Продовжуємо конструктивну співпрацю із МВФ, є домовленість про подальші кроки, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Влада України продовжує конструктивний діалог із Міжнародним валютним фондом. За результатами роботи місії Фонду є домовленості про подальші кроки.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо конструктивну співпрацю з МВФ. Від імені Уряду хочу подякувати команді місії Фонду, яка провела надзвичайну роботу. Як результат: домовилися про наступні кроки, обговорили строки їх виконання і чітко розуміємо очікувані результати.
За час роботи віртуальної місії ми окреслили коло питань, стосовно яких ми продовжуємо конструктивний діалог. Це питання у сферах антикорупційного законодавства, енергетики, розвитку фінансового сектору та подальшої фіскальної консолідації. З усіх цих питань Уряд має чітке бачення змін, необхідних для отримання траншу за програмою Stand-by", - додав прем'єр.
Як повідомлялося раніше, глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив у суботу про завершення роботи місії з першого перегляду програми stand-by без рекомендації про виділення другого траншу, що тривала з кінця минулого року. За його словами, необхідні додаткові дискусії і більший прогрес з боку України.
Будь ласка, зачекайте...
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман: "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы." Перевожу на человеческий язык и излагаю то, чем поделился Люнгман в кулуарах:
- Антикоррупционная инфраструктура и судопроизводство в стране откровенно не работают.
- В секторе энергетики коррупция достигла критических масштабов, а решения властей направлены на удовлетворение аппетитов трёх основных олигархов, среди которых особо можно выделить Коломойского;
- Национальный банк потерял свою независимость по причине того, что нарушены принципы коллективного принятия решений. Как результат, чинятся препятствия на пути к финансовому оздоровлению, а меры, направленным на снижение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, недостаточны;
- Происходит чехарда в тарифной политике, где преобладает протекционизм и ручное регулирование.
Чем чревата пауза в сотрудничестве с МВФ? На пальцах:
- Инфляцией. Отсутствие дешёвых кредитов на внешнем рынке заимствований автоматически включает печатный станок;
- Возможным креном в сторону Москвы. Она всегда готова подставить "дружественное плечо" на своих политических условиях.
- Выводом из страны иностранного капитала и сворачиванием инвестиций - международные инвесторы всегда ориентируются на МВФ.
Да, МВФ - это, своего рода, внешнее управление. Но если внешнее управление Москвы, под которым мы жили почти 5 столетий - это перманентное выкручивание рук и полное подчинение своей воле, то внешнее управление США и МВФ - это получение финансовых и экономических преференций в результате добровольного выполнения домашних заданий. Честно выполнил - честно получи. Филонишь или пытаешься обмануть - иди учи уроки дальше. Цивилизованные правила цивилизованного мира.
Зеленский и Шмыгаль с этими заданиями не справляются. С ними (ИМХО) на премьерском посту справился бы другой человек - и стране хорошо, и ему ступенька на пути к президенству. Но это уже совсем другая история...
Олег Шарп
REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0219_EN.html
клянчим бабки
піпець, нарід без розуму
неоднократно замеченый возле нее кива предупрежден - передрочка в другом углу здания....
Если госполитику не развернуть лицом к церкви
и не начать прислушиваться к проповедям, то "ешь-пей-веселись" и воруй уничтожит все хорошие начинания, и никакой фонд не спасет..
Или велкам в совок, или Вера в Бога
Це Шмигаль вельми делікатно повідомив, що МВФ послав Зекоманду на три веселі літери.
У нашому селі 286 виборців, 273 з яких обрало Зе!сраку... Так от, 10-ро з тих, що були проти, ми знаємо- це моя сім'я та священника, а на місце 3-ох, претендує все село.
Так что спасибо 73% - готовимся к дефолту