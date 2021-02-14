Мужчина умер от переохлаждения на Львовщине, - ОГА

За последние сутки в больницы Львовской области госпитализировали трех человек с обморожением конечностей, один человек умер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает фейсбук департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

"В субботу около 12:00 в реанимационное отделение Золочевской ЦРБ в тяжелом состоянии госпитализировали 69-летнего жителя Золочева с диагнозом "общее переохлаждение, обморожение верхних и нижних конечностей", - говорится в сообщении.

Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в реанимации.

Кроме того, в приемное отделение Новояричевской больницы поступили два жителя села Великоселки - 27 и 58 лет.

У младшего медики диагностировали обморожение двух пальцев правой руки второй-третьей степени, у старшего - обморожение пальцев рук обеих конечностей третьей-четвертой степени.

Напомним, 15-18 февраля в Украине ожидается холодная без осадков погода с минимальной температурой ночью от -20 до -28 градусов, на Волыни и Ривненщине - до -30 градусов.

В южных и восточных областях от -15 до -18 градусов мороза.

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