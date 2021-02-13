УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14651 відвідувач онлайн
Новини Економіка
2 684 63
євроінтеграція (427) НАТО (5114) Євросоюз (6998) Денис Шмигаль (2695)

Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль

Під час візиту української делегації до Брюсселя обговорювалося питання лібералізації торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Інтеграція України з Євросоюзом та НАТО буде посилена. Це основний меседж від наших європейських друзів під час візиту нашої делегації в Брюссель цього тижня. Про що говорили з керівництвом ЄС у питаннях економіки? Найперше й найголовніше — дано старт переговорам про подальшу лібералізацію торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Ми сподіваємося, що результатом цих переговорів стане збільшення квот для українських товарів, які ми експортуємо в ЄС", - зазначив прем'єр.

Також за його словами, обговорювалося питання "промислового безвізу". Вже найближчим часом буде завершено роботу місії, яка має перевірити готовність України до такого режиму.

"Промисловий безвіз" — це доступ українських непродовольчих товарів на ринки європейських країн без додаткової сертифікації. Третє питання — це подальша імплементація законодавства та принципів ЄС в наше законодавство. Саме євроінтеграційні прагнення — це "червона нитка", яка проходить через усю робота нашого Уряду, це наш топпріоритет", - додав він.

Також читайте: Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Где вы были такие хорошие полтора года назад ? Все дружно в очко путлеру заглядывали ?
показати весь коментар
13.02.2021 16:56
+4
На словах чи у справах ?
Я думаю, Єрмака не надто чекають в ЄС.
показати весь коментар
13.02.2021 17:07
+3
Ви вкурсі, що Зеленський і Шмигаль розпочали юридичні процедури зняття міжнародних санкцій з Януковича і його оточення?
показати весь коментар
13.02.2021 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Где вы были такие хорошие полтора года назад ? Все дружно в очко путлеру заглядывали ?
показати весь коментар
13.02.2021 16:56 Відповісти
У них все в будущем времени, будет усилена, будет улучшена, будет обеспечена и т.д. Но... это только лапша на уши.
показати весь коментар
13.02.2021 17:01 Відповісти
Ви вкурсі, що Зеленський і Шмигаль розпочали юридичні процедури зняття міжнародних санкцій з Януковича і його оточення?
показати весь коментар
13.02.2021 17:05 Відповісти
Я не в курсе, но это меня и не удивляет. Ворон ворону око не выклюет. Там наверху все свои люди и "чужих" среди них не бывает никогда.
показати весь коментар
13.02.2021 17:08 Відповісти
Яке NATO, Яке ЄС.

Шмигаль: Санкції щодо низки соратників Януковича можна завершувати
показати весь коментар
13.02.2021 17:11 Відповісти
Про це Шмигаль заявив на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради асоціації Україна-ЄС, повідомляє "Європейська правда".
Так Шмигаль прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що ЄС може зняти санкції з сина експрезидента Віктора Януковича Олександра, а також кількох інших чиновників його режиму.
"Європа залишається на твердих непохитних позиціях щодо підтримки України, зокрема і в санкційній політиці", - сказав Шмигаль.
"Стосовно окремих фізичних осіб - там де санкції відіграли свою роль, де кошти або цінності, які були вкрадені, повернуті, там санкції можуть завершувати свою дію, але це окрема процедура, яка підлягає окремому розгляду, і діалог про це ведеться між Україною і ЄС абсолютно на професійному рівні, і на рівні законодавчому повною мірою", - додав глава уряду.
У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, залишаються десятеро колишніх українських високопосадовців.
Ними є: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов та Олександр Клименко. Санкції щодо них продовжені на один рік - до 6 березня 2021 року.
В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства. Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4189
показати весь коментар
13.02.2021 18:24 Відповісти
Маладий риганал піклується про старого. Прєємствєнность поколєній.
показати весь коментар
13.02.2021 17:30 Відповісти
это "красная нить", которая проходит через всю работу нашего правительства, это наш топ-приоритет",

А в этом месте завоняло совковым штампом....
Так и проявляетсясовковое нутро.
показати весь коментар
13.02.2021 16:58 Відповісти
"Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена. Это основной месседж от наших европейских друзей

Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8564 Сейчас главное - месседжи, на чьей стороне мяч и дать понять. А также - мы по-прежнему поддерживаем ценности. И нерушимо.
показати весь коментар
13.02.2021 17:00 Відповісти
Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8845
показати весь коментар
13.02.2021 17:00 Відповісти
Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9161
показати весь коментар
13.02.2021 17:09 Відповісти
Знатно тоді дощ полоскав ***** на лабутенах.
Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7405
показати весь коментар
13.02.2021 17:34 Відповісти
Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, - Шмыгаль

Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8988 Сказал. что интегрируемся взасос. И даже нетрадиционно.
показати весь коментар
13.02.2021 17:02 Відповісти
зелёное болото вся полнота власти сконцентрирована в одной политсиле а векторов у этой политсилы дохрена но не делает она нихрена........
показати весь коментар
13.02.2021 17:07 Відповісти
На словах чи у справах ?
Я думаю, Єрмака не надто чекають в ЄС.
показати весь коментар
13.02.2021 17:07 Відповісти
до прихода "зе" к власти ЕС И НАТО говорили о перспективе для Украины ..горел свет надежды ,с приходом к власти "зе" огнетушителя, ЕС говорит , что о перспективе для Украины ,говорить не приходится в обозримом будущем
показати весь коментар
13.02.2021 17:08 Відповісти
На петиных каналах уже хвалят Трампа и ругают Байдена, обзывая последнего прокитайской пятой колонной. Які ж вони жалюгідні коли не біля корита.
показати весь коментар
13.02.2021 17:10 Відповісти
на каких каналах ?
показати весь коментар
13.02.2021 17:13 Відповісти
Самый сок 2 петяфильский канал.
показати весь коментар
13.02.2021 17:25 Відповісти
Врешь. Ссылку в студию. На самый сок2, где они хвалят Рыжего и проклинают Байдена.
показати весь коментар
13.02.2021 17:29 Відповісти
Походу первый заброс, схавает пипл или нет
https://www.youtube.com/watch?v=P0V8J6NDEoI
показати весь коментар
13.02.2021 17:34 Відповісти
Ты сам этот ролик смотрел, или тебе кто-то его просто подсунул? Где, на какой минуте, там прославляют Трумпа и проклинают Байдена?
показати весь коментар
13.02.2021 17:42 Відповісти
а чим доведеш, що ютуь-канал "Самый сок 2" - "петин канал"?
Якщо тебе ютубний цікавить - то ось: Європейська Солідарність
показати весь коментар
13.02.2021 17:45 Відповісти
Будь-який "діалог" із свинособаками=зескотом у соцмережах однаковий. Факт.
показати весь коментар
13.02.2021 17:48 Відповісти
ну че , Байден нам надувные лодки дал
показати весь коментар
13.02.2021 17:14 Відповісти
Свинособака що там за порєбріком?
показати весь коментар
13.02.2021 17:14 Відповісти
все рушиться, крыши падают и давят лаптей
показати весь коментар
13.02.2021 17:16 Відповісти
Зеленский: Каналы Порошенко показывают агентов Кремля чаще, чем масло Roshen
показати весь коментар
13.02.2021 17:15 Відповісти
Андрей Капустин

ШМЫГАЛЬ, САНТА КЛАУС И ВОЛШЕБНЫЕ ОЧКИ

ЭПИГРАФ: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме", Никита Хрущев

Если кто-то уверен, что типа премьер-министер на букву Шмыгаль носит на лице очки для улучшения зрения, расслабтесь.

Зрения у этого существа вполне нормальное.

Ибо, существо, подписывающее разные дурные документы от имени государства Украина, по логике должен быть в курсе того, что именно оно подписывает.

Для чего документ нужно предварительно прочитать.

Так что очки у существа не от офтальмолога, а от волшебника.

Точнее, от Санта Клауса, которого в свое время маленький Шмыгаль слезно попросил девайс, с помощью которого можно заглядывать в будущее.

И, о чудо!!!

Санта на мальчонкину просьбу откликнулся...

С тех пор мальчонка, ставший в итоге типа премьер-министром с этим девайсом не расстается.

И, поступив на работу бухгалтером на когда-то крупнейший в мире, но ныне покойный Львовский автобусный завод в 1997 году, с улыбкой смотрел на премьерские потуги Лазаренко, Дурдинца, Пустовойтенко, Ющенко, Кинаха, Януковича, Азарова, Тимошенко, Турчинова, Арбузова, Яценюка, Гройсмана и Гончарука, зная, что в итоге кресло главы правительства начнет греть именно его задница.

Ибо все это видел сквозь свои волшебные очки...

И ничем иным нельзя объяснить факт подписания в Брюсселе совместного документа с президентом Европейского инвестиционного банка (***) Вернером Хойером, согласно которому *** представит Украине кредит в 270 миллионов евро на...

