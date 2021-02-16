Французьке кіберагентство підозрює в масштабній крадіжці даних хакерів, пов'язаних зі спецслужбами РФ

Французьке агентство кібербезпеки повідомило про викриття хакерської операції, спрямованої проти французьких організацій, що схожі з кібератаками, які пов'язують зі спецслужбами Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як ідеться у звіті французького Національного агентства безпеки інформаційних систем, хакери скористалися вразливістю в моніторинговій програмі, яку продає паризька компанія Centreon і яку застосовують сотні клієнтів. За повідомленням, зламування комп’ютерних систем через цю вразливість тривали з кінця 2017 року і до 2020-го.

Агентство не навело назв і кількості потерпілих, сказавши лише, що це були головно "провайдери інформаційних технологій, особливо вебхостингу".

Також у звіті хакери не визначені прямо, але зазначено, що вони діяли схожим чином, як російська кібершпигунська група, що її часто називають Sandworm і що, як вважають, має зв’язки з російською військовою розвідкою.

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Компанія Centreon повідомила, що серед приблизно 600 її корпоративних клієнтів у всьому світі є Міністерство юстиції Франції й низка провідних французьких компаній, таких як енергетична EDF, оборонна Thales чи нафтогазова Total.