Французьке кіберагентство підозрює в масштабній крадіжці даних хакерів, пов'язаних зі спецслужбами РФ
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Французьке агентство кібербезпеки повідомило про викриття хакерської операції, спрямованої проти французьких організацій, що схожі з кібератаками, які пов'язують зі спецслужбами Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як ідеться у звіті французького Національного агентства безпеки інформаційних систем, хакери скористалися вразливістю в моніторинговій програмі, яку продає паризька компанія Centreon і яку застосовують сотні клієнтів. За повідомленням, зламування комп’ютерних систем через цю вразливість тривали з кінця 2017 року і до 2020-го.
Агентство не навело назв і кількості потерпілих, сказавши лише, що це були головно "провайдери інформаційних технологій, особливо вебхостингу".
Також у звіті хакери не визначені прямо, але зазначено, що вони діяли схожим чином, як російська кібершпигунська група, що її часто називають Sandworm і що, як вважають, має зв’язки з російською військовою розвідкою.
Компанія Centreon повідомила, що серед приблизно 600 її корпоративних клієнтів у всьому світі є Міністерство юстиції Франції й низка провідних французьких компаній, таких як енергетична EDF, оборонна Thales чи нафтогазова Total.
Будь ласка, зачекайте...
Бог не тимошка. Так французам и надо.
Чьё имя он просил оставить в тайне,
Мне рассказал, что вовсе не случайно
К России пиетет его исчез.
Он даже фото предоставил мне,
Где сразу видно: жизнь его - не сахар.
Ведь даже дома злобный русский хакер
Следит за ним, как снайпер на войне.
Тот хакер - хитроумнейший бандит:
То Карлсоном предстанет, то ребёнком,
То тестем дипломата, то котёнком…
И постоянно всё следит, следит…
Он мысли перехватывает все
И планы все выведывает лихо,
И действует к тому ж настолько тихо,
Что незаметным кажется совсем.
Но дипломат разоблачил его,
И в этом помогал ему психолог.
Хоть первый курс леченья был недолог,
Уменьшил хакеров он с трёх до одного.