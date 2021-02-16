Если РФ хочет конфронтации - мы готовы, если сотрудничества - будем рады, - Столтенберг
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Североатлантический Альянс готов как к конфронтации, так и сотрудничеству с Российской Федерацией. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все зависит от позиции Москвы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Столтенберг заявил в интервью газете El Mundo.
Генсек Альянса заявил, что диалог с Россией должен основываться "на силе и твердости", однако необходимо также настраивать взаимоотношения с Москвой.
"Если они (Россия. - Ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения", - отметил Стонтенберг.
Он добавил, что во избежание гонки вооружений необходимо сохранять "контроль над оружием".
Как сообщалось ранее, что Альянс готов разместить флот разведывательных дронов на восточном фланге НАТО вблизи российской границы.
Также сообщалось, что администрация нового президента США Джо Байдена укрепляет сотрудничество с НАТО.
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В СССР за "блок коммунистов и беспартийных" вплоть до перестройки голосовало примерно 99%, а перед развалом СССР (1988-89 г., точно не помню) эти же люди прокатили кандидатов от власти в Киеве (Масик) и Ленинграде (Гидаспов).
Кацапы не против чтобы все с ними дружили. В ответ будут грабить, убивать, быковать под разговоры о дружбе и сотрудничестве.
"Повинні ми любити всіх під@@@сів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."
(с)
И эти люди запрещают мне ковырятся в носу?