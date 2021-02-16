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Якщо РФ хоче конфронтації - ми готові, якщо співпраці - будемо раді, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Якщо РФ хоче конфронтації - ми готові, якщо співпраці - будемо раді, - Столтенберг

Північноатлантичний Альянс готовий як до конфронтації, так і співпраці з Російською Федерацією. На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, все залежить від позиції Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Столтенберг заявив в інтерв'ю газеті El Mundo.

Генсек Альянсу заявив, що діалог з Росією має ґрунтуватися "на силі і твердості", однак необхідно також налаштовувати взаємини з Москвою.

"Якщо вони (Росія. - Ред.) хочуть зіткнення, ми готові. Якщо вони хочуть співпрацювати, ми будемо раді. Навіть якщо ми не віримо, що відносини із Москвою можуть бути кращими, ми маємо продовжувати говорити, оскільки необхідно підтримувати важливі зв'язки і відносини", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що аби уникнути гонки озброєнь необхідно зберігати "контроль над зброєю".

Також читайте: У НАТО планують збільшити фінансування активності поблизу кордонів з Росією

Як повідомлялося раніше, Альянс готовий розмістити флот розвідувальних дронів на східному фланзі НАТО поблизу російського кордону.

Також повідомлялося, що адміністрація нового президента США Джо Байдена зміцнює співпрацю з НАТО.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Любопытный вариант общения с бандитами, особенно про сотрудничество дико звучит.
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16.02.2021 10:30
+7
санкции должны касаться каждого россиянина ибо они этот режим все поддерживают! на митинги вышло 100 000 из 150 миллионов. Большинство россиян за Путина топят и против россиян и должны быть направлены санкции! Каждый русский должен платить цену за свою фашистско-шовинистическую сущность! русские - это фашисты и их нужно наказывать или опять стратегией не сердить медведя, они вскормят тем самым новый рейх! Зло должно быть уничтожено на корню!
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16.02.2021 10:11
+7
Лавров ясно заявил, что Россия готовится к войне, и пригрозил полным разрывом отношений с Євросоюзом, про сотрудничество ни слова. Поэтому как-то странно звучат слова Столтенберга про сотрудничество. Необходимо готовиться к войне и вводить все новые и новые санкции.
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16.02.2021 10:12
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Раскі Фєдєраскі хоче і те інше: спочатку самоізоляцію, а потім "ніжки Буша".
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16.02.2021 10:03 Відповісти
Евротолерантный поц. Вас зомби будут жрать и стрелять зелёные ихтамнеты, а вы будете договариваться и глубоко озабочиваться и бороться за их права 🙄🙄🙄
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16.02.2021 10:07 Відповісти
Как раз их жрать и стрелять не будут. Нас - уже.
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16.02.2021 10:11 Відповісти
С чего вы взяли про "их"? "мы" это первая ступенька...
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16.02.2021 13:58 Відповісти
Если РФ хочет конфронтации - мы готовы, если сотрудничества - будем рады, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 212 Если РФ хочет конфронтации - мы готовы, если сотрудничества - будем рады, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 307
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16.02.2021 10:09 Відповісти
санкции должны касаться каждого россиянина ибо они этот режим все поддерживают! на митинги вышло 100 000 из 150 миллионов. Большинство россиян за Путина топят и против россиян и должны быть направлены санкции! Каждый русский должен платить цену за свою фашистско-шовинистическую сущность! русские - это фашисты и их нужно наказывать или опять стратегией не сердить медведя, они вскормят тем самым новый рейх! Зло должно быть уничтожено на корню!
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16.02.2021 10:11 Відповісти
Но ведь 100 тыс. вышли. Многие не вышли, боясь побоев и арестов.
В СССР за "блок коммунистов и беспартийных" вплоть до перестройки голосовало примерно 99%, а перед развалом СССР (1988-89 г., точно не помню) эти же люди прокатили кандидатов от власти в Киеве (Масик) и Ленинграде (Гидаспов).
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16.02.2021 10:52 Відповісти
Лавров ясно заявил, что Россия готовится к войне, и пригрозил полным разрывом отношений с Євросоюзом, про сотрудничество ни слова. Поэтому как-то странно звучат слова Столтенберга про сотрудничество. Необходимо готовиться к войне и вводить все новые и новые санкции.
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16.02.2021 10:12 Відповісти
А Європа так і буде заглядати в рот путіну? Самим керувати повісткою слабо? Граються в піддавки з вурдалаком, зображають "тонку дипломатію" і самі його підгодовують. Якого ше "сігнала" вам треба? Путін вже давно поводиться як Шаріков.
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16.02.2021 10:16 Відповісти
Самый лучший вариант - это загнать казламордых в изоляцию и они там передохли со временем!
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16.02.2021 10:20 Відповісти
Якщо РФ хоче конфронтації - ми готові, якщо співпраці - будемо раді, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4041 Якщо РФ хоче конфронтації - ми готові, якщо співпраці - будемо раді, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1699
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16.02.2021 10:27 Відповісти
Какой-то наивный дядька. Или с другого мира с другими ценностями.
Кацапы не против чтобы все с ними дружили. В ответ будут грабить, убивать, быковать под разговоры о дружбе и сотрудничестве.
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16.02.2021 10:29 Відповісти
Любопытный вариант общения с бандитами, особенно про сотрудничество дико звучит.
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16.02.2021 10:30 Відповісти
Толерастия...
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16.02.2021 10:32 Відповісти
Пассивная ....растия
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16.02.2021 10:46 Відповісти
Судя по размытости формулировки Европа пока не знает о позиции Мордора и листает каталог Камасутры для оценки своей будущей позиции.
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16.02.2021 10:37 Відповісти
Яка співпраця??? Раша має бути розчленована на 17 нормальних держав + деякі куски віддати легальним власникам.
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16.02.2021 10:39 Відповісти
Россия не хочет "столкновений". Тем более с НАТО. Россия хочет гопничать и чтобы ей никто не мешал (не замечал, так сказать). Более того, россия не "хочет" гопничать, а уже давно и успешно это делает. Т.е. вопрос не в том чего "хочет или не хочет" россия, а вопрос в том "Будет ли это позволять ей это делать весь цивилизованный мир?". А вот этого как раз и не содержится в интервью Столтенберга. И как на такой месседж должен реагировать гопник? Начнем с того, что гопники в принципе плевать хотели на все "мессенджи". Гопники понимают только грубую и конкретную ответочку.
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16.02.2021 10:40 Відповісти
Дебилизм разбавленній жиром
"Повинні ми любити всіх під@@@сів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."

(с)
И эти люди запрещают мне ковырятся в носу?
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16.02.2021 10:45 Відповісти
Ну что за дипломатические реверансы. Хотите наХ так мы можем и нахлобучить.
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16.02.2021 11:18 Відповісти
Неужели вы, господа Столтенберг со товарищи, не брезгуете обниматься с немытыми русскими террористами...
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16.02.2021 12:20 Відповісти
 
 