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Азербайджан заявив про ракетний обстріл Вірменією нафтопроводу. Єреван спростовує

Азербайджан заявив про ракетний обстріл Вірменією нафтопроводу. Єреван спростовує

За повідомленням влади Азербайджану, збройні сили Вірменії спробували обстріляти нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан. Ракетних ударів завдали увечері 6 жовтня. В Єревані назвали це "нахабною брехнею".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури Азербайджану.

Так, згідно з даними, у Євлаському район близько 21:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) було завдано удару по ділянці трубопроводу.

У Генпрокуратурі наголосили, що трубопровід є найбільшим стратегічним об'єктом у регіоні, а також посідає "особливе місце в енергетичній безпеці Європи".

Там додали, що "спробу терору" було відвернуто діями армії Азербайджану.

Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян спростувала у Facebook заяву Баку, назвавши її "нахабною брехнею".

"Ми неодноразово заявляли, що не націлюємося на нафтогазові інфраструктури, однак незалежно від місця дислокації всі ті військові об'єкти і цілі, звідки ведеться вогонь по Карабаху, будуть знищені", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі Степанакерта, Баку продовжує "контрнаступ"

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) нафтопровід (366) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+30
Цель поджигания региона и накачка его оружием ресурсной федерацией - нефтяные трубы в Турцию и газопровод TANAP из Азербаджана в Турцию, Грецию и Италию (второй покупатель газпромовского газа в ЕС)..Знаете кто за всем этим стоит !?... Правильно думаете - Кацапы !!!
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07.10.2020 00:50 Відповісти
+15
Одна из ракет разорвалась в 10 метрах от нефтепровода. Если бы Армении удалось повредить нефтепровод, то мировой топливный рынок остался бы без 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Скорее всего, это подстегнуло бы цены на нефть, от чего, в частности, выиграла и Россия.

Стоит отметить, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан был создан как независимый от России путь транспортировки нефти из Азербайджана (позже и Казахстана) на мировые рынки. Проект, в который лоббировали и вкладывали инвестиции в т.ч. США и Британия, сразу после введения в эксплуатацию изменил расстановку сил в регионе не в пользу Кремля.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр

Армяшки удивляются, за что их ненавидят. За цены на заправках в том числе!
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07.10.2020 05:36 Відповісти
+13
так вернется хитрожопым арам еще и с запасом.
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07.10.2020 00:49 Відповісти
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так вернется хитрожопым арам еще и с запасом.
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07.10.2020 00:49 Відповісти
Цель поджигания региона и накачка его оружием ресурсной федерацией - нефтяные трубы в Турцию и газопровод TANAP из Азербаджана в Турцию, Грецию и Италию (второй покупатель газпромовского газа в ЕС)..Знаете кто за всем этим стоит !?... Правильно думаете - Кацапы !!!
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07.10.2020 00:50 Відповісти
третий день про это говорю бесноватым глупцам, что бенефециар войны - ***** и радуются они ничему иному как *****вской диктатуре. До сих пор не доходит.
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07.10.2020 01:03 Відповісти
ты процедуру сегодня не пропускал?
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07.10.2020 01:10 Відповісти
тебя уже отпроцедурили, не беспокойся.
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07.10.2020 01:14 Відповісти
Эта армянка заявила, что армения обстреливает Азербайджан, что умного ?
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07.10.2020 10:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JH7Q4zUYymA&feature=emb_title Доблесть народа армении...
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07.10.2020 10:55 Відповісти
Железная логика!
Азербайджан стремится уничтожить свои газопроводы и прекратить поставки в европу.
Как видим - тупым вуйкам-зрадофилам это, как по маслу
Не зря 73% этой биомассы полные дебилы.
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07.10.2020 05:50 Відповісти
Ты читать умеешь или ты один из тех 73-х %?
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07.10.2020 09:44 Відповісти
Нафига в Турции левые нефтяные трубы, когда она с 23-го года свою нефть будет добывать на радость Греции и рашке. Кацапы, конечно, кацапами...
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07.10.2020 07:29 Відповісти
Тактика знищеної землі. Кацапи як завжди.
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07.10.2020 00:58 Відповісти
Шо там гадать, мол кто, - третья ихтамнетная сила. Блин, да развернули бы свои стволы, да вместе вальнули бы раз и навсегда. и наступил бы навсегда на Кавказе мир и дружба между народами.
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07.10.2020 01:13 Відповісти
походу пыня не знает как раздраконить пана Эрдогана, шобы тот драным веником попинал его из Сирии.
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07.10.2020 01:15 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/azerbaydzhan-zayavil-raketnom-obstrele-armeniey-1602019675.html Азербайджан заявил о ракетном обстреле Арменией нефтепровода ,,такое впечатление ,что сам Кремлёвский Фюрер руководит обстрелом нефтепровода,так ему хочется быть ведущим по энергоресурсам
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07.10.2020 01:30 Відповісти
Так расейские трубы на турцию практически пусты!
Деньги мимо раши текут!
Скрепы нищают,рабы волнуються.
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07.10.2020 05:56 Відповісти
***** вже почав відбирати гроші в бабусь, що торгують ягодами вздовж трас. "Всьо для фронта"
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07.10.2020 07:48 Відповісти
Бг-ггг... вот нестыковочка у вас получаццо... Бо в Армении - самая большая на Кавказе военная база каазламордых... ХЕХ...
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07.10.2020 01:49 Відповісти
Что бредишь

