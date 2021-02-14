На Донбасі загинули три воїни унаслідок підриву на невідомому пристрої (оновлено)
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На Донбасі три українські військовослужбовці загинули унаслідок підриву на невідомому пристрої.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ" у фейсбуці.
Інцидент стався неподалік населеного пункту Новолуганське.
"Під час переміщення на позиції унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.
Обставини події з'ясовуються.
Як повідомляється на сторінці у фейсбуці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, близько 10:00 у районі населеного пункту Новолуганське Донецької області унаслідок підриву на мінному пристрої загинули два військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади, жителі міста Кременчук Полтавської області: солдат Олексієнко В’ячеслав Сергійович та капітан Войтенко Олександр Володимирович.
Інформація про третього загиблого воїна уточнюється.
Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.
Будь ласка, зачекайте...
Эта аморфная масса из жира и дебилизма также как и параша, заканчивает свое существование.
В каком виде оно возродится - не понятно.
Но в теперишнем эта аморфная масса абсолютно нежизненноспособна.
Давайте смотреть на эту жизнь сняв розовые очки.
Ты все еще наивно пытаешся в нем найти зачатки совести?
Хе-хе-хе...
Они в его мировозрении строго противопоказаны
Воює лише міністр оборони України з головнокомандувачем ВСУ... у суді...
Взагалі, здоровим розумом не зрозуміти незрозуміле утворення, під назвою расєя, як і їїх "конструктивну" діяльність...
ЇЇ слід щільніше обнести по периметру військовими базами НАТО, щоб це утворення менше смердiло...
Для цього парламенту слід вийти з такою пропозицією, а НАТО - погодитися з нею...
А факт і результати голосування за неї в парламенті України - відкрив би очі Штатам на питання "Що, являє собою ЗЕ?" і "Що з ним робити?"
Це внесло б абсолютну та остаточну ясність про банду ЗЕ, та однозначно та рішуче (не гаячи часу) відкоректувати курс стосовно "взаємодії" з ЗЕ...
Так, як парламентом було проголосовано курс на євроінтеграцію та НАТО та закріплено в Конституції - пропонований крок (по базах) був би логічним та послідовним його продовженням!
Гей, "Батьківщино", та Європейська Солідарність", "Голос" - внесіть таку пропозицію в парламент, якщо ви дійсно проукраїнська опозиція і здатні активно діяти на благо України, а не прикриватися патріотичними лозунгами!
Бо зволікання з "остаточним вирішенням питання" місця банди ЗЕ , для України... та баз НАТО на її території, якщо не смерті, то продовженням її агонії - подібно!
Цю пропозицію сьогодні направлю згаданим партіям та їх парламентським фракціям.
Это война, которой вроде как и нет, и "нет" этой войны уже дольше, чем шла 2-я мировая.
А все потому, что война эта многим оченьочень-очень экономически выгодна.
А жизни никто не считает, считают то барыши.
Ну не с шейхами же он в ОАЭ перетирать то будет, право слово.
Разговоры он будет вести с соседями.
Вечная память Защитникам Родины. Искренние соболезнования родным, дай Вам Бог сил.
Прокляття всім придуркам, які привели до влади гундосого клоуна під час війни!
земля пером загиблим хлопцям.
От і сепари наставили мін , користуючись можливістю.
Хлопці вмирають, а винуватець в ОАЕ святкує день закоханих
сколько лет мы еще будем читать сообщения о гибели украинских войнов?
Год?
5 лет?
20 лет?
Война, которой официально вроде бы как и нет, длится уже дольше, чем 2-я мировая.
ЗЕ от мобилизации откосил и все у него теперь отлично - стал главнокомандующим и греет сраку за деньги налогоплательщигов в теплых краях по 5-6 раз в году.
Большой привет всем от ЗЕ из Арабских Эмиратов.
Засідання СНБО аж на 19 число.
Ця влада без сумніву ворог країни і народу.
Кров наших бійців також на совісті зе-електорату і тих, хто не пішов голосувати.