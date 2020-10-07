Азербайджан заявив про ракетний обстріл Вірменією нафтопроводу. Єреван спростовує

За повідомленням влади Азербайджану, збройні сили Вірменії спробували обстріляти нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан. Ракетних ударів завдали увечері 6 жовтня. В Єревані назвали це "нахабною брехнею".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури Азербайджану.

Так, згідно з даними, у Євлаському район близько 21:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) було завдано удару по ділянці трубопроводу.

У Генпрокуратурі наголосили, що трубопровід є найбільшим стратегічним об'єктом у регіоні, а також посідає "особливе місце в енергетичній безпеці Європи".

Там додали, що "спробу терору" було відвернуто діями армії Азербайджану.

Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян спростувала у Facebook заяву Баку, назвавши її "нахабною брехнею".

"Ми неодноразово заявляли, що не націлюємося на нафтогазові інфраструктури, однак незалежно від місця дислокації всі ті військові об'єкти і цілі, звідки ведеться вогонь по Карабаху, будуть знищені", - написала вона.

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