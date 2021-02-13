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МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов

Завершилась миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ", об этом заявил Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине.

Отмечается, что в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями властей Украины прогресс в проведении реформ, которые является частью программы stand-by.

"Дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным Банком; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, также дискуссии касались мероприятий в секторе энергетики. Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", — заявил Люнгман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности

МВФ 9 июня 2020 утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (Около $5 млрд) и сразу выделил $2,1 млрд первого транша.

Работа миссии МВФ по первому пересмотру программы началась в декабре и продолжилась в январе.

18 января, на фоне протестов в регионах, Кабмин Украины по инициативе президента Владимира Зеленского принял постановление, которым с 1 февраля устанавливается предельная цена на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (с учетом налога на добавленную стоимость и платы за транспортировку магистральными газопроводами) — в среднем на 30% ниже январской цены. Открытие рынка газа для населения долгое время было одним из обязательств Украины перед МВФ. Без госрегулирования рынок проработал менее чем полгода.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+103
Висновок.
Грошей не дадуть, бо корупція і відсутність реформ.
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13.02.2021 09:36
+60
Що не зовсім ?
Ви бачили висновок єврокомісії ?
жахлива корупція і повна відсутність реформ.
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13.02.2021 09:50
+55
Беня Энергоатом банкротит, покупая электроэнергию ниже себестоимости и еще и дешевых денег МВФ хочет. А МВФ оказались нелохи.
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13.02.2021 09:56
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Страница 2 из 2
мабуть тоді почнеться продаж всього шо зараз не можна продавати
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13.02.2021 14:22 Ответить
.. який продаж..шановний? Що продавати? Візьмуть у армії, візмуть з освіти..медицини... ... І швиденько запустять печатний станок.... підуть тисячні купюри... і навдовзі будуть в Україні мілліонери.... як на початку 90-х...)))
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13.02.2021 18:18 Ответить
інерція руху вперед яка була закладена попереднім президентом скінчилася ,зараз отримуйТЕ реформи і прогрес від Зеленського!
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13.02.2021 12:19 Ответить
спасибо мвф, сегодня нельзя верить зе-власти.
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13.02.2021 14:24 Ответить
живые пенсионеры вопреки всему еще есть в наличии, землю не продали, тарифы не по максимуму -вот и не дали
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13.02.2021 15:26 Ответить
А хто сказав що землю хтось збирався продавати? Закон про продаж землі не про те що її треба продати а про те що власник має право розпоряджатись своєю власністю на свій розсуд.А от ті котрі волали про референдум то нехай з початку оголосять референдум про свою власність а не чужу.
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14.02.2021 08:45 Ответить
Так Зеленский послал МВФ в одно местозаявив , что Украина- сильное , независимое государство. Послал ?- послал ! Сам правда себя не обидет , развлекается в Эмиратах,подлец !
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13.02.2021 15:30 Ответить
Наши олигархи сильные и независимые. В том числе и от народа.
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14.02.2021 00:38 Ответить
Дайте ка угадаю, дерьмак или арестович выдадут что то типа "получить деньги было невозможно, но мы очень старались, мы знаем что делаем"?
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13.02.2021 15:37 Ответить
Не угадал, подоляк напишет что "МВФ в агрессивной манере очень старался навязать нам неприемлемые условия, но мой гениальный президент твердо стоял на своем. Ура!".
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13.02.2021 18:43 Ответить
Они приезжают в Киев, смотрят какие тут тачки по улицам ездят, какие домики строятся, какие домики вокруг Киева стоят, и говорят "та ну вас на...."
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13.02.2021 15:47 Ответить
Да успокойтесь. МВФ даст кредит, что бы Украина выплатила проценты по предыдущему кредиту. В этом и есть смысл всего этого.
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13.02.2021 15:50 Ответить
Оце дуже правильно! І дуже гарна новина!
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13.02.2021 15:56 Ответить
Веселые времена нас ждут.ЗЕля угробит экономику полностью. МВФ денег не дал,санкции от Китая и России.Зато как красиво он поливал грязью Петю на стадионе,а толпа зебильчиков радостно визжали в поддержку. И что эйфория уже прошла? Война уже закончена,а экономика на высоте.Визжим радостно дальше.
