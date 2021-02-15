Вакцину Pfizer будут развозить из Киева на региональные склады, - иммунолог Лапий

Производитель вакцины от коронавируса Pfizer выделит специальные термобоксы для транспортировки вакцины от COVID-19, которая требует хранения при сверхнизких температурах.

Об этом рассказал член оперативного штаба, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий изданию "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, хранить и транспортировать продукцию Pfizer в Украине будет частная украинская компания "Фармасофт". Остальные вакцины смогут хранить и поставлять ресурсами госпредприятия "Укрвакцина".

Каждую неделю вакцины будут развозить из Киева на региональные склады, после этого начнется отсчет их разморозки. Из-за этого в области будут передавать дозы в расчете на пять дней.

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что такой срок хранения вакцин Pfizer после разморозки в температурном режиме от +2 до +8.

"Допускается одноразовая разморозка, при которой она должна быть использована в течение 120 часов. Перед вакцинацией препарат нужно развести, после чего его нужно уколоть в течение шести часов. У государства есть возможность все это логистически обеспечить", - отметил он.

Мобильные бригады будут ежедневно брать вакцины из регионального склада и объезжать тех, кто в этот день записан на прививку. Затем через 2-4 недели (в зависимости от препарата) бригада приедет повторно, чтобы уколоть вторую дозу.

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