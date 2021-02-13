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МВФ (1343) Люнгман Йоста (33)

МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів

Завершилася місія Міжнародного валютного фонду щодо першого перегляду програми stand-by з Україною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це заявив Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні.

Зазначається, що в період з 21 до 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого  включно фахівці МВФ обговорили з представниками влади України прогрес у проведенні реформ, які є частиною програми stand-by.

"Дискусії фокусувалися на посиленні управління Нацбанком; поліпшенні законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення; заходах, спрямованих на зменшення фіскального дефіциту у середньостроковій перспективі; законодавчих ініціативах щодо відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судочинства, також дискусії стосувалися заходів у секторі енергетики. Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть", -  заявив Люнгман.

Читайте також: Марченко: Інформація про завершення місії МВФ в Україні без результату не відповідає дійсності

МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на SDR3,6 млрд (близько $5 млрд) і відразу виділив $2,1 млрд першого траншу.

Робота місії МВФ щодо першого перегляду програми почалася в грудні і продовжилася в січні.

18 січня, на тлі протестів у регіонах, Кабмін України з ініціативи президента Володимира Зеленського прийняв постанову, якою з 1 лютого встановлюється гранична ціна на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування магістральними газопроводами) - в середньому на 30% нижче січневої ціни. Відкриття ринку газу для населення тривалий час було одним із зобов’язань України перед МВФ. Без держрегулювання ринок пропрацював лише пів року. 
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Топ коментарі
+103
Висновок.
Грошей не дадуть, бо корупція і відсутність реформ.
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13.02.2021 09:36
+60
Що не зовсім ?
Ви бачили висновок єврокомісії ?
жахлива корупція і повна відсутність реформ.
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13.02.2021 09:50
+55
Беня Энергоатом банкротит, покупая электроэнергию ниже себестоимости и еще и дешевых денег МВФ хочет. А МВФ оказались нелохи.
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13.02.2021 09:56
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мабуть тоді почнеться продаж всього шо зараз не можна продавати
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13.02.2021 14:22 Відповісти
.. який продаж..шановний? Що продавати? Візьмуть у армії, візмуть з освіти..медицини... ... І швиденько запустять печатний станок.... підуть тисячні купюри... і навдовзі будуть в Україні мілліонери.... як на початку 90-х...)))
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13.02.2021 18:18 Відповісти
інерція руху вперед яка була закладена попереднім президентом скінчилася ,зараз отримуйТЕ реформи і прогрес від Зеленського!
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13.02.2021 12:19 Відповісти
спасибо мвф, сегодня нельзя верить зе-власти.
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13.02.2021 14:24 Відповісти
живые пенсионеры вопреки всему еще есть в наличии, землю не продали, тарифы не по максимуму -вот и не дали
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13.02.2021 15:26 Відповісти
А хто сказав що землю хтось збирався продавати? Закон про продаж землі не про те що її треба продати а про те що власник має право розпоряджатись своєю власністю на свій розсуд.А от ті котрі волали про референдум то нехай з початку оголосять референдум про свою власність а не чужу.
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14.02.2021 08:45 Відповісти
Так Зеленский послал МВФ в одно местозаявив , что Украина- сильное , независимое государство. Послал ?- послал ! Сам правда себя не обидет , развлекается в Эмиратах,подлец !
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13.02.2021 15:30 Відповісти
Наши олигархи сильные и независимые. В том числе и от народа.
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14.02.2021 00:38 Відповісти
Дайте ка угадаю, дерьмак или арестович выдадут что то типа "получить деньги было невозможно, но мы очень старались, мы знаем что делаем"?
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13.02.2021 15:37 Відповісти
Не угадал, подоляк напишет что "МВФ в агрессивной манере очень старался навязать нам неприемлемые условия, но мой гениальный президент твердо стоял на своем. Ура!".
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13.02.2021 18:43 Відповісти
Они приезжают в Киев, смотрят какие тут тачки по улицам ездят, какие домики строятся, какие домики вокруг Киева стоят, и говорят "та ну вас на...."
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13.02.2021 15:47 Відповісти
Да успокойтесь. МВФ даст кредит, что бы Украина выплатила проценты по предыдущему кредиту. В этом и есть смысл всего этого.
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13.02.2021 15:50 Відповісти
Оце дуже правильно! І дуже гарна новина!
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13.02.2021 15:56 Відповісти
