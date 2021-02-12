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Вакцинація проти COVID-19 стане наймасштабнішою в історії України, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Вакцинація проти COVID-19 стане наймасштабнішою в історії України, - Степанов

Україну очікує наймасштабніша вакцинація в історії країни.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що Україна використовуватиме вакцини як мінімум 4 компаній: Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca. Перелік вакцин може бути розширено, коли інші компанії закінчать третій етап клінічних досліджень своїх вакцин.

"Я хочу, щоб ми розуміли: такої масштабної вакцинації країна ніколи в житті не проходила. Нам у дуже стислі терміни потрібно надати можливість доступу до вакцини всім без винятку громадянам країни старшим за 18 років. І ми хочемо це зробити впродовж 2021 року", - сказав Степанов.

Він зазначив, що ситуація, в якій зробити щеплення проти коронавірусу готові, відповідно до соцопитувань, 50% українців - "це ще непогано".

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Топ коментарі
+11
Самое масштабное нае---во украинцев. Верю.
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12.02.2021 22:02
+9
Те, у кого хватает ума собственные выводы делать из того, что они видят, а не глотать, разинув рот, всякое фуфло, которое из телевизора насыпают.
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12.02.2021 22:01
+7
Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов

Никто к вам своими ногами добровольно не пойдёт. Кроме самых упоротых, с лапшой на ушах. Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 5037
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12.02.2021 21:55
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pani_Inna@pani__Inna 23 ч

До речі, нашій мамі сьогодні дзвонив сімейний лікар і пропонував вакцинацію.
Яка саме вакцина, він ще не знає
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12.02.2021 21:52 Відповісти
Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 665
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12.02.2021 21:59 Відповісти
до речі

Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 706
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12.02.2021 22:00 Відповісти
Самая масштабная афера воров.
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12.02.2021 22:01 Відповісти
Выбирайте, короче. Только ты забыл заменить Спутник с КоронаВак
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12.02.2021 22:36 Відповісти
Вы знаете, здесь особо думать не о чем. Прививайтесь. До этого Вы уже были привиты по жизни разными вакцинами от других заболеваний, и не мучили себя вопросами типа их эффективности. Всё равно точно сказать, какая вакцина лучше, можно будет только где-то через год-два, и то при наличии очень точной статистики. И нет смысла говорить об эффективности вакцины, если предлагают вакцинироваться бесплатно. Потому, что любая вакцина не всегда срабатывает, но знать об этом наперёд, да и после, невозможно конкретному человеку, а только статистика.
Рассуждения типа: "А я посмотрю, как подействовала на знакомых" не работают. Потому, что её действие, как правило не очевидно и статистично. Можно говорить только о её вредности, но опять же, индивидуально, как и любые лекарства. И уже есть мировой опыт. Если Вас останавливает распространённый миф про низкую эффективность китайской вакцины - это миф, поскольку Китай с успехом ею прививается. Если Вас беспокоят злоупотребления при закупках, которые привели к завышению цены - то Вам какая разница, если для Вас прививка бесплатная?
Про фуфломицин, про возможность её разведения - смешно при условии, что Вы внимательно прочитаете все надписи на ней и будете следить за руками. Ну, это всегда нужно делать при любых инъекциях.
Лично у меня есть подозрения, что китайцы сделали менее вредную вакцину, но и менее эффективную, а есть более эффективные, но более вредные. Если говорить о вреде, то это 3 десятка человек пострадавших на миллион привитых одной вакциной и 15 десятков человек пострадавших на миллион привитых другой вакциной.
Рос. вакцину призываю не употреблять как вакцину от страны, которая не контролирует распространение отравляющих веществ, даже если вакцина пройдёт все испытания. Кроме того, украинцам употреблять рос. вакцину не патриотично, даже если она бесплатная, и это не слишком высокие слова.
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12.02.2021 23:18 Відповісти
Китайская вакцина - это белковая вакцина ,то есть традиционная ,а не инновационная.
То есть эта вакцина идентичная тем ,которые используют во всём мире десятки лет
для предотвращения разных инфекций.
Относительно инновационных вакцин мы можем только надеяться ,что они более
эффективны ,но каковы их побочные действия через год ,два и т.д.
никто в мире пока не знает
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12.02.2021 23:38 Відповісти
С 99% вероятностью можно утверждать, что все побочки вакцины Пфайзер - это некоторая часть побочек от Синовак.
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12.02.2021 23:44 Відповісти
С учётом информации о побочках Пфайзера на сегодня да только часть от Синовак ,
но ведь для Пфайзер ещё не вечер.
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12.02.2021 23:55 Відповісти
Вперше, бо короно-вірус вперше, а найбільша -
побачимо.
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12.02.2021 21:52 Відповісти
А ти можеш довести, шо цей вірус вперше, чи тіки посилатимешся на інфу від ВОЗ?
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12.02.2021 22:28 Відповісти
Вакцинація вперше, а коли він з'явився то до вірусологів.
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12.02.2021 22:30 Відповісти
Ти ж написав - вперше, вірусологи теж скажуть, шо їм ВОЗ так сказав.
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12.02.2021 22:34 Відповісти
Від короновірус вперше вакцинують!
А коли і звідки він виник, тобі краще знати
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12.02.2021 22:40 Відповісти
Не знаю, бо тести на IgG чомусь з'явились занадто пізно.
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12.02.2021 22:46 Відповісти
Думаю ,что Степанов говоря о самой масштабной вакцинации имел ввиду
не конкретно вакцинацию от коронавируса ,а всех когда-либо проводимых в Украине
вакцинаций от различных инфекций.
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12.02.2021 23:42 Відповісти
Сасая. Самая. Самая. Самого самого великого)))))
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12.02.2021 21:53 Відповісти
Такой масштабной вакцинации от COVID-19 за всю историю Украины никогда не проводилось!
Только сопли урода способны на такие масштабы.
ну баран... Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 1262
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12.02.2021 21:54 Відповісти
Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов

