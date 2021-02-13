Вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну найближчими днями, - Степанов
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Документи на реєстрацію вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca, які вироблені на потужностях Serum Institute (Індія), може бути подане 15 лютого.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"На сьогодні на реєстрацію в Україні подалися тільки "Сіновак" (Sinovac Biotech, Китай). Ми також очікуємо пакет документів, він опрацьовується нашими фахівцями з Serum Institute щодо вакцини AstraZeneca. Думаю, в понеділок (15 лютого. - Ред.) буде подано відповідні документи і вакцину буде зареєстровано", - сказав він.
Степанов зазначив, що "зараз проходить технічний процес безпосередньо відвантаження цієї вакцини, ми маємо дозвіл Індії щодо експорту цієї вакцини, отримали всі дозволи".
"Відвантаження ми очікуємо в понеділок, вівторок, середу. Як тільки вона прилітає, відразу поїде на вакцинацію", - сказав він.
Степанов зазначив, що готовий вакцинуватися будь-якою вакциною, яка буде зареєстрована в країні.
Нагадаємо, Україна погодила контракт на поставку 12 млн доз вакцин розробки AstraZeneca і Novavax. Препарати будуть доставлені з Індії, де їх виробляють на потужностях Serum Institute.
Також, у рамках механізму COVAX Україна в першому півріччі має отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca.
Будь ласка, зачекайте...
В сети супермаркетов Вулворс (Woolworth) ограничения: 2 штуки молочных продуктов в одни руки (на заказ), то есть в пакета молока, или пакет молока и пакет пахты (возможно и йогурты ограничивают, но я взяла 2 йогурат по любому, так что в отношении йогуртов я х/з).
- А что население наше жрать то скоро будет? - полюбопытствавал у меня сегодня муж.
И ведь как в воду глядел, прорицатель.
Очень большие я питаю надежды, что локдаун продлят до Пасхи, очень, знаете, хочется, на лохторат, плачущий с голодухи посмотреть, ведь выплаты федералов по ковиду заканчиваются в начале марта.
Прямо даже и не знаю, чем наших коммуняк убедить население до Пасхи под замком запереть?
А если до декабря - то еще лучше было бы.