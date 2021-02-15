Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг

Новые беспилотные самолеты наблюдения AGS RQ-4D, флот которых в составе пяти высокотехнологичных аппаратов был введен сегодня в действие на Сицилии, позволят НАТО контролировать ситуацию на восточных и южных границах Альянса.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С пятью дронами мы можем проводить мониторинг сразу двух регионов. Они позволят нам мониторить большие площади с неба и в любое время предоставлять полную картину ситуации на местах. Эти самолеты могут даже распознавать отдельные импровизированные взрывные устройства. Поэтому они будут очень полезным инструментом для наблюдения и разведки. Союзники определят, какие миссии могут выполнять эти БПЛА. Как я ожидаю, большинство полетов будет осуществляться вдоль восточных и южных границ Альянса", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что AGS RQ-4D Phoenix - одни из наиболее технологически развитых разведывательных беспилотных дронов. Эти БПЛА могут проводить много часов в воздухе, собирая данные по всем евроатлантическом пространства, от высоких широт Севера к африканскому региону Сахель, от Ближнего Востока до Атлантики.

"Этот воздушный флот БПЛА является важным, поскольку предоставляет возможность мониторинга в ответ на любые потенциальные кризисы. Мы можем задействовать эти самолеты в отдельных операциях и миссиях НАТО, но для того, чтобы это сделать, мы должны получить общее решение союзников для их использования за пределами территории НАТО ", - добавил Столтенберг.

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