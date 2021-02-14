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У Євросоюзі мають намір запровадити сертифікати вакцинації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Євросоюзі мають намір запровадити сертифікати вакцинації

У Європейському Союзі мають намір запровадити сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу COVID-19. Цей документ відрізнятиметься від паспорта вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в інтерв'ю Augsburger Allgemeine заявила єврокомісар із питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

За її словами, цей документ буде медичним і міститиме всі дані, пов'язані з вакцинацією.

"Він не тільки дозволить проводити диференційований огляд, незалежно від того, де це станеться пізніше. Це також дасть нам уявлення про розвиток вірусу, а також про можливі побічні ефекти. Йдеться про медичний документ", - сказала Кіріакідес.

Водночас цей документ не надаватиме жодних привілеїв, як от можливість вільно подорожувати.

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Топ коментарі
+11
От вам и примусова вакцинація. А для чого? Ви думаєте для того, щоб вас "рятувати" від "смертельної" хвороби? Смішні, тупі і наївні....
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14.02.2021 15:11
+10
В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 7163 Правильно. И кольцо в ноздрю. А невакцинированным - колокольчик на шею.
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14.02.2021 14:22
+9
В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 6742
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14.02.2021 14:15
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В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 6742
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14.02.2021 14:15 Відповісти
Дай Бог.... Побачимо, що до чого, через рік-два.
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14.02.2021 14:31 Відповісти
А сидящий за столом судя по всему Синовак
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14.02.2021 16:31 Відповісти
І тут турЬІстам та різним гастарбайтерам поплохєло. В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 4939
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14.02.2021 14:17 Відповісти
Ипанько, чему ты радуешься?
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14.02.2021 15:49 Відповісти
теперь вместо сертификатов об образовании и других достижениях все будут вешать на стены в рамочках сертификаты о вакцинациях...
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14.02.2021 14:21 Відповісти
В Израиле провакцинировавшимся браслеты на руку надевают, правда, не именные.
Странно, что браслеты, раньше были желтые звезды-нашивки.
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14.02.2021 15:15 Відповісти
Лучше не на руку, а на обе ноги, чтоб не расползались
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14.02.2021 15:52 Відповісти
В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 7163 Правильно. И кольцо в ноздрю. А невакцинированным - колокольчик на шею.
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14.02.2021 14:22 Відповісти
хорошо, что не в нос. ЦАГ называется.
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14.02.2021 16:33 Відповісти
Так что цак одень, понял ... Потому что без цака тебя первый же эцелоп трансклюкирует… В Евросоюзе намерены ввести сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 9603
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14.02.2021 14:32 Відповісти
Сюрр какой-то.
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14.02.2021 14:34 Відповісти
В Израиле провакцинировашимся надевают на руку браслет (не именной).
Это не шутка, это совершенно серьезно, в сети есть фотографии.
На ответа вопрос: а нашьют ли евреи желтые звезды (как при Рейхе полагалось) если прикажут, - израильтяне застенчиво уходят, и только бормочут неразборчиво что-то про спасение каких-то жизней: то ли своих, то ли соседских...

Диву даешься, и вспоминаешь слова великого Бен Гуриона о галуте, из которой вывести можно, а вот саму галуту вывести - невозможно никогда.
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14.02.2021 15:19 Відповісти
а як їх заставити як куча побічних і це тре регулярно 2 раз на рік.
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14.02.2021 14:49 Відповісти
Підараси
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14.02.2021 15:03 Відповісти
От ...пля...
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14.02.2021 15:10 Відповісти
От вам и примусова вакцинація. А для чого? Ви думаєте для того, щоб вас "рятувати" від "смертельної" хвороби? Смішні, тупі і наївні....
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14.02.2021 15:11 Відповісти
Щоправда, це зовсім не смішно..
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14.02.2021 15:56 Відповісти
Зачем же плодить новые сущности, когда прекрасно можно использовать международный ветеринарный паспорт?
По нему и впускают, и выпускают.
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14.02.2021 15:14 Відповісти
ЄСовці кажуть, що тут нічого особистого, тільки бізнес
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14.02.2021 15:17 Відповісти
шутку о рептилоидах выдумали рептилоиды. Под шуточки мы становимся общим стадом
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14.02.2021 15:41 Відповісти
Как они были фашистами, так и остались.
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14.02.2021 15:46 Відповісти
На права людей просто забили.
Проводять досліди.
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14.02.2021 18:24 Відповісти
Веданочка, мы все уже год живём в состоянии войны, которую они объявили против всех нас. Они действуют строго согласно плану, который составили ещё несколько десятилетий назад. Важно понимать что они от него не отступятся. Это коммунисты, С ними нельзя вести переговоры, их бессмысленно в чём-то убеждать. Это нелюди, важно это помнить. Коммунистов останавливают только девять граммов свинца.
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14.02.2021 22:17 Відповісти
Хлопцi та дiвчата,

вы по-прежнему в ЕС хотите, не ?
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14.02.2021 15:48 Відповісти
Конечно хотят. Они ж придумали себе Европу в которой халява (нет налогов) и зарплаты по несколько тысяч, а когда я привожу факты, что в Польше есть налог на снег и дождь, а в Германии - налог на телевидение (даже если у тебя нет телевизора), то у них горят пуканы.
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14.02.2021 17:18 Відповісти
Ты хочешь сказать, что тебе в Бурятии намного комфортнее?
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14.02.2021 18:19 Відповісти
Налог на снег и дождь и у нас есть - оплата за водоотведение называется. Нюансы могут разниться, но все же.
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14.02.2021 19:40 Відповісти
Чип в шею, клеймо на лоб!
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14.02.2021 16:45 Відповісти
Доцільність придбання коштом платників податків імуно-біологічних препаратів, які навіть не пройшли 3 фазу клінічних випробувань, вже не є предметом публічної дискусії - найближчі десятиліття, вочевидь, це здійснюватиметься за замовчуванням.

Збереження свободи вибору методів лікування та інформованої згоди на медичне втручання, схоже, буде найбільшим досягненням демократичного процесу в умовах "нової нормальності".
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15.02.2021 14:58 Відповісти
 
 