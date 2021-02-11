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Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма

Комитет ВР по вопросам регламента рекомендовал отстранить от участия в 5 заседаниях парламента депутата "За будущее" Сергея Рудыка. Свою коллегу Марьяну Безуглую он назвал "32-летней девочкой".

Об этом сообщила в Фейсбуке "слуга народа" Марина Бардина, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрел обращение Александра Корниенко и МФО "Равные возможности" относительно высказываний народного депутата Сергея Рудыка в сторону Марьяны Безуглой и Ирины Сысоенко и рекомендовал парламенту без обсуждения принять решение о лишении депутата права участвовать в пяти пленарных заседаниях ВРУ", - написала она.

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Ранее в январе во время обсуждения законопроекта об СБУ депутат Сергей Рудык среди прочего заявил: "Меня удивляет, как и каждого в этом зале, что девочка, которой 32 года, призывает нас проголосовать за один из очень важных документов".

В ответ на требование извиниться Рудык заявил, что он имел в виду не пол депутата, а профессионализм, и не считает свои слова оскорблением.

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Топ комментарии
+31
Нужно было «Карабельной сосной» назвать, судя по всему это очень даже этично.
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11.02.2021 17:44
+11
Я так розумію, що за "корабельну сосну" не відсторонюють, відсторонюють за "дівчинку" Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 1948
Ну, і Зеленського ніхто не відсторонював за "Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!"
P.S. Усе просто. 1. "Порушник" не із плісняви. 2. Вислів був на адресу зеленої ... Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 5069
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11.02.2021 17:56
+10
Вот интересно, назвал бы он коломойского бабушкой?
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11.02.2021 17:43
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Вот интересно, назвал бы он коломойского бабушкой?
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11.02.2021 17:43 Ответить
Бисексуалы мы.
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11.02.2021 19:37 Ответить
Нужно было «Карабельной сосной» назвать, судя по всему это очень даже этично.
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11.02.2021 17:44 Ответить
***! Назвав профуру "дєвочкою" (с)
Профура обідилась. Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 8085
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11.02.2021 22:55 Ответить
а еще можно "рабочей бабой" Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 4928 Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 4928
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11.02.2021 23:35 Ответить
А я подумал очередного дрочилу подловили))))
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11.02.2021 17:44 Ответить
За это там как раз не ловят - там все свои.
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11.02.2021 17:45 Ответить
зліть, зліть, уроди, Сергія. Його голосування "за" ваші проекти і так і так не дочекаєтесь. А в підтримку проектів ЄС і Голосу - буде завжди.
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11.02.2021 17:44 Ответить
Чому ж він не єс ні в голосі а у бені?
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11.02.2021 17:47 Ответить
"замайбах" - не тільки бені. Там солянка. Там і ахметівські є.
А пішов він до майбаха, а не до ЄС тільки тому, щоб отримати посаду в комітеті, який його цікавить. Там - окрема історія... Він виграв вибори 21.07.19 по округу... і навіть встиг разом з усіма присягу прийняти... але по-факту нардепом став десь в січні-лютому 2020року, не хотіли твої зебіли його депутатом признавати... Короче, гугли, довго розказувати
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11.02.2021 17:53 Ответить
Мені нічого гуглити не треба бо я на відміну від тебе голосував у свій час за свободу і він був там.
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11.02.2021 17:55 Ответить
в свободі він був ситуативно. В нього нема праворадикальних настроїв.
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11.02.2021 18:00 Ответить
Сутиативно у раді ківа з тищенком і багато інших верещуків, а Рудик має голову і свою позицію.
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11.02.2021 18:03 Ответить
Говоря рюзьким языком- политическая проститутка, впрочем как и большинство депутатов.
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11.02.2021 18:24 Ответить
И КИВА в свий час стоял стеной на ЧОНГАРЕ. А теперь рубли ему дороже родной матери.
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11.02.2021 19:34 Ответить
Ти ще скажи що в нього тоді був мозок а потім раптом зник.Він же дебіл. Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 5585
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11.02.2021 19:39 Ответить
Чому ж він не єс ні в голосі а у бені?

