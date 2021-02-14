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Путін (21432) Росія (47164) Донбас (21733)

Путін: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Путін:

Президент Російської Федерації Володимир Путін запевнив, що Росія "не покине Донбас".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Під час бесіди з головними редакторами ЗМІ, фрагменти якої показав у неділю телеканал "Росія-24", глава держави зізнався, що у нього "перед очима стоять деякі люди, які зазнали травм та каліцтв, особливо діти, на Донбасі". "На наших із вами плечах - я кажу "наших із вами", бо ви четверта влада - величезна відповідальність за Росію загалом. І перш, ніж ухвалити якесь рішення, ми маємо подумати про наслідки будь-якого нашого кроку", - звернувся Путін до учасників зустрічі.

Водночас він заявив: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що".

Читайте також: Терористи РФ проводять бойові навчання та скорочують відстань між позиціями на Донбасі, - СММ ОБСЄ
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Топ коментарі
+101
Скорее бы сдох, падаль гебешная.
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14.02.2021 01:15
+57
А погибшие дети Беслана,Сирии и Чечни у этого выродка перед глазами не стоят?
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14.02.2021 01:22
+53
Путин: "Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что" - Цензор.НЕТ 2708
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14.02.2021 01:16
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После смерти путлеРа его шакальі перегрьізутся за власть и єто хорошо для України!
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14.02.2021 11:55 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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14.02.2021 10:42 Відповісти
Скорше за все це реакція на нещодавні слова лаврова про те, що в ситуації з Донбасом расія буде виходити з інтересів ВСІХ росіян. Тобто фактично допустив злив псевдореспублік. Там почався несамовитий вий на болотах! "Рузькія сваїх не бросають" і тд.
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14.02.2021 10:45 Відповісти
"Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он хороший.
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14.02.2021 10:47 Відповісти
Доки все не вкрадуть і не загадять, не кинуть. Так жив і живе самий паскудний улус Золотої орди.
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14.02.2021 11:08 Відповісти
Этим самым оккупант Украины убил минско- нормандские сходняки ,которые все годы упрашиваю рашиста,дабы он убрался с украинского Донбасса ,тем самым он признает рашистское присутсвие и оккупацию части украинского Донбасса ,тем самым он указывает .что перемирье ему к одному месту
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14.02.2021 11:09 Відповісти
Раз не хотят добровольно то покинут в принудительном порядке И мир Украине поможет в этом.
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14.02.2021 11:15 Відповісти
Курить мы будем, но пить мы не бросим
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14.02.2021 21:58 Відповісти
..."нас там там нет", но "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що" - хйло - шизофреник и чмо, слова которых ничего не стоят, как и значительная часть кацапов и малорос-зелеведов-мертвечукоедов..
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14.02.2021 11:28 Відповісти
По польской поговорке:« Усрамся - недамся!»
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14.02.2021 11:29 Відповісти
Росіі не потрібен Даунбас,Росіі потрібна вся Україна ,принаймні в статусі країни-сателіта !!!)))
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14.02.2021 11:32 Відповісти
Найближча мета Росіі ,це втюхати Даунбас з особливим статусом ,в Україну ,для подальшої дестабілізаціі суспільного стана в Україні !!!)))
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14.02.2021 11:34 Відповісти
читать - мы уступать не будем
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14.02.2021 11:36 Відповісти
Ага, мальчики распятые снятся утырку
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14.02.2021 11:36 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського лялькового балагана в Україні триває !!! Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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14.02.2021 11:45 Відповісти
Навіщо ти брешеш?
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14.02.2021 22:40 Відповісти
Не бачу сенса з тобою дискутувати !!)))
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14.02.2021 22:50 Відповісти
гандон редкой масти
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14.02.2021 11:48 Відповісти
порошенкосвідомо врятував канали медведчука. 24канал YouTube

