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Французское киберагентство подозревает в масштабной краже данных хакеров, связанных со спецслужбами РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Французское киберагентство подозревает в масштабной краже данных хакеров, связанных со спецслужбами РФ

Французское агентство кибербезопасности сообщило о разоблачении хакерской операции, направленной против французских организаций, имеющей сходство с кибератаками, которые связывают со спецслужбами России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как говорится в отчете французского Национального агентства безопасности информационных систем, хакеры воспользовались уязвимостью в мониторинговой программе, которую продает парижская компания Centreon и которую применяют сотни клиентов. По сообщению, взлом компьютерных систем через эту уязвимость продолжались с конца 2017 года и до 2020.

Агентство не привело названий и числа пострадавших, сказав лишь, что это были в основном "провайдеры информационных технологий, особенно вебхостинга".

Также в отчете хакеры не определены прямо, но говорится, что оно действовали похожим образом, как российская кибершпионская группа, ее часто называют Sandworm и, как полагают, имеет связи с российской военной разведкой.

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Компания Centreon сообщила, что среди примерно 600 ее корпоративных клиентов во всем мире есть Министерство юстиции Франции и ряд ведущих французских компаний, таких, как энергетическая EDF, оборонная Thales или нефтегазовая Total.

Автор: Володимир Янченко
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пусть макрон еще раз поедет на ЧМ по футболу к своему любимому путину, чтобы помокнуть под дождем и поцеловать его в зад. И заодно пусть еще расскажет об засильи укр. банд в париже.

Бог не тимошка. Так французам и надо.
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16.02.2021 01:27 Ответить
Русские хакеры уху ели.
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16.02.2021 01:40 Ответить
Один ведущий дипломат ЕС,
Чьё имя он просил оставить в тайне,
Мне рассказал, что вовсе не случайно
К России пиетет его исчез.

Он даже фото предоставил мне,
Где сразу видно: жизнь его - не сахар.
Ведь даже дома злобный русский хакер
Следит за ним, как снайпер на войне.

Тот хакер - хитроумнейший бандит:
То Карлсоном предстанет, то ребёнком,
То тестем дипломата, то котёнком…
И постоянно всё следит, следит…

Он мысли перехватывает все
И планы все выведывает лихо,
И действует к тому ж настолько тихо,
Что незаметным кажется совсем.

Но дипломат разоблачил его,
И в этом помогал ему психолог.
Хоть первый курс леченья был недолог,
Уменьшил хакеров он с трёх до одного.
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16.02.2021 02:54 Ответить
Ну что жабоеды, надеюсь теперь вы уяснили. что гиридными могут быть не только сельхозпродукты? Французское киберагентство подозревает в масштабной краже данных хакеров, связанных со спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 1471
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16.02.2021 04:15 Ответить
Французское киберагентство подозревает в масштабной краже данных хакеров, связанных со спецслужбами РФ - Цензор.НЕТ 6263
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16.02.2021 07:10 Ответить
Кража и РФ - слова, которые пишутся в одном предложении.
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16.02.2021 07:33 Ответить
Європо, а ви продовжуйте цілуватися, обніматись з Пу, продавати технології, фінансово допомагати, торгувати.... А ВОНИ БУДУТЬ ВАМ ГАДИТИ, ГАДИТИ
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16.02.2021 09:37 Ответить
 
 