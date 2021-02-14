В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации
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В Европейском Союзе намерены ввести сертификаты о вакцинации против коронавируса COVID-19. Этот документ будет отличаться от паспорта вакцинации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в интервью Augsburger Allgemeine заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
По ее словам, данный документ будет медицинским, и содержать все данные, связанные с вакцинацией.
"Он не только позволит проводить дифференцированный обзор, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Речь идет о медицинском документе", - сказала Кириакидес.
При этом данный документ не будет предоставлять никаких привилегий, как возможность свободно путешествовать.
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