https://youtu.be/oAP12GHi2q8
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14.02.2021 11:52 Відповісти
Але і не заберемо до себе, додав пукін
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14.02.2021 11:55 Відповісти
фуйло создало бесплатный военно-испытательный полигон у себя под боком, с дармовым пушечным мясом, кто ж его бросит
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14.02.2021 12:13 Відповісти
Америка тоже "не бросила" Косово. Это проецирование силы прежде всего перед глобальными конкурентами. Мелкие страны при этом "сопутствующий ущерб".
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14.02.2021 12:26 Відповісти
кулеба,який ще формат потрібен?може той формат,що організує миротворців?сам п'здьош,навіть з санкціями, психопата не зупинить.
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14.02.2021 12:31 Відповісти
та ми це знаємо...
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14.02.2021 12:33 Відповісти
Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс". Источник: https://censor.net/ru/n3247821

Тварина вже не знає що каже, аби сєпаров і упалчлєнцов заспокоїти Путін: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що" - Цензор.НЕТ 3562
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14.02.2021 13:16 Відповісти
***** ты лучше Камчатку или Сибирь например не бросай,гандон штопаный...
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14.02.2021 13:21 Відповісти
Донбас и Крым для рашки - это два чемодана без ручки - бросить жаль и нести невозможно.)))
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14.02.2021 13:25 Відповісти
Після такої офіційної заяви ***** Україна має обнулити всі Мінські угоди та домовленості та відкликати переговорщиків в Україну.А на сході має діяти як діяла би люба нормальна країна світу коли загарбують її землі.
Ніхрена не навчив наших дов...ів Будапештський меморандум.
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14.02.2021 13:32 Відповісти
P.S.Кацапія вкладає угоди та їх дотримується тільки з тими хто дає їм адекватну відсіч,тим більше що ми боремося за свою територію, а не їз тими хто сам лізе в ярьмо.
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14.02.2021 13:35 Відповісти
Путін: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що" - Цензор.НЕТ 1465
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14.02.2021 13:37 Відповісти
А мы международные экономические санкции не снимем и вы снова станете жить в пещерах.
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14.02.2021 13:40 Відповісти
Кубань и краснодарский край не бросим - ваши Украина и НАТО.....
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14.02.2021 13:48 Відповісти
Цікаво те що ні від Президента ні віз МЗС за добу ніякої реакції.ЗЕ вже мав відповісти на заяву ***** а МЗС відправити в ООН ноту про обнулення всіх мінських угод та про безцільність самої мінської платформи.
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14.02.2021 13:52 Відповісти
На Давосі Путін прямо попередив про нову війну й Зеленський має вже зараз до неї готуватися З такою пересторогою український політик і дипломат Роман Безсмертний виступив в етері програми "Студія Захід" з Антоном Борковським на Еспресо.TV. Як показують минулі схожі випадки, до погроз російського президента Володимира Путіна на Давоських самітах щодо його готовності розв'язати новий збройний конфлікт завжди слід ставитися серйозно. Дивіться відео за ссиллю.
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14.02.2021 13:59 Відповісти
Пусть счеки сдует,-ни кому он и на й не нужен.
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14.02.2021 14:03 Відповісти
и мальчики кровавые в глазах
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14.02.2021 14:20 Відповісти
Походу обострение у путлера. Полезут на мариупольском направлении, чтоб обеспечить водичкой крым.
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14.02.2021 14:36 Відповісти
Некоторым надо побольше искать мира в очке х..у....йла.
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14.02.2021 15:00 Відповісти
Путька утянет Даунбас с собой в могилу, к Гиви, Мотороле, Захерченке, Дремову, Бетмане и прочей гадости, земля им стекловатой.
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14.02.2021 15:10 Відповісти
ну всё, трындец вам донбасята, песца вы позвали сами и не бросит он вас пока не уничтожит последнюю шахту и не вывезет все заводы и металлолом.
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14.02.2021 15:18 Відповісти
Путін: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що" - Цензор.НЕТ 1133
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14.02.2021 15:38 Відповісти
у ***** маразм
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14.02.2021 16:05 Відповісти
"Но вот про то, что русские своих не бросают, это Владимир Владимирович загнул. Потому что когда у русских была малейшая возможность бросить тех, кто становился в тягость, они это радостно делали. Мы все помним документальные свидетельства о том, как в Альпах Суворов своих раненых чудо-богатырей оставлял на морозе, вручал им последнюю чарку с водкой. После чего его полки уходили, оставляя заплаканных черноусых чудо-богатырей, привалившихся к камням, подыхать в далеко не жарком альпийском воздухе.
Помним про 30 тысяч раненых, которых бросил Кутузов, отступая с Бородинского поля после великой победы. И бросил в Можайском и на подходе к Москве. Так что бросают." А Невзоров
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14.02.2021 15:40 Відповісти
Нічого, ця кремлівська мразота і терористів в туалетах обіцяла мочити, а тепер у нього кадиров герой педірашкі. Так шо те, що говорить ця потвора можна не сприймати буквально
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14.02.2021 15:58 Відповісти
ясно только одно: мир на Донбассе наступит, лишь когда ***** отправится в ад!
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14.02.2021 16:08 Відповісти
Не забувайте цо в кацапії ,,погоду,,робить не один тільки *****.Тепер що,якщо ***** здохне то знову станемо братами?
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14.02.2021 16:11 Відповісти
Украинцы и свинорусы никогда не были братами и не будут
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14.02.2021 19:55 Відповісти
Путін: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що" - Цензор.НЕТ 7487
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14.02.2021 16:24 Відповісти
Другими словами: ,,Будем продолжать войну на Донбассе не смотря ни на что."
А значит будут новые жертвы и разрушения, кровь и слезы, горе и страдания людей. Гореть тебе в Аду выродок рода человеческого!
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14.02.2021 16:38 Відповісти
Впился плешивый клещ. Никак нашей кровушки не напьётся.
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14.02.2021 16:54 Відповісти
Надо делать выводы и больше их не жалеть, как в 1990-м .
Оклемались на "ножках Буша", и теперь война, и вонь на всю Европу.

