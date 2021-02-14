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Львовщина (2682) переохлаждение (19) смерть (9034)

Мужчина умер от переохлаждения на Львовщине, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина умер от переохлаждения на Львовщине, - ОГА

За последние сутки в больницы Львовской области госпитализировали трех человек с обморожением конечностей, один человек умер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает фейсбук департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

"В субботу около 12:00 в реанимационное отделение Золочевской ЦРБ в тяжелом состоянии госпитализировали 69-летнего жителя Золочева с диагнозом "общее переохлаждение, обморожение верхних и нижних конечностей", - говорится в сообщении.

Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимации.

Кроме того, в приемное отделение Новояричевской больницы поступили два жителя села Великоселки - 27 и 58 лет.

У младшего медики диагностировали обморожение двух пальцев правой руки второй-третьей степени, у старшего - обморожение пальцев рук обеих конечностей третьей-четвертой степени.

Напомним, 15-18 февраля в Украине ожидается холодная без осадков погода с минимальной температурой ночью от -20 до -28 градусов, на Волыни и Ривненщине - до -30 градусов.

В южных и восточных областях от -15 до -18 градусов мороза.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Печально, но в основном по пьяне... Пьяные пешеходы себя наказывают, как один здесь требовал наказания для них....
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14.02.2021 19:28
+3
Реально не припомню таких морозов в середине февраля, обычно -30 только на Крещение бывало.
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14.02.2021 19:30
+3
у нас -10...снега не много, см 10, но... но перед этим шли дожди при -7 (??) на старый начавший подтаивать снег...т.е. эта каша замерзла бурунами и торосиками и под снегом гололед (траве и озимкам погановато...если б без корки - класс) с утра ожидаем -13 и до -20 ...а еще ветер..до того мерзкий шквальный ветер что бррр...добавляет мороза по ощущениям
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14.02.2021 20:32
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Печально, но в основном по пьяне... Пьяные пешеходы себя наказывают, как один здесь требовал наказания для них....
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14.02.2021 19:28 Ответить
Реально не припомню таких морозов в середине февраля, обычно -30 только на Крещение бывало.
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14.02.2021 19:30 Ответить
Я помню, в 2010 году в феврале. Были до -25. В Также и в феврале 2018 до - 18, и даже в марте! Помню, 18-20 марта 2018 падала температура до -15.
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14.02.2021 22:16 Ответить
да..жара нынче не шутошная!
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14.02.2021 19:39 Ответить
Історія повторюється...
При сивочолому теж лісосмуги вирубали-
ціна на газюку в 10(!!) разів піднялася..
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14.02.2021 19:39 Ответить
Згадую Льоню Космоса, коли в місті було майже теж саме, а воно було десь на Кіпрі і щось там віщало про те, що все норм і саме розсосеться... Чи щось таке...
Тут те саме, але рівень вже не мера... Далеко не мера... Чекаємо на черовий фонтан божої сечі з ОПи )))
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14.02.2021 19:42 Ответить
Да, было такое, почти весь февраль 2010 года были морозы до -25 и снега в Киевской области
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14.02.2021 22:21 Ответить
забувати почали яка зима буває...і як лютий може лютувати до самої весни...
як старі люди казали - дякувати Богу, що лютий короткий, бо й 28 морозних днин забагато...
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14.02.2021 19:55 Ответить
У нас тут чуть ниже нуля, зато снега выпало полметра, замучился откапываться позавчера. И еще ждем несколько раз....
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14.02.2021 20:20 Ответить
у нас -10...снега не много, см 10, но... но перед этим шли дожди при -7 (??) на старый начавший подтаивать снег...т.е. эта каша замерзла бурунами и торосиками и под снегом гололед (траве и озимкам погановато...если б без корки - класс) с утра ожидаем -13 и до -20 ...а еще ветер..до того мерзкий шквальный ветер что бррр...добавляет мороза по ощущениям
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14.02.2021 20:32 Ответить
..это днепр, детка..(с))))
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14.02.2021 22:54 Ответить
Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 1518
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14.02.2021 21:31 Ответить
Жах. Це у Вас?
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14.02.2021 21:34 Ответить
С такими воротами на Цензоре не сидят... Аналог: (Наши люди на такси в булочную не ездят) Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3407
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14.02.2021 21:42 Ответить
Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3888 Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2478
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14.02.2021 22:55 Ответить
фото ілюстративне, проте *******
орієнтовно це Тернопільщина (за фасоном парканів)
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14.02.2021 22:23 Ответить
Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8026Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 6317Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 5210

....
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15.02.2021 12:00 Ответить
старі люди йдуть нах Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 148
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15.02.2021 02:41 Ответить
Обморожение верхних конечностей в 70 лет и не спасли....,да уж,это Порошенко виноват...,как пить дать...
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14.02.2021 21:08 Ответить
👍🏼😁согласен
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14.02.2021 21:40 Ответить
Цікаво, чи готова зє-влада до того, що почнеться весною на прикарпатті..?
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14.02.2021 21:50 Ответить
а в них е, чим готовитися..(хоч би думати)....((( ????
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14.02.2021 22:57 Ответить
"обморожение пальцев рук обеих конечностей" - лютый пипец Чоловік помер від переохолодження на Львівщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 1757
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15.02.2021 02:41 Ответить
На Стране крови много илюстраций с жертвами обморожений,
думаю, зима возмет и в этот раз свою черную жатву, особенно когда снег сойдет!
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15.02.2021 09:58 Ответить
 
 