Никто к вам своими ногами добровольно не пойдёт. Кроме самых упоротых, с лапшой на ушах. Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 5037
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12.02.2021 21:55 Відповісти
а хто не пойдет?
Слабоумные антипрививочники и те кому заграницу не надо?
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12.02.2021 21:57 Відповісти
Те, у кого хватает ума собственные выводы делать из того, что они видят, а не глотать, разинув рот, всякое фуфло, которое из телевизора насыпают.
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12.02.2021 22:01 Відповісти
только дебил пойдёт колоться непонятно чем и которое в ЕС не признаётся вакциной...
а бомажку - бомажку лохам слуги урода выдадут. чтобы разве что подтереться ею.
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12.02.2021 22:02 Відповісти
Yman Yman - "а хто не пойдет?..." - Тем кому дорого свое здоровье.
Лугандоны, любители рускаво мира и рускогаварящие не в счет Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 269
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12.02.2021 22:03 Відповісти
про слабоумие лучше бы молчал....чия бы корова...
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12.02.2021 22:04 Відповісти
Самая масштабная отказность от вакцинации, какой еще не было в Украине! Целыми больницами медики отказываются от травливакции!
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12.02.2021 22:02 Відповісти
Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов
========
Дебил конченный. Раньше вакцинация от COVID-19 не проводилась. Даже 1 прививка от COVID-19 - самая масштабная.
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12.02.2021 21:56 Відповісти
Самая масштабная в смысле по сравнению со всеми другими вакцинациями от РАЗНЫХ
инфекционных болезней .
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12.02.2021 23:47 Відповісти
В історії України давно проводяться масштабні вакцинації. це у дитячому віці по кілька раз. Достатньо подивитися графік прививок. Але у степашки - словесний понос без контролю зі сторони мозку.
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13.02.2021 00:22 Відповісти
Ты СТЕПАНОВ? Или зебобица?
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13.02.2021 08:23 Відповісти
коли почнеться? гоу, зелені пляді
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12.02.2021 21:56 Відповісти
мы их ловили и кололи, ловили и кололи, ловили и кололи... Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 5906
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12.02.2021 21:57 Відповісти
Точно без мене.
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12.02.2021 21:57 Відповісти
Самое масштабное нае---во украинцев. Верю.
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12.02.2021 22:02 Відповісти
А я не буду прививаться.
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12.02.2021 22:03 Відповісти
Тебя в ближайшем будущем могут не допустить к работе
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12.02.2021 22:13 Відповісти
і не впустять за кордон
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12.02.2021 22:16 Відповісти
Придётся прививаться...
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12.02.2021 22:19 Відповісти
куплю справку и поеду куда надо.
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13.02.2021 00:35 Відповісти
Ню-ню
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13.02.2021 08:26 Відповісти
Не вакцинируетесь ни при каких условиях. На вас клоун заработает свой жидий гешефт.
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12.02.2021 22:03 Відповісти
Серёжа Иванов 4c900fb0 - рускогаварящие, лугандоны и любители рускаво мира - вакцинируйтесь, на вас клоун заработает свой твердый гешефт
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12.02.2021 22:06 Відповісти
Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 4599 Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 5258
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12.02.2021 22:09 Відповісти
Зашёл в магазин купить туфли, но не купил, Почему? Да потому, что продавец на мне заработает!
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12.02.2021 22:27 Відповісти
Продавец девайса, благодаря которому ты написал этот пост на тебе тоже заработал жирный гешефт, я уже не говорю про другие магазины и рынки.
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13.02.2021 08:28 Відповісти
Ого, готовтесь
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12.02.2021 22:12 Відповісти
стебанов не иЗЕДОХНЕТ своей смертьей...
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12.02.2021 22:16 Відповісти
степашка займись делом, хватит сказки рассказывать, приморочил лллядтть, хуже шмыгаля своими баснями о будущих победах...
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12.02.2021 22:28 Відповісти
В очередной раз обычные обещания, и так уже второй год.
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12.02.2021 22:28 Відповісти
Ось і ковідні проповіднички підтягнулись: хто не увєруєт не спасьотся.
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12.02.2021 22:30 Відповісти
Я лично не собираюсь вакцинироваться до конца Вакцинація проти COVID-19 стане наймасштабнішою в історії України, - Степанов - Цензор.НЕТ 2531
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12.02.2021 22:37 Відповісти
"Ковидная" афёра была задумана за несколько лет до того как эфиопский гоминид заверещал про "пандемию". Они даже формулировку "пандемии" поменяли в своих документах, чтобы подогнать её под "ковид". По этой формулировке, только новые вирусы могут сотворить "пандемию". Если же, не дай Бог, на волю вырвется вирус оспы, и везде по пол-города вымирать начнут, то это не будет "пандемией". Мыло и верёвка ждут авторов этой афёры.
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12.02.2021 22:54 Відповісти
Рекордсмени, бл...
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12.02.2021 23:03 Відповісти
Сразу после межгалактического шахматного турнира.
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12.02.2021 23:23 Відповісти
Кому можно не вакцинироваться - ответ специалиста! Жолобак