Обопритесь...

На улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта "Борисполь".

После чего существо Шмыгаль протерло волшебные очки, заглянуло в будущее и заявило: - "Сотрудничество с *** позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году"...

Зацените мощу этого оракула...

Смотрить вдаль на девятнадцать лет...

Что, с другой стороны, как бы удобно...

Потому что 2040-й год наступит еще нескоро, а бабло можно будет пильнуть уже сегодня...

Кстати, никто часом не знает, можно ли обращаться к Санте с политическими просьбами?

- Дорогой Санта, очень прошу тебя выполнить заветное желание очень многих хороших девочек и мальчиков из Украины.

Пожалуйста, сперва забери у бывшего мальчки Шмыгаля волшебные очки, а потом преврати его в камень...

Вместе со всей остальной украинской властью...

Очень надо...
показати весь коментар
13.02.2021 17:20 Відповісти
Украине нужно добиваться статуса союзника США вне нато.А все остальное то такое,- союз озабоченных,убогих, и тупых.
показати весь коментар
13.02.2021 17:20 Відповісти
Уже.
показати весь коментар
13.02.2021 20:57 Відповісти
В Москве в апреле 2018 года окончательно закрыта единственная библиотека украинской литературы,в связи с таким Указом Путлера,надо закрыть все РАБссиянские библиотеки по всей Украине,ответ Мавзолейным хмырям должен быть зеркальным...
показати весь коментар
13.02.2021 17:20 Відповісти
Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9321
показати весь коментар
13.02.2021 17:21 Відповісти
шо до и после ?
показати весь коментар
13.02.2021 17:23 Відповісти
Дверь шикарную и ту крысы Кремля скомуниздили..Слепой шоль? Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6004
показати весь коментар
13.02.2021 17:24 Відповісти
Унитазия долбанная Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7956
показати весь коментар
13.02.2021 17:25 Відповісти
так и пиши - Украинская Библиотека в Москве
показати весь коментар
13.02.2021 17:29 Відповісти
Спроси У Ведмедчука и прочих Мавзроейных Крыс..они знают ТОЧНО где хранят свою макулатуру... Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1477и только макулатуру
показати весь коментар
13.02.2021 17:35 Відповісти
Выше все написано...Идийот пля Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5696отвали очкарик
показати весь коментар
13.02.2021 17:30 Відповісти
Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена? но, не в ущерб Кремлю - га пользу Кремлю!
показати весь коментар
13.02.2021 17:32 Відповісти
Джо Байден все сделает правильно...не партесь мавзолейные Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3114 Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 709 Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 693
показати весь коментар
13.02.2021 17:39 Відповісти
Вот что Байден животворящий делает .И если это внешнее управление , то я только ЗА и было бы хорошо , что бы это внешнее управление только усиливалось.
показати весь коментар
13.02.2021 17:40 Відповісти
Пока олигархи правят Украиной, за интеграцию можете забыть.
показати весь коментар
13.02.2021 17:42 Відповісти
Кучма ликвидировал ОЛИГАРХАТ еще в первую свою Каденцию...,а во второй Каденции Данилыч сказал : РАБссия враг рода человеческого Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3132Идем в НАТО
показати весь коментар
13.02.2021 17:45 Відповісти
будет усилена/ увеличена, углублена, повышена,сдела ширше , ширее и досрочно завершена.
показати весь коментар
13.02.2021 17:47 Відповісти
Вот плохо что не следите за американской ПРЕССОЙ..слушаете ********* и прочих Димков Сикелевых..???А здря...Конгресс США принял новую резолюцию. по санкциям против РАБссии,причем по пунктам...за убийство Немцова отдельно,за отравление Льохи Насрального отдельно..и тд... Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9013
показати весь коментар
13.02.2021 17:51 Відповісти
Украине нужно добиваться, чтобы экспорт Украинских товаров рос. Потому что только это приносит государству деньги. Чем больше экспорт, тем больше денег и богаче страна! Все нужно строить так, чтобы этот механизм закрутился - добыча, обработка товаров, производство, и доставка на экспорт. Если этот механизм крутится, то экономика растет!!!
показати весь коментар
13.02.2021 17:54 Відповісти
а не приходило в голову??что есть понятие как ,,конкурентоспособность"того же товара!!и тогда ,,добиваться"вообще не надо будет а наоборот!!ОТБИВАТЬСЯ от заказов а то в чём ты убеждаеш не стоит и ломанного гроша!! Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9198 Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6597
