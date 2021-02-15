Через негоду обмежено рух великогабаритного транспорту в чотирьох областях, - ДСНС

Сьогодні, 15 лютого на окремих ділянках доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей продовжують діяти обмеження руху великовантажного і великогабаритного автотранспорту для забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"За інформацією Служби автомобільних доріг з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжує діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянка доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей", - йдеться в повідомленні.

Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 тис. 490 осіб та 1 тис. 153 одиниць техніки. На в'їздах в м. Київ продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву ДСНС.

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