AstraZeneca досліджує ефективність своєї вакцини серед дітей

Компанія AstraZeneca і Оксфордський університет вперше почали дослідження з метою оцінити безпеку та імунну відповідь власної вакцини проти коронавірусу COVID-19 серед дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Нове випробування середньої стадії визначить, чи ефективна вакцина для осіб віком від 6 до 17 років, пише Reuters.

У дослідженні візьмуть участь близько 300 добровольців. Перші щеплення планують вже цього місяця, повідомили в Оксфордському університеті.

Вакцину AstraZeneca називають "вакциною для всього світу", оскільки вона дешевша і легша для поширення, ніж деякі вакцини-конкуренти.

Цього року компанія AstraZeneca ставить за мету випустити 3 мільярди доз медичного засобу, а до квітня планує виробляти понад 200 мільйонів доз на місяць.

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Як повідомлялося, раніше деякі країни рекомендували не застосовувати вакцину проти коронавірусу виробництва AstraZeneca літнім людям, посилаючись на неповні дані за підсумками клінічних випробувань.

Однак недавно Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала використовувати вакцину проти коронавірусу виробництва британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca людям старше 65 років.

Україна уклала угоду на поставку 12 млн доз вакцини проти COVID-19, що розроблені з участю компаній AstraZeneca (Велика Британія-Швеція) і NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).