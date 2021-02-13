AstraZeneca исследует эффективность своей вакцины среди детей
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Компания AstraZeneca и Оксфордский университет впервые начали исследование с целью оценить безопасность и иммунный ответ собственной вакцины от коронавируса COVID-19 среди детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Новое испытание средней стадии определит, эффективна ли вакцина для лиц в возрасте от 6 до 17 лет, пишет Reuters.
В исследовании примут участие около 300 добровольцев, первые прививки ожидаются уже в этом месяце, сообщили в Оксфордском университете.
Вакцину AstraZeneca называют "вакциной для всего мира", поскольку она дешевле и легче для распространения, чем некоторые вакцины-конкуренты.
В этом году компания AstraZeneca ставит целью выпустить 3 миллиарда доз медицинского средства, а к апрелю планирует производить более 200 миллионов доз в месяц.
Как сообщалось, ранее ряд стран рекомендовали не применять вакцину от коронавируса производства AstraZeneca людям преклонного возраста, ссылаясь на неполные данные по итогам клинических испытаний.
Однако недавно Всемирная организация здравоохранения рекомендовала использовать вакцину от коронавируса производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca людям старше 65 лет.
Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцины от COVID-19, которые разработаны с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).
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5% серед людей віком більше 60 років
55% загальна ефективність
75% - ефективність, яку заявляють"зебіли"
А це не є порушенням прав дітей ? Відповідні організаціїї нічого не хочуть сказати ?
Тому й кажу: що ж організації з захисту прав дітей та решта всяких комітетиків і т.д. мовчать ?
Але це - нова реальність.
Затоптують і закривають рот, нападають на тих, на кого хочеться / потрібно (з певною метою) і пальчиком покажуть, а на інше закривають очі, іншим - можна.
Дуже вибіркова справедливість, правда, демократія, свобода слова і дій.
Обпаскудять так, що жертва буде сама мовчати.
Маємо новий електронний фашизм.
Тільки ще не всі це зрозуміли.
А хто навіть зрозумів, - ті в реалі будуть мовчки никатися. Щоб не нарватися на фанатиків "демократичного прогресивізму".
Дикий натовп, - це страшна сила. Він таким був тисячі років тому. Але тепер змінилося тільки одне, - цим натовпом можна керувати за допомогою ЗМІ і соціальних мереж. Ідеальні умови для фашизму.
Гірко від того, що саме такий дикий натовп у абсолютній більшості. І нав*язує свій тупий порядок денний нормальним людям.
Нужно понять простую вещь: если бы испытаний лекарственных средств на детях не проводилось, то и никаких лекарств, разрешенных к приему детьми не существовало бы.
И как в сказке...а лежит оно на берегу синего океана, вонючая ( очень очень! вонючая) спресованная слизь....трубчато-образной формы. Это и есть программист! Глобстер!Берегите его как зеницу ока. И не сколько его, а то что его поедает и разлагает. Это!!!..именно вот это! и есть ваше оружие. ....а не коллективный имунитет.
О методах доставки адресату фрагментов этой слизи....расскажу позже....
Збереження свободи вибору методів лікування та інформованої згоди на медичне втручання, схоже, буде найбільшим досягненням демократичного процесу в умовах "нової нормальності".