Мужчина умер от переохлаждения на Львовщине, - ОГА
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
За последние сутки в больницы Львовской области госпитализировали трех человек с обморожением конечностей, один человек умер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает фейсбук департамента гражданской защиты Львовской ОГА.
"В субботу около 12:00 в реанимационное отделение Золочевской ЦРБ в тяжелом состоянии госпитализировали 69-летнего жителя Золочева с диагнозом "общее переохлаждение, обморожение верхних и нижних конечностей", - говорится в сообщении.
Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимации.
Кроме того, в приемное отделение Новояричевской больницы поступили два жителя села Великоселки - 27 и 58 лет.
У младшего медики диагностировали обморожение двух пальцев правой руки второй-третьей степени, у старшего - обморожение пальцев рук обеих конечностей третьей-четвертой степени.
Напомним, 15-18 февраля в Украине ожидается холодная без осадков погода с минимальной температурой ночью от -20 до -28 градусов, на Волыни и Ривненщине - до -30 градусов.
В южных и восточных областях от -15 до -18 градусов мороза.
Пожалуйста, подождите...
При сивочолому теж лісосмуги вирубали-
ціна на газюку в 10(!!) разів піднялася..
Тут те саме, але рівень вже не мера... Далеко не мера... Чекаємо на черовий фонтан божої сечі з ОПи )))
як старі люди казали - дякувати Богу, що лютий короткий, бо й 28 морозних днин забагато...
орієнтовно це Тернопільщина (за фасоном парканів)
....
думаю, зима возмет и в этот раз свою черную жатву, особенно когда снег сойдет!