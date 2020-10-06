Армяне показали уничтожение двух азербайджанских танков. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись уничтожения солдатами армии Армении двух азербайджанских танков во время боев в Нагорном Карабахе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованной записи видно, что один из танков был уничтожен на обустроенной стационарной позиции, а второй - во время движения по дороге.
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+18 Propan
показать весь комментарий06.10.2020 10:41 Ответить Ссылка
+18 шуліка степовий
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+14 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий06.10.2020 10:40 Ответить Ссылка
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https://www.youtube.com/watch?v=fvdkQ-6kRqg
https://www.youtube.com/watch?v=ee8wT2_Bnk0
это последствия ударов дронов
БМП и КамАЗ сгорели прямо в укрытии (от обычной арты, но не от дронов)
вот поэтому и сбежали
Например, подобной http://saper.isnet.ru/mines/tm-83.html этой http://saper.isnet.ru/mines/tm-83.html Противотанковая мина ТМ-83 http://saper.isnet.ru/mines/tm-83.html