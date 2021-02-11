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Иммунитет к COVID-19 есть только у каждого пятого украинца, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Иммунитет к COVID-19 есть только у каждого пятого украинца, - KSE

Иммунитет к новому коронавирусу в Украине не превышает 20%. При одном из самых низких показателей новых обнаружений заболевания Украина продолжает держаться в пятерке стран с наиболее критичной ситуацией с COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевской школой экономики, сообщает Цензор.НЕТ.

"Иммунитет имеют не более 20% украинцев, заполнены 40% реанимационных коек. Моделирование KSE опровергает распространенную ложную мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Для этого, минимум, 70% населения должны переболеть. Украине следует срочно усилить систему обнаружения (тестирование и отслеживание контактов), чтобы вовремя отреагировать на возможную новую вспышку, угроза которой усиливается новыми видами вируса и стабильно высокой загруженностью реанимаций пациентов с COVID-19", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Павел Ковтонюк.

Читайте на Цензор.НЕТ: Специалисты ВОЗ начали проводить тренинги для украинских медработников по вакцинации от коронавируса

По оценкам KSE, в настоящее время в Украине переболели COVID-19, ориентировочно, 13-20%, среди медработников этот показатель составляет 13,4%.

В KSE отметили, что наиболее критическая ситуация с распространением COVID-19 в Украине - в Закарпатской области. В зоне риска - Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Эксперты школы также подчеркнули, что в Украине, по-прежнему, высокий показатель положительных случаев среди всех протестированных - 18%.

Также на Цензор.НЕТ: Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться от коронавируса через 6 месяцев после болезни, - Ляшко

В KSE считают, что Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области могут стать эпицентрами новой вспышки COVID-19, в этих регионах новые госпитализации уже длительное время превышают выписку пациентов на 20-70%, в то время, как на минувшей неделе в целом по Украине госпитализировали и выписали из больниц, примерно, одинаковое количество пациентов с COVID-19.

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Топ комментарии
+4
Що з цього приводу скаже Унівеситет культури і мистецтв?
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11.02.2021 23:04
+4
Иммунитет к COVID-19 есть только у каждого пятого украинца, - KSE

Мозго7бы.
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11.02.2021 23:06
+3
Виїздне засідання Наукової Ради Київської Школи Економіки:
"Ай, дарагой! Позолоті ручку, - всю правду раскажу, про коронавірус, про колєктівний імунітєт до SARS-CoV-2. А нє дашь дєньох, - будєш как красавчік в гробу лєжать... " Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE - Цензор.НЕТ 2292

Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE - Цензор.НЕТ 514
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12.02.2021 00:16
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Украине следует срочно усилить систему обнаружения (тестирование и отслеживание контактов)............... Как нехорошо воровать цитаты из чужой речи. Иммунитет к COVID-19 есть только у каждого пятого украинца, - KSE - Цензор.НЕТ 9524
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11.02.2021 22:40 Ответить
Звідки в "Київської школи економіки" такі дані?))
В мене половина знайомих вже перехворіла і ніхто не звертався до лікарні.
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11.02.2021 22:55 Ответить
чим перехворіли? простудою? бгг
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11.02.2021 23:09 Ответить
острое воспаление желания не носить маски
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11.02.2021 23:30 Ответить
Ага, симптоми як в простуди.
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12.02.2021 00:56 Ответить
Карма всегда настигает таких как ты
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12.02.2021 08:37 Ответить
І для чого псувати собі репутацію подібними заявами у сфері, в якій КШЕ зовсім не є фахівцями?
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11.02.2021 23:01 Ответить
Що з цього приводу скаже Унівеситет культури і мистецтв?
показать весь комментарий
11.02.2021 23:04 Ответить
Виїздне засідання Наукової Ради Київської Школи Економіки:
"Ай, дарагой! Позолоті ручку, - всю правду раскажу, про коронавірус, про колєктівний імунітєт до SARS-CoV-2. А нє дашь дєньох, - будєш как красавчік в гробу лєжать... " Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE - Цензор.НЕТ 2292

Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE - Цензор.НЕТ 514
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12.02.2021 00:16 Ответить
Иммунитет к COVID-19 есть только у каждого пятого украинца, - KSE

Мозго7бы.
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11.02.2021 23:06 Ответить
А что нам скажет начальник транспортного отдела?
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12.02.2021 00:06 Ответить
....ох же сколько этих прогнозов было. даже перед новым годом академия наук вписывалась. это говорит что пока не пора завязывать с ковидом) и по нюху приближения очередного транша. а лавандос особенно его потеря ох как наводит на черные мысли)
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11.02.2021 23:14 Ответить
Київська школа економіки,це вірусологи? Та й щоб таке казати,потрібні масові досліди.
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11.02.2021 23:55 Ответить
в країні непрофесіоналів можна все
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12.02.2021 00:58 Ответить
Для КШЕ: сколько ни говори халва, халва, а во рту сладко не станет - ещё одна школа мошенников.
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11.02.2021 23:56 Ответить
А вы поддерживаете такой режим работы в ФБ - банить все, что расходится с официальной линией партии??? В частности, Facebook будет удалять сообщения, где будет опубликована информация о том, что:
- коронавирус создан человеком;
- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;
- заболевание безопаснее, чем вакцина;
- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Также в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда.
Это означает только одно, что :

- Коронавирус создан искусственно,

- Вакцины не эффективны и опасны,
- Цукерберг в доле,

- Интернет Сети - болото, где каждый что хочет, то и творит,

- Свобода Слова - МИФ !!!!!
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12.02.2021 01:00 Ответить
а ось "фахівці лабораторії «Синево»" кажуть, що вже половина українців перехворіла і має протитіла!
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12.02.2021 04:12 Ответить
Ляшко, плохо работаете со Степановым, "тщательнее" надо.
У соседей смертность повысилась на 20% за 2020 год, во как ихний Собянин работает
Собянин - гравный российских "бандеровец", сколько русских уложил, а вы со Степановым как лохи какие.

Да, Ляшко, как там с размешением украинских бондов на европейском рынке?
Почему не берут?
А если черноземами доплатить? Імунітет до COVID-19 є тільки у кожного п'ятого українця, - KSE - Цензор.НЕТ 888
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12.02.2021 05:38 Ответить
Бардак полный в стране! Школа экономики ОБЯЗАНА заниматься экономикой и обучать. Они не имеют права проводить эпидемиологические исследования!!! Их профинансировали из нашего общего бюджета только потому, что это "свои", они обучала вновь набранных со всей страны нововылупленных депутатов "депутатству"
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12.02.2021 08:04 Ответить
 
 