********
Коли Порошенко був президентом, Рудик був у БПП.
А взагалі то він птєнєц "молодої команди Черновецького". )))
Була й така історія, - в 2014 рейдер Бєні Корбан викрав Рудика і кілька днів тримав у підвалі. Сам Корбан про ту подію, не соромлячись, казав, що Рудик був змушений тоді "срати і сцяти у спіднє".
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11.02.2021 23:04 Ответить
Ти його коханка, що так достеменно все знаєш? Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 9862
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12.02.2021 06:34 Ответить
Кста. ота Бузугла - Марьяна - вона і є.
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11.02.2021 17:45 Ответить
Цілком можливо.
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11.02.2021 17:52 Ответить
сраное сборище клоунов...
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11.02.2021 17:46 Ответить
К 32-летней девочке у зебилов есть 42-х летний мальчик.
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11.02.2021 17:47 Ответить
Ні, на ту морду, яка кірпіча просить... хіба що подушка зверху, і те, якщо перед тим не риганути...
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11.02.2021 17:48 Ответить
Типичный ответ на такую реплику про девочку в 32 года:
- Та шоб у тебя такая дырка в голове была....
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11.02.2021 17:48 Ответить
Мар'яні треба було відповісти ;Ти ще на горшок ходив, коли я була ;дєвочкой!;.
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11.02.2021 17:53 Ответить
Я так розумію, що за "корабельну сосну" не відсторонюють, відсторонюють за "дівчинку" Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 1948
Ну, і Зеленського ніхто не відсторонював за "Та почекайте, ви ж не жінка, ви людина серйозна!"
P.S. Усе просто. 1. "Порушник" не із плісняви. 2. Вислів був на адресу зеленої ... Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 5069
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11.02.2021 17:56 Ответить
Шо? тоже яйца чухал? Ох епта! Там наверно другим и не займеся
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11.02.2021 18:10 Ответить
Коли слухаю цю марьяну,то завжди думаю---чи відморожена, чи просто наївна соплячка. Гидко слухати і перемикаю тв.
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11.02.2021 18:15 Ответить
Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 7030
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11.02.2021 18:19 Ответить
ех, шкода, нема функції "нах"
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11.02.2021 18:22 Ответить
О, то це ця кікімора Мар'яна Бузугла? Буду знати. Я б ще й не так її назвав.
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11.02.2021 18:31 Ответить
Мар"я безмозгла її справжнє прізвище, а безугла то партійна кличка.
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12.02.2021 06:37 Ответить
ужас берет от таких "девочек" !

кикимора болотная ! Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 9921
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11.02.2021 23:52 Ответить
Вы видели морду этой обезьяны???(Безуглой)Да за "девочку" его на 10 зеседаний нужно освободить , и премию не помешало бы .
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11.02.2021 18:20 Ответить
і на що мужики з оболоні дивилися... і голосували же!
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11.02.2021 18:25 Ответить
может надеялись что став депутатом наворует заработает денег и сделает пластику ? Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 4469
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11.02.2021 18:32 Ответить
Ещё один бабуин обозначился в обезьяннике Коломойского. /"Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова " / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.-Привычно соврал сравнивший Украину с порноактрисой.
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11.02.2021 18:21 Ответить
Блин. Этот Рудык пусть едет жить в Израиль, 😀😀😀
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11.02.2021 18:26 Ответить
Чому в Ізраїль?
Рудик українець з Буковини.
Тоді вже в Румунію його відправте... )))
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11.02.2021 23:08 Ответить
конечно ей обидно . вот если бы сосной назвал . да еще и корабельной . хотя с такой рожей в сосны не берут Нардепа Рудыка отстранят от 5 заседаний Рады из-за сексизма - Цензор.НЕТ 8583
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11.02.2021 18:30 Ответить
Какой бред...
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11.02.2021 18:33 Ответить
Эта девочка в комитете по безопасности что- то решает про нашу безопасность и оборону. А почему именно в этом комитете? Потому что большой специалист по вопросам обороны - работала аж в целой инспекции исполнения поручений в МО, то есть должность не предполагает никакой инициативы и творчества, а только скрупулезное следование букве приказа.
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11.02.2021 19:04 Ответить
Так и не понятно,где сексизм в "32 летней девочке".Только действительно извращенцы сумели его там найти.
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11.02.2021 19:04 Ответить
От пілять! Країна вже в повній задниці: війна, економіка в прірві, Ковід, ціни ростуть, тарифи, народ бідніє катастрофічно... а придурки в сексизм бавляться. От нема більшої проблеми. ніж шизовренічні образи якоїсь сикухи.
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11.02.2021 19:05 Ответить
Вот не показал мужик ей свой йух и уже сексист.
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11.02.2021 19:35 Ответить
В чем здесь сексизм? Так скоро гинекологов и урологов начнут от работы отстранятьНу мужикам еще ладно, можно показат, что импотент. А женщинам?
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11.02.2021 19:33 Ответить
як би там не було, але з дівчинкою він не помилився
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11.02.2021 20:48 Ответить
Шо, прямо в залі засідать хтів?! Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 8212 Он Кива як захтів то дрочконув і все... І ніякого сексизму, мля... Нардепа Рудика відсторонять від 5 засідань Ради через сексизм - Цензор.НЕТ 5890
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11.02.2021 20:58 Ответить
Ясный пень, что "девочка" обиделась, типа в 32 года девочка, как вроде никому не нужна, а что до красоты, ты это дело на любителя ( перед сном перекрещусь). Вообще, Рудык оказался очень толерантным человеком. Я представляю, что бы сказал Гена УкрМоскаль, так это было бы так, лет на 5.
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11.02.2021 20:59 Ответить
А если спиной развернуть и в жопу засадить???? то девочка или нет
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11.02.2021 21:15 Ответить
Сексизм придумали лезби и гомики поддержали !!!
Если так будет продолжаться то под статьёй окажется 90% процентов мужиков.
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12.02.2021 06:25 Ответить
 
 