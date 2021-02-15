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Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко

Українці після 1 березня зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми хочемо почати запис з 1 березня, тому, що з 1 березня ми будемо точно знати обсяги поставок вакцин на місяць", - сказав він журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Ляшка, записатися на вакцинацію зможуть громадяни, які не входять до пріоритетних груп, що підлягають вакцинації. ПІд час запису громадяни віком 18-59 років будуть вноситися в лист очікування, громадянам старше 60 років буде призначатися час і місце вакцинації.

Ляшко повідомив, що записатися на вакцинацію можна буде трьома способами: через спеціальний сайт з вакцинації, який відкриється найближчим часом, через електронні черги у сімейних лікарів, а також по телефону контакт-центру.

Також читайте: Закриті кордони коронавірус не стримують. Тільки вакцинація може допомогти, - єврокомісар із питань охорони здоров'я Кіріакідес

Наразі вивчається можливість запису через додаток "Дія".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
1 квітня це професійне свято виборців зеленського Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5608
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15.02.2021 09:26
+4
Більше скажу, це у них як Новий рік!
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15.02.2021 09:28
+3
готов свою отдать ляшко...
кто со мной?
думаю, если хотя бы человек десять согласиться, то во власти станет на одного придурка меньше...
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15.02.2021 09:23
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А на платную можно уже сегодня? Вроде седне должена была стартовать вакцЫнация или нет? Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4191
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15.02.2021 09:17 Відповісти
Невже ви думаєте що вона розпочнеться навіть першого березня...? Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 153
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15.02.2021 09:20 Відповісти
скоріше першого квітня Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1266 Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7095
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15.02.2021 09:21 Відповісти
2022 року. Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 286
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15.02.2021 09:24 Відповісти
1 квітня це професійне свято виборців зеленського Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5608
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15.02.2021 09:26 Відповісти
Більше скажу, це у них як Новий рік!
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15.02.2021 09:28 Відповісти
наступного року Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5118
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15.02.2021 09:25 Відповісти
Что бы бесплатно вакцинироваться нужно иметь справку о том, что ты не менее 3-х раз посещал концерт "студия 95 квартал" и криворожская прописка Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6511
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15.02.2021 09:42 Відповісти
А приносить с собой справку ,что долгов не имеем по коммунальным платежам? Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5538
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15.02.2021 09:18 Відповісти
І податкову декларацію
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15.02.2021 09:42 Відповісти
Вже набридло слухати обіцянки-цяцянки.
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15.02.2021 09:21 Відповісти
"Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать что можно перенести на 1 апреля"...наверно так квартальцы поступят Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4523 Источник: https://censor.net/ru/n3247914
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15.02.2021 09:21 Відповісти
Здогадуюсь, чому вони створили ці бригади вакцинаторів, ще й інструктованих: шоб ніхто не бачив, шо черг на щеплення нема.
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15.02.2021 09:23 Відповісти
Сегодня 15 февраля начало вакцинации ,обещанное вами.Где вакцины брехуны зедебильные.Куда записаться,на что ? Африканские страны уже получили вакцины на 270 миллионов и начали вакцинацию!!
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15.02.2021 09:23 Відповісти
готов свою отдать ляшко...
кто со мной?
думаю, если хотя бы человек десять согласиться, то во власти станет на одного придурка меньше...
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15.02.2021 09:23 Відповісти
Эти брехуны клялись что вакцинация начнется 15 февраля, а между тем сегодня ни одна вакцина еще даже регистрации не прошла.
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15.02.2021 09:25 Відповісти
И всё-таки, которая из вакцин?:
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15.02.2021 09:28 Відповісти
Китайскя и эта Астра, от которой уже даже в Африке отказалить и перепродают.))
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15.02.2021 09:31 Відповісти
Україна єдина країна в Європі де вакцинація навіть не починалася.
Це успєх...
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15.02.2021 09:34 Відповісти
Це пірімога!
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15.02.2021 09:39 Відповісти
Что в марте только записаться? Обещали же полномасштабную вакцинацию еще в феврале. Снова ЗЕспасители обделались.
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15.02.2021 09:43 Відповісти
После 1 марта это и осеню может быть! А ... с 1 марта мы хотим, так это всего лишь хотим, а там как получится.
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15.02.2021 09:45 Відповісти
Ляшко, какие испытания на канцерогенность прошла эта "вакцина" ?
Сколько времени они длились ? По каким протоколам вы проводили тестирование ?

Документы покажете ?
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15.02.2021 09:49 Відповісти
Не покажут. Судя по изворачиваниям и затягиванием с вакцинацией, у них сработал инстинкт самосохранения.
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15.02.2021 09:54 Відповісти
надеюсь, набу дерьмуху типа вакцины в страну не пустит
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15.02.2021 10:14 Відповісти
Мне представляется что у них бессоница суровая. Приказ от Ротшильдов чёткий: всех проколоть; и наказание за невыполнение приказа они знают: удар ножом (мэра Гданьска так казнили).
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15.02.2021 10:37 Відповісти
С одной стороны те, с другой - народ. Народ пока выигрывает.
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15.02.2021 10:50 Відповісти
Дай Бог.
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15.02.2021 10:51 Відповісти
Он уже дал ход назад насчёт "обязательности"; не переживай за нас; то "новости" августа прошлого года. У нас даже после конфискации оружия у населения по-прежнему около миллиона легальных стволов; они в основном у фермеров, и они крайне недовольны происходящим.
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15.02.2021 10:35 Відповісти
Ты все бредишь идеями антиваксерской революции? Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1904
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15.02.2021 10:41 Відповісти
В Нюрнберге они тоже отбрёхивались что "выполняли приказы".
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15.02.2021 10:42 Відповісти
Кто, вакцинаторы? Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5420 Вы действительно настолько помешались? Хотя есть слабая надежда на то, что Вам австралийское солнце так голову напекло. У Вас же сейчал лето...
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15.02.2021 11:11 Відповісти
....как бы уместней 1 апреля. и праздник в тему
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15.02.2021 10:06 Відповісти
А почему медикам объявили, что с них по 600 грн за вакцинацию?
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15.02.2021 10:17 Відповісти
А осел говорил что вакцинация начнется сегодня...15 февраля...
Сбрехал как оьычно??
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15.02.2021 10:26 Відповісти
Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 489
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15.02.2021 18:21 Відповісти
Главное, НЕ СПЕШИТЕ. Большинство не хочет, чего подымать вой, у нас вумная власть, поспешишь, насмешишь, а это не 95 квартал.
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15.02.2021 10:35 Відповісти
О это благая весть которая яскраво показывает, что к 1 Березня вакцина уже скиснет и её срочно надо куда то впрыснуть.
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15.02.2021 13:09 Відповісти
 
 