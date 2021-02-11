Иммунитет к COVID-19 есть только у каждого пятого украинца, - KSE
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Иммунитет к новому коронавирусу в Украине не превышает 20%. При одном из самых низких показателей новых обнаружений заболевания Украина продолжает держаться в пятерке стран с наиболее критичной ситуацией с COVID-19.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевской школой экономики, сообщает Цензор.НЕТ.
"Иммунитет имеют не более 20% украинцев, заполнены 40% реанимационных коек. Моделирование KSE опровергает распространенную ложную мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Для этого, минимум, 70% населения должны переболеть. Украине следует срочно усилить систему обнаружения (тестирование и отслеживание контактов), чтобы вовремя отреагировать на возможную новую вспышку, угроза которой усиливается новыми видами вируса и стабильно высокой загруженностью реанимаций пациентов с COVID-19", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Павел Ковтонюк.
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По оценкам KSE, в настоящее время в Украине переболели COVID-19, ориентировочно, 13-20%, среди медработников этот показатель составляет 13,4%.
В KSE отметили, что наиболее критическая ситуация с распространением COVID-19 в Украине - в Закарпатской области. В зоне риска - Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Эксперты школы также подчеркнули, что в Украине, по-прежнему, высокий показатель положительных случаев среди всех протестированных - 18%.
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В KSE считают, что Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области могут стать эпицентрами новой вспышки COVID-19, в этих регионах новые госпитализации уже длительное время превышают выписку пациентов на 20-70%, в то время, как на минувшей неделе в целом по Украине госпитализировали и выписали из больниц, примерно, одинаковое количество пациентов с COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
В мене половина знайомих вже перехворіла і ніхто не звертався до лікарні.
"Ай, дарагой! Позолоті ручку, - всю правду раскажу, про коронавірус, про колєктівний імунітєт до SARS-CoV-2. А нє дашь дєньох, - будєш как красавчік в гробу лєжать... "
Мозго7бы.
- коронавирус создан человеком;
- вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены;
- заболевание безопаснее, чем вакцина;
- вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.
Также в компании добавили, что страницы в Facebook и Instagram, которые неоднократно нарушают эти правила и продолжают распространять фейковые сведения о коронавирусной инфекции, могут быть заблокированы навсегда.
Это означает только одно, что :
- Коронавирус создан искусственно,
- Вакцины не эффективны и опасны,
- Цукерберг в доле,
- Интернет Сети - болото, где каждый что хочет, то и творит,
- Свобода Слова - МИФ !!!!!
У соседей смертность повысилась на 20% за 2020 год, во как ихний Собянин работает
Собянин - гравный российских "бандеровец", сколько русских уложил, а вы со Степановым как лохи какие.
Да, Ляшко, как там с размешением украинских бондов на европейском рынке?
Почему не берут?
А если черноземами доплатить?