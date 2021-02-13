"МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов"

Завершилась миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.

Отмечается, что в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями властей Украины прогресс в проведении реформ, которые является частью программы stand-by.

"Дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным Банком; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, также дискуссии касались мероприятий в секторе энергетики. Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", — заявил Люнгман.

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МВФ 9 июня 2020 утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (Около $5 млрд) и сразу выделил $2,1 млрд первого транша.

Работа миссии МВФ по первому пересмотру программы началась в декабре и продолжилась в январе.

18 января, на фоне протестов в регионах, Кабмин Украины по инициативе президента Владимира Зеленского принял постановление, которым с 1 февраля устанавливается предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами) — в среднем на 30% ниже январской цены. Открытие рынка газа для населения долгое время было одним из обязательств Украины перед МВФ. Без госрегулирования рынок проработал менее чем полгода.