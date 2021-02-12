УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15473 відвідувача онлайн
Новини Події
2987 54
Житомир (236) побиття (557) Правоохоронні органи (2312) патрульна поліція (903)

У Житомирі офіцера патрульної поліції підозрюють у побитті водія, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

У Житомирі офіцера патрульної поліції підозрюють у побитті водія, - прокуратура

У Житомирі офіцер патрульної поліції побив водія - молодшому лейтенанту повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирськоі області.

За даними слідства, подія відбулася у листопаді минулого року у Житомирі, близько другої години ночі.

Патрульні поліції, зупинивши автомобіль за порушення правил дорожнього руху (не ввімкнений покажчик повороту під час виконання повороту) та підозрюючи водіння у стані алкогольного сп’яніння, запропонували водію пройти тест на алкоголь, від якого він відмовився. У подальшому водію одягнули кайданки та один із патрульних поліції завдав декілька ударів гумовим кийком, заподіявши тяжкі тілесні ушкодження.

У відділенні поліції, куди потерпілого доставлено для складання адмінпротоколу про адмінправопорушення, чоловіку стало зле, у зв’язку з чим його відвезли до медичного закладу, де невідкладно прооперували.

Читайте також: У Миколаєві п'яний водій збив патрульну і намагався втекти з місця ДТП. ФОТОрепортаж

Зазначається, що подія набула значного резонансу, зокрема у соцмережах.

10 лютого патрульному повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, що супроводжувалися застосуванням спеціальних засобів, що спричинили тяжкі наслідки (ч.3 ст. 365 КК України).

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+5
Бідний п'яний водій, що порушував ПДР. От якби він вбив сім'ю з дитиною, то тут коментарі були б на кшталт: "таких розстрілювати треба; на пожиттєве його; куди дивиться поліція!!!111".
показати весь коментар
12.02.2021 06:05
+5
Згідно законів і Конституції поліцай це не Малюта Скуратов, і людей осуджують на ізолювання від суспільства, а не на підвали середньовічних замків де вибивають зуби і роблять дибу. Тому всі спроби захистити поліцая, який б'є підозрілого є шизофренією тоталітаризму. Можна насилля вчиняти, коли злочинець чинить спротив, втікає, використовує зброю. Навіть якщо водій п'яний в жопу це не привід його лупцювати. Його вину визначить суд, а не тупорилий лейтенант.
показати весь коментар
12.02.2021 07:49
+4
Гавкало видно п'яне як псятина, то поліцейський і показав, що рота треба закритим держать!
Просто так не побив би!
Як уб'є така мразота на колесах вашого сина або дочку, от тоді і будуть сердобольні варнякать, що поліція ні хрена не робить!
показати весь коментар
12.02.2021 07:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это нова гаишная мусорва - очьень важьно?
показати весь коментар
11.02.2021 23:55 Відповісти
понабирали мразоту
показати весь коментар
12.02.2021 00:37 Відповісти
понабирали? а раньше было иначе?
показати весь коментар
12.02.2021 01:13 Відповісти
Такого тотального беспредела полиции не было даже в 90х. Это медреформа Зеленского, психов выпустили, они пошли в полицию
показати весь коментар
12.02.2021 01:42 Відповісти
Мєнти при Порошенку намагалися вести себе порядно. А зараз Зеленський будує в нас авторитарний режим на кшталт Білорусі- оточив себе людьми Януковича і дав всі права та бабло мєнтам.
показати весь коментар
12.02.2021 06:11 Відповісти
я про 2007-й год, про собственный опыт, реанимация, тяжкие телесные...
показати весь коментар
12.02.2021 12:14 Відповісти
...других не берут в ментозавры...
показати весь коментар
12.02.2021 00:56 Відповісти
різні є.
показати весь коментар
12.02.2021 01:29 Відповісти
Других не встречал почему то.
показати весь коментар
12.02.2021 07:06 Відповісти
Бідний п'яний водій, що порушував ПДР. От якби він вбив сім'ю з дитиною, то тут коментарі були б на кшталт: "таких розстрілювати треба; на пожиттєве його; куди дивиться поліція!!!111".
показати весь коментар
12.02.2021 06:05 Відповісти
Бедный мусор ведь не насиловал как многие другие мусора и дубинку не засовывал что бы кишки порвать. Носковский ты дебил, разнице между административным правонарушением и уголовным знаешь ? Ты тоже потенциальный убийца , так давай тебя заранее убьем.
показати весь коментар
12.02.2021 07:05 Відповісти
Доведи, що я потенційний вбивця. Інакше твої слова- балабольство. Чи ти бухаєш за кермом?)))
показати весь коментар
12.02.2021 08:33 Відповісти
Як тобі оцей п'янчужка?

