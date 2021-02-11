Иммунитет к COVID-19 есть только у каждого пятого украинца, - KSE

Иммунитет к новому коронавирусу в Украине не превышает 20%. При одном из самых низких показателей новых обнаружений заболевания Украина продолжает держаться в пятерке стран с наиболее критичной ситуацией с COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевской школой экономики, сообщает Цензор.НЕТ.

"Иммунитет имеют не более 20% украинцев, заполнены 40% реанимационных коек. Моделирование KSE опровергает распространенную ложную мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Для этого, минимум, 70% населения должны переболеть. Украине следует срочно усилить систему обнаружения (тестирование и отслеживание контактов), чтобы вовремя отреагировать на возможную новую вспышку, угроза которой усиливается новыми видами вируса и стабильно высокой загруженностью реанимаций пациентов с COVID-19", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Павел Ковтонюк.

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По оценкам KSE, в настоящее время в Украине переболели COVID-19, ориентировочно, 13-20%, среди медработников этот показатель составляет 13,4%.

В KSE отметили, что наиболее критическая ситуация с распространением COVID-19 в Украине - в Закарпатской области. В зоне риска - Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Эксперты школы также подчеркнули, что в Украине, по-прежнему, высокий показатель положительных случаев среди всех протестированных - 18%.

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В KSE считают, что Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области могут стать эпицентрами новой вспышки COVID-19, в этих регионах новые госпитализации уже длительное время превышают выписку пациентов на 20-70%, в то время, как на минувшей неделе в целом по Украине госпитализировали и выписали из больниц, примерно, одинаковое количество пациентов с COVID-19.