Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Події
За останню добу до лікарень Львівської області госпіталізували трьох осіб з обмороженням кінцівок, одна людина померла.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.
"У суботу близько 12:00 в реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ у важкому стані госпіталізували 69-річного жителя Золочева з діагнозом "загальне переохолодження, обмороження верхніх та нижніх кінцівок", - йдеться в повідомленні.
Попри зусилля медиків, чоловік помер у реанімації.
Крім того, в приймальне відділення Новоярівської лікарні поступили два жителі села Великосілки - 27 і 58 років.
У молодшого медики діагностували обмороження двох пальців правої руки другого-третього ступеня, у старшого - обмороження пальців рук обох кінцівок третього-четвертого ступеня.
Нагадаємо, 15-18 лютого в Україні очікується холодна без опадів погода з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині - до -30 градусів.
У південних і східних областях від -15 до -18 градусів морозу.
Будь ласка, зачекайте...
При сивочолому теж лісосмуги вирубали-
ціна на газюку в 10(!!) разів піднялася..
Тут те саме, але рівень вже не мера... Далеко не мера... Чекаємо на черовий фонтан божої сечі з ОПи )))
як старі люди казали - дякувати Богу, що лютий короткий, бо й 28 морозних днин забагато...
орієнтовно це Тернопільщина (за фасоном парканів)
....
думаю, зима возмет и в этот раз свою черную жатву, особенно когда снег сойдет!