Він вже вдруге на тюрму іде за смертельне дтп під алкоголем.
показати весь коментар
12.02.2021 08:48 Відповісти
И что интересно, так и не написали, а был ли водитель пьяным, что как быьнамекает о предвзятом характере статьи. Самое паскудное, что такие случаи демотивируют остальных полицейских и заставляют их работать по принципу "да нуегона кого-то останавливать, лучше просто отсижу смену в машине где-нибудь, где поменьше заметно и получу за это зарплату". Чем это обернется на дорогах - думаю, объяснять не нужно
показати весь коментар
12.02.2021 07:05 Відповісти
Еще раз для особо одаренных,- в каком состоянии был водитель никакой роли не играет, он преступления не совершал. А вот мусорок совершил-и это факт. А разговоры про ЕСЛИ это удел слаборазвитых. А если ты сегодня газ забудешь выключить, ведь соображаешь уже туго, так тебя надо дубинкой заранее избить.
показати весь коментар
12.02.2021 07:12 Відповісти
П'яний за кермом - це потенційний убивця.
Таких потрібно ЛУПИТИ.
показати весь коментар
12.02.2021 08:40 Відповісти
Судити. А лупити- то в рашці, чи в Сомалі.
показати весь коментар
12.02.2021 12:55 Відповісти
Перший раз, коли погоджуюсь із Ксенією. Хоча для цього мені довелось пройти через особисте споглядання нещасного чоловіка, якого, збив п'яний водій, відірвавши йому пів-голови. Я розумію, що є права людини і все таке, але коли уявляю, що у цього чоловіка БУЛИ мати, дружина, діти і вони його втратили через п'яного покидька за кермом - жодного співчуття до "героя" статті.
показати весь коментар
12.02.2021 23:12 Відповісти
Пьяный за рулем это не преступление?
показати весь коментар
12.02.2021 09:41 Відповісти
8 років тому п'яний насмерть збив двох сестер (одна з них була дівчиною мого друга). 2 роки тому п'яний збив сина мого співробітника у мене на очах. Для мене п'яний за кермом- вбивця і злочинець.
показати весь коментар
12.02.2021 09:53 Відповісти
По сравнению с моим опытом про мусоров тот твой алкаш еще ничего.....Для меня такие как ты защитники преступников - ПРЕСТУПНИКИ!!! ВОТ ТЕБЕ МОЙ ОТВЕТ!
показати весь коментар
12.02.2021 10:02 Відповісти
Свіжа новина.

