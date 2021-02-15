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"Британський" штам коронавірусу вже в Польщі: виявлено 8 випадків

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

У Польщі виявлено вісім випадків "британського" штаму коронавірусу. Його носії не виїжджали за межі країни і не контактували з тими, хто приїхав із-за кордону.

Про це на пресконференції у Варшаві заявив головний санітарний лікар Польщі Кшиштоф Сачко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На даний момент ми підтвердили вісім випадків цієї мутації. Вони стосуються людей, які нікуди не виїжджали за кордон і не мали контактів з особами, які приїхали з-за кордону", - заявив Сачко.

За його словами, це свідчить про те, що "британський" штам коронавірусу активно присутній у польському суспільстві.

Із початку пандемії коронавірусом у Польщі заразилися понад 1,5 млн осіб, понад 40,8 тис. померли. За минулу добу зафіксовано понад 2,5 тис. випадків інфікування, померли 25 осіб.

Із 12 лютого в Польщі відновлено роботу готелів і хостелів, театрів, кінотеатрів, філармоній, спортивних об'єктів на відкритому повітрі, а також басейнів.

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А у нас зеленая плесень пошла иным путем. вакцЫна для слабаков. Только природный коллективный иммунитет - только хардкор!!! 👌👌👌.
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15.02.2021 16:22 Відповісти
 
 