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13.02.2021 16:08 Ответить
добра новина: казнокради меньше вкрадуть грошей, а українцям меньше буде платити борги
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13.02.2021 16:09 Ответить
Точно не будуть, зебилоид? МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 8165 МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 7053
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13.02.2021 16:47 Ответить
точно, порохобилоид! МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 3820 Буде чи ні платити "хотелкі" влади (МВФ) населення - цілком залежить від населення, а буде чи ні кредіт від МВФ - цілком залежить тільки від МВФ...
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13.02.2021 23:21 Ответить
нy молоді МВФ 3 малил відсотком послали на... y нас інши шлях, ОВ3 під 15 % своїм людям дамо, нy а шо лохі ж цього хочyть
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14.02.2021 11:36 Ответить
********** патріоти чомусь завжди бісяться коли в країні гірше. Любите Україну по своєму по кацапски?
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14.02.2021 08:50 Ответить
Таким як ти буде доброю новиною коли в Україні дефолт об'являть
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13.02.2021 17:19 Ответить
в нього кредит на телевізор в гривні. Жде інфляції, щоб менше віддавати.
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13.02.2021 21:24 Ответить
Так за зебілов переживаю - бєня поматросив і кинув Долярами з зелохами не поділиться, останню копійку забере 😄
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14.02.2021 00:38 Ответить
Всі бажають гарно жить , але за зебілов , таких як ти , всім фуйня прийде и порохоботам і нормальним людям , яким на вашу срачку з зебілов і порохоботів в інеті насрать , но вигрибать і за твоєї тупості і 73% будуть усі
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14.02.2021 05:58 Ответить
Чтобы позычать деньги не нужно быть экономистом. Более важно умение их возвращать.
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13.02.2021 16:47 Ответить
МВФ не даст денег - это тоже результат. Результат кропотливой и профессиональной деятельности Зеленского в раздувании коррупции.
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13.02.2021 16:46 Ответить
да уж.....у ахматова и каломойского больше денег...чем у всего Украинского народа....зеля их ограбит
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13.02.2021 18:23 Ответить
Ну что же, не видать клоуну денег от МВФ, как собственных ушей. Ну и правильно, работать надо, а не только видосики снимать, коррупция поглотила всю страну, олигархи оборзели, а народ не живёт, а выживает. Ну, а этих денег всё равно народ не увидит, так как они все осядут в ихних карманах.
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13.02.2021 16:49 Ответить
МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 1249
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14.02.2021 07:42 Ответить
?3% лохів і малоросів,кацапів і євреїв хотіли дармових грошей і нічого не робити. Потрібно терміново до влади повертати "БАРИГУ" . Були позики,була боротьба з фашистом -путіним.росла економіка, поступово "придавлювали" олігархів, був престиж України на міжнародній арені, укріплювались ЗСУ. безвіз.Томас,західні країни були з нами єдині. А тепер все прохукали за півтора року.
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13.02.2021 16:54 Ответить
А Пепе боровся з корупцією, аж гай шумів.
На куда ви нам Петю кругом пхааєте? Він що, такий бездоганний, чи шо?
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13.02.2021 19:44 Ответить
у вашего барыги был срок себя проявить, проявил...
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14.02.2021 08:27 Ответить
да как так-то... МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 1214
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13.02.2021 17:44 Ответить
Это она зеленскому денег не даст. Даст иш фантастиш!!!
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13.02.2021 18:02 Ответить
пусть зеля вазмет кредит уахматова и каломойского
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13.02.2021 18:37 Ответить
Под башенные проценты?
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14.02.2021 00:45 Ответить
Хороший знак,значит есть шанс избежать новых налогов от жулика гетьмановича под предлогом - МВФ требует.
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13.02.2021 19:09 Ответить
Потом объявят, что повышение цен на электричество и коммуналку - требование МВФ.
Если не поднять цену, будет трудно загнать наших детей и внуков в неоплатные долги.
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13.02.2021 19:30 Ответить
Неужели в жопу послал?
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13.02.2021 19:55 Ответить
Бене щас уже и Россия не даст бабла.
...премудрил он трошки с Зеленским... -- слишком много конкурентов от коммуняк к Власти рвётся и довольно успешно.

