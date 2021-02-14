У Євросоюзі мають намір запровадити сертифікати вакцинації
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Європейському Союзі мають намір запровадити сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу COVID-19. Цей документ відрізнятиметься від паспорта вакцинації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в інтерв'ю Augsburger Allgemeine заявила єврокомісар із питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.
За її словами, цей документ буде медичним і міститиме всі дані, пов'язані з вакцинацією.
"Він не тільки дозволить проводити диференційований огляд, незалежно від того, де це станеться пізніше. Це також дасть нам уявлення про розвиток вірусу, а також про можливі побічні ефекти. Йдеться про медичний документ", - сказала Кіріакідес.
Водночас цей документ не надаватиме жодних привілеїв, як от можливість вільно подорожувати.
Будь ласка, зачекайте...
Странно, что браслеты, раньше были желтые звезды-нашивки.
Это не шутка, это совершенно серьезно, в сети есть фотографии.
На ответа вопрос: а нашьют ли евреи желтые звезды (как при Рейхе полагалось) если прикажут, - израильтяне застенчиво уходят, и только бормочут неразборчиво что-то про спасение каких-то жизней: то ли своих, то ли соседских...
Диву даешься, и вспоминаешь слова великого Бен Гуриона о галуте, из которой вывести можно, а вот саму галуту вывести - невозможно никогда.
По нему и впускают, и выпускают.
Проводять досліди.
вы по-прежнему в ЕС хотите, не ?
Збереження свободи вибору методів лікування та інформованої згоди на медичне втручання, схоже, буде найбільшим досягненням демократичного процесу в умовах "нової нормальності".