Большевистский фашизм никуда не делся - надо было слушать Черчилля и шмальнуть
один заряд по Москве, и один по Челябинску - и были бы как шёлковые.
И мир бы не узнал что такое гонка вооружений и водородная бомба.
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14.02.2021 17:51 Відповісти
бросиш падла -- как совок бросил афган -- потом венгрию . гдр . чсср . пнр . болгарию . ---- они уже в НАТО тварь ты это в своем бункере осознаеш и УКРАИНА пока ты тварь не здохнеш будет в НАТО ---- еще пару скважин отпиши твоей халяве оксане марченко --- нигуя не поможет ---- киздуйте твари в бензоколонку --- пока есть возможность --- вам уже рабинович спел --- прощай страна огромная
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14.02.2021 17:59 Відповісти
скоро к кобзону отлетит а все в влажных мечтах..пыня клоп по кличке моль
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14.02.2021 18:02 Відповісти
Кобзон зовет...путя
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14.02.2021 18:45 Відповісти
Trot91
Иса Мунаев Герой Чеченского, Украинского народа!
Любой из моего народа, не живущий мыслью уничтожения российской федерации, для меня, что путин.
Любой из моего народа, думающий о каком-либо другом формате отношений с российской федерацией, тот подлее путина.
Любой враг российской федерации, автоматически без предварительных условий, мне друг!.
Иса Мунаев называл россию нечеловеческой страной, соратников путина - головорезами, которые убили 42 тысячи чеченских детей. Предупреждал, что на украинской земле россия обкатает чеченский сценарий: информационная блокада - провокации - жестокость - циничная ложь - стравливание людей, а в финале маска миротворца на дьявольской образине кремля.
Чеченский воин говорил, что к военным действиям на Донбассе привлечена та же 58-я армия, которая устраивает зачистки у него на Родине на протяжении 23 лет.
Ваш противник жесток и коварен, у него нет человеческого лица. кремлевская россия отнимет все, что только сможет отнять. Вы останетесь без дома, без семьи. Потому Украина не должна отступать ни в чем, иначе россия будет продвигаться все дальше и дальше. путин доказал миру, что его слово ничего не стоит.
Если россияне говорят о перемирии, значит, объявляют войну, будут вас убивать, если они просят прекращения огня, чтобы якобы вывести тела и раненых - они будут вас убивать, если объявляют вам «зелёный коридор» - они будут вас убивать. Они будут убивать каждый день прикрываясь «соглашениями», «меморандумами», и «перемириями». Они оглашают перемирие только для рокировки - не отводят войска, а удваивают их численность.
Наемники путина понимают только один язык - язык силы. Их необходимо остановить!
Украинский солдат должен знать, что борется за право жить, за ним стоит его семья - жена, дети.
У армады, которая нам противостоит, нет ни чести, ни совести. Ни, тем более, благородства.В ходе двух чеченских войн Иса Мунаев потерял отца, брата и дочь. А сам погиб на украинской земле, сражаясь за свободу нашей страны.
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14.02.2021 19:24 Відповісти
Президент Российской Федерации Владимир Путин заверил, что Россия "не бросит Донбасс". Источник: https://censor.net/ru/n3247821

