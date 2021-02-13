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МВФ (1343) Денис Шмигаль (2695)

Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль

Влада України продовжує конструктивний діалог із Міжнародним валютним фондом. За результатами роботи місії Фонду є домовленості про подальші кроки.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ. Від імені Уряду хочу подякувати команді місії Фонду, яка провела надзвичайну роботу. Як результат: домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання і чітко розуміємо очікувані результати.

За час роботи віртуальної місії ми окреслили коло питань, стосовно яких ми продовжуємо конструктивний діалог. Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації. З усіх цих питань Уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by", - додав прем'єр.

Як повідомлялося раніше, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив у суботу про завершення роботи місії з першого перегляду програми stand-by без рекомендації про виділення другого траншу, що тривала з кінця минулого року.  За його словами, необхідні додаткові дискусії і більший прогрес з боку України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожен відстоює свою позицію. Обидві сторони мають знайти компроміси, - радник глави ОП Милованов про завершення роботи місії МВФ в Україні
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Топ коментарі
+15
«НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ»...
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы." Перевожу на человеческий язык и излагаю то, чем поделился Люнгман в кулуарах:
- Антикоррупционная инфраструктура и судопроизводство в стране откровенно не работают.
- В секторе энергетики коррупция достигла критических масштабов, а решения властей направлены на удовлетворение аппетитов трёх основных олигархов, среди которых особо можно выделить Коломойского;
- Национальный банк потерял свою независимость по причине того, что нарушены принципы коллективного принятия решений. Как результат, чинятся препятствия на пути к финансовому оздоровлению, а меры, направленным на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, недостаточны;
- Происходит чехарда в тарифной политике, где преобладает протекционизм и ручное регулирование.
Чем чревата пауза в сотрудничестве с МВФ? На пальцах:
- Инфляцией. Отсутствие дешёвых кредитов на внешнем рынке заимствований автоматически включает печатный станок;
- Возможным креном в сторону Москвы. Она всегда готова подставить "дружественное плечо" на своих политических условиях.
- Выводом из страны иностранного капитала и сворачиванием инвестиций - международные инвесторы всегда ориентируются на МВФ.
Да, МВФ - это, своего рода, внешнее управление. Но если внешнее управление Москвы, под которым мы жили почти 5 столетий - это перманентное выкручивание рук и полное подчинение своей воле, то внешнее управление США и МВФ - это получение финансовых и экономических преференций в результате добровольного выполнения домашних заданий. Честно выполнил - честно получи. Филонишь или пытаешься обмануть - иди учи уроки дальше. Цивилизованные правила цивилизованного мира.
Зеленский и Шмыгаль с этими заданиями не справляются. С ними (ИМХО) на премьерском посту справился бы другой человек - и стране хорошо, и ему ступенька на пути к президенству. Но это уже совсем другая история...
Олег Шарп
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13.02.2021 16:04
+15
Миссия МВФ уезжает в рамках этого конструктивного сотрудничества?
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13.02.2021 16:05
+14
Конструктивно получили под зад ногой. Ворье сраное.
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13.02.2021 16:08
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Это не Украина просит, а Шмыгаль для олигархов. Потому что они не могут, шоб в очередной раз не поворовать. Хотя в общем одно и то же.
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13.02.2021 16:07 Відповісти
Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7891Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3736
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13.02.2021 16:06 Відповісти
так отож...
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13.02.2021 16:10 Відповісти
Похоже и МВФ уже зашло в тупик с домашними заданиями. Домашние задания должны улучшать государство, а не ухудшать. А то миссия выкручивается навыворот.
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13.02.2021 16:34 Відповісти
МВФ послало Зелю - бо нема довір до Зелі.
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13.02.2021 16:03 Відповісти
Все, як в серіалі ж.
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13.02.2021 16:10 Відповісти
не дивився це лайно, але ж кажуть, що наче ж навпаки - зєбуїн когось післав?!
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13.02.2021 16:11 Відповісти
Нове кіно. Віслюк і мвф.
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13.02.2021 16:14 Відповісти
