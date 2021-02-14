Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА

За останню добу до лікарень Львівської області госпіталізували трьох осіб з обмороженням кінцівок, одна людина померла.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.

"У суботу близько 12:00 в реанімаційне відділення Золочівської ЦРЛ у важкому стані госпіталізували 69-річного жителя Золочева з діагнозом "загальне переохолодження, обмороження верхніх та нижніх кінцівок", - йдеться в повідомленні.

Попри зусилля медиків, чоловік помер у реанімації.

Крім того, в приймальне відділення Новоярівської лікарні поступили два жителі села Великосілки - 27 і 58 років.

У молодшого медики діагностували обмороження двох пальців правої руки другого-третього ступеня, у старшого - обмороження пальців рук обох кінцівок третього-четвертого ступеня.

Нагадаємо, 15-18 лютого в Україні очікується холодна без опадів погода з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині - до -30 градусів.

У південних і східних областях від -15 до -18 градусів морозу.

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