86 населених пунктів у шести областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС
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Через ускладнення погодних умов знеструмлено 86 населених пунктів у шести областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС
"Станом на 07:00 12 лютого внаслідок складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 86 населених пунктів у 6 областях, а саме: Львівська – 38, Одеська – 15, Сумська – 15, Київська – 7, Чернівецька – 7 та Закарпатська – 4", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
За інформацією Служби автомобільних доріг з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки залишається обмеженим рух великовагового та великогабаритного транспорту на окремих ділянках автодоріг Волинської та Львівської областей.
Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тис. 900 осіб та понад 1 тис. 600 од. техніки.
Підрозділами ДСНС протягом доби вивільнено із снігових заметів 254 транспортні засоби (з початку негоди – понад 802), у т.ч. 5 карет ШМД (з початку негоди - 23) та 5 автобусів (з початку негоди - 28) та надано допомогу 357 особам (з початку негоди – близько 1,2 тис. осіб). Прибрано 3 повалені дерева (з початку негоди - 14). Від ДСНС залучалось 476 чол. та 133 од. техніки.
На в'їздах до м. Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС (за добу надано допомогу 29 особам, з початку негоди – понад 300).
Також повідомляється, що для моніторингу обстановки погодних умов та надання допомоги, у Івано-Франківській та Закарпатській областях на перевалах від ДСНС залучено 12 чоловік та 7 одиниць техніки.
Координацію дій з ліквідації наслідків негоди здійснюють штаби облдержадміністрацій та Укравтодору.
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