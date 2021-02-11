РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
19970 посетителей онлайн
Новости Происшествия
2987 54
Житомир (312) избиение (2559) правоохранительные органы (2482) патрульная полиция (1061)

В Житомире офицер патрульной полиции подозревается в избиении водителя, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Житомире офицер патрульной полиции подозревается в избиении водителя, - прокуратура

В Житомире офицер патрульный полиции избил водителя - младшему лейтенанту сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

По данным следствия, событие произошло в ноябре прошлого года в Житомире, около двух часов ночи.

Патрульные полиции, остановив автомобиль за нарушение правил дорожного движения (не включен указатель поворота при выполнении поворота) и подозревая вождение в состоянии алкогольного опьянения, предложили водителю пройти тест на алкоголь, от которого он отказался. В дальнейшем водителю надели наручники и один из патрульных полиции нанес несколько ударов резиновой дубинкой, причинив тяжкие телесные повреждения.

В отделении полиции, куда пострадавшего доставили для составления протокола об административных правонарушениях, мужчине стало плохо, в связи с чем его отвезли в медицинское учреждение, где срочно прооперировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Черкасщине двое полицейских подозреваются в избиении задержанного стулом и шлангом от огнетушителя, - ГБР. ФОТОрепортаж

Отмечается, что событие получило значительный резонанс, в т.ч. в соцсетях.

10 февраля патрульному сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, сопровождавшиеся применением специальных средств, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст. 365 УК Украины).

Также читайте: Трое полицейских избили фермеров на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+5
Бідний п'яний водій, що порушував ПДР. От якби він вбив сім'ю з дитиною, то тут коментарі були б на кшталт: "таких розстрілювати треба; на пожиттєве його; куди дивиться поліція!!!111".
показать весь комментарий
12.02.2021 06:05
+5
Згідно законів і Конституції поліцай це не Малюта Скуратов, і людей осуджують на ізолювання від суспільства, а не на підвали середньовічних замків де вибивають зуби і роблять дибу. Тому всі спроби захистити поліцая, який б'є підозрілого є шизофренією тоталітаризму. Можна насилля вчиняти, коли злочинець чинить спротив, втікає, використовує зброю. Навіть якщо водій п'яний в жопу це не привід його лупцювати. Його вину визначить суд, а не тупорилий лейтенант.
показать весь комментарий
12.02.2021 07:49
+4
Гавкало видно п'яне як псятина, то поліцейський і показав, що рота треба закритим держать!
Просто так не побив би!
Як уб'є така мразота на колесах вашого сина або дочку, от тоді і будуть сердобольні варнякать, що поліція ні хрена не робить!
показать весь комментарий
12.02.2021 07:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это нова гаишная мусорва - очьень важьно?
показать весь комментарий
11.02.2021 23:55 Ответить
понабирали мразоту
показать весь комментарий
12.02.2021 00:37 Ответить
понабирали? а раньше было иначе?
показать весь комментарий
12.02.2021 01:13 Ответить
Такого тотального беспредела полиции не было даже в 90х. Это медреформа Зеленского, психов выпустили, они пошли в полицию
показать весь комментарий
12.02.2021 01:42 Ответить
Мєнти при Порошенку намагалися вести себе порядно. А зараз Зеленський будує в нас авторитарний режим на кшталт Білорусі- оточив себе людьми Януковича і дав всі права та бабло мєнтам.
показать весь комментарий
12.02.2021 06:11 Ответить
я про 2007-й год, про собственный опыт, реанимация, тяжкие телесные...
показать весь комментарий
12.02.2021 12:14 Ответить
...других не берут в ментозавры...
показать весь комментарий
12.02.2021 00:56 Ответить
різні є.
показать весь комментарий
12.02.2021 01:29 Ответить
Других не встречал почему то.
показать весь комментарий
12.02.2021 07:06 Ответить
Бідний п'яний водій, що порушував ПДР. От якби він вбив сім'ю з дитиною, то тут коментарі були б на кшталт: "таких розстрілювати треба; на пожиттєве його; куди дивиться поліція!!!111".
показать весь комментарий
12.02.2021 06:05 Ответить
Бедный мусор ведь не насиловал как многие другие мусора и дубинку не засовывал что бы кишки порвать. Носковский ты дебил, разнице между административным правонарушением и уголовным знаешь ? Ты тоже потенциальный убийца , так давай тебя заранее убьем.
показать весь комментарий
12.02.2021 07:05 Ответить
Доведи, що я потенційний вбивця. Інакше твої слова- балабольство. Чи ти бухаєш за кермом?)))
показать весь комментарий
12.02.2021 08:33 Ответить
Як тобі оцей п'янчужка?

