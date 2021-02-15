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Вакцину Pfizer будут развозить из Киева на региональные склады, - иммунолог Лапий

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцину Pfizer будут развозить из Киева на региональные склады, - иммунолог Лапий

Производитель вакцины от коронавируса Pfizer выделит специальные термобоксы для транспортировки вакцины от COVID-19, которая требует хранения при сверхнизких температурах.

Об этом рассказал член оперативного штаба, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий изданию "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, хранить и транспортировать продукцию Pfizer в Украине будет частная украинская компания "Фармасофт". Остальные вакцины смогут хранить и поставлять ресурсами госпредприятия "Укрвакцина".

Каждую неделю вакцины будут развозить из Киева на региональные склады, после этого начнется отсчет их разморозки. Из-за этого в области будут передавать дозы в расчете на пять дней.

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий рассказал, что такой срок хранения вакцин Pfizer после разморозки в температурном режиме от +2 до +8.

"Допускается одноразовая разморозка, при которой она должна быть использована в течение 120 часов. Перед вакцинацией препарат нужно развести, после чего его нужно уколоть в течение шести часов. У государства есть возможность все это логистически обеспечить", - отметил он.

Мобильные бригады будут ежедневно брать вакцины из регионального склада и объезжать тех, кто в этот день записан на прививку. Затем через 2-4 недели (в зависимости от препарата) бригада приедет повторно, чтобы уколоть вторую дозу.

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Топ комментарии
+5
Вакцину Pfizer будут развозить из Киева на региональные склады, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 8721
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15.02.2021 10:59
+2
Мифическую вакцину которую с сегодняшнего дня ,обещали начать вводить зедебилы! Где вакцина ,зедебилы сегодня обещанное вами 15 февраля!!
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15.02.2021 10:59
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Мифическую вакцину которую с сегодняшнего дня ,обещали начать вводить зедебилы! Где вакцина ,зедебилы сегодня обещанное вами 15 февраля!!
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15.02.2021 10:59 Ответить
а сразу на региональные клады завозить не получается?...
нужно, чтобы непременно через киев, чтобы все знали, откуда и кого благодарить
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15.02.2021 11:11 Ответить
Вакцину Pfizer будут развозить из Киева на региональные склады, - иммунолог Лапий - Цензор.НЕТ 8721
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15.02.2021 10:59 Ответить
Столько непонятного вокруг этих вакцин/вирусов, что уже и перехотелось всего... Надоело.
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15.02.2021 11:04 Ответить
ещё один не прошел испытания ...
а с 1 марта будет запись на бесплатные уколы..самым первым - Pfizer + подарок(носки)..
не привлекает такое?
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15.02.2021 11:16 Ответить
Пока на подарят Форд Эксплорер, не соглашусь.
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15.02.2021 12:55 Ответить
не, не подарят, им задавят
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15.02.2021 12:57 Ответить
.. на склады и овощебазы ... Вакцину Pfizer будуть розвозити з Києва на регіональні склади, - імунолог Лапій - Цензор.НЕТ 9153
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15.02.2021 11:05 Ответить
...Новой почтой.
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15.02.2021 11:18 Ответить
Вдоль обрыва по-над пропастью,
По самому по краю,
Я коней своих нагайкою
Стегаю погоняю.
Что-то воздуху мне мало,
Ветер пью, туман глотаю,
Чую, с гибельным восторгом
Пропадаю, пропадаю.

Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Вы тугую не слушайте плеть.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
И дожить не успел,
Мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.

Сгину я, меня пушинкой
Ураган сметёт с ладони,
И в санях меня галопом
Повлекут по снегу утром.
Вы на шаг неторопливый
Перейдите, мои кони,
Хоть немного, но продлите
Путь к последнему приюту.

Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Не указчики вам кнут и плеть.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
И дожить не успел,
Мне допеть не успеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.

Мы успели, в гости к Богу
Не бывает опозданий,
Так что ж там ангелы поют
Такими злыми голосами.
Или это колокольчик
Весь зашёлся от рыданий,
Или я кричу коням,
Чтоб не несли так быстро сани.

Чуть помедленнее кони,
Чуть помедленнее,
Умоляю вас вскачь не лететь.
Но что-то кони мне попались
Привередливые,
Коли дожить не успел,
Так хотя бы допеть.
Я коней напою, я куплет допою,
Хоть немного ещё постою на краю.
©

😁
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15.02.2021 11:07 Ответить
Красиво заливают 😀😀😀
И сколько того Пфайзера - 20 000 ампул ? Уйдут в сторону леса 😀😀😀
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15.02.2021 11:13 Ответить
В Великобритании уже привили 15 млн
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15.02.2021 11:14 Ответить
что значит "маеш надию"? Ты настолько убогий, что это вместо тебя будет решать кто-то другой?
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15.02.2021 11:17 Ответить
хз о чём ты. Я только пфайзером планирую, всякое дерьмо манал я колоть. И пихуй сколько там ждать придётся, я не тороплюсь никуда.
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15.02.2021 11:37 Ответить
Грузітє апєльсіни бочками.©
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15.02.2021 11:21 Ответить
ключевое слово - будут - , а может - не будут-
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15.02.2021 11:22 Ответить
 
 