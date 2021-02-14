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На Донбасі загинули три воїни унаслідок підриву на невідомому пристрої (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

На Донбасі загинули три воїни унаслідок підриву на невідомому пристрої (оновлено)

На Донбасі три українські військовослужбовці загинули унаслідок підриву на невідомому пристрої.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ" у  фейсбуці.

Інцидент стався неподалік населеного пункту Новолуганське.

"Під час переміщення на позиції унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

Обставини події з'ясовуються.

Дивіться також: Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 81-ї ОАеМБр Олександром Глушком попрощалися в Полтаві. ФОТОрепортаж

Як повідомляється на сторінці у фейсбуці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, близько 10:00 у районі населеного пункту Новолуганське Донецької області унаслідок підриву на мінному пристрої загинули два військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади, жителі міста Кременчук Полтавської області: солдат Олексієнко В’ячеслав Сергійович та капітан Войтенко Олександр Володимирович.

Інформація про третього загиблого воїна уточнюється.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.
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Топ коментарі
+97
Зелене перемир"я триває !!! А зелена потвора в Омані дупу гріє!!!)))
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14.02.2021 13:11
+71
Щоб ви повиздихали кацапи гьобані разом зі своїми виводками!
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14.02.2021 13:12
+62
Вечная память героям.

На Донбассе погибли трое воинов в результате подрыва на неизвестном устройстве - Цензор.НЕТ 7968
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14.02.2021 13:16
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Ты слишком большого мнения о них. На деле,это разношерстный зброд.Полуалкаши и наркоманы. Единственную угрозу ,представляют лишь непосредственно кацапские командиры и те,кому нечего терять за былые преступления.- Это те,кого нужно предложить сдать в обмен на жизнь в первую очередь. Остальные продадут и мать,чтобы сберечь свою задницу. Поверь,сдохнуть не хочет никто. В условиях полной безнадеги ))
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14.02.2021 14:28 Відповісти
Ну, есть еще идейніе придурки (очень мало) и практиканті
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14.02.2021 14:36 Відповісти
Нет там идейных.Только придурки. Ты бы согласился подставлять башку неизвестно за что,за месячную зарплату в 500 баксов ? - И это еще много. На деле меньше. Недовольство повальное. Они уже хотят стричь тех,кто имеет хорошую машину в виде военного налога. Чем еще больше обозлят тех,кто непосредственно влияет на тамошнюю жизнь.
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14.02.2021 14:46 Відповісти
Не несите чушь. Для нас наступления на 35 тысячную группировку, находящуюся в городских агломерациях, нужно иметь 100-ную группировку и полное доминирование в артиллерии и абсолютное в небе. И то, как показал Карабах, нужно около полтора месяца для выбивания техники противника.
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14.02.2021 14:45 Відповісти
Слышал притчу про барана во главе стаи львов и льва в стае баранов ? ))
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14.02.2021 14:48 Відповісти
Вам виднее, какие голоса вас посещают.
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14.02.2021 15:43 Відповісти
Армии,взятые в кольцо - ничтожны.Без средств снабжения и поддержки. Это тебе не ленинград,где захотят подыхать с голоду.Нет там мотивации.
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14.02.2021 15:46 Відповісти
Где конкретно АРМИИ взяты в кольцо? Понимаю, что вы стратег уровня Клаузевица, но для простых смертных приоткройте планы. Какими силами, против каких сил, с применением каких средств и в какие сроки. Ну и действия при контратаках непосредственно кацапов, как минимум обстрелах с их территории.
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14.02.2021 15:53 Відповісти
Просто прочти мой первый коммент. Там все написано. - Если выйти к кацапской границе без всяких осад,то это и будет тем самым кольцом. Ну и обрати внимание ,что я говорил за ОБСЕ и миротворцев НАТО.
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14.02.2021 15:56 Відповісти
Понятно. Прилетят марсиане и решат вопрос. В этом идея. Не буду мешать рисовать картинки, но напомню, что в 14-м выйти к границе, отрезать группировки в дыре так и не удалось на протяжении 2,5 месячной операции. Более того, были утрачены ряд уже освобожденных НП. И произошло это из-за отсутствия достаточного количества сил и средств и вмешательства ВС кацапов. Что изменилось? Кроме марсиан-союзников.
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14.02.2021 16:17 Відповісти
Господи... Забуть за НАТО и особенно за Ывропу.
Эта аморфная масса из жира и дебилизма также как и параша, заканчивает свое существование.
В каком виде оно возродится - не понятно.
Но в теперишнем эта аморфная масса абсолютно нежизненноспособна.
Давайте смотреть на эту жизнь сняв розовые очки.
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14.02.2021 14:39 Відповісти
Интересно, клоуну там на пляже не икается?
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14.02.2021 13:50 Відповісти
С какой радости?
Ты все еще наивно пытаешся в нем найти зачатки совести?
Хе-хе-хе...
Они в его мировозрении строго противопоказаны
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14.02.2021 14:41 Відповісти
Кацап, вали к себе в лаптестан, тебя уже послали.
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14.02.2021 13:55 Відповісти
дистанционное минирование , забрасывают
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14.02.2021 14:03 Відповісти
желаю зеленским, арестовичам, таранам и прочим понести полнейшую ответственность за содеянное
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14.02.2021 13:55 Відповісти
Надо возвращать Пороха! зеленому импичмент и пусть валит в оман
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14.02.2021 13:56 Відповісти
Осел в это время отдыхает в Аравии. Вам не стыдно, зетипиллы? Из-за вас погибли бойцы .
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14.02.2021 13:57 Відповісти
Мир в глазах путлера блестит дьявольским огнем.
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14.02.2021 13:57 Відповісти
командование ООС надо разгонять и садить , накануне же были сообщения о дистанционом минировании орками
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14.02.2021 13:59 Відповісти
За последние дни сколько на фронте потерь, а власть этого не видит.
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14.02.2021 14:00 Відповісти
Зє-перемирря триває...
Воює лише міністр оборони України з головнокомандувачем ВСУ... у суді...
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14.02.2021 14:01 Відповісти
а падла нежится на солнышке в ОАЭ
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14.02.2021 14:02 Відповісти
В Україні слід поставити три військові американські, чи НАТівські бази (одну - наземних сил, другу - морських, третю - космічну) і тоді раптово Путін "скисне" ... Та й всьому світу легше стане дихати.