Вот Шмыгаль и говорит, что мы движемся в указанном направлении Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9565
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13.02.2021 16:17 Відповісти
«НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ»...
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы." Перевожу на человеческий язык и излагаю то, чем поделился Люнгман в кулуарах:
- Антикоррупционная инфраструктура и судопроизводство в стране откровенно не работают.
- В секторе энергетики коррупция достигла критических масштабов, а решения властей направлены на удовлетворение аппетитов трёх основных олигархов, среди которых особо можно выделить Коломойского;
- Национальный банк потерял свою независимость по причине того, что нарушены принципы коллективного принятия решений. Как результат, чинятся препятствия на пути к финансовому оздоровлению, а меры, направленным на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, недостаточны;
- Происходит чехарда в тарифной политике, где преобладает протекционизм и ручное регулирование.
Чем чревата пауза в сотрудничестве с МВФ? На пальцах:
- Инфляцией. Отсутствие дешёвых кредитов на внешнем рынке заимствований автоматически включает печатный станок;
- Возможным креном в сторону Москвы. Она всегда готова подставить "дружественное плечо" на своих политических условиях.
- Выводом из страны иностранного капитала и сворачиванием инвестиций - международные инвесторы всегда ориентируются на МВФ.
Да, МВФ - это, своего рода, внешнее управление. Но если внешнее управление Москвы, под которым мы жили почти 5 столетий - это перманентное выкручивание рук и полное подчинение своей воле, то внешнее управление США и МВФ - это получение финансовых и экономических преференций в результате добровольного выполнения домашних заданий. Честно выполнил - честно получи. Филонишь или пытаешься обмануть - иди учи уроки дальше. Цивилизованные правила цивилизованного мира.
Зеленский и Шмыгаль с этими заданиями не справляются. С ними (ИМХО) на премьерском посту справился бы другой человек - и стране хорошо, и ему ступенька на пути к президенству. Но это уже совсем другая история...
Олег Шарп
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13.02.2021 16:04 Відповісти
Все это, только более расшифровано.
REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_EN.html
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13.02.2021 16:11 Відповісти
Миссия МВФ уезжает в рамках этого конструктивного сотрудничества?
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13.02.2021 16:05 Відповісти
Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9784 ..нами правят зеленые дятлы !!!
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13.02.2021 16:21 Відповісти
А хто ж винен?... йде війна, а ми вибираємо президента між Пе (нечесний) і Зе ( взагалі без досвіду). Хто ж мля винен?...
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13.02.2021 16:34 Відповісти
согласен..но пипл говорит- главное абынеЮля !! Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2533 вот и пускай жуют пока не подавятся !!!
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13.02.2021 16:37 Відповісти
ви винні, обидва, дятли, однакової породи
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13.02.2021 16:55 Відповісти
Т.е. вас воров послали куда подальше, но вы еще надеетесь пропетлять?
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13.02.2021 16:05 Відповісти
А шо вони ще можуть сказати...
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13.02.2021 16:19 Відповісти
не дала... Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ, есть договоренность о дальнейших шагах, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8875
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13.02.2021 16:07 Відповісти
не бывает не дающих...есть неправильно просящие Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7696
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13.02.2021 16:11 Відповісти
😱
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13.02.2021 16:20 Відповісти
МВФ - ЗЄбанату: "Іди у сґаку!"
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13.02.2021 16:12 Відповісти
Конструктивно получили под зад ногой. Ворье сраное.
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13.02.2021 16:08 Відповісти
Вот интересно: а в чем его конструктивность? Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8883
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13.02.2021 16:08 Відповісти
шпінгалю подарували конструктор для розумово відсталих дітей
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13.02.2021 16:09 Відповісти
Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ.....
клянчим бабки Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 750
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13.02.2021 16:08 Відповісти
Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4055
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13.02.2021 17:48 Відповісти
