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Львівщина (1928) переохолодження (14) смерть (6550)

Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА

За останню добу до лікарень Львівської області госпіталізували трьох осіб з обмороженням кінцівок, одна людина померла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.

"У суботу близько 12:00 в реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ у важкому стані госпіталізували 69-річного жителя Золочева з діагнозом "загальне переохолодження, обмороження верхніх та нижніх кінцівок", - йдеться в повідомленні.

Попри зусилля медиків, чоловік помер у реанімації.

Крім того, в приймальне відділення Новоярівської лікарні поступили два жителі села Великосілки - 27 і 58 років.

У молодшого медики діагностували обмороження двох пальців правої руки другого-третього ступеня, у старшого - обмороження пальців рук обох кінцівок третього-четвертого ступеня.

Нагадаємо, 15-18 лютого в Україні очікується холодна без опадів погода з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині - до -30 градусів.

У південних і східних областях від -15 до -18 градусів морозу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку зими в Україні від переохолодження померло 150 осіб, 1650 - постраждали, - МОЗ
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Топ коментарі
+4
Печально, но в основном по пьяне... Пьяные пешеходы себя наказывают, как один здесь требовал наказания для них....
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14.02.2021 19:28
+3
Реально не припомню таких морозов в середине февраля, обычно -30 только на Крещение бывало.
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14.02.2021 19:30
+3
у нас -10...снега не много, см 10, но... но перед этим шли дожди при -7 (??) на старый начавший подтаивать снег...т.е. эта каша замерзла бурунами и торосиками и под снегом гололед (траве и озимкам погановато...если б без корки - класс) с утра ожидаем -13 и до -20 ...а еще ветер..до того мерзкий шквальный ветер что бррр...добавляет мороза по ощущениям
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14.02.2021 20:32
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Печально, но в основном по пьяне... Пьяные пешеходы себя наказывают, как один здесь требовал наказания для них....
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14.02.2021 19:28 Відповісти
Реально не припомню таких морозов в середине февраля, обычно -30 только на Крещение бывало.
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14.02.2021 19:30 Відповісти
Я помню, в 2010 году в феврале. Были до -25. В Также и в феврале 2018 до - 18, и даже в марте! Помню, 18-20 марта 2018 падала температура до -15.
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14.02.2021 22:16 Відповісти
да..жара нынче не шутошная!
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14.02.2021 19:39 Відповісти
Історія повторюється...
При сивочолому теж лісосмуги вирубали-
ціна на газюку в 10(!!) разів піднялася..
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14.02.2021 19:39 Відповісти
Згадую Льоню Космоса, коли в місті було майже теж саме, а воно було десь на Кіпрі і щось там віщало про те, що все норм і саме розсосеться... Чи щось таке...
Тут те саме, але рівень вже не мера... Далеко не мера... Чекаємо на черовий фонтан божої сечі з ОПи )))
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14.02.2021 19:42 Відповісти
Да, было такое, почти весь февраль 2010 года были морозы до -25 и снега в Киевской области
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14.02.2021 22:21 Відповісти
забувати почали яка зима буває...і як лютий може лютувати до самої весни...
як старі люди казали - дякувати Богу, що лютий короткий, бо й 28 морозних днин забагато...
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14.02.2021 19:55 Відповісти
У нас тут чуть ниже нуля, зато снега выпало полметра, замучился откапываться позавчера. И еще ждем несколько раз....
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14.02.2021 20:20 Відповісти
у нас -10...снега не много, см 10, но... но перед этим шли дожди при -7 (??) на старый начавший подтаивать снег...т.е. эта каша замерзла бурунами и торосиками и под снегом гололед (траве и озимкам погановато...если б без корки - класс) с утра ожидаем -13 и до -20 ...а еще ветер..до того мерзкий шквальный ветер что бррр...добавляет мороза по ощущениям
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14.02.2021 20:32 Відповісти
..это днепр, детка..(с))))
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14.02.2021 22:54 Відповісти
Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 1518
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14.02.2021 21:31 Відповісти
Жах. Це у Вас?
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14.02.2021 21:34 Відповісти
С такими воротами на Цензоре не сидят... Аналог: (Наши люди на такси в булочную не ездят) Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3407
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14.02.2021 21:42 Відповісти
Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3888 Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2478
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14.02.2021 22:55 Відповісти
фото ілюстративне, проте *******
орієнтовно це Тернопільщина (за фасоном парканів)
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14.02.2021 22:23 Відповісти
Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8026Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 6317Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 5210

....
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15.02.2021 12:00 Відповісти
старі люди йдуть нах Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 148
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15.02.2021 02:41 Відповісти
Обморожение верхних конечностей в 70 лет и не спасли....,да уж,это Порошенко виноват...,как пить дать...
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14.02.2021 21:08 Відповісти
👍🏼😁согласен
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14.02.2021 21:40 Відповісти
Цікаво, чи готова зє-влада до того, що почнеться весною на прикарпатті..?
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14.02.2021 21:50 Відповісти
а в них е, чим готовитися..(хоч би думати)....((( ????
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14.02.2021 22:57 Відповісти
"обморожение пальцев рук обеих конечностей" - лютый пипец Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 1757
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15.02.2021 02:41 Відповісти
На Стране крови много илюстраций с жертвами обморожений,
думаю, зима возмет и в этот раз свою черную жатву, особенно когда снег сойдет!
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15.02.2021 09:58 Відповісти
 
 