https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&feature=emb_logo

Надежда Михайловна Жолобак, вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины

слухаю інтервью на ютубі і порівнюю почуте із власними знаннями, що черпав з різних джерел від часів "епідемії" корі при супрун. Ну що ж? - ми з вірусологом праві, а всякі стєпанови і голубовські - просто негідники, що нанесли велику шкоду як здоровью українців, так і економіці України.
Чому лікарям не читають лекції по вірусології саме біологи-вірусологи? Чому я, фізик за освітою, мушу розбиратися у цих питаннях, а лікарів правда зовсім не хвилює?
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13.02.2021 00:24 Відповісти
Все вони знають, просто тупо виконують інструкції. Це їх врешті і погубить.
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13.02.2021 00:30 Відповісти
Спасибо за ссылку. Логичные выводы у вирусолога.
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13.02.2021 00:39 Відповісти
"Вакцинация от COVID-19 станет самой масштабной аферой в истории Украины", - Степанов
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13.02.2021 02:29 Відповісти
Господин Степкнов скажите ПУК когда перепрыгните
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13.02.2021 06:55 Відповісти
Настав час акуітєльних історій від стєпашки. Чого не скажеш заради красівих відосіків. По факту, придбання якісних вакцин - провалено зебанатами. У найближчий час тільки китайським лайном будуть колоть, що обійшлись бюджету у тричі дорожче від закупки.
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13.02.2021 07:11 Відповісти
Все що роблять жиди в Україні вони роблять з метою особистого збагачення і на шкоду українцям. Інакше не можуть (тора забороняє), не вміють і не хочуть бо українці для цих космополітів просто лохи і "одноразовий електорат". Сподіваюсь що навіть дуже толерантні українці щоденно отримують добрячу дозу здорового, життєдайного антисемітизму споглядаючи і страждаючи від дій жидівського кагалу. І ніколи більше не проголосують за будь якого жида.
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13.02.2021 07:28 Відповісти
A Гройсман вам чем не угодил ?
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13.02.2021 08:47 Відповісти
А чим же він мені вгодив? Крав аж гай шумів... Шмігаля поставив ЗЕ, а Гройсмана родич Пє і обидва лише з однією метою - красти якомога більше. І той і це ******* про "потужні реформи" а народу з цього балабольства що?
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13.02.2021 08:54 Відповісти
Отремонтированы 7000 км дорог; появился список "доступные лекарства", наличие которых он проверял в аптеках лично; железную дорогу в Борисполь построил; реформу первичного звена медицины провёл.
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13.02.2021 09:38 Відповісти
Всі ці "покращення" я вже відчув... Особливо "реформу" до якої операція з видалення жовчного пухиря коштувала 6200 чорним налом в руки, а після 36 000 по квитанції. Так що тобі в путь... Ну ти в курсі куди...
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13.02.2021 09:53 Відповісти
Хирургия - это не первичное звено. Первичное звено - это терапевты, педиатры, семейные врачи. Зелёная банда пришла, и остановила все реформы.
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13.02.2021 10:52 Відповісти
Я все життя платив податки на медицину і за 28 років жодного дня не був на лікарняному. Жодного дня! Добре, що я був до цього готовий і не належу до категорії бідних пенсіонерів. Але моя готовність це результат уникання сплати податків. І по фіг яка банда - червона, зелена, синя чи помаранчева! Висновок лише один - якщо граєш за правилами шахраїв тобі *******, а реформи і далі будуть потужно проводитись. Вакцинація проти COVID-19 стане наймасштабнішою в історії України, - Степанов - Цензор.НЕТ 586
