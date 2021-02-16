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Французьке кіберагентство підозрює в масштабній крадіжці даних хакерів, пов'язаних зі спецслужбами РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Французьке кіберагентство підозрює в масштабній крадіжці даних хакерів, пов'язаних зі спецслужбами РФ

Французьке агентство кібербезпеки повідомило про викриття хакерської операції, спрямованої проти французьких організацій, що схожі з кібератаками, які пов'язують зі спецслужбами Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як ідеться у звіті французького Національного агентства безпеки інформаційних систем, хакери скористалися вразливістю в моніторинговій програмі, яку продає паризька компанія Centreon і яку застосовують сотні клієнтів. За повідомленням, зламування комп’ютерних систем через цю вразливість тривали з кінця 2017 року і до 2020-го.

Агентство не навело назв і кількості потерпілих, сказавши лише, що це були головно "провайдери інформаційних технологій, особливо вебхостингу".

Також у звіті хакери не визначені прямо, але зазначено, що вони діяли схожим чином, як російська кібершпигунська група, що її часто називають Sandworm і що, як вважають, має зв’язки з російською військовою розвідкою.

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Компанія Centreon повідомила, що серед приблизно 600 її корпоративних клієнтів у всьому світі є Міністерство юстиції Франції й низка провідних французьких компаній, таких як енергетична EDF, оборонна Thales чи нафтогазова Total.

Автор: Наталя Джума
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пусть макрон еще раз поедет на ЧМ по футболу к своему любимому путину, чтобы помокнуть под дождем и поцеловать его в зад. И заодно пусть еще расскажет об засильи укр. банд в париже.

Бог не тимошка. Так французам и надо.
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16.02.2021 01:27 Відповісти
Русские хакеры уху ели.
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16.02.2021 01:40 Відповісти
Один ведущий дипломат ЕС,
Чьё имя он просил оставить в тайне,
Мне рассказал, что вовсе не случайно
К России пиетет его исчез.

Он даже фото предоставил мне,
Где сразу видно: жизнь его - не сахар.
Ведь даже дома злобный русский хакер
Следит за ним, как снайпер на войне.

Тот хакер - хитроумнейший бандит:
То Карлсоном предстанет, то ребёнком,
То тестем дипломата, то котёнком…
И постоянно всё следит, следит…

Он мысли перехватывает все
И планы все выведывает лихо,
И действует к тому ж настолько тихо,
Что незаметным кажется совсем.

Но дипломат разоблачил его,
И в этом помогал ему психолог.
Хоть первый курс леченья был недолог,
Уменьшил хакеров он с трёх до одного.
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16.02.2021 02:54 Відповісти
Ну что жабоеды, надеюсь теперь вы уяснили. что гиридными могут быть не только сельхозпродукты? Французское киберагентство подозревает в масштабной краже данных хакеров, связанных со спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 1471
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16.02.2021 04:15 Відповісти
Французское киберагентство подозревает в масштабной краже данных хакеров, связанных со спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 6263
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16.02.2021 07:10 Відповісти
Кража и РФ - слова, которые пишутся в одном предложении.
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16.02.2021 07:33 Відповісти
Європо, а ви продовжуйте цілуватися, обніматись з Пу, продавати технології, фінансово допомагати, торгувати.... А ВОНИ БУДУТЬ ВАМ ГАДИТИ, ГАДИТИ
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16.02.2021 09:37 Відповісти
 
 