Є у мене знайомий, говорить як ти. Йому вже під 30, а в голові пусто. П'яний за кермо сідає, аує ********, виправдовує злочинців і ненавидить ментів.
Припиняй шансон кацапський слухати і буде тобі щастя)
показати весь коментар
12.02.2021 10:25 Відповісти
Але водій після порушення ПДР відмовився пройти тест. Що якби натякає)
показати весь коментар
12.02.2021 08:35 Відповісти
Якбы ...... Натякае ......... Есть факт преступления мента!
показати весь коментар
12.02.2021 09:48 Відповісти
Факт злочину звичайно є, і поліцейського будуть судити. Проте не потрібно робити янгола з синяків за кермом.
показати весь коментар
12.02.2021 09:51 Відповісти
А кто из него ангела лепит?
показати весь коментар
12.02.2021 10:03 Відповісти
У Житомирі офіцера патрульної поліції підозрюють у побитті водія, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1680
показати весь коментар
12.02.2021 07:32 Відповісти
а що було підтверджено, що водій був п'яний? може і тебе так - дубиною..., щоб став інвалідом. Це так - на всяк випадок...
показати весь коментар
12.02.2021 08:51 Відповісти
Порушив пдр, відмовився пройти тест на драгер... Хоча, якщо ти не вмієш аналізувати- це твої проблеми. Радій, що я тобі відповів.
показати весь коментар
12.02.2021 08:53 Відповісти
Гавкало видно п'яне як псятина, то поліцейський і показав, що рота треба закритим держать!
Просто так не побив би!
Як уб'є така мразота на колесах вашого сина або дочку, от тоді і будуть сердобольні варнякать, що поліція ні хрена не робить!
показати весь коментар
12.02.2021 07:08 Відповісти
Да ты что ? А во врадиевке было не просто так ? А менты насилуют и убивают по принуждению?
показати весь коментар
12.02.2021 07:14 Відповісти
Судя по тому что ты пишешь- ты потенциальный преступник уже созревший к преступлению. По твоей логике тебя надо заранее убить.
показати весь коментар
12.02.2021 07:16 Відповісти
У Житомирі офіцера патрульної поліції підозрюють у побитті водія, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6698
показати весь коментар
12.02.2021 07:32 Відповісти
За всю мою жизнь менты мне не разу не помогли ,а только вымагали деньги.Я законопослушный гражданин и менты не помогая мне еще и не дают самому навести порядок. В крайнем случае надо идти за справедливостью к бандюкам и я шел. К мусорам за помощью не обращусь и людям не советую.
показати весь коментар
12.02.2021 07:30 Відповісти
Згідно законів і Конституції поліцай це не Малюта Скуратов, і людей осуджують на ізолювання від суспільства, а не на підвали середньовічних замків де вибивають зуби і роблять дибу. Тому всі спроби захистити поліцая, який б'є підозрілого є шизофренією тоталітаризму. Можна насилля вчиняти, коли злочинець чинить спротив, втікає, використовує зброю. Навіть якщо водій п'яний в жопу це не привід його лупцювати. Його вину визначить суд, а не тупорилий лейтенант.
показати весь коментар
12.02.2021 07:49 Відповісти
К Вашим словам могу добавить, что настоящих преступников они не прессуют. То ли сцыкотно, то ли своих не обидь.Убийц Максима Гайдамчука даже словом не обидели. По моему глубокому убеждению менты если не преступники , то покрывающие их.
показати весь коментар
12.02.2021 08:05 Відповісти
суд відпустить за мзду.
а поліцейському потім їздити на аварії з трупами, дивитись на наслідки діянь п'яниць за кермом.
показати весь коментар
12.02.2021 08:41 Відповісти
Мент сам обрав собі роботу... і тому повинен виконувати ВСЕ... і даже з трупом спати, якщо це потрібно, але вбивати людину, яка підозрюється у чомусь - йому право не надавали. Цей мент - звичайний псих і вбивця.
показати весь коментар
12.02.2021 08:59 Відповісти
Нічого він вам не повинен.
Надивився на свиней.
Поводьтесь адекватно і вас не тронуть.
В даному випадку він працював з порушником.
показати весь коментар
12.02.2021 09:04 Відповісти
Во врадиевке женщина поводилась неадекватно ? Мой знакомый начальник УР искрамсал по пьяне лицо жене-красавице. Ксения не доводи до греха. Тебе уже много раз по дружески советовали меньше базикать ! У меня пьяные мусора изуродовали ближайшего родственика. Мне что пожелать для прояснения твоего ума беды твоим детям ? Учись на чужом опыте , если слава Богу своего нет.
показати весь коментар
12.02.2021 09:29 Відповісти
Це інша справа.
В штатах, за супротив поліції, п'яного за кермом, також відлупцюють.
показати весь коментар
12.02.2021 09:33 Відповісти
ЗА СУПРОТИВ !!!!!!!!!!! ЭТО УЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!!!!!
показати весь коментар
12.02.2021 09:39 Відповісти
Може хватить гнати демагогію, суд це не проблема поліцаїв як і Конституція. З таким успіхом можна заявити що саме ви є злочинець вибить вам шість передніх зубів, повісти в протигазі на арматрині над сейфом і після вашого "зізнання" кинути за грати ні за що.
показати весь коментар
12.02.2021 09:13 Відповісти
А хіба не було таких випадків ?
Але тепер луплять дійсно злочинця.
показати весь коментар
12.02.2021 09:17 Відповісти
У вас явно когнитивний диссонанс, злочинець з'явиться це після суду. А поліцейський не суддя. Все просто.
показати весь коментар
12.02.2021 09:27 Відповісти
Суддя то не суддя, а куплений мішок лайна.
В цьому випадку п'янь отримала своє.
показати весь коментар
12.02.2021 09:29 Відповісти
Ты так решила ? А другой про тебя решит. Или ты святая ? Так их не бывает ! Моего жизненного опыта на 100 человек хватит. Я по работе знал много о людях и их делах и поступках.
показати весь коментар
12.02.2021 09:36 Відповісти
Ксения нам Сулимы хватает и без твоих завихрений.
показати весь коментар
12.02.2021 09:30 Відповісти
Вистачає того, що закон не діє.
От про що треба говорити.
Скільки вже п'яного лайна відкупилось за вбивства через суди ? Скільки людей в могилах лежать.
Бо правосуддя в країні н е п р а ц ю є.
показати весь коментар
12.02.2021 09:34 Відповісти
Мусора-преступники будут закон устанавливать? Ты вообще...........?
показати весь коментар
12.02.2021 09:38 Відповісти
Так может пьяные обдолбыши за рулем будут решать кому жить, а кому умереть?
показати весь коментар
12.02.2021 09:47 Відповісти
А МОЖЕТ ты будешь решать или я ? Водил жигулей казнить ! Таксеров повесить ! Маршрутчикам оторвать? Несогласным со мной-каторга !
показати весь коментар
12.02.2021 09:52 Відповісти
Бухой может и станет преступником а может и нет. Мент уже преступник !
показати весь коментар
12.02.2021 09:54 Відповісти
Мусора определяют кого казнить а кого миловать!!!!. Вы идиоты и зелень также избрали. МУСОРА ИЛИ ПРЕСТУПНИКИ ИЛИ ПОКРЫВАЮТ МУСОРОВ-ПРЕСТУПНИКОВ. Другого не бывает. Что в мусарне не знают что творят другие их "коллеги"7
показати весь коментар
12.02.2021 09:34 Відповісти
 
 