Веселые времена нас ждут.ЗЕля угробит экономику полностью. МВФ денег не дал,санкции от Китая и России.Зато как красиво он поливал грязью Петю на стадионе,а толпа зебильчиков радостно визжали в поддержку. И что эйфория уже прошла? Война уже закончена,а экономика на высоте.Визжим радостно дальше.
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13.02.2021 16:08 Відповісти
добра новина: казнокради меньше вкрадуть грошей, а українцям меньше буде платити борги
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13.02.2021 16:09 Відповісти
Точно не будуть, зебилоид? МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 8165 МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 7053
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13.02.2021 16:47 Відповісти
точно, порохобилоид! МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 3820 Буде чи ні платити "хотелкі" влади (МВФ) населення - цілком залежить від населення, а буде чи ні кредіт від МВФ - цілком залежить тільки від МВФ...
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13.02.2021 23:21 Відповісти
нy молоді МВФ 3 малил відсотком послали на... y нас інши шлях, ОВ3 під 15 % своїм людям дамо, нy а шо лохі ж цього хочyть
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14.02.2021 11:36 Відповісти
********** патріоти чомусь завжди бісяться коли в країні гірше. Любите Україну по своєму по кацапски?
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14.02.2021 08:50 Відповісти
Таким як ти буде доброю новиною коли в Україні дефолт об'являть
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13.02.2021 17:19 Відповісти
в нього кредит на телевізор в гривні. Жде інфляції, щоб менше віддавати.
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13.02.2021 21:24 Відповісти
Так за зебілов переживаю - бєня поматросив і кинув Долярами з зелохами не поділиться, останню копійку забере 😄
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14.02.2021 00:38 Відповісти
Всі бажають гарно жить , але за зебілов , таких як ти , всім фуйня прийде и порохоботам і нормальним людям , яким на вашу срачку з зебілов і порохоботів в інеті насрать , но вигрибать і за твоєї тупості і 73% будуть усі
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14.02.2021 05:58 Відповісти
Чтобы позычать деньги не нужно быть экономистом. Более важно умение их возвращать.
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13.02.2021 16:47 Відповісти
МВФ не даст денег - это тоже результат. Результат кропотливой и профессиональной деятельности Зеленского в раздувании коррупции.
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13.02.2021 16:46 Відповісти
да уж.....у ахматова и каломойского больше денег...чем у всего Украинского народа....зеля их ограбит
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13.02.2021 18:23 Відповісти
Ну что же, не видать клоуну денег от МВФ, как собственных ушей. Ну и правильно, работать надо, а не только видосики снимать, коррупция поглотила всю страну, олигархи оборзели, а народ не живёт, а выживает. Ну, а этих денег всё равно народ не увидит, так как они все осядут в ихних карманах.
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13.02.2021 16:49 Відповісти
МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 1249
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14.02.2021 07:42 Відповісти
?3% лохів і малоросів,кацапів і євреїв хотіли дармових грошей і нічого не робити. Потрібно терміново до влади повертати "БАРИГУ" . Були позики,була боротьба з фашистом -путіним.росла економіка, поступово "придавлювали" олігархів, був престиж України на міжнародній арені, укріплювались ЗСУ. безвіз.Томас,західні країни були з нами єдині. А тепер все прохукали за півтора року.
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13.02.2021 16:54 Відповісти
А Пепе боровся з корупцією, аж гай шумів.
На куда ви нам Петю кругом пхааєте? Він що, такий бездоганний, чи шо?
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13.02.2021 19:44 Відповісти
у вашего барыги был срок себя проявить, проявил...
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14.02.2021 08:27 Відповісти
да как так-то... МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 1214
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13.02.2021 17:44 Відповісти
Это она зеленскому денег не даст. Даст иш фантастиш!!!
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13.02.2021 18:02 Відповісти
пусть зеля вазмет кредит уахматова и каломойского
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13.02.2021 18:37 Відповісти
Под башенные проценты?
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14.02.2021 00:45 Відповісти
Хороший знак,значит есть шанс избежать новых налогов от жулика гетьмановича под предлогом - МВФ требует.
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13.02.2021 19:09 Відповісти
Потом объявят, что повышение цен на электричество и коммуналку - требование МВФ.
Если не поднять цену, будет трудно загнать наших детей и внуков в неоплатные долги.
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13.02.2021 19:30 Відповісти
Неужели в жопу послал?
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13.02.2021 19:55 Відповісти
Бене щас уже и Россия не даст бабла.
...премудрил он трошки с Зеленским... -- слишком много конкурентов от коммуняк к Власти рвётся и довольно успешно.

