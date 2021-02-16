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Если РФ хочет конфронтации - мы готовы, если сотрудничества - будем рады, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Если РФ хочет конфронтации - мы готовы, если сотрудничества - будем рады, - Столтенберг

Североатлантический Альянс готов как к конфронтации, так и сотрудничеству с Российской Федерацией. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все зависит от позиции Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Столтенберг заявил в интервью газете El Mundo.

Генсек Альянса заявил, что диалог с Россией должен основываться "на силе и твердости", однако необходимо также настраивать взаимоотношения с Москвой.

"Если они (Россия. - Ред.) хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады. Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения", - отметил Стонтенберг.

Он добавил, что во избежание гонки вооружений необходимо сохранять "контроль над оружием".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО планируют увеличить финансирование активности вблизи границ с Россией

Как сообщалось ранее, что Альянс готов разместить флот разведывательных дронов на восточном фланге НАТО вблизи российской границы.

Также сообщалось, что администрация нового президента США Джо Байдена укрепляет сотрудничество с НАТО.
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Топ комментарии
+9
Любопытный вариант общения с бандитами, особенно про сотрудничество дико звучит.
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16.02.2021 10:30
+7
санкции должны касаться каждого россиянина ибо они этот режим все поддерживают! на митинги вышло 100 000 из 150 миллионов. Большинство россиян за Путина топят и против россиян и должны быть направлены санкции! Каждый русский должен платить цену за свою фашистско-шовинистическую сущность! русские - это фашисты и их нужно наказывать или опять стратегией не сердить медведя, они вскормят тем самым новый рейх! Зло должно быть уничтожено на корню!
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16.02.2021 10:11
+7
Лавров ясно заявил, что Россия готовится к войне, и пригрозил полным разрывом отношений с Євросоюзом, про сотрудничество ни слова. Поэтому как-то странно звучат слова Столтенберга про сотрудничество. Необходимо готовиться к войне и вводить все новые и новые санкции.
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16.02.2021 10:12
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Раскі Фєдєраскі хоче і те інше: спочатку самоізоляцію, а потім "ніжки Буша".
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16.02.2021 10:03 Ответить
Евротолерантный поц. Вас зомби будут жрать и стрелять зелёные ихтамнеты, а вы будете договариваться и глубоко озабочиваться и бороться за их права 🙄🙄🙄
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16.02.2021 10:07 Ответить
Как раз их жрать и стрелять не будут. Нас - уже.
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16.02.2021 10:11 Ответить
С чего вы взяли про "их"? "мы" это первая ступенька...
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16.02.2021 13:58 Ответить
Если РФ хочет конфронтации - мы готовы, если сотрудничества - будем рады, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 212 Если РФ хочет конфронтации - мы готовы, если сотрудничества - будем рады, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 307
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16.02.2021 10:09 Ответить
санкции должны касаться каждого россиянина ибо они этот режим все поддерживают! на митинги вышло 100 000 из 150 миллионов. Большинство россиян за Путина топят и против россиян и должны быть направлены санкции! Каждый русский должен платить цену за свою фашистско-шовинистическую сущность! русские - это фашисты и их нужно наказывать или опять стратегией не сердить медведя, они вскормят тем самым новый рейх! Зло должно быть уничтожено на корню!
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16.02.2021 10:11 Ответить
Но ведь 100 тыс. вышли. Многие не вышли, боясь побоев и арестов.
В СССР за "блок коммунистов и беспартийных" вплоть до перестройки голосовало примерно 99%, а перед развалом СССР (1988-89 г., точно не помню) эти же люди прокатили кандидатов от власти в Киеве (Масик) и Ленинграде (Гидаспов).
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16.02.2021 10:52 Ответить
Лавров ясно заявил, что Россия готовится к войне, и пригрозил полным разрывом отношений с Євросоюзом, про сотрудничество ни слова. Поэтому как-то странно звучат слова Столтенберга про сотрудничество. Необходимо готовиться к войне и вводить все новые и новые санкции.
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16.02.2021 10:12 Ответить
А Європа так і буде заглядати в рот путіну? Самим керувати повісткою слабо? Граються в піддавки з вурдалаком, зображають "тонку дипломатію" і самі його підгодовують. Якого ше "сігнала" вам треба? Путін вже давно поводиться як Шаріков.
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16.02.2021 10:16 Ответить
Самый лучший вариант - это загнать казламордых в изоляцию и они там передохли со временем!
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16.02.2021 10:20 Ответить
Якщо РФ хоче конфронтації - ми готові, якщо співпраці - будемо раді, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4041 Якщо РФ хоче конфронтації - ми готові, якщо співпраці - будемо раді, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1699
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16.02.2021 10:27 Ответить
Какой-то наивный дядька. Или с другого мира с другими ценностями.
Кацапы не против чтобы все с ними дружили. В ответ будут грабить, убивать, быковать под разговоры о дружбе и сотрудничестве.
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16.02.2021 10:29 Ответить
Любопытный вариант общения с бандитами, особенно про сотрудничество дико звучит.
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16.02.2021 10:30 Ответить
Толерастия...
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16.02.2021 10:32 Ответить
Пассивная ....растия
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16.02.2021 10:46 Ответить
Судя по размытости формулировки Европа пока не знает о позиции Мордора и листает каталог Камасутры для оценки своей будущей позиции.
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16.02.2021 10:37 Ответить
Яка співпраця??? Раша має бути розчленована на 17 нормальних держав + деякі куски віддати легальним власникам.
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16.02.2021 10:39 Ответить
Россия не хочет "столкновений". Тем более с НАТО. Россия хочет гопничать и чтобы ей никто не мешал (не замечал, так сказать). Более того, россия не "хочет" гопничать, а уже давно и успешно это делает. Т.е. вопрос не в том чего "хочет или не хочет" россия, а вопрос в том "Будет ли это позволять ей это делать весь цивилизованный мир?". А вот этого как раз и не содержится в интервью Столтенберга. И как на такой месседж должен реагировать гопник? Начнем с того, что гопники в принципе плевать хотели на все "мессенджи". Гопники понимают только грубую и конкретную ответочку.
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16.02.2021 10:40 Ответить
Дебилизм разбавленній жиром
"Повинні ми любити всіх під@@@сів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."

(с)
И эти люди запрещают мне ковырятся в носу?
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16.02.2021 10:45 Ответить
Ну что за дипломатические реверансы. Хотите наХ так мы можем и нахлобучить.
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16.02.2021 11:18 Ответить
Неужели вы, господа Столтенберг со товарищи, не брезгуете обниматься с немытыми русскими террористами...
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16.02.2021 12:20 Ответить
 
 