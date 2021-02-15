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Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко

Украинцы после 1 марта смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц", - сказал он журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Ляшко, записаться на вакцинацию смогут граждане, которые не входят в приоритетные группы, подлежащие вакцинации. При записи граждане в возрасте 18-59 лет будут вноситься в лист ожидания, гражданам старше 60 лет будет назначаться время и место вакцинации.

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Ляшко сообщил, что записаться на вакцинацию можно будет тремя способами: через специальный сайт по вакцинации, который откроется в ближайшее время, через электронные очереди у семейных врачей, а также по телефону контакт-центра.

В настоящее время изучается возможность записи через приложение "Дия".
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Топ комментарии
+5
1 квітня це професійне свято виборців зеленського Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5608
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15.02.2021 09:26
+4
Більше скажу, це у них як Новий рік!
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15.02.2021 09:28
+3
готов свою отдать ляшко...
кто со мной?
думаю, если хотя бы человек десять согласиться, то во власти станет на одного придурка меньше...
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15.02.2021 09:23
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А на платную можно уже сегодня? Вроде седне должена была стартовать вакцЫнация или нет? Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4191
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15.02.2021 09:17 Ответить
Невже ви думаєте що вона розпочнеться навіть першого березня...? Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 153
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15.02.2021 09:20 Ответить
скоріше першого квітня Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1266 Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7095
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15.02.2021 09:21 Ответить
2022 року. Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 286
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15.02.2021 09:24 Ответить
1 квітня це професійне свято виборців зеленського Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5608
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15.02.2021 09:26 Ответить
Більше скажу, це у них як Новий рік!
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15.02.2021 09:28 Ответить
наступного року Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5118
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15.02.2021 09:25 Ответить
Что бы бесплатно вакцинироваться нужно иметь справку о том, что ты не менее 3-х раз посещал концерт "студия 95 квартал" и криворожская прописка Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6511
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15.02.2021 09:42 Ответить
А приносить с собой справку ,что долгов не имеем по коммунальным платежам? Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5538
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15.02.2021 09:18 Ответить
І податкову декларацію
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15.02.2021 09:42 Ответить
Вже набридло слухати обіцянки-цяцянки.
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15.02.2021 09:21 Ответить
"Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать что можно перенести на 1 апреля"...наверно так квартальцы поступят Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4523 Источник: https://censor.net/ru/n3247914
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15.02.2021 09:21 Ответить
Здогадуюсь, чому вони створили ці бригади вакцинаторів, ще й інструктованих: шоб ніхто не бачив, шо черг на щеплення нема.
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15.02.2021 09:23 Ответить
Сегодня 15 февраля начало вакцинации ,обещанное вами.Где вакцины брехуны зедебильные.Куда записаться,на что ? Африканские страны уже получили вакцины на 270 миллионов и начали вакцинацию!!
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15.02.2021 09:23 Ответить
готов свою отдать ляшко...
кто со мной?
думаю, если хотя бы человек десять согласиться, то во власти станет на одного придурка меньше...
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15.02.2021 09:23 Ответить
Эти брехуны клялись что вакцинация начнется 15 февраля, а между тем сегодня ни одна вакцина еще даже регистрации не прошла.
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15.02.2021 09:25 Ответить
И всё-таки, которая из вакцин?:
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15.02.2021 09:28 Ответить
Китайскя и эта Астра, от которой уже даже в Африке отказалить и перепродают.))
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15.02.2021 09:31 Ответить
Україна єдина країна в Європі де вакцинація навіть не починалася.
Це успєх...
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15.02.2021 09:34 Ответить
Це пірімога!
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15.02.2021 09:39 Ответить
Что в марте только записаться? Обещали же полномасштабную вакцинацию еще в феврале. Снова ЗЕспасители обделались.
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15.02.2021 09:43 Ответить
После 1 марта это и осеню может быть! А ... с 1 марта мы хотим, так это всего лишь хотим, а там как получится.
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15.02.2021 09:45 Ответить
Ляшко, какие испытания на канцерогенность прошла эта "вакцина" ?
Сколько времени они длились ? По каким протоколам вы проводили тестирование ?

Документы покажете ?
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15.02.2021 09:49 Ответить
Не покажут. Судя по изворачиваниям и затягиванием с вакцинацией, у них сработал инстинкт самосохранения.
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15.02.2021 09:54 Ответить
надеюсь, набу дерьмуху типа вакцины в страну не пустит
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15.02.2021 10:14 Ответить
Мне представляется что у них бессоница суровая. Приказ от Ротшильдов чёткий: всех проколоть; и наказание за невыполнение приказа они знают: удар ножом (мэра Гданьска так казнили).
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15.02.2021 10:37 Ответить
С одной стороны те, с другой - народ. Народ пока выигрывает.
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15.02.2021 10:50 Ответить
Дай Бог.
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15.02.2021 10:51 Ответить
Он уже дал ход назад насчёт "обязательности"; не переживай за нас; то "новости" августа прошлого года. У нас даже после конфискации оружия у населения по-прежнему около миллиона легальных стволов; они в основном у фермеров, и они крайне недовольны происходящим.
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15.02.2021 10:35 Ответить
Ты все бредишь идеями антиваксерской революции? Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1904
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15.02.2021 10:41 Ответить
В Нюрнберге они тоже отбрёхивались что "выполняли приказы".
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15.02.2021 10:42 Ответить
Кто, вакцинаторы? Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5420 Вы действительно настолько помешались? Хотя есть слабая надежда на то, что Вам австралийское солнце так голову напекло. У Вас же сейчал лето...
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15.02.2021 11:11 Ответить
....как бы уместней 1 апреля. и праздник в тему
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15.02.2021 10:06 Ответить
А почему медикам объявили, что с них по 600 грн за вакцинацию?
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15.02.2021 10:17 Ответить
А осел говорил что вакцинация начнется сегодня...15 февраля...
Сбрехал как оьычно??
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15.02.2021 10:26 Ответить
Громадяни України зможуть записатися на безкоштовну COVID-вакцинацію після 1 березня, - Ляшко - Цензор.НЕТ 489
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15.02.2021 18:21 Ответить
Главное, НЕ СПЕШИТЕ. Большинство не хочет, чего подымать вой, у нас вумная власть, поспешишь, насмешишь, а это не 95 квартал.
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15.02.2021 10:35 Ответить
О это благая весть которая яскраво показывает, что к 1 Березня вакцина уже скиснет и её срочно надо куда то впрыснуть.
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15.02.2021 13:09 Ответить
 
 