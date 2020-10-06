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Армяне показали уничтожение двух азербайджанских танков. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись уничтожения солдатами армии Армении двух азербайджанских танков во время боев в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной записи видно, что один из танков был уничтожен на обустроенной стационарной позиции, а второй - во время движения по дороге.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Армия Азербайджана заняла село Талыш в Нагорном Карабахе. ВИДЕО

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Азербайджан (794) Армения (829) танк (2278) уничтожение (7295) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+18
Армения в своем информировании об освободительной войне Азейрбаждана в Карабахе уже лгали по кацапским лекалам. Хто им теперь поверит тот просто глуп.
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06.10.2020 10:41 Ответить
+18
Це відео вірмени крутять вже два-три дні. З найсвіжішого - Азербайджан щойно розбомбив арсенал з ************ вірмен в селищі Айгестан на північ від Ханкенді.
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06.10.2020 10:43 Ответить
+14
А тут нічого екстраординарного. Втрати є з обидвох сторін. От тільки ці два танки у Азербайджана тучно не останні. Тому скоро Азербайджан теж покаже таке відео.
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06.10.2020 10:40 Ответить
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Видеоотчетам драпающих армян.
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06.10.2020 17:06 Ответить
Забавно, что поначалу Цензор показывал только как азербайджанцы что-то там уничтожают, что-то утверждают и вообще... Теперь риторика поменялась, Украина теперь нейтральна, и тут же появились посты, как и армяне, оказывается, что-то там говорят и уничтожают.
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06.10.2020 13:28 Ответить
Появилась резкая реакция от США и Канады. Вот и поменялась риторика.
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06.10.2020 14:40 Ответить
кацапе, гаси свій пердак
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06.10.2020 22:41 Ответить
пачему не рикошетит ...где сведение танкуй от бортов шиит тупой
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06.10.2020 14:00 Ответить
Минобороны Азербайджана опубликовало кадры села Чахырлы в Джебраильском районе, освобожденного в ходе успешного контрнаступления Азербайджанской армии.

https://www.youtube.com/watch?v=fvdkQ-6kRqg
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06.10.2020 14:28 Ответить
Зверніть увагу, звільняють руїни сіл, звідки раніше вірмени вигнали азербайджанців. Навіть гітлерівці так не поступали
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06.10.2020 18:14 Ответить
так, згоден
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06.10.2020 18:21 Ответить
Откуда тебе знать как поступали гитлеровцы,
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06.10.2020 18:51 Ответить
В усякому разі села і міста масово не виселяли
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06.10.2020 18:54 Ответить
Виселяли.перед боями за визволення Черкас цивільне населення німці вигнали з міста.
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07.10.2020 10:32 Ответить
Многочисленные трофеи ВС Азербайджана

https://www.youtube.com/watch?v=ee8wT2_Bnk0
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06.10.2020 14:29 Ответить
Мене здивували покинуті вірменами позиції й озброєння - за повної відсутності наслідків азербайджанського обстрілу позицій не те що з артилерії, а й навіть зі стрілецької зброї
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06.10.2020 14:32 Ответить
посмотри на 1.09 - 1.12
это последствия ударов дронов
БМП и КамАЗ сгорели прямо в укрытии (от обычной арты, но не от дронов)

вот поэтому и сбежали
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06.10.2020 16:38 Ответить
судя по всему, дроны просто закошмарили ар и у них просто нервы не выдерживают
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06.10.2020 18:24 Ответить
" Министр обороны заявил, что в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» будут предприняты адекватные ответные действия. Министр приказал Азербайджанской Армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой." - це сьогоднішня заява міністра оборони Азербайджану за підсумками наради в міністерстві оборони.
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06.10.2020 14:29 Ответить
Ну так об этом и речь. Искандеры не единственные ОТК, у Азербайджана тоже есть чем ответить, но это уже будет качественно новый этап конфликта, об этом они и предупреждают Армению.
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06.10.2020 15:24 Ответить
кацапи засцуть воювати з Туреччиною, бо це для кацапів крах одразу у кількох войнах і кінець режиму *****
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06.10.2020 22:43 Ответить
Интересно, а пленные есть с любой стороны? Или в расход пускают? Ни одного видео нет.
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06.10.2020 16:47 Ответить
танкисты испарились прямо в турецкий ад
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06.10.2020 17:49 Ответить
Крайний танк подбили, скорее всего, кумулятивной миной направленного действия...
Например, подобной http://saper.isnet.ru/mines/tm-83.html этой http://saper.isnet.ru/mines/tm-83.html Противотанковая мина ТМ-83 http://saper.isnet.ru/mines/tm-83.html
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06.10.2020 18:48 Ответить
Арарат это Армения. Так, между прочим.
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07.10.2020 04:34 Ответить
Гора Арарат? Так https://www.google.com/maps/place/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82/@39.4890879,44.8897704,9.04z/data=!4m5!3m4!1s0x4014d232638342ad:0xaaa6fa54b6b1247c!8m2!3d39.7024393!4d44.2990761!5m1!1e4 вона в Турці ї
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07.10.2020 11:07 Ответить
вот именно. временно. А вообще, это Армения.
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07.10.2020 15:46 Ответить
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