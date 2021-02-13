МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів
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Завершилася місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми stand-by з Україною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні.
Зазначається, що в період з 21 до 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого включно фахівці МВФ обговорили з представниками влади України прогрес у проведенні реформ, які є частиною програми stand-by.
"Дискусії фокусувалися на посиленні управління Нацбанком; поліпшенні законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення; заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі; законодавчих ініціативах щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, також дискусії стосувалися заходів у секторі енергетики. Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть", - заявив Люнгман.
МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) і відразу виділив $2,1 млрд першого траншу.
Робота місії МВФ щодо першого перегляду програми почалася в грудні і продовжилася в січні.
18 січня, на тлі протестів у регіонах, Кабмін України з ініціативи президента Володимира Зеленського прийняв постанову, якою з 1 лютого встановлюється гранична ціна на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування магістральними газопроводами) - в середньому на 30% нижче січневої ціни. Відкриття ринку газу для населення тривалий час було одним із зобов’язань України перед МВФ. Без держрегулювання ринок пропрацював лише пів року.
Будь ласка, зачекайте...
На куда ви нам Петю кругом пхааєте? Він що, такий бездоганний, чи шо?
Если не поднять цену, будет трудно загнать наших детей и внуков в неоплатные долги.
...премудрил он трошки с Зеленским... -- слишком много конкурентов от коммуняк к Власти рвётся и довольно успешно.
Вот тётя Юля, що должна была стать президентшей -- то да -- щас бы гай везде шумел, а не болото булькало бы.
Осёл должен уйти -- а ему уже тоже некуда...
Ну, побачым, шо там к маю будет? -- особо, ничего хорошего, но хоть что-то...
они понимают что дать денег клоуну, это всё равно что утопить их ниагарском водопаде
Без результату, без грошей, без надії.
Залишивши нас одним на один з найвеличнішим лідером світу. 🤣
Дійсно, сміятися краще ніж плакати.
Тільки як виявилося, сміялися зелефани до 2019 і навіть не помічали цього. Хуженебудєт ...)
Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдать в рост, иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. (Второзаконие 23:19)
и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. (Второзаконие 28:12)
торгсинкоммунальные тарифы.
Ой, не могу.
Ржака.
Жест южно-африканских шахтеров (зачеркнуто) "бубочки"-Зеленского
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