Взагалі, здоровим розумом не зрозуміти незрозуміле утворення, під назвою расєя, як і їїх "конструктивну" діяльність...
ЇЇ слід щільніше обнести по периметру військовими базами НАТО, щоб це утворення менше смердiло...

Для цього парламенту слід вийти з такою пропозицією, а НАТО - погодитися з нею...

А факт і результати голосування за неї в парламенті України - відкрив би очі Штатам на питання "Що, являє собою ЗЕ?" і "Що з ним робити?"

Це внесло б абсолютну та остаточну ясність про банду ЗЕ, та однозначно та рішуче (не гаячи часу) відкоректувати курс стосовно "взаємодії" з ЗЕ...

Так, як парламентом було проголосовано курс на євроінтеграцію та НАТО та закріплено в Конституції - пропонований крок (по базах) був би логічним та послідовним його продовженням!

Гей, "Батьківщино", та Європейська Солідарність", "Голос" - внесіть таку пропозицію в парламент, якщо ви дійсно проукраїнська опозиція і здатні активно діяти на благо України, а не прикриватися патріотичними лозунгами!

Бо зволікання з "остаточним вирішенням питання" місця банди ЗЕ , для України... та баз НАТО на її території, якщо не смерті, то продовженням її агонії - подібно!

Цю пропозицію сьогодні направлю згаданим партіям та їх парламентським фракціям.
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14.02.2021 14:31 Відповісти
Сами, всё сами. За нас никто страну защищать не будет. Никакие наты и прочие.
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14.02.2021 15:12 Відповісти
Недотырок празднует день всех влюбленных. Поэтому Козак и поехал вперед, чтобы ложе подготовить.
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14.02.2021 14:03 Відповісти
Козак поехал переводчиком с русского, ведь перетирать "бубочка" будет в ОАЭ с соседями, теми соседями, террористы, выдресерованные которыми, традиционно убили воинов ВСУ к переговорам, чтобы "бубочка" понял сказанное и шел на уступки побойчее.
Это война, которой вроде как и нет, и "нет" этой войны уже дольше, чем шла 2-я мировая.
А все потому, что война эта многим оченьочень-очень экономически выгодна.
А жизни никто не считает, считают то барыши.
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14.02.2021 15:09 Відповісти
А в это время Зелёная срань снимает видосики😡
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14.02.2021 14:04 Відповісти
и греется на солнышке в ОАЭ
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14.02.2021 14:11 Відповісти
Это "бубочке" специально напомнили, чтобы соглашался получше на переговорах, на уступки шел.
Ну не с шейхами же он в ОАЭ перетирать то будет, право слово.
Разговоры он будет вести с соседями.
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14.02.2021 15:06 Відповісти
На Донбассе боевики стреляли из гранатомета и дистанционно минировали позиции украинских войск - штаб
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14.02.2021 14:05 Відповісти
Это неизвестное устройство называется рашаоккупант. Но говнокомандувач греет жопу в Эмиратах - это для него важнее.
Вечная память Защитникам Родины. Искренние соболезнования родным, дай Вам Бог сил.
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14.02.2021 14:07 Відповісти
Значить ворожі ДРГ лазять на нашу територію і мінують.Ось результат відведення військ з укріплених позицій. Тому вихід тільки один.- протитанковий рів, бетонний мур вздовж всього лугандону. На 200 років вперед. "Наших людєй " там вже давно нема. Самі орки і колаборанти.
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14.02.2021 14:07 Відповісти
Земля там наша. За землю і воюють.
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14.02.2021 14:11 Відповісти
дистанционное минирование , забрасывают
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14.02.2021 14:16 Відповісти
Сомневаюсь, что дистанционно забросили хрень, которая сразу троих забрала...
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14.02.2021 14:29 Відповісти
ПОМ-2
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14.02.2021 14:32 Відповісти
Судя по характеру возбужденного уголовного дела (небрежное отношение к службе) вообще может быть подрыв на своей же мине...
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14.02.2021 18:43 Відповісти
Вічна память загиблим.....

Прокляття всім придуркам, які привели до влади гундосого клоуна під час війни!
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14.02.2021 14:12 Відповісти
Вічна пам'ять. Царство небесне.

