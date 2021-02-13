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AstraZeneca исследует эффективность своей вакцины среди детей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

AstraZeneca исследует эффективность своей вакцины среди детей

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет впервые начали исследование с целью оценить безопасность и иммунный ответ собственной вакцины от коронавируса COVID-19 среди детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Новое испытание средней стадии определит, эффективна ли вакцина для лиц в возрасте от 6 до 17 лет, пишет Reuters.

В исследовании примут участие около 300 добровольцев, первые прививки ожидаются уже в этом месяце, сообщили в Оксфордском университете.

Вакцину AstraZeneca называют "вакциной для всего мира", поскольку она дешевле и легче для распространения, чем некоторые вакцины-конкуренты.

В этом году компания AstraZeneca ставит целью выпустить 3 миллиарда доз медицинского средства, а к апрелю планирует производить более 200 миллионов доз в месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca поставят в Украину в ближайшие дни, - Степанов

Как сообщалось, ранее ряд стран рекомендовали не применять вакцину от коронавируса производства AstraZeneca людям преклонного возраста, ссылаясь на неполные данные по итогам клинических испытаний.

Однако недавно Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать вакцину от коронавируса производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca людям старше 65 лет.

Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцины от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+4
Добровольцы в 6 лет!! Это как?
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13.02.2021 16:20
+4
Тобто батьки цих 300 дітей дали згоду на те, щоб на них випробовували цю вакцинку ?

А це не є порушенням прав дітей ? Відповідні організаціїї нічого не хочуть сказати ?
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13.02.2021 20:10
+4
Я подумала про це.
Тому й кажу: що ж організації з захисту прав дітей та решта всяких комітетиків і т.д. мовчать ?

Але це - нова реальність.
Затоптують і закривають рот, нападають на тих, на кого хочеться / потрібно (з певною метою) і пальчиком покажуть, а на інше закривають очі, іншим - можна.
Дуже вибіркова справедливість, правда, демократія, свобода слова і дій.
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13.02.2021 21:05
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2% серед дітей
5% серед людей віком більше 60 років
55% загальна ефективність
75% - ефективність, яку заявляють"зебіли"



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13.02.2021 15:47 Ответить
0% до нових штамів.
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13.02.2021 15:50 Ответить
AstraZeneca исследует эффективность своей вакцины среди детей - Цензор.НЕТ 2065
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13.02.2021 15:51 Ответить
Они животных жалеют, на них не исследуют, а на детях пожалуйста нате вам.
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13.02.2021 17:03 Ответить
на дітях з індійських трущоб?
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13.02.2021 16:10 Ответить
Добровольцы в 6 лет!! Это как?
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13.02.2021 16:20 Ответить
"О, дівний новий мір!".. (с)

AstraZeneca досліджує ефективність своєї вакцини серед дітей - Цензор.НЕТ 3731
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13.02.2021 22:04 Ответить
Так це на наших українських похилих людях та дітях будуть випробування цієї вакцини проводити,за бугром ще й результатів немає ,а вже привезуть,заплатили за вакцину а за випробування собі бабло розпилять,українолюби.
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13.02.2021 17:14 Ответить
Тобто батьки цих 300 дітей дали згоду на те, щоб на них випробовували цю вакцинку ?

А це не є порушенням прав дітей ? Відповідні організаціїї нічого не хочуть сказати ?
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13.02.2021 20:10 Ответить
На сиротах могут исследовать
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13.02.2021 20:46 Ответить
Я подумала про це.
Тому й кажу: що ж організації з захисту прав дітей та решта всяких комітетиків і т.д. мовчать ?

Але це - нова реальність.
Затоптують і закривають рот, нападають на тих, на кого хочеться / потрібно (з певною метою) і пальчиком покажуть, а на інше закривають очі, іншим - можна.
Дуже вибіркова справедливість, правда, демократія, свобода слова і дій.
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13.02.2021 21:05 Ответить
Хто проти нової реальності, - той "хвошизд", "консірватор" і "нігадяй".
Обпаскудять так, що жертва буде сама мовчати.
Маємо новий електронний фашизм.
Тільки ще не всі це зрозуміли.
А хто навіть зрозумів, - ті в реалі будуть мовчки никатися. Щоб не нарватися на фанатиків "демократичного прогресивізму".
Дикий натовп, - це страшна сила. Він таким був тисячі років тому. Але тепер змінилося тільки одне, - цим натовпом можна керувати за допомогою ЗМІ і соціальних мереж. Ідеальні умови для фашизму.
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13.02.2021 22:21 Ответить
AstraZeneca досліджує ефективність своєї вакцини серед дітей - Цензор.НЕТ 5428

Гірко від того, що саме такий дикий натовп у абсолютній більшості. І нав*язує свій тупий порядок денний нормальним людям.
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14.02.2021 02:22 Ответить
В чому порушення? Ніхто нікого не примушує. А як інші ліки для дітей випробовують на Вашу думку?
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14.02.2021 15:55 Ответить
Статистику по ковід у дітей знаєте ?
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14.02.2021 16:55 Ответить
Здається, я поставив конкретне запитання, в чому порушення) І чого порушення)
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14.02.2021 18:36 Ответить
Разве конвенцией о правах ребенка это разрешено?
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13.02.2021 20:33 Ответить
Бабло разрєшаєт всьо.
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13.02.2021 21:52 Ответить
Что разрешено? Добровольное испытание эффективности вакцины, которая была ранее испытана последовательно на клеточном материале, потом на животных, а потом на взрослых людях? А почему оно должно быть запрещено?)

Нужно понять простую вещь: если бы испытаний лекарственных средств на детях не проводилось, то и никаких лекарств, разрешенных к приему детьми не существовало бы.
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14.02.2021 18:39 Ответить
Це плацебо, а не вакцина, тому і не бояться випробувати на дітях.
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14.02.2021 02:41 Ответить
Хих.....AstraZeneca работает ...не в том направлении. Нужно искать не вирус, а то, что поедает тех, которые делают вирус.
И как в сказке...а лежит оно на берегу синего океана, вонючая ( очень очень! вонючая) спресованная слизь....трубчато-образной формы. Это и есть программист! Глобстер!Берегите его как зеницу ока. И не сколько его, а то что его поедает и разлагает. Это!!!..именно вот это! и есть ваше оружие. ....а не коллективный имунитет.
О методах доставки адресату фрагментов этой слизи....расскажу позже....
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14.02.2021 10:22 Ответить
Доцільність придбання коштом платників податків імуно-біологічних препаратів, які навіть не пройшли 3 фазу клінічних випробувань, вже не є предметом публічної дискусії - найближчі десятиліття, вочевидь, це здійснюватиметься за замовчуванням.

Збереження свободи вибору методів лікування та інформованої згоди на медичне втручання, схоже, буде найбільшим досягненням демократичного процесу в умовах "нової нормальності".
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15.02.2021 15:00 Ответить
 
 