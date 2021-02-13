AstraZeneca досліджує ефективність своєї вакцини серед дітей
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Компанія AstraZeneca і Оксфордський університет вперше почали дослідження з метою оцінити безпеку та імунну відповідь власної вакцини проти коронавірусу COVID-19 серед дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Нове випробування середньої стадії визначить, чи ефективна вакцина для осіб віком від 6 до 17 років, пише Reuters.
У дослідженні візьмуть участь близько 300 добровольців. Перші щеплення планують вже цього місяця, повідомили в Оксфордському університеті.
Вакцину AstraZeneca називають "вакциною для всього світу", оскільки вона дешевша і легша для поширення, ніж деякі вакцини-конкуренти.
Цього року компанія AstraZeneca ставить за мету випустити 3 мільярди доз медичного засобу, а до квітня планує виробляти понад 200 мільйонів доз на місяць.
Як повідомлялося, раніше деякі країни рекомендували не застосовувати вакцину проти коронавірусу виробництва AstraZeneca літнім людям, посилаючись на неповні дані за підсумками клінічних випробувань.
Однак недавно Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала використовувати вакцину проти коронавірусу виробництва британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca людям старше 65 років.
Україна уклала угоду на поставку 12 млн доз вакцини проти COVID-19, що розроблені з участю компаній AstraZeneca (Велика Британія-Швеція) і NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).
Будь ласка, зачекайте...
5% серед людей віком більше 60 років
55% загальна ефективність
75% - ефективність, яку заявляють"зебіли"
А це не є порушенням прав дітей ? Відповідні організаціїї нічого не хочуть сказати ?
Тому й кажу: що ж організації з захисту прав дітей та решта всяких комітетиків і т.д. мовчать ?
Але це - нова реальність.
Затоптують і закривають рот, нападають на тих, на кого хочеться / потрібно (з певною метою) і пальчиком покажуть, а на інше закривають очі, іншим - можна.
Дуже вибіркова справедливість, правда, демократія, свобода слова і дій.
Обпаскудять так, що жертва буде сама мовчати.
Маємо новий електронний фашизм.
Тільки ще не всі це зрозуміли.
А хто навіть зрозумів, - ті в реалі будуть мовчки никатися. Щоб не нарватися на фанатиків "демократичного прогресивізму".
Дикий натовп, - це страшна сила. Він таким був тисячі років тому. Але тепер змінилося тільки одне, - цим натовпом можна керувати за допомогою ЗМІ і соціальних мереж. Ідеальні умови для фашизму.
Гірко від того, що саме такий дикий натовп у абсолютній більшості. І нав*язує свій тупий порядок денний нормальним людям.
Нужно понять простую вещь: если бы испытаний лекарственных средств на детях не проводилось, то и никаких лекарств, разрешенных к приему детьми не существовало бы.
И как в сказке...а лежит оно на берегу синего океана, вонючая ( очень очень! вонючая) спресованная слизь....трубчато-образной формы. Это и есть программист! Глобстер!Берегите его как зеницу ока. И не сколько его, а то что его поедает и разлагает. Это!!!..именно вот это! и есть ваше оружие. ....а не коллективный имунитет.
О методах доставки адресату фрагментов этой слизи....расскажу позже....
Збереження свободи вибору методів лікування та інформованої згоди на медичне втручання, схоже, буде найбільшим досягненням демократичного процесу в умовах "нової нормальності".