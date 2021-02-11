Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Імунітет до нового коронавірусу в Україні не перевищує 20%. При одному з найнижчих показників нових виявлених випадків захворювання Україна й надалі тримається у п'ятірці країн із найкритичнішою ситуацією щодо COVID-19.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київською школою економіки, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Імунітет мають не більш ніж 20% українців, заповнені 40% реанімаційних ліжок. Моделювання KSE спростовує поширену хибну думку про те, що Україна скоро отримає природний колективний імунітет до SARS-CoV-2. Для цього мінімум 70% населення мають перехворіти. Україні слід терміново посилити систему виявлення (тестування й відстеження контактів), щоб вчасно відреагувати на можливий новий спалах, загроза якого посилюється новими видами вірусу і стабільно високою завантаженістю реанімації пацієнтів із COVID-19 ", - заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Павло Ковтонюк.
За оцінками KSE, на цей час в Україні перехворіли COVID-19 орієнтовно 13-20%, серед медпрацівників цей показник становить 13,4%.
У KSE зазначили, що найкритичніша ситуація з поширенням COVID-19 в Україні - в Закарпатській області. У зоні ризику - Івано-Франківська та Чернівецька області.
Експерти школи також підкреслили, що в Україні, як і раніше, високий показник позитивних випадків серед усіх протестованих - 18%.
У KSE вважають, що Івано-Франківська, Закарпатська й Чернівецька області можуть стати епіцентрами нового спалаху COVID-19, у цих регіонах нові госпіталізації вже тривалий час перевищують виписку пацієнтів на 20-70%, тоді як минулого тижня загалом в Україні госпіталізували й виписали з лікарень приблизно однакову кількість пацієнтів із COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
В мене половина знайомих вже перехворіла і ніхто не звертався до лікарні.
"Ай, дарагой! Позолоті ручку, - всю правду раскажу, про коронавірус, про колєктівний імунітєт до SARS-CoV-2. А нє дашь дєньох, - будєш как красавчік в гробу лєжать... "
Мозго7бы.
- коронавирус создан человеком;
- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;
- заболевание безопаснее, чем вакцина;
- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Также в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда.
Это означает только одно, что :
- Коронавирус создан искусственно,
- Вакцины не эффективны и опасны,
- Цукерберг в доле,
- Интернет Сети - болото, где каждый что хочет, то и творит,
- Свобода Слова - МИФ !!!!!
У соседей смертность повысилась на 20% за 2020 год, во как ихний Собянин работает
Собянин - гравный российских "бандеровец", сколько русских уложил, а вы со Степановым как лохи какие.
Да, Ляшко, как там с размешением украинских бондов на европейском рынке?
Почему не берут?
А если черноземами доплатить?