ВИ ДУМАЄТЕ МИ З ПУТІНИМ ВОЮЄМО? НІ - МИ ВОЮЄМО З ЦІЛИМ РАСЄЙСЬКИМ НАРОДОМ, з його найбільшою частиною (десь 97%), яка з самого дитинства мріє про розширення Московської імперії Путін: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що" - Цензор.НЕТ 8520
Україна воює не з режимом, Україна воює з Москоквієй за своє виживання як країни.
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14.02.2021 19:55 Відповісти
Путін: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що" - Цензор.НЕТ 5101
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14.02.2021 20:48 Відповісти
Донбасс это Украина
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14.02.2021 21:48 Відповісти
Путін: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що" - Цензор.НЕТ 732
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14.02.2021 23:15 Відповісти
Тrоt91Іса Мунаєв Герой Чеченського, Українського народу!Будь-хто з мого народу, що не живе думкою знищення
російської федерації, для мене, що путін.Будь-хто з мого народу, який думає про будь-якому іншому
форматі відносин з російською федерацією, той підліше путіна.Будь-який ворог російської федерації, автоматично без
попередніх умов, мені друг !.Іса Мунаєв називав росію нелюдською країною, соратників
путина - головорізами, які вбили 42 тисячі чеченських дітей. Попереджав, що на
українській землі росія буде обкатувати чеченський сценарій: інформаційна
блокада - провокації - жорстокість - цинічна брехня - підбурювання людей, а в
фіналі маска миротворця на диявольською личина кремля.Чеченський воїн говорив, що до військових дій на Донбасі
залучена та ж 58-я армія, яка влаштовує зачистки у нього на Батьківщині протягом
23 років.Ваш противник жорстокий і підступний, у нього немає
людського обличчя. кремлівська росія відніме все, що тільки зможе відняти. Ви
залишитеся без будинку, без сім'ї. Тому Україна не повинна відступати ні в
чому, інакше росія буде просуватися все далі і далі. путін довів світові, що
його слово нічого не варто.Якщо росіяни говорять про перемир'я, значить, оголошуює
війну, будуть вас вбивати, якщо вони просять припинення вогню, щоб нібито
вивести тіла і поранених - вони будуть вас вбивати, якщо оголошують вам
«зелений коридор» - вони будуть вас вбивати. Вони будуть вбивати кожен день
прикриваючись «угодами», «меморандумами», і «перемир'ями». Вони оголошують
перемир'я тільки для рокіровки - не відводять війська, а подвоюють їх
чисельність.Найманці путіна розуміють лише одну мову - мову сили. Їх
необхідно зупинити!Український солдат повинен знати, що бореться за право жити,
за ним стоїть його сім'я - дружина, діти.