На Донбасі загинули три воїни унаслідок підриву на невідомому пристрої - Цензор.НЕТ 4745
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14.02.2021 14:15 Відповісти
У скомороха день любви... Зеленый блазень, козак и его жена придаются плотским утехам под арабским солнцем. Ну не портите ему праздник!
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14.02.2021 14:20 Відповісти
..да ну наххх...(((((- карто-схемы где?????, где понятия о вражеском минировании...???????????- где осмысленные действия-выходы??????????????????
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14.02.2021 14:26 Відповісти
Ты забыл еще спросить, а где осколки мины с надписью "сделано в РФ" и приказ о минировании за личной подписью Шойгу. Ваше кацапское "вы все врете" известно всему цивилизованному миру
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14.02.2021 14:53 Відповісти
а зеленый ишак то на лыжах, то на пляже отдыхает
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14.02.2021 14:29 Відповісти
На Донбасі загинули три воїни унаслідок підриву на невідомому пристрої - Цензор.НЕТ 5269
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14.02.2021 14:36 Відповісти
Зелохи не простим ни вас ни вашего клоуна.
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14.02.2021 14:37 Відповісти
Знову ходять в обнімку??? Що це за організація служби? Де командири з їх інструктажами? Де Генеральний штаб з вимогами щодо пересування в зоні б/д???? Бардак!
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14.02.2021 14:38 Відповісти
Если ДРГ орков выставляют на возможных путях передвижения мины типа МОН,то даже десятиметровые дистанции между солдатами не спасут.Напр:МОН-50 имеет радиус поражения до 50м при высоте разлета осколков от 15см до 4м..
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14.02.2021 19:45 Відповісти
І що ти порекомендуєш? Попросити ворожі ДРГ не ставити МОНи та маршрутах руху наших віояків? Чи продовжувати ходити нашим солдатам, взявшись за руки: все рівно осколки далеко дістають.? Питання мої, як ти напевне розумієш, з долею іронії. Але проблема існує і її потрібно рішати: це вже другий подібний випадок за 2 тижні. Мені шкода наших дітей!
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14.02.2021 23:55 Відповісти
Вечная Память нашим Героям.Проблему в какой-то степени можно решить регулярным прочесыванием инженерно-саперными подразделениями путей передвижения на предмет выявления мин,фугасов,"сюрпризов"..И конечно, контразведывательной деятельностью в районах расположения наших войск,чего так ограничивает главковерх со своим долбаным перемирием
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15.02.2021 08:25 Відповісти
Зараз там намічається серйозне розслідування, і я думаю, що проблема буде висвітлена: що там відбувається з такою завидною постійністю. Нам судити тяжко, оскільки навіть сама інформація про цю трагедію до нас доходить у викривленому стані і не точна. Навіть місце встановлення вибухового пристрою по відношенню до позицій сторін викликає запитання.
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15.02.2021 10:48 Відповісти
зелена тварина у своїй вбогій голові "войну окончіла" іще рік тому...

земля пером загиблим хлопцям.
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14.02.2021 14:38 Відповісти
Не може подібного бути при ПРАВИЛЬНОМУ пересуванні військовиків у зоні бойових дій!!!! Порушення з усіх боків!
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14.02.2021 14:43 Відповісти
ти про ДРГ чув? Та й кого ти порівнюєщь?. окшанських вбивць із нашими хлопцями.?
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14.02.2021 14:49 Відповісти
А до чого тут ДРГ? Вони загинули від зіткнення з ДРГ? Про що ти мовиш, "фахівець", який десь почув абревіатуру ДРГ?
