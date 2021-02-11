Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE

Імунітет до нового коронавірусу в Україні не перевищує 20%. При одному з найнижчих показників нових виявлених випадків захворювання Україна й надалі тримається у п'ятірці країн із найкритичнішою ситуацією щодо COVID-19.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київською школою економіки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Імунітет мають не більш ніж 20% українців, заповнені 40% реанімаційних ліжок. Моделювання KSE спростовує поширену хибну думку про те, що Україна скоро отримає природний колективний імунітет до SARS-CoV-2. Для цього мінімум 70% населення мають перехворіти. Україні слід терміново посилити систему виявлення (тестування й відстеження контактів), щоб вчасно відреагувати на можливий новий спалах, загроза якого посилюється новими видами вірусу і стабільно високою завантаженістю реанімації пацієнтів із COVID-19 ", - заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Павло Ковтонюк.

За оцінками KSE, на цей час в Україні перехворіли COVID-19 орієнтовно 13-20%, серед медпрацівників цей показник становить 13,4%.

У KSE зазначили, що найкритичніша ситуація з поширенням COVID-19 в Україні - в Закарпатській області. У зоні ризику - Івано-Франківська та Чернівецька області.

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Експерти школи також підкреслили, що в Україні, як і раніше, високий показник позитивних випадків серед усіх протестованих - 18%.

У KSE вважають, що Івано-Франківська, Закарпатська й Чернівецька області можуть стати епіцентрами нового спалаху COVID-19, у цих регіонах нові госпіталізації вже тривалий час перевищують виписку пацієнтів на 20-70%, тоді як минулого тижня загалом в Україні госпіталізували й виписали з лікарень приблизно однакову кількість пацієнтів із COVID-19.