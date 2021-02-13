МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов
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Завершилась миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by с Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.
Отмечается, что в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями властей Украины прогресс в проведении реформ, которые является частью программы stand-by.
"Дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным Банком; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, также дискуссии касались мероприятий в секторе энергетики. Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", — заявил Люнгман.
МВФ 9 июня 2020 утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (Около $5 млрд) и сразу выделил $2,1 млрд первого транша.
Работа миссии МВФ по первому пересмотру программы началась в декабре и продолжилась в январе.
18 января, на фоне протестов в регионах, Кабмин Украины по инициативе президента Владимира Зеленского принял постановление, которым с 1 февраля устанавливается предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами) — в среднем на 30% ниже январской цены. Открытие рынка газа для населения долгое время было одним из обязательств Украины перед МВФ. Без госрегулирования рынок проработал менее чем полгода.
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На куда ви нам Петю кругом пхааєте? Він що, такий бездоганний, чи шо?
Если не поднять цену, будет трудно загнать наших детей и внуков в неоплатные долги.
...премудрил он трошки с Зеленским... -- слишком много конкурентов от коммуняк к Власти рвётся и довольно успешно.
Вот тётя Юля, що должна была стать президентшей -- то да -- щас бы гай везде шумел, а не болото булькало бы.
Осёл должен уйти -- а ему уже тоже некуда...
Ну, побачым, шо там к маю будет? -- особо, ничего хорошего, но хоть что-то...
они понимают что дать денег клоуну, это всё равно что утопить их ниагарском водопаде
Без результату, без грошей, без надії.
Залишивши нас одним на один з найвеличнішим лідером світу. 🤣
Дійсно, сміятися краще ніж плакати.
Тільки як виявилося, сміялися зелефани до 2019 і навіть не помічали цього. Хуженебудєт ...)
Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдать в рост, иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. (Второзаконие 23:19)
и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. (Второзаконие 28:12)
торгсинкоммунальные тарифы.
Ой, не могу.
Ржака.
Жест южно-африканских шахтеров (зачеркнуто) "бубочки"-Зеленского
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