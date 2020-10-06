Армяне показали уничтожение двух азербайджанских танков. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись уничтожения солдатами армии Армении двух азербайджанских танков во время боев в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной записи видно, что один из танков был уничтожен на обустроенной стационарной позиции, а второй - во время движения по дороге.

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