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14.02.2021 14:54 Відповісти
Я вижу что с тебя знаток, как с дерьма пуля. Для тебя ДРГ это Дятел Реально Голимый. Маршруты передвижения войск кто минирует? Шахтеры, трактористы или все таки диверсанты?
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14.02.2021 14:58 Відповісти
Маршрути руху мінують! Це так! Як можна рухатися по маршруту руху, щоб одним вибуховим пристроєм, будь-то: міна, розтяжка... одразу вбити 3- х військових? Може в тебе є варіанти відповіді? У мене одна відповідь: так можливо, коли вони рухалися групою. Слухаю, "знаток"???
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14.02.2021 16:07 Відповісти
Для "особо одаренных". Все зависит от мощности заряда и поражающих компонентов. И на этом курс ликбеза закончен
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14.02.2021 16:20 Відповісти
Що, наприклад, могла встановити ДРГ в розташуванні наших військ? Просвіти несвідущого.
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14.02.2021 16:30 Відповісти
С каждым разом вопросы все более тупые. Ты часом не заХОРОвец.? А может ты манкурт из Долбасянии? Чей Крым? расскажи
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14.02.2021 16:41 Відповісти
Не юли хвостом, ватан. Просто ответь -чей Крым?
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14.02.2021 16:47 Відповісти
Було заміновано підступи до позицій, так що це диверсанти, боротьба з якими не ведеться через заборону розвідки місцевості у тому числі і між опорними пунктами.
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14.02.2021 15:14 Відповісти
Тобі відповідаю. Якщо ти, диванний експерт, знаєш про те, що підступи до позицій мінуються, то чому про це не знають( не думають) бійці і командири на позиціях безпосередньо? Чому на зайнятих позиціях не організовані спостереження та охорона? Чому при пересуванні по території, на якій, навіть ти знаєш- гуляють ДРГ, бійці проявляють таку безпечність, що ходять групами? Може тобі це і зрозуміло. Мені, ветерану ЗС-не зрозуміло.
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14.02.2021 16:16 Відповісти
Еще один беременный ветеран объявился. Рейхстаг брал? А может на Куоиковом поле ветеранствовал На Донбасі загинули три воїни унаслідок підриву на невідомому пристрої - Цензор.НЕТ 4473. Так чей Крым, знаток ДРГ, ВВ и сортиров?
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14.02.2021 16:50 Відповісти
Нашим забороняли ходити в розвідку.
От і сепари наставили мін , користуючись можливістю.
Хлопці вмирають, а винуватець в ОАЕ святкує день закоханих
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14.02.2021 14:44 Відповісти
Трагические последствия идиотских приказов...
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14.02.2021 14:46 Відповісти
правдивой информации о месте подрыва, о том кто и когда установил мину мы не узнаем.
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14.02.2021 14:48 Відповісти
Скоріше за все ПОМ-2...
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14.02.2021 14:51 Відповісти
там мабуть датчик руху був
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14.02.2021 14:53 Відповісти
Ну а кого то отдых в теплых краях с двумя кило кокса.
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14.02.2021 14:54 Відповісти
І що і далі президент буде вдавати що в нас перемир'я ? а всякі кравчуки розповідатимуть про якусь ВЕЗ ,гинуть наші бійці від ворожих снайперів ,а тут загинули хлопці підірвавшись на ворожій міні ,адже ворог безперешкодно мінує ,на відміну від наших недоумків ген. штабу які хизувались скільки розмінували.
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14.02.2021 14:58 Відповісти
У меня к украинской власти есть только один вопрос и краткий:
сколько лет мы еще будем читать сообщения о гибели украинских войнов?
Год?
5 лет?
20 лет?