РФ насоздавала конфликтов - а счас - в кадой влазить ?
Жопа не слипнется
Тут Белорусь ..
Тут Хабароск ..
Тут ДНР с ЛНР ..
Тут Крим ...
Тут санкции +санкции + санкции + санкции+ санкции + санкции є.-тоже ...
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07.10.2020 02:34 Відповісти
продвигаешь своих фсб кураторов? тут такое хавают быстро
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07.10.2020 03:39 Відповісти
пыня - не вечный, как и империи... Ждем-с трансляции с участием маленьких лебедей... ну и последующие мультики в нарапсее, с потерей территорий, слава таукитайцам и джопенцам, как и бурятскому хуралу цветных революций... Шо-та Азия начинает бурлить...
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07.10.2020 03:39 Відповісти
Бг-ггг... Улыбнуло, Кипр уплыл от нарапсеи, бо на пару часов НАТО С АМЕРАМИ опредили кремлядь, свои базы разместили и на турецкой, и на греческой стороне... Кремлядь думала шо греки подвяжутся, чего не хотела , потому свой потешный флот подтянула была к Кипру, а весь южный военный округ, войсками, переместила сквозь Болгарию к греческой границе. Но как всегда, кремлядь опростоволосилась. Амеры дали отмашку взять клочок сайпроса под официальную просьббу разместить там миротворческую военную амербазу. Шо амеры успешно и воплотили в жизнь, кремляди тупорылой осталось только слюни сглотнуть и ретироваться... Ничего казлабад ретируется и с наших территорий... Спасибо пыне , посодействовал размещению у нас амербазы и английской... На повестке - НАТОвская база с прямой наводкой в 400 км по главному цвынтару мордора.... Кацапы Эхе-хе-хе-хе... какие же вы недолугi... ХЕХ...
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07.10.2020 04:00 Відповісти
ЗЫ... лахта шо-та пошла предсказуемая...
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07.10.2020 04:02 Відповісти
кацап, не разводи вонь
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07.10.2020 07:46 Відповісти
ну да , в Сирии. Эрдоган изничтожил бы всех ихтамнетов, потому пыня в Карабахе и не рыпается, хотя постреливает забавы ради. ведь каазламордых ихтамнетов нет.
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07.10.2020 03:35 Відповісти
Ад Кузя дальше Кипра плыть не может
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07.10.2020 04:34 Відповісти
Та не, то было еще в начале 70-х, насчет кпрских событий, кремлядь геройствовала тогда на 1913 года проектах дредноутов, тока и того шо не паровых.
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07.10.2020 05:20 Відповісти
Хотя кузя, практически паровик, только вместо паровой машины - турбина, а пар вырабатывается все в тех же котлах (образца 13-го года).
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07.10.2020 05:22 Відповісти
Размечтался дурик!
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07.10.2020 06:03 Відповісти
Одна из ракет разорвалась в 10 метрах от нефтепровода. Если бы Армении удалось повредить нефтепровод, то мировой топливный рынок остался бы без 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Скорее всего, это подстегнуло бы цены на нефть, от чего, в частности, выиграла и Россия.

Стоит отметить, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан был создан как независимый от России путь транспортировки нефти из Азербайджана (позже и Казахстана) на мировые рынки. Проект, в который лоббировали и вкладывали инвестиции в т.ч. США и Британия, сразу после введения в эксплуатацию изменил расстановку сил в регионе не в пользу Кремля.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр

Армяшки удивляются, за что их ненавидят. За цены на заправках в том числе!
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07.10.2020 05:36 Відповісти
Гумконвои из раши пришли в армению?!
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07.10.2020 05:59 Відповісти
Ещё роют туннели.
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07.10.2020 06:29 Відповісти
О, а вот и то, ради чего паРаша продолжает поджигать регион. Кто бы сомневался...
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07.10.2020 07:42 Відповісти
Так паРашка и затеяла этот конфликт с этой целью, затруднить поставки энергоресусов
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07.10.2020 09:16 Відповісти
Там у арасрани есть Разданский каскад, нада прамыть с иго памачью увесь ирибунь.
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07.10.2020 12:44 Відповісти
 
 