Він вже вдруге на тюрму іде за смертельне дтп під алкоголем.
показать весь комментарий
12.02.2021 08:48 Ответить
И что интересно, так и не написали, а был ли водитель пьяным, что как быьнамекает о предвзятом характере статьи. Самое паскудное, что такие случаи демотивируют остальных полицейских и заставляют их работать по принципу "да нуегона кого-то останавливать, лучше просто отсижу смену в машине где-нибудь, где поменьше заметно и получу за это зарплату". Чем это обернется на дорогах - думаю, объяснять не нужно
показать весь комментарий
12.02.2021 07:05 Ответить
Еще раз для особо одаренных,- в каком состоянии был водитель никакой роли не играет, он преступления не совершал. А вот мусорок совершил-и это факт. А разговоры про ЕСЛИ это удел слаборазвитых. А если ты сегодня газ забудешь выключить, ведь соображаешь уже туго, так тебя надо дубинкой заранее избить.
показать весь комментарий
12.02.2021 07:12 Ответить
П'яний за кермом - це потенційний убивця.
Таких потрібно ЛУПИТИ.
показать весь комментарий
12.02.2021 08:40 Ответить
Судити. А лупити- то в рашці, чи в Сомалі.
показать весь комментарий
12.02.2021 12:55 Ответить
Перший раз, коли погоджуюсь із Ксенією. Хоча для цього мені довелось пройти через особисте споглядання нещасного чоловіка, якого, збив п'яний водій, відірвавши йому пів-голови. Я розумію, що є права людини і все таке, але коли уявляю, що у цього чоловіка БУЛИ мати, дружина, діти і вони його втратили через п'яного покидька за кермом - жодного співчуття до "героя" статті.
показать весь комментарий
12.02.2021 23:12 Ответить
Пьяный за рулем это не преступление?
показать весь комментарий
12.02.2021 09:41 Ответить
8 років тому п'яний насмерть збив двох сестер (одна з них була дівчиною мого друга). 2 роки тому п'яний збив сина мого співробітника у мене на очах. Для мене п'яний за кермом- вбивця і злочинець.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:53 Ответить
По сравнению с моим опытом про мусоров тот твой алкаш еще ничего.....Для меня такие как ты защитники преступников - ПРЕСТУПНИКИ!!! ВОТ ТЕБЕ МОЙ ОТВЕТ!
показать весь комментарий
12.02.2021 10:02 Ответить
Свіжа новина.

