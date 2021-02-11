В Житомире офицер патрульной полиции подозревается в избиении водителя, - прокуратура
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В Житомире офицер патрульный полиции избил водителя - младшему лейтенанту сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
По данным следствия, событие произошло в ноябре прошлого года в Житомире, около двух часов ночи.
Патрульные полиции, остановив автомобиль за нарушение правил дорожного движения (не включен указатель поворота при выполнении поворота) и подозревая вождение в состоянии алкогольного опьянения, предложили водителю пройти тест на алкоголь, от которого он отказался. В дальнейшем водителю надели наручники и один из патрульных полиции нанес несколько ударов резиновой дубинкой, причинив тяжкие телесные повреждения.
В отделении полиции, куда пострадавшего доставили для составления протокола об административных правонарушениях, мужчине стало плохо, в связи с чем его отвезли в медицинское учреждение, где срочно прооперировали.
Отмечается, что событие получило значительный резонанс, в т.ч. в соцсетях.
10 февраля патрульному сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, сопровождавшиеся применением специальных средств, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст. 365 УК Украины).
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Він вже вдруге на тюрму іде за смертельне дтп під алкоголем.
Таких потрібно ЛУПИТИ.
Є у мене знайомий, говорить як ти. Йому вже під 30, а в голові пусто. П'яний за кермо сідає, аує ********, виправдовує злочинців і ненавидить ментів.
Припиняй шансон кацапський слухати і буде тобі щастя)
Просто так не побив би!
Як уб'є така мразота на колесах вашого сина або дочку, от тоді і будуть сердобольні варнякать, що поліція ні хрена не робить!
а поліцейському потім їздити на аварії з трупами, дивитись на наслідки діянь п'яниць за кермом.
Надивився на свиней.
Поводьтесь адекватно і вас не тронуть.
В даному випадку він працював з порушником.
В штатах, за супротив поліції, п'яного за кермом, також відлупцюють.
Але тепер луплять дійсно злочинця.
В цьому випадку п'янь отримала своє.
От про що треба говорити.
Скільки вже п'яного лайна відкупилось за вбивства через суди ? Скільки людей в могилах лежать.
Бо правосуддя в країні н е п р а ц ю є.