диктаторов
показати весь коментар
05.10.2020 20:37 Відповісти
 
 