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13.02.2021 11:12 Відповісти
Государству глубоко наплевать: сколько дней вы лечились или не лечились. Оно собирает налоги чтобы обеспечить каждому гражданину конкретный набор медицинских услуг когда (если) ему это потребуется.
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13.02.2021 13:29 Відповісти
Ну ось мені, як кожному громадянину, знадобилось конкретна 20 хвилинна операція вперше за 40 років з моменту отримання першої зарплати і сплати податків. Єдиний висновок - мене обікрали змусивши заплатити за все з власної кишені. І це не в приватній клініці а в звичайній районній лікарні. Якщо тобі не зрозуміло то 36 000 це трошки більше ніж середня річна пенсія переважної більшості пенсіонерів. І схема тут спрямована на те щоб змусити пенсіонера взяти кредит під заставу квартири. А вже потім зробити з нього бомжа. Закон дозволяє...
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13.02.2021 13:49 Відповісти
Я тебя понимаю и сочувствую, но ведь вы же не дали Супрун довести реформу до конца.
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13.02.2021 22:13 Відповісти
"Реформа Супрун" від самого початку носила імітаційний характер і була спрямована на створення платної медицини. Знищили тисячі сільських амбулаторій. Знищили санепідемстанції які створювали проблеми для виробників які забруднювали землю, повітря та води України. Все це неподобство фінансувалось в межах тих самих "совкових" 3% ВВП. Іншими словами, переїзди, ремонти, робота з документацією, скорочення персоналу, укрупнення та злиття відбувались за рахунок пацієнтів, що опустило медицину в країні на рівень недорозвинутих африканських країн і зробило елементарні послуги недоступними для переважної більшості громадян, особливо в малих містах та сільській місцевості. Реформа "доведена до кінця" означає створення потужного медичного лобі в галузі "страхової медицини" яка в принципі (банківська система тотально корумпована) недієздатна на всьому пострадянському просторі. Навіть в Штатах повний провал! - 53% населення Америки не має доступу до якісних медичних послуг, але при цьому з бюджету США виділяється тільки на загальнонаціональну страховку "Медиком" 19,6% ВВП Америки... Це не 3%! Розумієш? У нас повна дупа! Лікарі і медперсонал масово покидають країну. В мене дочка вчиться в медучилищі на фармацевта і з її групи лише 3 особи збираються жити і працювати в Україні...
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14.02.2021 12:19 Відповісти
Не врать, мил человек.
Реформа Супрун копировала британско-канадско-австралийскую модель, в основе которых лежит именно чётко определённый пакет медицинских услуг, доступный каждому гражданину страны бесплатно.
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14.02.2021 13:49 Відповісти
Ви свідомо "наїзжаєте" чи з якоюсь метою? Можливо я б вам і повірив якби не жив в Британії багато років і не захистив в LSE докторську в галузі "social administration". А це означає що сотні годин я провів відпрацьовуючи практику в NHS в різних плайсментах. І вішати "лапшу" мені на вуха у вас не вийде. Ніякого стосунку до британсько-канадської системи (яка розроблялась лейбористами на основі системи Семашко) реформи Супрун не мали, не мають і мати не будуть. Зовсім інші принципи розбудови (чисто американський підхід!!!) і інша мета.
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14.02.2021 13:59 Відповісти
"Реформа" ударила по карману, усложнила запись к специалистам, уничтожила систему псих и туб- диспансеров, скорая хрен едет и везде плати, плати и т.д. Мне реформа первичного звена ничего не дала, кроме геморроя
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13.02.2021 10:57 Відповісти
Реформа заключалась в том что:
- пациент получил возможность выбора семейного врача, заключив декларацию;