Вот тётя Юля, що должна была стать президентшей -- то да -- щас бы гай везде шумел, а не болото булькало бы.
Осёл должен уйти -- а ему уже тоже некуда...
Ну, побачым, шо там к маю будет? -- особо, ничего хорошего, но хоть что-то...
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13.02.2021 21:07 Відповісти
І правильно зробили - давати зебуїнам гроші, це тем саме, що їх просто викинути
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13.02.2021 21:18 Відповісти
Зебуїни профукають, а віддавати борги нам прийдеться.
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13.02.2021 22:20 Відповісти
МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 6583 Ваши слова та до боха: усі кредити віддають тільки порохобуїни!
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14.02.2021 00:33 Відповісти
Якщо коротко: В МВФ сидять не лохи.
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13.02.2021 21:23 Відповісти
там же умные люди в МФВ, а не как наши 73% зебилов..
они понимают что дать денег клоуну, это всё равно что утопить их ниагарском водопаде
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13.02.2021 22:13 Відповісти
а я всегда думал что МВФ выделяет деньги стране, а не конкретно президенту, но хотя вам виднее, при порохе наверное было иначе)
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14.02.2021 08:31 Відповісти
уважали за то что он английский знает? больше причин не вижу...
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14.02.2021 10:00 Відповісти
МВФ поїхав.
Без результату, без грошей, без надії.
Залишивши нас одним на один з найвеличнішим лідером світу. 🤣
Дійсно, сміятися краще ніж плакати.
Тільки як виявилося, сміялися зелефани до 2019 і навіть не помічали цього. Хуженебудєт ...)
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14.02.2021 00:04 Відповісти
та неважливо! Президент світового рівня полетів в емірати. В арабів трильйони $$$$, араби позичать в замін на пшеницю.... Чи москалі (бо підсанкціний борт козака також вилетів туди з Мінська) позичать в замін на черговий наступ на Донбасі чи збитий (цього разу вже в еміратах) пасажирський літак....
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14.02.2021 00:42 Відповісти
За ЗЕ проголосовали по приколу. В результате прикололи сами себя.
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14.02.2021 00:50 Відповісти
МВФ это ключевая часть транснациональной мафии, которая грабит и деградирует страну.
Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдать в рост, иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. (Второзаконие 23:19)
и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. (Второзаконие 28:12)
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14.02.2021 02:48 Відповісти
Везде сейчас рекламируют, что Тимошенко лучший вариант премьера. По-видимому ее хотят сделать премьером. Тимошенко, как подруга Коломойского, наилучший вариант для большого дерибана Коломойским. В том числе и дерибана земли, который скоро собираются запустить. Эти все премьеры, что были это проходные варианты для отвлечения. С Тимошенко начнется главный дерибан.
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14.02.2021 02:49 Відповісти
Политика иудоглобализаторов не меняется: украинцы должны сдохнуть, сдав все свои накопления в торгсин коммунальные тарифы.
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14.02.2021 04:08 Відповісти
"МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов"

Ой, не могу.
Ржака. МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 3011

Жест южно-африканских шахтеров (зачеркнуто) "бубочки"-Зеленского
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14.02.2021 04:28 Відповісти
Удивительные люди работают в МВФ, прямо диву даешься: прямым же текстом в Фейсбуке написано, откуда "бубочка" деньги получает, а все равно мотаются, видать, не насмотрелись на "бубочкин" средний палец.
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14.02.2021 04:49 Відповісти
МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 3229
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14.02.2021 07:47 Відповісти
ЗЕ зарплати собі не скоротять,вони вже анонсували подорожчання харчів а на черзі газ та світло.Комуняки семимільними кроками йшли до комунізму а наша влада нас загоняє до печерного.
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14.02.2021 08:53 Відповісти
Оці ж комуняки вони стали тими, що нами керують зараз.
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14.02.2021 10:22 Відповісти
Это всё Порох виноват! МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 9879
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14.02.2021 10:01 Відповісти
Жы..две уломилось
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14.02.2021 10:11 Відповісти
"МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов" - кому деньги давать? Суды разрешают олигархам не платить долги, более 10 млн украинцев живут за чертой бедности, у 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума, электричества не хватает, дороги снегом замело, а президент повёз жену в Абу-Даби жопу греть.
,
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14.02.2021 10:30 Відповісти
"Миссия невыполнима" в главных ролях Членограй Оманский...
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14.02.2021 10:48 Відповісти
Бакс 50
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14.02.2021 12:45 Відповісти
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