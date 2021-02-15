Вакцину Pfizer будут развозить из Киева на региональные склады, - иммунолог Лапий
Новости Цензор.НЕТ Общество
Производитель вакцины от коронавируса Pfizer выделит специальные термобоксы для транспортировки вакцины от COVID-19, которая требует хранения при сверхнизких температурах.
Об этом рассказал член оперативного штаба, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий изданию "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, хранить и транспортировать продукцию Pfizer в Украине будет частная украинская компания "Фармасофт". Остальные вакцины смогут хранить и поставлять ресурсами госпредприятия "Укрвакцина".
Каждую неделю вакцины будут развозить из Киева на региональные склады, после этого начнется отсчет их разморозки. Из-за этого в области будут передавать дозы в расчете на пять дней.
Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что такой срок хранения вакцин Pfizer после разморозки в температурном режиме от +2 до +8.
"Допускается одноразовая разморозка, при которой она должна быть использована в течение 120 часов. Перед вакцинацией препарат нужно развести, после чего его нужно уколоть в течение шести часов. У государства есть возможность все это логистически обеспечить", - отметил он.
Мобильные бригады будут ежедневно брать вакцины из регионального склада и объезжать тех, кто в этот день записан на прививку. Затем через 2-4 недели (в зависимости от препарата) бригада приедет повторно, чтобы уколоть вторую дозу.
Пожалуйста, подождите...
нужно, чтобы непременно через киев, чтобы все знали, откуда и кого благодарить
а с 1 марта будет запись на бесплатные уколы..самым первым - Pfizer + подарок(носки)..
не привлекает такое?
По самому по краю,
Я коней своих нагайкою
Стегаю погоняю.
Что-то воздуху мне мало,
Ветер пью, туман глотаю,
Чую, с гибельным восторгом
Пропадаю, пропадаю.
Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Вы тугую не слушайте плеть.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
И дожить не успел,
Мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.
Сгину я, меня пушинкой
Ураган сметёт с ладони,
И в санях меня галопом
Повлекут по снегу утром.
Вы на шаг неторопливый
Перейдите, мои кони,
Хоть немного, но продлите
Путь к последнему приюту.
Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Не указчики вам кнут и плеть.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
И дожить не успел,
Мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.
Мы успели, в гости к Богу
Не бывает опозданий,
Так что ж там ангелы поют
Такими злыми голосами.
Или это колокольчик
Весь зашёлся от рыданий,
Или я кричу коням,
Чтоб не несли так быстро сани.
Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Умоляю вас вскачь не лететь.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
Коли дожить не успел,
Так хотя бы допеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.
©
😁
И сколько того Пфайзера - 20 000 ампул ? Уйдут в сторону леса 😀😀😀