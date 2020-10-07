Азербайджан заявив про ракетний обстріл Вірменією нафтопроводу. Єреван спростовує
За повідомленням влади Азербайджану, збройні сили Вірменії спробували обстріляти нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан. Ракетних ударів завдали увечері 6 жовтня. В Єревані назвали це "нахабною брехнею".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури Азербайджану.
Так, згідно з даними, у Євлаському район близько 21:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) було завдано удару по ділянці трубопроводу.
У Генпрокуратурі наголосили, що трубопровід є найбільшим стратегічним об'єктом у регіоні, а також посідає "особливе місце в енергетичній безпеці Європи".
Там додали, що "спробу терору" було відвернуто діями армії Азербайджану.
Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян спростувала у Facebook заяву Баку, назвавши її "нахабною брехнею".
"Ми неодноразово заявляли, що не націлюємося на нафтогазові інфраструктури, однак незалежно від місця дислокації всі ті військові об'єкти і цілі, звідки ведеться вогонь по Карабаху, будуть знищені", - написала вона.
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Азербайджан стремится уничтожить свои газопроводы и прекратить поставки в европу.
Как видим - тупым вуйкам-зрадофилам это, как по маслу
Не зря 73% этой биомассы полные дебилы.
Деньги мимо раши текут!
Скрепы нищают,рабы волнуються.
РФ насоздавала конфликтов - а счас - в кадой влазить ?
Жопа не слипнется
Тут Белорусь ..
Тут Хабароск ..
Тут ДНР с ЛНР ..
Тут Крим ...
Тут санкции +санкции + санкции + санкции+ санкции + санкции є.-тоже ...
Стоит отметить, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан был создан как независимый от России путь транспортировки нефти из Азербайджана (позже и Казахстана) на мировые рынки. Проект, в который лоббировали и вкладывали инвестиции в т.ч. США и Британия, сразу после введения в эксплуатацию изменил расстановку сил в регионе не в пользу Кремля.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Армяшки удивляются, за что их ненавидят. За цены на заправках в том числе!