Є у мене знайомий, говорить як ти. Йому вже під 30, а в голові пусто. П'яний за кермо сідає, аує ********, виправдовує злочинців і ненавидить ментів.
Припиняй шансон кацапський слухати і буде тобі щастя)
показать весь комментарий
12.02.2021 10:25 Ответить
Але водій після порушення ПДР відмовився пройти тест. Що якби натякає)
показать весь комментарий
12.02.2021 08:35 Ответить
Якбы ...... Натякае ......... Есть факт преступления мента!
показать весь комментарий
12.02.2021 09:48 Ответить
Факт злочину звичайно є, і поліцейського будуть судити. Проте не потрібно робити янгола з синяків за кермом.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:51 Ответить
А кто из него ангела лепит?
показать весь комментарий
12.02.2021 10:03 Ответить
У Житомирі офіцера патрульної поліції підозрюють у побитті водія, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1680
показать весь комментарий
12.02.2021 07:32 Ответить
а що було підтверджено, що водій був п'яний? може і тебе так - дубиною..., щоб став інвалідом. Це так - на всяк випадок...
показать весь комментарий
12.02.2021 08:51 Ответить
Порушив пдр, відмовився пройти тест на драгер... Хоча, якщо ти не вмієш аналізувати- це твої проблеми. Радій, що я тобі відповів.
показать весь комментарий
12.02.2021 08:53 Ответить
Гавкало видно п'яне як псятина, то поліцейський і показав, що рота треба закритим держать!
Просто так не побив би!
Як уб'є така мразота на колесах вашого сина або дочку, от тоді і будуть сердобольні варнякать, що поліція ні хрена не робить!
показать весь комментарий
12.02.2021 07:08 Ответить
Да ты что ? А во врадиевке было не просто так ? А менты насилуют и убивают по принуждению?
показать весь комментарий
12.02.2021 07:14 Ответить
Судя по тому что ты пишешь- ты потенциальный преступник уже созревший к преступлению. По твоей логике тебя надо заранее убить.
показать весь комментарий
12.02.2021 07:16 Ответить
У Житомирі офіцера патрульної поліції підозрюють у побитті водія, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6698
показать весь комментарий
12.02.2021 07:32 Ответить
За всю мою жизнь менты мне не разу не помогли ,а только вымагали деньги.Я законопослушный гражданин и менты не помогая мне еще и не дают самому навести порядок. В крайнем случае надо идти за справедливостью к бандюкам и я шел. К мусорам за помощью не обращусь и людям не советую.
показать весь комментарий
12.02.2021 07:30 Ответить
Згідно законів і Конституції поліцай це не Малюта Скуратов, і людей осуджують на ізолювання від суспільства, а не на підвали середньовічних замків де вибивають зуби і роблять дибу. Тому всі спроби захистити поліцая, який б'є підозрілого є шизофренією тоталітаризму. Можна насилля вчиняти, коли злочинець чинить спротив, втікає, використовує зброю. Навіть якщо водій п'яний в жопу це не привід його лупцювати. Його вину визначить суд, а не тупорилий лейтенант.
показать весь комментарий
12.02.2021 07:49 Ответить
К Вашим словам могу добавить, что настоящих преступников они не прессуют. То ли сцыкотно, то ли своих не обидь.Убийц Максима Гайдамчука даже словом не обидели. По моему глубокому убеждению менты если не преступники , то покрывающие их.
показать весь комментарий
12.02.2021 08:05 Ответить
суд відпустить за мзду.
а поліцейському потім їздити на аварії з трупами, дивитись на наслідки діянь п'яниць за кермом.
показать весь комментарий
12.02.2021 08:41 Ответить
Мент сам обрав собі роботу... і тому повинен виконувати ВСЕ... і даже з трупом спати, якщо це потрібно, але вбивати людину, яка підозрюється у чомусь - йому право не надавали. Цей мент - звичайний псих і вбивця.
показать весь комментарий
12.02.2021 08:59 Ответить
Нічого він вам не повинен.
Надивився на свиней.
Поводьтесь адекватно і вас не тронуть.
В даному випадку він працював з порушником.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:04 Ответить
Во врадиевке женщина поводилась неадекватно ? Мой знакомый начальник УР искрамсал по пьяне лицо жене-красавице. Ксения не доводи до греха. Тебе уже много раз по дружески советовали меньше базикать ! У меня пьяные мусора изуродовали ближайшего родственика. Мне что пожелать для прояснения твоего ума беды твоим детям ? Учись на чужом опыте , если слава Богу своего нет.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:29 Ответить
Це інша справа.
В штатах, за супротив поліції, п'яного за кермом, також відлупцюють.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:33 Ответить
ЗА СУПРОТИВ !!!!!!!!!!! ЭТО УЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ!!!!!!!
показать весь комментарий
12.02.2021 09:39 Ответить
Може хватить гнати демагогію, суд це не проблема поліцаїв як і Конституція. З таким успіхом можна заявити що саме ви є злочинець вибить вам шість передніх зубів, повісти в протигазі на арматрині над сейфом і після вашого "зізнання" кинути за грати ні за що.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:13 Ответить
А хіба не було таких випадків ?
Але тепер луплять дійсно злочинця.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:17 Ответить
У вас явно когнитивний диссонанс, злочинець з'явиться це після суду. А поліцейський не суддя. Все просто.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:27 Ответить
Суддя то не суддя, а куплений мішок лайна.
В цьому випадку п'янь отримала своє.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:29 Ответить
Ты так решила ? А другой про тебя решит. Или ты святая ? Так их не бывает ! Моего жизненного опыта на 100 человек хватит. Я по работе знал много о людях и их делах и поступках.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:36 Ответить
Ксения нам Сулимы хватает и без твоих завихрений.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:30 Ответить
Вистачає того, що закон не діє.
От про що треба говорити.
Скільки вже п'яного лайна відкупилось за вбивства через суди ? Скільки людей в могилах лежать.
Бо правосуддя в країні н е п р а ц ю є.
показать весь комментарий
12.02.2021 09:34 Ответить
Мусора-преступники будут закон устанавливать? Ты вообще...........?
показать весь комментарий
12.02.2021 09:38 Ответить
Так может пьяные обдолбыши за рулем будут решать кому жить, а кому умереть?
показать весь комментарий
12.02.2021 09:47 Ответить
А МОЖЕТ ты будешь решать или я ? Водил жигулей казнить ! Таксеров повесить ! Маршрутчикам оторвать? Несогласным со мной-каторга !
показать весь комментарий
12.02.2021 09:52 Ответить
Бухой может и станет преступником а может и нет. Мент уже преступник !
показать весь комментарий
12.02.2021 09:54 Ответить
Мусора определяют кого казнить а кого миловать!!!!. Вы идиоты и зелень также избрали. МУСОРА ИЛИ ПРЕСТУПНИКИ ИЛИ ПОКРЫВАЮТ МУСОРОВ-ПРЕСТУПНИКОВ. Другого не бывает. Что в мусарне не знают что творят другие их "коллеги"7
показать весь комментарий
12.02.2021 09:34 Ответить
 
 