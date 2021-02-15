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Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг

Новые беспилотные самолеты наблюдения AGS RQ-4D, флот которых в составе пяти высокотехнологичных аппаратов был введен сегодня в действие на Сицилии, позволят НАТО контролировать ситуацию на восточных и южных границах Альянса.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С пятью дронами мы можем проводить мониторинг сразу двух регионов. Они позволят нам мониторить большие площади с неба и в любое время предоставлять полную картину ситуации на местах. Эти самолеты могут даже распознавать отдельные импровизированные взрывные устройства. Поэтому они будут очень полезным инструментом для наблюдения и разведки. Союзники определят, какие миссии могут выполнять эти БПЛА. Как я ожидаю, большинство полетов будет осуществляться вдоль восточных и южных границ Альянса", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что AGS RQ-4D Phoenix - одни из наиболее технологически развитых разведывательных беспилотных дронов. Эти БПЛА могут проводить много часов в воздухе, собирая данные по всем евроатлантическом пространства, от высоких широт Севера к африканскому региону Сахель, от Ближнего Востока до Атлантики.

"Этот воздушный флот БПЛА является важным, поскольку предоставляет возможность мониторинга в ответ на любые потенциальные кризисы. Мы можем задействовать эти самолеты в отдельных операциях и миссиях НАТО, но для того, чтобы это сделать, мы должны получить общее решение союзников для их использования за пределами территории НАТО ", - добавил Столтенберг.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
самолеты замаскированы под корабли... бритты таки хитрые Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4647
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15.02.2021 20:35
+1
Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2834
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15.02.2021 20:32
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Байден и Столтенберг скоординировали действия НАТО в Черном море,видимо Эсминцев будет постоянно не 2,а три...,с ротацией через 21 день,именно столько дней Эрдоган разрешает заходить кораблям Альянса в Черное море...,самолеты разведчики Британии замаскированы под экологические кораблики типа Красный крест...и могут находится в море хоть год...Хитрые Бритты... Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5212
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15.02.2021 20:31 Ответить
самолеты замаскированы под корабли... бритты таки хитрые Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4647
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15.02.2021 20:35 Ответить
Шутку юмора ты правильно понял... Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6829
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15.02.2021 20:44 Ответить
Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2834
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15.02.2021 20:32 Ответить
Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3885
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15.02.2021 20:33 Ответить
Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3312
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15.02.2021 20:39 Ответить
А в ответ на это Британские Вооружённые Силы сокращают численность своего состава на 10000 человек! Действительно, зачем иметь на поле боя живую силу, если ситуацию на всю ширину и глубину по фронту можно контролировать роботами и при случае нанести сокрушительный удар с воздуха. Так что - пусть лучше британские бойцы попьют пивка.
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15.02.2021 20:40 Ответить
А можна в Україні для них виділити аеродром зі станцією технічного обслуговування?
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16.02.2021 09:19 Ответить
 
 