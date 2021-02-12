Вакцинація проти COVID-19 стане наймасштабнішою в історії України, - Степанов
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Україну очікує наймасштабніша вакцинація в історії країни.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що Україна використовуватиме вакцини як мінімум 4 компаній: Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca. Перелік вакцин може бути розширено, коли інші компанії закінчать третій етап клінічних досліджень своїх вакцин.
"Я хочу, щоб ми розуміли: такої масштабної вакцинації країна ніколи в житті не проходила. Нам у дуже стислі терміни потрібно надати можливість доступу до вакцини всім без винятку громадянам країни старшим за 18 років. І ми хочемо це зробити впродовж 2021 року", - сказав Степанов.
Він зазначив, що ситуація, в якій зробити щеплення проти коронавірусу готові, відповідно до соцопитувань, 50% українців - "це ще непогано".
Будь ласка, зачекайте...
pani_Inna@pani__Inna 23 ч
До речі, нашій мамі сьогодні дзвонив сімейний лікар і пропонував вакцинацію.
Яка саме вакцина, він ще не знає
Рассуждения типа: "А я посмотрю, как подействовала на знакомых" не работают. Потому, что её действие, как правило не очевидно и статистично. Можно говорить только о её вредности, но опять же, индивидуально, как и любые лекарства. И уже есть мировой опыт. Если Вас останавливает распространённый миф про низкую эффективность китайской вакцины - это миф, поскольку Китай с успехом ею прививается. Если Вас беспокоят злоупотребления при закупках, которые привели к завышению цены - то Вам какая разница, если для Вас прививка бесплатная?
Про фуфломицин, про возможность её разведения - смешно при условии, что Вы внимательно прочитаете все надписи на ней и будете следить за руками. Ну, это всегда нужно делать при любых инъекциях.
Лично у меня есть подозрения, что китайцы сделали менее вредную вакцину, но и менее эффективную, а есть более эффективные, но более вредные. Если говорить о вреде, то это 3 десятка человек пострадавших на миллион привитых одной вакциной и 15 десятков человек пострадавших на миллион привитых другой вакциной.
Рос. вакцину призываю не употреблять как вакцину от страны, которая не контролирует распространение отравляющих веществ, даже если вакцина пройдёт все испытания. Кроме того, украинцам употреблять рос. вакцину не патриотично, даже если она бесплатная, и это не слишком высокие слова.
То есть эта вакцина идентичная тем ,которые используют во всём мире десятки лет
для предотвращения разных инфекций.
Относительно инновационных вакцин мы можем только надеяться ,что они более
эффективны ,но каковы их побочные действия через год ,два и т.д.
никто в мире пока не знает
но ведь для Пфайзер ещё не вечер.
побачимо.
А коли і звідки він виник, тобі краще знати
не конкретно вакцинацию от коронавируса ,а всех когда-либо проводимых в Украине
вакцинаций от различных инфекций.
Только сопли урода способны на такие масштабы.
ну баран...
Никто к вам своими ногами добровольно не пойдёт. Кроме самых упоротых, с лапшой на ушах.
Слабоумные антипрививочники и те кому заграницу не надо?
а бомажку - бомажку лохам слуги урода выдадут. чтобы разве что подтереться ею.
Лугандоны, любители рускаво мира и рускогаварящие не в счет
========
Дебил конченный. Раньше вакцинация от COVID-19 не проводилась. Даже 1 прививка от COVID-19 - самая масштабная.
инфекционных болезней .
https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&feature=emb_logo
Надежда Михайловна Жолобак, вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины
слухаю інтервью на ютубі і порівнюю почуте із власними знаннями, що черпав з різних джерел від часів "епідемії" корі при супрун. Ну що ж? - ми з вірусологом праві, а всякі стєпанови і голубовські - просто негідники, що нанесли велику шкоду як здоровью українців, так і економіці України.
Чому лікарям не читають лекції по вірусології саме біологи-вірусологи? Чому я, фізик за освітою, мушу розбиратися у цих питаннях, а лікарів правда зовсім не хвилює?
Реформа Супрун копировала британско-канадско-австралийскую модель, в основе которых лежит именно чётко определённый пакет медицинских услуг, доступный каждому гражданину страны бесплатно.
- пациент получил возможность выбора семейного врача, заключив декларацию;
- государство гаранировало каждому гражданину конкретный пакет медицинских услуг (анализы и т.д.), оплачиваемый государством.
Дальнейшие реформы были убиты паршивой зелёной бандой.
Прежде чем что-то критиковать, для начала ознакомьтесь: а кого вы конкретно обвиняете.
- Держава тепер пропонує "пакет" який на фіг нікому не потрібний бо до нього включені найдешевші аналізи. За решту потрібно платити повну ціну.
Проблема в тому що вся ця "медична реформа" є простим окозамилюванням бо як виділялось ще за совка 3% бюджету на медицину то і зараз виділяється рівно 3%. Для порівняння навіть в Турції на доступну медицину виділяється 10% ВВП. Тому перш ніж з Австралії "вчити нас" дізнавайтесь про конкретну ситуацію.
А государство у тебя бедное. Оно не может оплачивать все возможные анализы. Я бы вообще сделал медицину платной для всех кроме тех кто голосовал за Пороха.