У армади, яка нам протистоїть,
немає ні честі, ні совісті. Ні, тим більше, благородства.В ході двох чеченських
воєн Іса Мунаєв втратив батька, брата і дочка. А сам загинув на українській
землі, борючись за свободу нашої країни.
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14.02.2021 23:22 Відповісти
Донбас - це Україна , а не якась республіка !
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15.02.2021 00:43 Відповісти
Зконай , кревлівський вурдолак !
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15.02.2021 00:24 Відповісти
Вы и "Курск" не бросили, просто сначала умертвили экипаж.
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15.02.2021 00:26 Відповісти
И все же. Что-то ведь надо делать. Мы не можем еще 7 лет быть в подвешенном состоянии. США давал нам какие-то гарантии. Но я уверен в этой ситуации, кроме не очень искреннего сочувствия, как от Обамы, мы ничего не получим. Потому решать надо самим. Т е если наше правительство в ближайшие пол-года ничего кроме пустословия нам предложить не может, то требовать досрочных перевыборов всех ветвей власти. Потому что и Президент, и "Слуги народа" шли на выборы с обещаниями решить животрепещущую проблему.
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15.02.2021 01:17 Відповісти
Пока, нечего стесняться, нужно потребовать от Байдена чтоб собрались все подписанты Будапештского соглашения на уровне президентов и выполнили данные ими Украине гарантии.
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15.02.2021 01:36 Відповісти
Цензор, зачем вы выставляете фотографии этой твари, этого убийцы?
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15.02.2021 03:54 Відповісти
не бросите?да ты его пес на ноль уже умножил.чертыло.
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15.02.2021 06:41 Відповісти
Владимир Владимирович! Не будьте ханжой. Люди гибнут и калечатся по обе стороны линии разграничения, потому что снаряды летят в обе стороны. И на первом месте должны быть жизни жителей Донбасса, а не интересы России и ваши амбиции. Вы их не бросите? Вы прекратите их гибель! Великий Ф.М. Достоевский когда-то сказал: "Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребёнка» Так сядьте за стол переговоров и прекратите это убийство.
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15.02.2021 07:18 Відповісти
- Папа! Правда, что наш президент Путин - карлик?
- Сынок с чего ты взял?
- Бабушка сказала, что "он ей до пи#ды"
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15.02.2021 08:38 Відповісти
Путін: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що" - Цензор.НЕТ 3209

Бо не проковтну. Путін: "Донбас ми не покинемо. Незважаючи ні на що" - Цензор.НЕТ 1877
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15.02.2021 09:31 Відповісти
Вор, что заяц: и тени своей боится.
Воровство - последнее ремесло.
Сколько вору ни воровать, а расплаты не миновать.
Жнет, где не сеял, берет, где не клал.
Путин - был красное а стал Краденое Солнышко)
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15.02.2021 09:58 Відповісти
это был приговор Донбассу
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15.02.2021 11:22 Відповісти
Опть, *********, так вас же там 3,14дарасов ************* нету!
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15.02.2021 11:32 Відповісти
Буде тобі "ни смотря ни на что" - надивишся.
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15.02.2021 11:41 Відповісти
Мавпи теж "ни смотря ни на что" не відпускають горіхи засунувши руку в глечик з вузьким горлом, так їх і ловлять.
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15.02.2021 11:45 Відповісти
Как известно - кацапы (моксели) своих всегда бросают, а с Донбасса мы вас выбьем.
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15.02.2021 12:52 Відповісти
зае№""шся пыль глотать, дракон
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18.02.2021 20:11 Відповісти
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