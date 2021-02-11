Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм
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Комітет ВР з питань регламенту рекомендував усунути від участі в 5 засіданнях парламенту депутата "За майбутнє" Сергія Рудика. Свою колегу Мар'яну Безуглу він назвав "32-річною дівчинкою".
Про це повідомила у Фейсбуці "слуга народу" Марина Бардіна, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув звернення Олександра Корнієнка і МФО "Рівні можливості" щодо висловлювань народного депутата Сергія Рудика стосовно Мар'яни Безуглої й Ірини Сисоєнко і рекомендував парламенту без обговорення прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь у п'яти пленарних засіданнях ВРУ", - написала вона.
Раніше в січні під час обговорення законопроєкту про СБУ депутат Сергій Рудик серед іншого заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один із дуже важливих документів".
У відповідь на вимогу вибачитися Рудик заявив, що він мав на увазі не стать депутата, а професіоналізм, і не вважає свої слова образою.
Будь ласка, зачекайте...
Профура обідилась.
А пішов він до майбаха, а не до ЄС тільки тому, щоб отримати посаду в комітеті, який його цікавить. Там - окрема історія... Він виграв вибори 21.07.19 по округу... і навіть встиг разом з усіма присягу прийняти... але по-факту нардепом став десь в січні-лютому 2020року, не хотіли твої зебіли його депутатом признавати... Короче, гугли, довго розказувати
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Коли Порошенко був президентом, Рудик був у БПП.
А взагалі то він птєнєц "молодої команди Черновецького". )))
Була й така історія, - в 2014 рейдер Бєні Корбан викрав Рудика і кілька днів тримав у підвалі. Сам Корбан про ту подію, не соромлячись, казав, що Рудик був змушений тоді "срати і сцяти у спіднє".
- Та шоб у тебя такая дырка в голове была....
Ну, і Зеленського ніхто не відсторонював за "Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!"
P.S. Усе просто. 1. "Порушник" не із плісняви. 2. Вислів був на адресу зеленої ...
кикимора болотная !
наворуетзаработает денег и сделает пластику ?
Рудик українець з Буковини.
Тоді вже в Румунію його відправте... )))
Если так будет продолжаться то под статьёй окажется 90% процентов мужиков.