показати весь коментар
13.02.2021 18:12 Відповісти
как противоречит то, что я сказал, тому, что ты говоришь??? я говорю любыми способами нужно экспорт увеличивать и в том числе и таким способом, как ты говоришь.
показати весь коментар
13.02.2021 19:12 Відповісти
никак не противоречит(поверь)просто у тебя проводится линия что экспорт эт как бы панацея!!(в современном мире экономика работает совсем на другом уровне)нужно удовлетворить (в первую очередь)внутренний спрос и только на излишках увеличивать экспот. у украины едиственный экспортный потенциал(на сегодня)рабочая сила(пример польша)в остальном (будем объективными)страна ,,хромает" словом как то так!!не знаю убедил или нет но считаю что не плохо будет если какждый из нас останется при своём мнении (как минимум) Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8089 Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5456
показати весь коментар
14.02.2021 00:06 Відповісти
смотри, когда торговля идет внутри страны, то денег в стране новых не появляется и ходят деньги только те, что есть и страна от этого не богатеет. Страна богатеет, когда в стране появляются новые деньги, а чтобы появились новые деньги, для этого нужно продать что-то другим государствам - услуги, товары, и тогда придут новые деньги, которые дадут возможность внутри страны больше тратить и увеличить ход денег. Экономики всегда работают на экспорт, посмотри экспорт самых богатых стран, чем богаче страна, тем больше ее экспорт - ресурсов, товаров, услуг, и т.д. А внутреннее потребление уменьшает деньги ибо внутри море товаров импортных и покупая импортные товары, деньги уходят иностранцам, то бишь денежные массы уменьшаются внутри страны, а чем меньше денег, тем меньше денег у людей и тем они нищее.
Вот посмотри видео про 20 крупнейших стран-экспортеров (торговых) в мире (1970-2021) https://www.youtube.com/watch?v=yV1oryYvofE&ab_channel=WawamuStats
показати весь коментар
14.02.2021 07:29 Відповісти
А если экспорта нету, то страна покупая импортные товары только потребляет и ничего не продает, а значит денег нету на потребление и приходится брать деньги в кредит для потребления импортных товаров. уменьшу - представь человек потребляет и деньги кончились и он кредитов набрал и накупил себе всяких товаров и дальше берет кредиты и не работает и вот это Украина. Чтобы купить что-то, то нужно продать сначала что-то, чтобы деньги были на что купить, а брать кредиты - это загонять страну в нищету! По сути Украине нужно уменьшить импорт возможно ограничения накладывать ибо это идет в ущерб экономики или как ЕС нам льготы дает и не больше продать можно и вот такие ограничения должна и Украина накладывать, чтобы импорт не был больше экспорта.
показати весь коментар
14.02.2021 07:37 Відповісти
Причем авторами резолюции явились не демократы Байдена,а Сенаторы республиканцы Митт Ромни и Рубио Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7404
показати весь коментар
13.02.2021 17:54 Відповісти
В 2020 году Украина заняла первое место в Мире по поставкам растительного масла,второе место в Мире по поставкам ячменя,входит в десятку по поставкам металлоконструкций и металла...,выручка 13 миллиардов долларов только за металл Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5477 Інтеграцію України з Євросоюзом та НАТО буде посилено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5477
показати весь коментар
13.02.2021 17:57 Відповісти
Хотя Товарооборот со странами ЕС несколько упал,при Гройсмане был 41%..сейчас 37 %,...4 % можно списать на Короновирус...
показати весь коментар
13.02.2021 18:03 Відповісти
Залишилися тільки запитати Байдена коли буде посилена та інтеграція.
показати весь коментар
13.02.2021 18:38 Відповісти
Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена.
-- на паперти...
показати весь коментар
13.02.2021 20:34 Відповісти
Мы не попадём в Европу, пока не станем её делать 24/7 . тчк
показати весь коментар
13.02.2021 22:33 Відповісти
штрудель, а НАТО та ЄС про таке посилення знають?
показати весь коментар
13.02.2021 22:50 Відповісти
Мы читали разгромную резолюцию Европарламента ... Там прямым текстом сказано, что вы провалили Все, что можно провалить... Кстати, когда наш зеленый роялист назначит посла от Украины в НАТО, а то стыдно спрашивать у Байдена о НАТО, а самому даже представителя туда не отправить....
показати весь коментар
14.02.2021 00:18 Відповісти
Україну врятує тільки зближення з Канадою и США
показати весь коментар
14.02.2021 11:20 Відповісти
 
 