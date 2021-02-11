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Новини Політика України
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Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм

Комітет ВР з питань регламенту рекомендував усунути від участі в 5 засіданнях парламенту депутата "За майбутнє" Сергія Рудика. Свою колегу Мар'яну Безуглу він назвав "32-річною дівчинкою".

Про це повідомила у Фейсбуці "слуга народу" Марина Бардіна, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув звернення Олександра Корнієнка і МФО "Рівні можливості" щодо висловлювань народного депутата Сергія Рудика стосовно Мар'яни Безуглої й Ірини Сисоєнко і рекомендував парламенту без обговорення прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь у п'яти пленарних засіданнях ВРУ", - написала вона.

Раніше в січні під час обговорення законопроєкту про СБУ депутат Сергій Рудик серед іншого заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один із дуже важливих документів".

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У відповідь на вимогу вибачитися Рудик заявив, що він мав на увазі не стать депутата, а професіоналізм, і не вважає свої слова образою.

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Топ коментарі
+31
Нужно было «Карабельной сосной» назвать, судя по всему это очень даже этично.
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11.02.2021 17:44
+11
Я так розумію, що за "корабельну сосну" не відсторонюють, відсторонюють за "дівчинку" Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 1948
Ну, і Зеленського ніхто не відсторонював за "Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!"
P.S. Усе просто. 1. "Порушник" не із плісняви. 2. Вислів був на адресу зеленої ... Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 5069
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11.02.2021 17:56
+10
Вот интересно, назвал бы он коломойского бабушкой?
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11.02.2021 17:43
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Вот интересно, назвал бы он коломойского бабушкой?
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11.02.2021 17:43 Відповісти
Бисексуалы мы.
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11.02.2021 19:37 Відповісти
Нужно было «Карабельной сосной» назвать, судя по всему это очень даже этично.
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11.02.2021 17:44 Відповісти
***! Назвав профуру "дєвочкою" (с)
Профура обідилась. Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 8085
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11.02.2021 22:55 Відповісти
а еще можно "рабочей бабой" Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 4928 Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 4928
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11.02.2021 23:35 Відповісти
А я подумал очередного дрочилу подловили))))
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11.02.2021 17:44 Відповісти
За это там как раз не ловят - там все свои.
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11.02.2021 17:45 Відповісти
зліть, зліть, уроди, Сергія. Його голосування "за" ваші проекти і так і так не дочекаєтесь. А в підтримку проектів ЄС і Голосу - буде завжди.
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11.02.2021 17:44 Відповісти
Чому ж він не єс ні в голосі а у бені?
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11.02.2021 17:47 Відповісти
"замайбах" - не тільки бені. Там солянка. Там і ахметівські є.
А пішов він до майбаха, а не до ЄС тільки тому, щоб отримати посаду в комітеті, який його цікавить. Там - окрема історія... Він виграв вибори 21.07.19 по округу... і навіть встиг разом з усіма присягу прийняти... але по-факту нардепом став десь в січні-лютому 2020року, не хотіли твої зебіли його депутатом признавати... Короче, гугли, довго розказувати
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11.02.2021 17:53 Відповісти
Мені нічого гуглити не треба бо я на відміну від тебе голосував у свій час за свободу і він був там.
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11.02.2021 17:55 Відповісти
в свободі він був ситуативно. В нього нема праворадикальних настроїв.
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11.02.2021 18:00 Відповісти
Сутиативно у раді ківа з тищенком і багато інших верещуків, а Рудик має голову і свою позицію.
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11.02.2021 18:03 Відповісти
Говоря рюзьким языком- политическая проститутка, впрочем как и большинство депутатов.
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11.02.2021 18:24 Відповісти
И КИВА в свий час стоял стеной на ЧОНГАРЕ. А теперь рубли ему дороже родной матери.
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11.02.2021 19:34 Відповісти
Ти ще скажи що в нього тоді був мозок а потім раптом зник.Він же дебіл. Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 5585
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11.02.2021 19:39 Відповісти
Чому ж він не єс ні в голосі а у бені?

