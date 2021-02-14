У Євросоюзі мають намір запровадити сертифікати вакцинації

У Європейському Союзі мають намір запровадити сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу COVID-19. Цей документ відрізнятиметься від паспорта вакцинації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в інтерв'ю Augsburger Allgemeine заявила єврокомісар із питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

За її словами, цей документ буде медичним і міститиме всі дані, пов'язані з вакцинацією.

"Він не тільки дозволить проводити диференційований огляд, незалежно від того, де це станеться пізніше. Це також дасть нам уявлення про розвиток вірусу, а також про можливі побічні ефекти. Йдеться про медичний документ", - сказала Кіріакідес.

Водночас цей документ не надаватиме жодних привілеїв, як от можливість вільно подорожувати.

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