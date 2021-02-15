Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко
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Українці після 1 березня зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ми хочемо почати запис з 1 березня, тому, що з 1 березня ми будемо точно знати обсяги поставок вакцин на місяць", - сказав він журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами Ляшка, записатися на вакцинацію зможуть громадяни, які не входять до пріоритетних груп, що підлягають вакцинації. ПІд час запису громадяни віком 18-59 років будуть вноситися в лист очікування, громадянам старше 60 років буде призначатися час і місце вакцинації.
Ляшко повідомив, що записатися на вакцинацію можна буде трьома способами: через спеціальний сайт з вакцинації, який відкриється найближчим часом, через електронні черги у сімейних лікарів, а також по телефону контакт-центру.
Наразі вивчається можливість запису через додаток "Дія".
Будь ласка, зачекайте...
кто со мной?
думаю, если хотя бы человек десять согласиться, то во власти станет на одного придурка меньше...
Це успєх...
Сколько времени они длились ? По каким протоколам вы проводили тестирование ?
Документы покажете ?
Власти Австралии намерены сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Как передает AFP, об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Премьер также отметил, что вакцинация будет обязательной для всего населения. Исключение может делаться только в одном случае - по медицинским показателям, подчеркнул Моррисон. Для того, чтобы обеспечить выполнение этих планов, Канберра уже подписала соглашение на поставку из США 100 миллионов шприцов и игл.
Вот там документы и потребуешь. И про запасные батарейки для чипа не забудь...
Сбрехал как оьычно??