- государство гаранировало каждому гражданину конкретный пакет медицинских услуг (анализы и т.д.), оплачиваемый государством.
Дальнейшие реформы были убиты паршивой зелёной бандой.
Прежде чем что-то критиковать, для начала ознакомьтесь: а кого вы конкретно обвиняете.
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13.02.2021 13:28 Відповісти
- Сімейний лікар у нас це той самий "дільничий терапевт" який тепер отримав право укладати контракт з 2000 паціентів і отримувати за це з бюджету по 380 гривень за "душу". При цьому реально ніяких лікарських послуг такий "сімейний лікар" не надає а перенаправляє до платних спеціалістів отримуючи ще й від них за кожного. З 2000 лише можливо лише з декілька десятків протягом року хоча б раз до нього звертаються.
- Держава тепер пропонує "пакет" який на фіг нікому не потрібний бо до нього включені найдешевші аналізи. За решту потрібно платити повну ціну.
Проблема в тому що вся ця "медична реформа" є простим окозамилюванням бо як виділялось ще за совка 3% бюджету на медицину то і зараз виділяється рівно 3%. Для порівняння навіть в Турції на доступну медицину виділяється 10% ВВП. Тому перш ніж з Австралії "вчити нас" дізнавайтесь про конкретну ситуацію.
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13.02.2021 14:09 Відповісти
Найди другого врача, и подпиши декларацию с ним, делов-то. На то тебе и дано право выбора.
А государство у тебя бедное. Оно не может оплачивать все возможные анализы. Я бы вообще сделал медицину платной для всех кроме тех кто голосовал за Пороха.
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13.02.2021 22:12 Відповісти
Всі лікарі в Україні однаково тупі. Проблема постановки діагнозу сягнула таких масштабів що це просто жахає. Пацієнтам ставлять такі діагнози які гарантують максимальне видоювання пацієнта ще на етапі діагностики, а на лікування вже грошей нема. Філософія "Кал и моча - хлеб для врача" стала масовою в медичних колах. Дійшло до того що студенти медвузів, зокрема ім. Богомольця в Києві, купують за 3000 доларів результати "незалежного тестування на професійну відповідність "КРОК"" у керівництва медуніверситету! Пєтю я знаю особисто з 2004 року ще по "Нашій Україні" і стверджую що більш корумпованої особи (за винятком Тимошенко) в наші політиці просто не існує. За пять років президентства цей "підприємець" нічого не зробив для знищення корупції. Ні-чо-го! Навпаки, він її очолив! І саме тому народ у відчаї проголосував абсолютно безвідповідально "по приколу" і "гірше вже просто неможливо". От і маємо ЗЕ - ще гірше за Пєтю лайно... І .. таки на фоні дегенерата ЗЕ Пєтя, безумовно, виглядає набагато краще, але це теж саме корумповане лайно і спадковий казнокрад яким і був все своє життя.
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14.02.2021 12:33 Відповісти
"Всі лікарі в Україні однаково тупі." - дальше можешь не продолжать.
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14.02.2021 13:47 Відповісти
Навів тезу? А тепер спробуй її довести.
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14.02.2021 14:01 Відповісти
Невже по масштабу буде більшою чим "Велике будівництво"!?
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13.02.2021 07:41 Відповісти
Обіцяли на вакцинації "підняти" мінімум 75 лярдів з населення. Це трохи більше ніж "ЗЕдороги".
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13.02.2021 12:11 Відповісти
С-ка, зла не хватает! Отсутствие полезной деятельности, заменяется словесным поносом.
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13.02.2021 07:45 Відповісти
Степашка как тот петух по утрам орёт что солнце встаёт. А солнце на него смотрит с высока. Ну задрал своими лозунгами о вакцинации и прочей херне, на деле же сами ни чего не знают и нам несут ахинею.
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13.02.2021 10:19 Відповісти
 
 