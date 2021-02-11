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Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE

Імунітет до нового коронавірусу в Україні не перевищує 20%. При одному з найнижчих показників нових виявлених випадків захворювання Україна й надалі тримається у п'ятірці країн із найкритичнішою ситуацією щодо COVID-19.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київською школою економіки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Імунітет мають не більш ніж 20% українців, заповнені 40% реанімаційних ліжок. Моделювання KSE спростовує поширену хибну думку про те, що Україна скоро отримає природний колективний імунітет до SARS-CoV-2. Для цього мінімум 70% населення мають перехворіти. Україні слід терміново посилити систему виявлення (тестування й відстеження контактів), щоб вчасно відреагувати на можливий новий спалах, загроза якого посилюється новими видами вірусу і стабільно високою завантаженістю реанімації пацієнтів із COVID-19 ", - заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Павло Ковтонюк.

За оцінками KSE, на цей час в Україні перехворіли COVID-19 орієнтовно 13-20%, серед медпрацівників цей показник становить 13,4%.

У KSE зазначили, що найкритичніша ситуація з поширенням COVID-19 в Україні - в Закарпатській області. У зоні ризику - Івано-Франківська та Чернівецька області.

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Експерти школи також підкреслили, що в Україні, як і раніше, високий показник позитивних випадків серед усіх протестованих - 18%.

У KSE вважають, що Івано-Франківська, Закарпатська й Чернівецька області можуть стати епіцентрами нового спалаху COVID-19, у цих регіонах нові госпіталізації вже тривалий час перевищують виписку пацієнтів на 20-70%, тоді як минулого тижня загалом в Україні госпіталізували й виписали з лікарень приблизно однакову кількість пацієнтів із COVID-19.

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Топ коментарі
+4
Що з цього приводу скаже Унівеситет культури і мистецтв?
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11.02.2021 23:04
+4
Иммунитет к COVID-19 есть только у каждого пятого украинца, - KSE

Мозго7бы.
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11.02.2021 23:06
+3
Виїздне засідання Наукової Ради Київської Школи Економіки:
"Ай, дарагой! Позолоті ручку, - всю правду раскажу, про коронавірус, про колєктівний імунітєт до SARS-CoV-2. А нє дашь дєньох, - будєш как красавчік в гробу лєжать... " Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE - Цензор.НЕТ 2292

Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE - Цензор.НЕТ 514
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12.02.2021 00:16
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Украине следует срочно усилить систему обнаружения (тестирование и отслеживание контактов)............... Как нехорошо воровать цитаты из чужой речи. Иммунитет к COVID-19 есть только у каждого пятого украинца, - KSE - Цензор.НЕТ 9524
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11.02.2021 22:40 Відповісти
Звідки в "Київської школи економіки" такі дані?))
В мене половина знайомих вже перехворіла і ніхто не звертався до лікарні.
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11.02.2021 22:55 Відповісти
чим перехворіли? простудою? бгг
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11.02.2021 23:09 Відповісти
острое воспаление желания не носить маски
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11.02.2021 23:30 Відповісти
Ага, симптоми як в простуди.
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12.02.2021 00:56 Відповісти
Карма всегда настигает таких как ты
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12.02.2021 08:37 Відповісти
І для чого псувати собі репутацію подібними заявами у сфері, в якій КШЕ зовсім не є фахівцями?
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11.02.2021 23:01 Відповісти
Що з цього приводу скаже Унівеситет культури і мистецтв?
показати весь коментар
11.02.2021 23:04 Відповісти
Виїздне засідання Наукової Ради Київської Школи Економіки:
"Ай, дарагой! Позолоті ручку, - всю правду раскажу, про коронавірус, про колєктівний імунітєт до SARS-CoV-2. А нє дашь дєньох, - будєш как красавчік в гробу лєжать... " Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE - Цензор.НЕТ 2292

Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE - Цензор.НЕТ 514
показати весь коментар
12.02.2021 00:16 Відповісти
Иммунитет к COVID-19 есть только у каждого пятого украинца, - KSE

Мозго7бы.
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11.02.2021 23:06 Відповісти
А что нам скажет начальник транспортного отдела?
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12.02.2021 00:06 Відповісти
....ох же сколько этих прогнозов было. даже перед новым годом академия наук вписывалась. это говорит что пока не пора завязывать с ковидом) и по нюху приближения очередного транша. а лавандос особенно его потеря ох как наводит на черные мысли)
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11.02.2021 23:14 Відповісти
Київська школа економіки,це вірусологи? Та й щоб таке казати,потрібні масові досліди.
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11.02.2021 23:55 Відповісти
в країні непрофесіоналів можна все
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12.02.2021 00:58 Відповісти
Для КШЕ: сколько ни говори халва, халва, а во рту сладко не станет - ещё одна школа мошенников.
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11.02.2021 23:56 Відповісти
А вы поддерживаете такой режим работы в ФБ - банить все, что расходится с официальной линией партии??? В частности, Facebook будет удалять сообщения, где будет опубликована информация о том, что:
- коронавирус создан человеком;
- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;
- заболевание безопаснее, чем вакцина;
- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Также в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда.
Это означает только одно, что :

- Коронавирус создан искусственно,

- Вакцины не эффективны и опасны,
- Цукерберг в доле,

- Интернет Сети - болото, где каждый что хочет, то и творит,

- Свобода Слова - МИФ !!!!!
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12.02.2021 01:00 Відповісти
а ось "фахівці лабораторії «Синево»" кажуть, що вже половина українців перехворіла і має протитіла!
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12.02.2021 04:12 Відповісти
Ляшко, плохо работаете со Степановым, "тщательнее" надо.
У соседей смертность повысилась на 20% за 2020 год, во как ихний Собянин работает
Собянин - гравный российских "бандеровец", сколько русских уложил, а вы со Степановым как лохи какие.

Да, Ляшко, как там с размешением украинских бондов на европейском рынке?
Почему не берут?
А если черноземами доплатить? Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE - Цензор.НЕТ 888
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12.02.2021 05:38 Відповісти
Бардак полный в стране! Школа экономики ОБЯЗАНА заниматься экономикой и обучать. Они не имеют права проводить эпидемиологические исследования!!! Их профинансировали из нашего общего бюджета только потому, что это "свои", они обучала вновь набранных со всей страны нововылупленных депутатов "депутатству"
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12.02.2021 08:04 Відповісти
 
 