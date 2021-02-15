Вакцину Pfizer будуть розвозити з Києва на регіональні склади, - імунолог Лапій

Виробник вакцини від коронавірусу Pfizer виділить спеціальні термобокси для транспортування вакцини від COVID-19, яка потребує зберігання при наднизьких температурах.

Про це розповів член оперативного штабу, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій виданню "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зберігати і транспортувати продукцію Pfizer в Україні буде приватна українська компанія "Фармасофт". Решту вакцини зможуть зберігати і поставляти ресурсами держпідприємства "Укрвакцина".

Щотижня вакцини будуть розвозити з Києва на регіональні склади, після цього почнеться відлік їх розморожування. Через це в області будуть передавати дози в розрахунку на п'ять днів.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що такий термін зберігання вакцин Pfizer після розморожування в температурному режимі від +2 до +8.

"Допускається одноразове розморожування, при якому вона повинна бути використана протягом 120 годин. Перед вакцинацією препарат потрібно розвести, після чого його потрібно вколоти протягом шести годин. У держави є можливість усе це логістично забезпечити", - зазначив він.

Мобільні бригади будуть щодня брати вакцини з регіонального складу і об'їжджати тих, хто в цей день записаний на щеплення. Потім через 2-4 тижні (залежно від препарату) бригада приїде повторно, щоб вколоти другу дозу.

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