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Східні і південні кордони НАТО патрулюватимуть розвідувальні безпілотники, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Східні і південні кордони НАТО патрулюватимуть розвідувальні безпілотники, - Столтенберг

Новітні безпілотні літаки спостереження AGS RQ-4D, флот яких у складі п’яти високотехнологічних апаратів був введений сьогодні в дію на Сицилії, дозволять НАТО контролювати ситуацію на східних та південних кордонах Альянсу.

Про це на пресконференції у Брюсселі повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З п’ятьма дронами ми можемо проводити моніторинг відразу двох регіонів. Вони дозволять нам моніторити великі площі з неба та у будь-який час надавати повну картину щодо ситуації на місцях. Ці літаки можуть навіть розпізнавати окремі імпровізовані вибухові пристрої. Тож це буде дуже корисним інструментом для спостереження та розвідки. Союзники визначать, які місії можуть виконувати ці БПЛА. Як я очікую, більшість польотів здійснюватиметься вздовж східних та південних кордонів Альянсу", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що AGS RQ-4D Phoenix є одними із найбільш технологічно розвинутих розвідувальних безпілотних дронів. Ці БПЛА можуть проводити багато годин у повітрі, збираючи дані по усьому євроатлантичному простору, від високих широт Півночі до африканського регіону Сахель, від Близького Сходу до Атлантики.

"Цей повітряний флот БПЛА є важливим, оскільки надає можливість моніторингу у відповідь на будь-які потенційні кризи. Ми також можемо задіяти ці літаки в окремих операціях та місіях НАТО, але для того, щоб це зробити, ми маємо отримати спільне рішення союзників для їх використання за межами території НАТО", - додав Столтенберг.

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Топ коментарі
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самолеты замаскированы под корабли... бритты таки хитрые Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4647
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15.02.2021 20:35
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Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2834
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15.02.2021 20:32
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Байден и Столтенберг скоординировали действия НАТО в Черном море,видимо Эсминцев будет постоянно не 2,а три...,с ротацией через 21 день,именно столько дней Эрдоган разрешает заходить кораблям Альянса в Черное море...,самолеты разведчики Британии замаскированы под экологические кораблики типа Красный крест...и могут находится в море хоть год...Хитрые Бритты... Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5212
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15.02.2021 20:31 Відповісти
самолеты замаскированы под корабли... бритты таки хитрые Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4647
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15.02.2021 20:35 Відповісти
Шутку юмора ты правильно понял... Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6829
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15.02.2021 20:44 Відповісти
Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2834
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15.02.2021 20:32 Відповісти
Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3885
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15.02.2021 20:33 Відповісти
Восточные и южные границы НАТО будут патрулировать разведывательные беспилотники, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3312
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15.02.2021 20:39 Відповісти
А в ответ на это Британские Вооружённые Силы сокращают численность своего состава на 10000 человек! Действительно, зачем иметь на поле боя живую силу, если ситуацию на всю ширину и глубину по фронту можно контролировать роботами и при случае нанести сокрушительный удар с воздуха. Так что - пусть лучше британские бойцы попьют пивка.
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15.02.2021 20:40 Відповісти
А можна в Україні для них виділити аеродром зі станцією технічного обслуговування?
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16.02.2021 09:19 Відповісти
 
 