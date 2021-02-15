УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3824 відвідувача онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
2 403 18
вакцина (3528) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Вакцину Pfizer будуть розвозити з Києва на регіональні склади, - імунолог Лапій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцину Pfizer будуть розвозити з Києва на регіональні склади, - імунолог Лапій

Виробник вакцини від коронавірусу Pfizer виділить спеціальні термобокси для транспортування вакцини від COVID-19, яка потребує зберігання при наднизьких температурах.

Про це розповів член оперативного штабу, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій виданню "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зберігати і транспортувати продукцію Pfizer в Україні буде приватна українська компанія "Фармасофт". Решту вакцини зможуть зберігати і поставляти ресурсами держпідприємства "Укрвакцина".

Щотижня вакцини будуть розвозити з Києва на регіональні склади, після цього почнеться відлік їх розморожування. Через це в області будуть передавати дози в розрахунку на п'ять днів.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій розповів, що такий термін зберігання вакцин Pfizer після розморожування в температурному режимі від +2 до +8.

"Допускається одноразове розморожування, при якому вона повинна бути використана протягом 120 годин. Перед вакцинацією препарат потрібно розвести, після чого його потрібно вколоти протягом шести годин. У держави є можливість усе це логістично забезпечити", - зазначив він.

Мобільні бригади будуть щодня брати вакцини з регіонального складу і об'їжджати тих, хто в цей день записаний на щеплення. Потім через 2-4 тижні (залежно від препарату) бригада приїде повторно, щоб вколоти другу дозу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень COVID-19 виявили в 637 співробітників МВС, найбільше в Івано-Франківській, Закарпатській та Київській областях
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
Вакцину Pfizer будут развозить из Киева на региональные склады, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 8721
показати весь коментар
15.02.2021 10:59
+2
Мифическую вакцину которую с сегодняшнего дня ,обещали начать вводить зедебилы! Где вакцина ,зедебилы сегодня обещанное вами 15 февраля!!
показати весь коментар
15.02.2021 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мифическую вакцину которую с сегодняшнего дня ,обещали начать вводить зедебилы! Где вакцина ,зедебилы сегодня обещанное вами 15 февраля!!
показати весь коментар
15.02.2021 10:59 Відповісти
а сразу на региональные клады завозить не получается?...
нужно, чтобы непременно через киев, чтобы все знали, откуда и кого благодарить
показати весь коментар
15.02.2021 11:11 Відповісти
Вакцину Pfizer будут развозить из Киева на региональные склады, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 8721
показати весь коментар
15.02.2021 10:59 Відповісти
Столько непонятного вокруг этих вакцин/вирусов, что уже и перехотелось всего... Надоело.
показати весь коментар
15.02.2021 11:04 Відповісти
ещё один не прошел испытания ...
а с 1 марта будет запись на бесплатные уколы..самым первым - Pfizer + подарок(носки)..
не привлекает такое?
показати весь коментар
15.02.2021 11:16 Відповісти
Пока на подарят Форд Эксплорер, не соглашусь.
показати весь коментар
15.02.2021 12:55 Відповісти
не, не подарят, им задавят
показати весь коментар
15.02.2021 12:57 Відповісти
.. на склады и овощебазы ... Вакцину Pfizer будуть розвозити з Києва на регіональні склади, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 9153
показати весь коментар
15.02.2021 11:05 Відповісти
...Новой почтой.
показати весь коментар
15.02.2021 11:18 Відповісти
Вдоль обрыва по-над пропастью,
По самому по краю,
Я коней своих нагайкою
Стегаю погоняю.
Что-то воздуху мне мало,
Ветер пью, туман глотаю,
Чую, с гибельным восторгом
Пропадаю, пропадаю.

Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Вы тугую не слушайте плеть.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
И дожить не успел,
Мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.

Сгину я, меня пушинкой
Ураган сметёт с ладони,
И в санях меня галопом
Повлекут по снегу утром.
Вы на шаг неторопливый
Перейдите, мои кони,
Хоть немного, но продлите
Путь к последнему приюту.

Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Не указчики вам кнут и плеть.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
И дожить не успел,
Мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.

Мы успели, в гости к Богу
Не бывает опозданий,
Так что ж там ангелы поют
Такими злыми голосами.
Или это колокольчик
Весь зашёлся от рыданий,
Или я кричу коням,
Чтоб не несли так быстро сани.

Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Умоляю вас вскачь не лететь.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
Коли дожить не успел,
Так хотя бы допеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.
©

😁
показати весь коментар
15.02.2021 11:07 Відповісти
Красиво заливают 😀😀😀
И сколько того Пфайзера - 20 000 ампул ? Уйдут в сторону леса 😀😀😀
показати весь коментар
15.02.2021 11:13 Відповісти
В Великобритании уже привили 15 млн
показати весь коментар
15.02.2021 11:14 Відповісти
что значит "маеш надию"? Ты настолько убогий, что это вместо тебя будет решать кто-то другой?
показати весь коментар
15.02.2021 11:17 Відповісти
хз о чём ты. Я только пфайзером планирую, всякое дерьмо манал я колоть. И пихуй сколько там ждать придётся, я не тороплюсь никуда.
показати весь коментар
15.02.2021 11:37 Відповісти
Грузітє апєльсіни бочками.©
показати весь коментар
15.02.2021 11:21 Відповісти
ключевое слово - будут - , а может - не будут-
показати весь коментар
15.02.2021 11:22 Відповісти
 
 