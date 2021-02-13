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AstraZeneca досліджує ефективність своєї вакцини серед дітей

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

AstraZeneca досліджує ефективність своєї вакцини серед дітей

Компанія AstraZeneca і Оксфордський університет вперше почали дослідження з метою оцінити безпеку та імунну відповідь власної вакцини проти коронавірусу COVID-19 серед дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Нове випробування середньої стадії визначить, чи ефективна вакцина для осіб віком від 6 до 17 років, пише Reuters.

У дослідженні візьмуть участь близько 300 добровольців. Перші щеплення планують вже цього місяця, повідомили в Оксфордському університеті.

Вакцину AstraZeneca називають "вакциною для всього світу", оскільки вона дешевша і легша для поширення, ніж деякі вакцини-конкуренти.

Цього року компанія AstraZeneca ставить за мету випустити 3 мільярди доз медичного засобу, а до квітня планує виробляти понад 200 мільйонів доз на місяць.

Читайте також: Вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну найближчими днями, - Степанов

Як повідомлялося, раніше деякі країни рекомендували не застосовувати вакцину проти коронавірусу виробництва AstraZeneca літнім людям, посилаючись на неповні дані за підсумками клінічних випробувань.

Однак недавно Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала використовувати вакцину проти коронавірусу виробництва британсько-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca людям старше 65 років.

Україна уклала угоду на поставку 12 млн доз вакцини проти COVID-19, що розроблені з участю компаній AstraZeneca (Велика Британія-Швеція) і NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).
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Топ коментарі
+4
Добровольцы в 6 лет!! Это как?
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13.02.2021 16:20
+4
Тобто батьки цих 300 дітей дали згоду на те, щоб на них випробовували цю вакцинку ?

А це не є порушенням прав дітей ? Відповідні організаціїї нічого не хочуть сказати ?
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13.02.2021 20:10
+4
Я подумала про це.
Тому й кажу: що ж організації з захисту прав дітей та решта всяких комітетиків і т.д. мовчать ?

Але це - нова реальність.
Затоптують і закривають рот, нападають на тих, на кого хочеться / потрібно (з певною метою) і пальчиком покажуть, а на інше закривають очі, іншим - можна.
Дуже вибіркова справедливість, правда, демократія, свобода слова і дій.
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13.02.2021 21:05
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2% серед дітей
5% серед людей віком більше 60 років
55% загальна ефективність
75% - ефективність, яку заявляють"зебіли"



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13.02.2021 15:47 Відповісти
0% до нових штамів.
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13.02.2021 15:50 Відповісти
AstraZeneca исследует эффективность своей вакцины среди детей - Цензор.НЕТ 2065
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13.02.2021 15:51 Відповісти
Они животных жалеют, на них не исследуют, а на детях пожалуйста нате вам.
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13.02.2021 17:03 Відповісти
на дітях з індійських трущоб?
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13.02.2021 16:10 Відповісти
Добровольцы в 6 лет!! Это как?
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13.02.2021 16:20 Відповісти
"О, дівний новий мір!".. (с)

AstraZeneca досліджує ефективність своєї вакцини серед дітей - Цензор.НЕТ 3731
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13.02.2021 22:04 Відповісти
Так це на наших українських похилих людях та дітях будуть випробування цієї вакцини проводити,за бугром ще й результатів немає ,а вже привезуть,заплатили за вакцину а за випробування собі бабло розпилять,українолюби.
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13.02.2021 17:14 Відповісти
Тобто батьки цих 300 дітей дали згоду на те, щоб на них випробовували цю вакцинку ?

А це не є порушенням прав дітей ? Відповідні організаціїї нічого не хочуть сказати ?
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13.02.2021 20:10 Відповісти
На сиротах могут исследовать
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13.02.2021 20:46 Відповісти
Я подумала про це.
Тому й кажу: що ж організації з захисту прав дітей та решта всяких комітетиків і т.д. мовчать ?

Але це - нова реальність.
Затоптують і закривають рот, нападають на тих, на кого хочеться / потрібно (з певною метою) і пальчиком покажуть, а на інше закривають очі, іншим - можна.
Дуже вибіркова справедливість, правда, демократія, свобода слова і дій.
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13.02.2021 21:05 Відповісти
Хто проти нової реальності, - той "хвошизд", "консірватор" і "нігадяй".
Обпаскудять так, що жертва буде сама мовчати.
Маємо новий електронний фашизм.
Тільки ще не всі це зрозуміли.
А хто навіть зрозумів, - ті в реалі будуть мовчки никатися. Щоб не нарватися на фанатиків "демократичного прогресивізму".
Дикий натовп, - це страшна сила. Він таким був тисячі років тому. Але тепер змінилося тільки одне, - цим натовпом можна керувати за допомогою ЗМІ і соціальних мереж. Ідеальні умови для фашизму.
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13.02.2021 22:21 Відповісти
AstraZeneca досліджує ефективність своєї вакцини серед дітей - Цензор.НЕТ 5428

Гірко від того, що саме такий дикий натовп у абсолютній більшості. І нав*язує свій тупий порядок денний нормальним людям.
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14.02.2021 02:22 Відповісти
В чому порушення? Ніхто нікого не примушує. А як інші ліки для дітей випробовують на Вашу думку?
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14.02.2021 15:55 Відповісти
Статистику по ковід у дітей знаєте ?
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14.02.2021 16:55 Відповісти
Здається, я поставив конкретне запитання, в чому порушення) І чого порушення)
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14.02.2021 18:36 Відповісти
Разве конвенцией о правах ребенка это разрешено?
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13.02.2021 20:33 Відповісти
Бабло разрєшаєт всьо.
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13.02.2021 21:52 Відповісти
Что разрешено? Добровольное испытание эффективности вакцины, которая была ранее испытана последовательно на клеточном материале, потом на животных, а потом на взрослых людях? А почему оно должно быть запрещено?)

Нужно понять простую вещь: если бы испытаний лекарственных средств на детях не проводилось, то и никаких лекарств, разрешенных к приему детьми не существовало бы.
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14.02.2021 18:39 Відповісти
Це плацебо, а не вакцина, тому і не бояться випробувати на дітях.
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14.02.2021 02:41 Відповісти
Хих.....AstraZeneca работает ...не в том направлении. Нужно искать не вирус, а то, что поедает тех, которые делают вирус.
И как в сказке...а лежит оно на берегу синего океана, вонючая ( очень очень! вонючая) спресованная слизь....трубчато-образной формы. Это и есть программист! Глобстер!Берегите его как зеницу ока. И не сколько его, а то что его поедает и разлагает. Это!!!..именно вот это! и есть ваше оружие. ....а не коллективный имунитет.
О методах доставки адресату фрагментов этой слизи....расскажу позже....
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14.02.2021 10:22 Відповісти
Доцільність придбання коштом платників податків імуно-біологічних препаратів, які навіть не пройшли 3 фазу клінічних випробувань, вже не є предметом публічної дискусії - найближчі десятиліття, вочевидь, це здійснюватиметься за замовчуванням.

Збереження свободи вибору методів лікування та інформованої згоди на медичне втручання, схоже, буде найбільшим досягненням демократичного процесу в умовах "нової нормальності".
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15.02.2021 15:00 Відповісти
 
 