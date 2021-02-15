Вакцину Pfizer будуть розвозити з Києва на регіональні склади, - імунолог Лапій
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Виробник вакцини від коронавірусу Pfizer виділить спеціальні термобокси для транспортування вакцини від COVID-19, яка потребує зберігання при наднизьких температурах.
Про це розповів член оперативного штабу, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій виданню "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зберігати і транспортувати продукцію Pfizer в Україні буде приватна українська компанія "Фармасофт". Решту вакцини зможуть зберігати і поставляти ресурсами держпідприємства "Укрвакцина".
Щотижня вакцини будуть розвозити з Києва на регіональні склади, після цього почнеться відлік їх розморожування. Через це в області будуть передавати дози в розрахунку на п'ять днів.
Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що такий термін зберігання вакцин Pfizer після розморожування в температурному режимі від +2 до +8.
"Допускається одноразове розморожування, при якому вона повинна бути використана протягом 120 годин. Перед вакцинацією препарат потрібно розвести, після чого його потрібно вколоти протягом шести годин. У держави є можливість усе це логістично забезпечити", - зазначив він.
Мобільні бригади будуть щодня брати вакцини з регіонального складу і об'їжджати тих, хто в цей день записаний на щеплення. Потім через 2-4 тижні (залежно від препарату) бригада приїде повторно, щоб вколоти другу дозу.
Будь ласка, зачекайте...
нужно, чтобы непременно через киев, чтобы все знали, откуда и кого благодарить
а с 1 марта будет запись на бесплатные уколы..самым первым - Pfizer + подарок(носки)..
не привлекает такое?
По самому по краю,
Я коней своих нагайкою
Стегаю погоняю.
Что-то воздуху мне мало,
Ветер пью, туман глотаю,
Чую, с гибельным восторгом
Пропадаю, пропадаю.
Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Вы тугую не слушайте плеть.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
И дожить не успел,
Мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.
Сгину я, меня пушинкой
Ураган сметёт с ладони,
И в санях меня галопом
Повлекут по снегу утром.
Вы на шаг неторопливый
Перейдите, мои кони,
Хоть немного, но продлите
Путь к последнему приюту.
Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Не указчики вам кнут и плеть.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
И дожить не успел,
Мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.
Мы успели, в гости к Богу
Не бывает опозданий,
Так что ж там ангелы поют
Такими злыми голосами.
Или это колокольчик
Весь зашёлся от рыданий,
Или я кричу коням,
Чтоб не несли так быстро сани.
Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Умоляю вас вскачь не лететь.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
Коли дожить не успел,
Так хотя бы допеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.
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😁
И сколько того Пфайзера - 20 000 ампул ? Уйдут в сторону леса 😀😀😀