Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Комитет ВР по вопросам регламента рекомендовал отстранить от участия в 5 заседаниях парламента депутата "За будущее" Сергея Рудыка. Свою коллегу Марьяну Безуглую он назвал "32-летней девочкой".
Об этом сообщила в Фейсбуке "слуга народа" Марина Бардина, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрел обращение Александра Корниенко и МФО "Равные возможности" относительно высказываний народного депутата Сергея Рудыка в сторону Марьяны Безуглой и Ирины Сысоенко и рекомендовал парламенту без обсуждения принять решение о лишении депутата права участвовать в пяти пленарных заседаниях ВРУ", - написала она.
Читайте на Цензор.НЕТ: Секретарь Кивы Дячун, укравшая iPhone, стала заместителем главы Полтавского райсовета. ФОТО
Ранее в январе во время обсуждения законопроекта об СБУ депутат Сергей Рудык среди прочего заявил: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".
В ответ на требование извиниться Рудык заявил, что он имел в виду не пол депутата, а профессионализм, и не считает свои слова оскорблением.
Также на Цензор.НЕТ: Депутат Европарламента от Венгрии Сайер, выступавший против однополых браков, ушел в отставку после задержания на гей-вечеринке
Пожалуйста, подождите...
Профура обідилась.
А пішов він до майбаха, а не до ЄС тільки тому, щоб отримати посаду в комітеті, який його цікавить. Там - окрема історія... Він виграв вибори 21.07.19 по округу... і навіть встиг разом з усіма присягу прийняти... але по-факту нардепом став десь в січні-лютому 2020року, не хотіли твої зебіли його депутатом признавати... Короче, гугли, довго розказувати
********
Коли Порошенко був президентом, Рудик був у БПП.
А взагалі то він птєнєц "молодої команди Черновецького". )))
Була й така історія, - в 2014 рейдер Бєні Корбан викрав Рудика і кілька днів тримав у підвалі. Сам Корбан про ту подію, не соромлячись, казав, що Рудик був змушений тоді "срати і сцяти у спіднє".
- Та шоб у тебя такая дырка в голове была....
Ну, і Зеленського ніхто не відсторонював за "Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!"
P.S. Усе просто. 1. "Порушник" не із плісняви. 2. Вислів був на адресу зеленої ...
кикимора болотная !
наворуетзаработает денег и сделает пластику ?
Рудик українець з Буковини.
Тоді вже в Румунію його відправте... )))
Если так будет продолжаться то под статьёй окажется 90% процентов мужиков.