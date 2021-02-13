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Вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну найближчими днями, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну найближчими днями, - Степанов

Документи на реєстрацію вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca, які вироблені на потужностях Serum Institute (Індія), може бути подане 15 лютого.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні на реєстрацію в Україні подалися тільки "Сіновак" (Sinovac Biotech, Китай). Ми також очікуємо пакет документів, він опрацьовується нашими фахівцями з Serum Institute щодо вакцини AstraZeneca. Думаю, в понеділок (15 лютого. - Ред.) буде подано відповідні документи і вакцину буде зареєстровано", - сказав він.

Степанов зазначив, що "зараз проходить технічний процес безпосередньо відвантаження цієї вакцини, ми маємо дозвіл Індії щодо експорту цієї вакцини, отримали всі дозволи".

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"Відвантаження ми очікуємо в понеділок, вівторок, середу. Як тільки вона прилітає, відразу поїде на вакцинацію", - сказав він.

Степанов зазначив, що готовий вакцинуватися будь-якою вакциною, яка буде зареєстрована в країні.

Нагадаємо, Україна погодила контракт на поставку 12 млн доз вакцин розробки AstraZeneca і Novavax. Препарати будуть доставлені з Індії, де їх виробляють на потужностях Serum Institute.

Також, у рамках механізму COVAX Україна в першому півріччі має отримати від 2,2 до 3,7 млн ​​доз вакцини AstraZeneca.

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Топ коментарі
+6
Ті ж падаль, обещал с понедельника начало вакцинации?!
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12.02.2021 23:47
+5
"Как говорила моя интеллигентная бабушка, если ещё немного потерпеть - можно обосраться." (с) Вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca поставят в Украину в ближайшие дни, - Степанов - Цензор.НЕТ 6813
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12.02.2021 23:49
+3
А ты на что надеялся? Пфайзер для элиты
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12.02.2021 23:50
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Ну что скажу: ввел тут коммуняка наш, китайский холуй, Эндрюс - премьер штата Виктория, Австралия, очередной локдаун в штате Виктория - и результат не замедлил сказаться:

В сети супермаркетов Вулворс (Woolworth) ограничения: 2 штуки молочных продуктов в одни руки (на заказ), то есть в пакета молока, или пакет молока и пакет пахты (возможно и йогурты ограничивают, но я взяла 2 йогурат по любому, так что в отношении йогуртов я х/з).

- А что население наше жрать то скоро будет? - полюбопытствавал у меня сегодня муж.
И ведь как в воду глядел, прорицатель. Вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну найближчими днями, - Степанов - Цензор.НЕТ 470

Очень большие я питаю надежды, что локдаун продлят до Пасхи, очень, знаете, хочется, на лохторат, плачущий с голодухи посмотреть, ведь выплаты федералов по ковиду заканчиваются в начале марта.
Прямо даже и не знаю, чем наших коммуняк убедить население до Пасхи под замком запереть?
А если до декабря - то еще лучше было бы.
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13.02.2021 06:16 Відповісти
Так у вас там кенгуру можна подоїти. Вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну найближчими днями, - Степанов - Цензор.НЕТ 6646 Їх валом.
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13.02.2021 10:37 Відповісти
Да какой вообще голод может быть с таким количеством диких кроликов и поссумов? Вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну найближчими днями, - Степанов - Цензор.НЕТ 2360
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13.02.2021 13:43 Відповісти
Готуйте по тисячу гривень.
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13.02.2021 09:52 Відповісти
Ну, с почином!
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13.02.2021 11:39 Відповісти
С каждым днём всё радостнее жить. Да захлебнитесь вы своей вакциной и закусите отбивной из степашки. Что не день то новая брехня. А в итоге окажется что купили ослинную мочу в пробирке. Пора бы уж за брехню садить чиновников и чем выше чин тем глубже яма.
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13.02.2021 18:05 Відповісти
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