********
Коли Порошенко був президентом, Рудик був у БПП.
А взагалі то він птєнєц "молодої команди Черновецького". )))
Була й така історія, - в 2014 рейдер Бєні Корбан викрав Рудика і кілька днів тримав у підвалі. Сам Корбан про ту подію, не соромлячись, казав, що Рудик був змушений тоді "срати і сцяти у спіднє".
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11.02.2021 23:04 Відповісти
Ти його коханка, що так достеменно все знаєш? Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 9862
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12.02.2021 06:34 Відповісти
Кста. ота Бузугла - Марьяна - вона і є.
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11.02.2021 17:45 Відповісти
Цілком можливо.
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11.02.2021 17:52 Відповісти
сраное сборище клоунов...
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11.02.2021 17:46 Відповісти
К 32-летней девочке у зебилов есть 42-х летний мальчик.
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11.02.2021 17:47 Відповісти
Ні, на ту морду, яка кірпіча просить... хіба що подушка зверху, і те, якщо перед тим не риганути...
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11.02.2021 17:48 Відповісти
Типичный ответ на такую реплику про девочку в 32 года:
- Та шоб у тебя такая дырка в голове была....
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11.02.2021 17:48 Відповісти
Мар'яні треба було відповісти ;Ти ще на горшок ходив, коли я була ;дєвочкой!;.
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11.02.2021 17:53 Відповісти
Я так розумію, що за "корабельну сосну" не відсторонюють, відсторонюють за "дівчинку" Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 1948
Ну, і Зеленського ніхто не відсторонював за "Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!"
P.S. Усе просто. 1. "Порушник" не із плісняви. 2. Вислів був на адресу зеленої ... Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 5069
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11.02.2021 17:56 Відповісти
Шо? тоже яйца чухал? Ох епта! Там наверно другим и не займеся
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11.02.2021 18:10 Відповісти
Коли слухаю цю марьяну,то завжди думаю---чи відморожена, чи просто наївна соплячка. Гидко слухати і перемикаю тв.
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11.02.2021 18:15 Відповісти
Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 7030
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11.02.2021 18:19 Відповісти
ех, шкода, нема функції "нах"
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11.02.2021 18:22 Відповісти
О, то це ця кікімора Мар'яна Бузугла? Буду знати. Я б ще й не так її назвав.
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11.02.2021 18:31 Відповісти
Мар"я безмозгла її справжнє прізвище, а безугла то партійна кличка.
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12.02.2021 06:37 Відповісти
ужас берет от таких "девочек" !

кикимора болотная ! Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 9921
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11.02.2021 23:52 Відповісти
Вы видели морду этой обезьяны???(Безуглой)Да за "девочку" его на 10 зеседаний нужно освободить , и премию не помешало бы .
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11.02.2021 18:20 Відповісти
і на що мужики з оболоні дивилися... і голосували же!
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11.02.2021 18:25 Відповісти
может надеялись что став депутатом наворует заработает денег и сделает пластику ? Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 4469
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11.02.2021 18:32 Відповісти
Ещё один бабуин обозначился в обезьяннике Коломойского. /"Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова " / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.-Привычно соврал сравнивший Украину с порноактрисой.
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11.02.2021 18:21 Відповісти
Блин. Этот Рудык пусть едет жить в Израиль, 😀😀😀
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11.02.2021 18:26 Відповісти
Чому в Ізраїль?
Рудик українець з Буковини.
Тоді вже в Румунію його відправте... )))
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11.02.2021 23:08 Відповісти
конечно ей обидно . вот если бы сосной назвал . да еще и корабельной . хотя с такой рожей в сосны не берут Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 8583
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11.02.2021 18:30 Відповісти
Какой бред...
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11.02.2021 18:33 Відповісти
Эта девочка в комитете по безопасности что- то решает про нашу безопасность и оборону. А почему именно в этом комитете? Потому что большой специалист по вопросам обороны - работала аж в целой инспекции исполнения поручений в МО, то есть должность не предполагает никакой инициативы и творчества, а только скрупулезное следование букве приказа.
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11.02.2021 19:04 Відповісти
Так и не понятно,где сексизм в "32 летней девочке".Только действительно извращенцы сумели его там найти.
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11.02.2021 19:04 Відповісти
От пілять! Країна вже в повній задниці: війна, економіка в прірві, Ковід, ціни ростуть, тарифи, народ бідніє катастрофічно... а придурки в сексизм бавляться. От нема більшої проблеми. ніж шизовренічні образи якоїсь сикухи.
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11.02.2021 19:05 Відповісти
Вот не показал мужик ей свой йух и уже сексист.
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11.02.2021 19:35 Відповісти
В чем здесь сексизм? Так скоро гинекологов и урологов начнут от работы отстранятьНу мужикам еще ладно, можно показат, что импотент. А женщинам?
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11.02.2021 19:33 Відповісти
як би там не було, але з дівчинкою він не помилився
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11.02.2021 20:48 Відповісти
Шо, прямо в залі засідать хтів?! Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 8212 Он Кива як захтів то дрочконув і все... І ніякого сексизму, мля... Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 5890
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11.02.2021 20:58 Відповісти
Ясный пень, что "девочка" обиделась, типа в 32 года девочка, как вроде никому не нужна, а что до красоты, ты это дело на любителя ( перед сном перекрещусь). Вообще, Рудык оказался очень толерантным человеком. Я представляю, что бы сказал Гена УкрМоскаль, так это было бы так, лет на 5.
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11.02.2021 20:59 Відповісти
А если спиной развернуть и в жопу засадить???? то девочка или нет
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11.02.2021 21:15 Відповісти
Сексизм придумали лезби и гомики поддержали !!!
Если так будет продолжаться то под статьёй окажется 90% процентов мужиков.
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12.02.2021 06:25 Відповісти
 
 