пілять, як 73-відсотки дебілів могли це обрати президентом своєї країни???
піпець, нарід без розуму
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13.02.2021 23:07 Відповісти
новости от правительства - продолжаем, углубляем, расширяем и наращиваем, пока все....
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13.02.2021 16:09 Відповісти
Так а что вы сказали - нужны деньги, потому что день влюбленных?
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13.02.2021 16:11 Відповісти
вы все пропустили - палатка любви в народе любовно названая перепихон-дрим уже стоит возле опы...
неоднократно замеченый возле нее кива предупрежден - передрочка в другом углу здания....
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13.02.2021 16:16 Відповісти
Даже не знаю что сказать. В этом Перепихоне Зеленский клиентов обслуживает без устали? Рабочий какой президент.
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13.02.2021 16:21 Відповісти
Да там 2-4% РІЧНИХ. Я би з десяток лямів під такі відсотки теж взяв би і на депозит на 7-9%. І того близько 5% в рік ніхіра не роблячи...
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13.02.2021 16:25 Відповісти
2,5 %
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13.02.2021 16:33 Відповісти
Так МВФ дает под что-то, а не просто на покурить айкосы.
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13.02.2021 16:16 Відповісти
Кина не будет, господа хорошие....
Если госполитику не развернуть лицом к церкви
и не начать прислушиваться к проповедям, то "ешь-пей-веселись" и воруй уничтожит все хорошие начинания, и никакой фонд не спасет..
Или велкам в совок, или Вера в Бога
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13.02.2021 16:16 Відповісти
Бреше, як дихає😆. Це коли обісрались по-повній, але треба робити розумний вигляд.😎
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13.02.2021 16:17 Відповісти
МВФ таки расмотрели руку Бени в жопе шмаркли.
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13.02.2021 16:18 Відповісти
В следующий раз договаривайтесь не только о шагах, но и о направлении, в котором МВФ отправит вас отсчитывать эти шаги. Вектор тоже важен.
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13.02.2021 16:18 Відповісти
Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5960 Сказал, что продолжают клянчить и им уже пообещали.
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13.02.2021 16:19 Відповісти
миссия уехала результатов ноль.... а этот распыляет для зелеваты божью росу......
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13.02.2021 16:20 Відповісти
Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7735
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13.02.2021 16:20 Відповісти
пока живы пенсионеры, вопреки всему, пока не продана земля и не введены запредельные тарифы- бабла не будет
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13.02.2021 16:22 Відповісти
Допоки будуть олігархи і монополії та коруція, то не буде не тільки грошей , а і ,можливо, держави...
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13.02.2021 16:29 Відповісти
к этому идет, все разграбили, семьи и бабло в европах и израилях
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13.02.2021 16:34 Відповісти
Попытки Зеленого и Ко договориться с ЕС в обход МВФ - закончились окончанием миссии МВФ. Никаких конкретных сроков дальнейших контактов названо не было. Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7531 Крапка !!!
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13.02.2021 16:23 Відповісти
Не грех и перепечатать: Скажите, семьдесят три процента, а вы думали, что оно само все делается,? Что санкции против агрессора сами откуда-то берутся, что Джавелины с неба падают, что транши МВФ сами приходят, что Россия из ПАСЕ сама убирается. Что не надо ни ездить, ни договариваться, ни ломать через колено, ни убеждать, ни заставлять. Оно само. А проклятый барыга только наживается на войне. И если его убрать, то будет лучше. Молодая команда возьмет ещё больше санкций, которые им поднесут на блюдечке. Не то что шоколадный ворюга. Который от санкций только нос воротил. А оказалось - ****, вы слушаете Маяк.
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13.02.2021 16:27 Відповісти
73% требуют не платить налоги (ФОП), не платить за газ рыночную цену и поддерживают воровство денег из энергетики (Энергоатом). Да, еще требуют "Скотов" по Г+Г.
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13.02.2021 16:42 Відповісти
Ну сколько можно прикидываться шлангом. Это просто эпидемия какая-то в зеленой власти. Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9017
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13.02.2021 16:29 Відповісти
От беда! Не предоставили очередной транш! Придется еще стричь с этих баранов! С газа уже стригли, с курсом валют уже... с ... Надо посМОРЕть что там у Путина... изобрели... кроме налога на воздух...
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13.02.2021 16:32 Відповісти
Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль.

