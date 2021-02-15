Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко
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Украинцы после 1 марта смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц", - сказал он журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам Ляшко, записаться на вакцинацию смогут граждане, которые не входят в приоритетные группы, подлежащие вакцинации. При записи граждане в возрасте 18-59 лет будут вноситься в лист ожидания, гражданам старше 60 лет будет назначаться время и место вакцинации.
Ляшко сообщил, что записаться на вакцинацию можно будет тремя способами: через специальный сайт по вакцинации, который откроется в ближайшее время, через электронные очереди у семейных врачей, а также по телефону контакт-центра.
В настоящее время изучается возможность записи через приложение "Дия".
Пожалуйста, подождите...
кто со мной?
думаю, если хотя бы человек десять согласиться, то во власти станет на одного придурка меньше...
Це успєх...
Сколько времени они длились ? По каким протоколам вы проводили тестирование ?
Документы покажете ?
Власти Австралии намерены сделать вакцинацию от коронавируса обязательной. Как передает AFP, об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.
Премьер также отметил, что вакцинация будет обязательной для всего населения. Исключение может делаться только в одном случае - по медицинским показателям, подчеркнул Моррисон. Для того, чтобы обеспечить выполнение этих планов, Канберра уже подписала соглашение на поставку из США 100 миллионов шприцов и игл.
Вот там документы и потребуешь. И про запасные батарейки для чипа не забудь...
Сбрехал как оьычно??