Путін: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що"
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Президент Російської Федерації Володимир Путін запевнив, що Росія "не покине Донбас".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Під час бесіди з головними редакторами ЗМІ, фрагменти якої показав у неділю телеканал "Росія-24", глава держави зізнався, що у нього "перед очима стоять деякі люди, які зазнали травм та каліцтв, особливо діти, на Донбасі". "На наших із вами плечах - я кажу "наших із вами", бо ви четверта влада - величезна відповідальність за Росію загалом. І перш, ніж ухвалити якесь рішення, ми маємо подумати про наслідки будь-якого нашого кроку", - звернувся Путін до учасників зустрічі.
Водночас він заявив: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що".
Топ коментарі
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он хороший.
https://youtu.be/oAP12GHi2q8
Тварина вже не знає що каже, аби сєпаров і упалчлєнцов заспокоїти
Ніхрена не навчив наших дов...ів Будапештський меморандум.
Помним про 30 тысяч раненых, которых бросил Кутузов, отступая с Бородинского поля после великой победы. И бросил в Можайском и на подходе к Москве. Так что бросают." А Невзоров
А значит будут новые жертвы и разрушения, кровь и слезы, горе и страдания людей. Гореть тебе в Аду выродок рода человеческого!
Оклемались на "ножках Буша", и теперь война, и вонь на всю Европу.
Большевистский фашизм никуда не делся - надо было слушать Черчилля и шмальнуть
один заряд по Москве, и один по Челябинску - и были бы как шёлковые.
И мир бы не узнал что такое гонка вооружений и водородная бомба.
Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
ВИ ДУМАЄТЕ МИ З ПУТІНИМ ВОЮЄМО? НІ - МИ ВОЮЄМО З ЦІЛИМ РАСЄЙСЬКИМ НАРОДОМ, з його найбільшою частиною (десь 97%), яка з самого дитинства мріє про розширення Московської імперії
Україна воює не з режимом, Україна воює з Москоквієй за своє виживання як країни.
російської федерації, для мене, що путін.Будь-хто з мого народу, який думає про будь-якому іншому
форматі відносин з російською федерацією, той підліше путіна.Будь-який ворог російської федерації, автоматично без
попередніх умов, мені друг !.Іса Мунаєв називав росію нелюдською країною, соратників
путина - головорізами, які вбили 42 тисячі чеченських дітей. Попереджав, що на
українській землі росія буде обкатувати чеченський сценарій: інформаційна
блокада - провокації - жорстокість - цинічна брехня - підбурювання людей, а в
фіналі маска миротворця на диявольською личина кремля.Чеченський воїн говорив, що до військових дій на Донбасі
залучена та ж 58-я армія, яка влаштовує зачистки у нього на Батьківщині протягом
23 років.Ваш противник жорстокий і підступний, у нього немає
людського обличчя. кремлівська росія відніме все, що тільки зможе відняти. Ви
залишитеся без будинку, без сім'ї. Тому Україна не повинна відступати ні в
чому, інакше росія буде просуватися все далі і далі. путін довів світові, що
його слово нічого не варто.Якщо росіяни говорять про перемир'я, значить, оголошуює
війну, будуть вас вбивати, якщо вони просять припинення вогню, щоб нібито
вивести тіла і поранених - вони будуть вас вбивати, якщо оголошують вам
«зелений коридор» - вони будуть вас вбивати. Вони будуть вбивати кожен день
прикриваючись «угодами», «меморандумами», і «перемир'ями». Вони оголошують
перемир'я тільки для рокіровки - не відводять війська, а подвоюють їх
чисельність.Найманці путіна розуміють лише одну мову - мову сили. Їх
необхідно зупинити!Український солдат повинен знати, що бореться за право жити,
за ним стоїть його сім'я - дружина, діти.
У армади, яка нам протистоїть,
немає ні честі, ні совісті. Ні, тим більше, благородства.В ході двох чеченських
воєн Іса Мунаєв втратив батька, брата і дочка. А сам загинув на українській
землі, борючись за свободу нашої країни.
- Сынок с чего ты взял?
- Бабушка сказала, что "он ей до пи#ды"
Бо не проковтну.
Воровство - последнее ремесло.
Сколько вору ни воровать, а расплаты не миновать.
Жнет, где не сеял, берет, где не клал.
Путин - был красное а стал Краденое Солнышко)