Война, которой официально вроде бы как и нет, длится уже дольше, чем 2-я мировая.
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14.02.2021 15:03 Відповісти
Пока ***** не сдохнет и будем читать, и то не факт. Может быть другое *****.
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14.02.2021 15:22 Відповісти
Можно подумать, что это как-то связано с перемирием...

ЗЕ от мобилизации откосил и все у него теперь отлично - стал главнокомандующим и греет сраку за деньги налогоплательщигов в теплых краях по 5-6 раз в году.

Большой привет всем от ЗЕ из Арабских Эмиратов.
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14.02.2021 15:08 Відповісти
Каждый день подрывы и снайперские группы. В зоне ООС начата безнаказанная охота на наших солдат. А "головнокомандующий" открывает очередной оффшор. Позор.
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14.02.2021 15:19 Відповісти
Послушаем сегодня, что высрет Люся арестович
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14.02.2021 15:21 Відповісти
чергову порцію лайна.
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14.02.2021 15:24 Відповісти
Аморальна паскуда поїхала в Емірати.
Засідання СНБО аж на 19 число.
Ця влада без сумніву ворог країни і народу.
Кров наших бійців також на совісті зе-електорату і тих, хто не пішов голосувати.
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14.02.2021 15:27 Відповісти
Сумуємо....
На Донбасі загинули три воїни унаслідок підриву на невідомому пристрої - Цензор.НЕТ 2915
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14.02.2021 15:47 Відповісти
Таваріщ Путєн пріказал євониє дівєрсіонниє групи нє трогать!
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14.02.2021 16:28 Відповісти
На Донбасі загинули три воїни унаслідок підриву на невідомому пристрої - Цензор.НЕТ 2132
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14.02.2021 17:34 Відповісти
Вічна пам'ять!
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15.02.2021 11:45 Відповісти
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