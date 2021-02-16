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В НАТО планируют увеличить финансирование активности вблизи границ с Россией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В НАТО планируют увеличить финансирование активности вблизи границ с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что во время встречи министров обороны 17-18 февраля предложит им увеличить расходы на военную деятельность на восточном фланге НАТО вблизи границ с Россией.

Об этом он заявил во время пресс-конференции 15 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В частности, Столтенберг заявил, что хочет предложить лидерам "амбициозный план для трансатлантической безопасности и обороны".

"Я буду предлагать увеличить расходы НАТО на нашу основную деятельность по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание сил союзников в наших боевых группах на восточном фланге альянса, деятельность воздушной полиции, развертывание морских сил и проведение учений", - сказал генсек НАТО.

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Он отметил, что увеличение общих расходов покажет силу преданности НАТО пятой статье Североатлантического договора, который отмечает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-партнеров в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на всех.

"Я также предложу усилить обучение и наращивание потенциала для соседних стран-партнеров, так как профилактика лучше вмешательства", - сказал Столтенберг.

Напомним, после начала российской агрессии в Украине НАТО начало в ответ наращивать военное присутствие на восточном фланге альянса. В частности, под руководством европейских стран в Эстонии, Литве, Латвии и Польше разместили несколько батальонов НАТО.

Также читайте: Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, - Шмыгаль

Автор: Анна Судак
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В НАТО планируют увеличить финансирование активности вблизи границ с Россией - Цензор.НЕТ 6262
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15.02.2021 23:22 Ответить
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15.02.2021 23:27 Ответить
Не в эффективность а в активность - пустили бы нас в эту кассу...мы бы им дали...
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15.02.2021 23:28 Ответить
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15.02.2021 23:30 Ответить
Годовой бюджет РАссии 250 миллиардов,...просто денег сейчас нет,но вы там держитесь.. В НАТО планируют увеличить финансирование активности вблизи границ с Россией - Цензор.НЕТ 9005
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15.02.2021 23:32 Ответить
НАТО - увеличьте, или лучше даже ускорьте дезактивацию паРаши...Плиз.. У НАТО планують збільшити фінансування активності поблизу кордонів з Росією - Цензор.НЕТ 4313
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16.02.2021 00:19 Ответить
фуйло- богаче гейтса, патамушта его воровская система - не какая-нибудь система виндовс
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16.02.2021 00:44 Ответить
 
 