Це Шмигаль вельми делікатно повідомив, що МВФ послав Зекоманду на три веселі літери.
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13.02.2021 16:35 Відповісти
Просто пабеда - со слов Шмигаля. А то шо вас ткнули мордой в ваше гамно - про это ни слова.
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13.02.2021 16:35 Відповісти
От беда! Не предоставили очередной транш! Придется еще стричь с этих баранов! С газа уже стригли, с курсом валют уже... с ... Надо посМОРЕть что там у Путина... изобрели... кроме налога на воздух...что бы дышать. Ведь все дышут... земноводные...
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13.02.2021 16:35 Відповісти
У мене в селі за Осла проголосувало 86% довбо****в. Зараз ці довбо***би бідкаються шо нема грошей. Питаю - голосував за Осла?- Не!! та ти шо! -Це не я!!. Хіба я довбо****б....
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13.02.2021 16:37 Відповісти
це як у тому анекдоті:
У нашому селі 286 виборців, 273 з яких обрало Зе!сраку... Так от, 10-ро з тих, що були проти, ми знаємо- це моя сім'я та священника, а на місце 3-ох, претендує все село. Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9939
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14.02.2021 12:06 Відповісти
Этот вопрос в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации- "мощная поддержка ЕС Украины на которую ссылался Шмыгаль ,тут же дала о себе знать отказом в предоставлении копеек МВФ "
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13.02.2021 16:48 Відповісти
МВФ - Зеленскому-Голобородько , - "Иди ты в жопу!"
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13.02.2021 16:52 Відповісти
а він - в оман. Перетрудився... на четверту лінію з послами злітав...
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13.02.2021 17:00 Відповісти
Не, не так - Ідіть ви у сраку! - якшо точніше.
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13.02.2021 17:04 Відповісти
Какой пафос. Это быдло (в прямом смысле)даже не утруждает прояснить для себя понятие--товар--деньги- товар. Оно ограничено только одним--"Дай взаймы"- а кому отдавать?--ответ у них один--"А после нас хоть потоп".Бррррррррры , гыдота.
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13.02.2021 16:58 Відповісти
От беда! Не предоставили очередной транш! Придется еще стричь с этих баранов! С газа уже стригли, с курсом валют уже... с ... Надо посМОРЕть что там у Путина... изобрели... кроме налога на воздух...
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13.02.2021 17:03 Відповісти
Не получилось не фартануло
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13.02.2021 17:05 Відповісти
а на таможне порядок навести НЕ? Пригласите туда хоть на год иностранцев и кормушка прикроется, а еще потрясите пенсионный фонд и сделайте перепись населения - тоже НЕ?
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13.02.2021 17:09 Відповісти
Если повторять слово халва , халва не сладости во рту , не денег в казне не появится
Так что спасибо 73% - готовимся к дефолту
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13.02.2021 17:36 Відповісти
МВФ кредити не дає, інвестори втекли, але можна порадуватися за зеЛеніна, бо він на день закоханих з дружиною полетить у Емірати, ну так співпало.

Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8144
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13.02.2021 17:40 Відповісти
Сторони домовилися конструктивно домовлятися про подальші домовленності
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13.02.2021 18:31 Відповісти
И какие это шаги - вы нам бабки в долг,которые мы разворуем,а в замен гетьманович придумает новые налоги на малый бизнес.
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13.02.2021 19:04 Відповісти
Конструктивно уволить шмигаля, назначить Пороха и начать доить беню с ахметом, жизнь сразу наладится.
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13.02.2021 20:19 Відповісти
Не гавкал бы уже, простите за грубость, сил уже нет слушать бред советской власти.
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13.02.2021 21:04 Відповісти
Если они даже умудрились на закупке вакцины провороваться, то это просто моральные уроды с такими ничего не подписывают и не договариваются.
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13.02.2021 21:55 Відповісти
штрудель, а МВФ про таку конструктивну співпрацю щось знає?
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13.02.2021 22:52 Відповісти
мы не обосрались, мы не обосрались, мы не обоср......
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14.02.2021 11:11 Відповісти
 
 