Вот тётя Юля, що должна была стать президентшей -- то да -- щас бы гай везде шумел, а не болото булькало бы.
Осёл должен уйти -- а ему уже тоже некуда...
Ну, побачым, шо там к маю будет? -- особо, ничего хорошего, но хоть что-то...
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13.02.2021 21:07 Ответить
І правильно зробили - давати зебуїнам гроші, це тем саме, що їх просто викинути
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13.02.2021 21:18 Ответить
Зебуїни профукають, а віддавати борги нам прийдеться.
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13.02.2021 22:20 Ответить
МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 6583 Ваши слова та до боха: усі кредити віддають тільки порохобуїни!
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14.02.2021 00:33 Ответить
Якщо коротко: В МВФ сидять не лохи.
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13.02.2021 21:23 Ответить
там же умные люди в МФВ, а не как наши 73% зебилов..
они понимают что дать денег клоуну, это всё равно что утопить их ниагарском водопаде
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13.02.2021 22:13 Ответить
а я всегда думал что МВФ выделяет деньги стране, а не конкретно президенту, но хотя вам виднее, при порохе наверное было иначе)
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14.02.2021 08:31 Ответить
уважали за то что он английский знает? больше причин не вижу...
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14.02.2021 10:00 Ответить
МВФ поїхав.
Без результату, без грошей, без надії.
Залишивши нас одним на один з найвеличнішим лідером світу. 🤣
Дійсно, сміятися краще ніж плакати.
Тільки як виявилося, сміялися зелефани до 2019 і навіть не помічали цього. Хуженебудєт ...)
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14.02.2021 00:04 Ответить
та неважливо! Президент світового рівня полетів в емірати. В арабів трильйони $$$$, араби позичать в замін на пшеницю.... Чи москалі (бо підсанкціний борт козака також вилетів туди з Мінська) позичать в замін на черговий наступ на Донбасі чи збитий (цього разу вже в еміратах) пасажирський літак....
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14.02.2021 00:42 Ответить
За ЗЕ проголосовали по приколу. В результате прикололи сами себя.
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14.02.2021 00:50 Ответить
МВФ это ключевая часть транснациональной мафии, которая грабит и деградирует страну.
Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдать в рост, иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. (Второзаконие 23:19)
и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. (Второзаконие 28:12)
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14.02.2021 02:48 Ответить
Везде сейчас рекламируют, что Тимошенко лучший вариант премьера. По-видимому ее хотят сделать премьером. Тимошенко, как подруга Коломойского, наилучший вариант для большого дерибана Коломойским. В том числе и дерибана земли, который скоро собираются запустить. Эти все премьеры, что были это проходные варианты для отвлечения. С Тимошенко начнется главный дерибан.
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14.02.2021 02:49 Ответить
Политика иудоглобализаторов не меняется: украинцы должны сдохнуть, сдав все свои накопления в торгсин коммунальные тарифы.
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14.02.2021 04:08 Ответить
"МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов"

Ой, не могу.
Ржака. МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 3011

Жест южно-африканских шахтеров (зачеркнуто) "бубочки"-Зеленского
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14.02.2021 04:28 Ответить
Удивительные люди работают в МВФ, прямо диву даешься: прямым же текстом в Фейсбуке написано, откуда "бубочка" деньги получает, а все равно мотаются, видать, не насмотрелись на "бубочкин" средний палец.
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14.02.2021 04:49 Ответить
МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 3229
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14.02.2021 07:47 Ответить
ЗЕ зарплати собі не скоротять,вони вже анонсували подорожчання харчів а на черзі газ та світло.Комуняки семимільними кроками йшли до комунізму а наша влада нас загоняє до печерного.
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14.02.2021 08:53 Ответить
Оці ж комуняки вони стали тими, що нами керують зараз.
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14.02.2021 10:22 Ответить
Это всё Порох виноват! МВФ не дасть грошей Україні: місія поїхала без результатів - Цензор.НЕТ 9879
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14.02.2021 10:01 Ответить
Жы..две уломилось
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14.02.2021 10:11 Ответить
"МВФ не даст денег Украине: миссия уехала без результатов" - кому деньги давать? Суды разрешают олигархам не платить долги, более 10 млн украинцев живут за чертой бедности, у 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума, электричества не хватает, дороги снегом замело, а президент повёз жену в Абу-Даби жопу греть.
,
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14.02.2021 10:30 Ответить
"Миссия невыполнима" в главных ролях Членограй Оманский...
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14.02.2021 10:48 Ответить
Бакс 50
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14.02.2021 12:45 Ответить
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