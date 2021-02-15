Східні і південні кордони НАТО патрулюватимуть розвідувальні безпілотники, - Столтенберг

Новітні безпілотні літаки спостереження AGS RQ-4D, флот яких у складі п’яти високотехнологічних апаратів був введений сьогодні в дію на Сицилії, дозволять НАТО контролювати ситуацію на східних та південних кордонах Альянсу.

Про це на пресконференції у Брюсселі повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"З п’ятьма дронами ми можемо проводити моніторинг відразу двох регіонів. Вони дозволять нам моніторити великі площі з неба та у будь-який час надавати повну картину щодо ситуації на місцях. Ці літаки можуть навіть розпізнавати окремі імпровізовані вибухові пристрої. Тож це буде дуже корисним інструментом для спостереження та розвідки. Союзники визначать, які місії можуть виконувати ці БПЛА. Як я очікую, більшість польотів здійснюватиметься вздовж східних та південних кордонів Альянсу", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що AGS RQ-4D Phoenix є одними із найбільш технологічно розвинутих розвідувальних безпілотних дронів. Ці БПЛА можуть проводити багато годин у повітрі, збираючи дані по усьому євроатлантичному простору, від високих широт Півночі до африканського регіону Сахель, від Близького Сходу до Атлантики.

"Цей повітряний флот БПЛА є важливим, оскільки надає можливість моніторингу у відповідь на будь-які потенційні кризи. Ми також можемо задіяти ці літаки в окремих операціях та місіях НАТО, але для того, щоб це зробити, ми маємо отримати спільне рішення союзників для їх використання за межами території НАТО", - додав Столтенберг.

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