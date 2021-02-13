Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
В ходе визита украинской делегации в Брюссель обсуждался вопрос либерализации торговых отношений между Украиной и Европейским Союзом.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена. Это основной месседж от наших европейских друзей во время визита нашей делегации в Брюссель на текущей неделе. О чем говорили с руководством ЕС в вопросах экономики? Прежде и самое главное - дан старт переговорам о дальнейшей либерализации торговли между Украиной и Европейским Союзом. Мы надеемся, что в результате этих переговоров будут увеличены квоты для украинских товаров, которые мы экспортируем в ЕС", - отметил премьер.
Также по его словам, обсуждался вопрос "промышленного безвиза". Уже в ближайшее время будет завершена работа миссии, которая должна проверить готовность Украины к такому режиму.
"Промышленный безвиз" - это доступ украинских непродовольственных товаров на рынки европейских стран без дополнительной сертификации. Третий вопрос - это дальнейшая имплементация законодательства и принципов ЕС в наше законодательство. Именно евроинтеграционные стремления - это "красная нить", которая проходит через всю работу нашего правительства, это наш топ-приоритет", - добавил он.
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Шмигаль: Санкції щодо низки соратників Януковича можна завершувати
Так Шмигаль прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що ЄС може зняти санкції з сина експрезидента Віктора Януковича Олександра, а також кількох інших чиновників його режиму.
"Європа залишається на твердих непохитних позиціях щодо підтримки України, зокрема і в санкційній політиці", - сказав Шмигаль.
"Стосовно окремих фізичних осіб - там де санкції відіграли свою роль, де кошти або цінності, які були вкрадені, повернуті, там санкції можуть завершувати свою дію, але це окрема процедура, яка підлягає окремому розгляду, і діалог про це ведеться між Україною і ЄС абсолютно на професійному рівні, і на рівні законодавчому повною мірою", - додав глава уряду.
У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.
Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, залишаються десятеро колишніх українських високопосадовців.
Ними є: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов та Олександр Клименко. Санкції щодо них продовжені на один рік - до 6 березня 2021 року.
В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства.
А в этом месте завоняло совковым штампом....
Так и проявляетсясовковое нутро.
Сейчас главное - месседжи, на чьей стороне мяч и дать понять. А также - мы по-прежнему поддерживаем ценности. И нерушимо.
Сказал. что интегрируемся взасос. И даже нетрадиционно.
Я думаю, Єрмака не надто чекають в ЄС.
https://www.youtube.com/watch?v=P0V8J6NDEoI
Якщо тебе ютубний цікавить - то ось: Європейська Солідарність
ШМЫГАЛЬ, САНТА КЛАУС И ВОЛШЕБНЫЕ ОЧКИ
ЭПИГРАФ: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме", Никита Хрущев
Если кто-то уверен, что типа премьер-министер на букву Шмыгаль носит на лице очки для улучшения зрения, расслабтесь.
Зрения у этого существа вполне нормальное.
Ибо, существо, подписывающее разные дурные документы от имени государства Украина, по логике должен быть в курсе того, что именно оно подписывает.
Для чего документ нужно предварительно прочитать.
Так что очки у существа не от офтальмолога, а от волшебника.
Точнее, от Санта Клауса, которого в свое время маленький Шмыгаль слезно попросил девайс, с помощью которого можно заглядывать в будущее.
И, о чудо!!!
Санта на мальчонкину просьбу откликнулся...
С тех пор мальчонка, ставший в итоге типа премьер-министром с этим девайсом не расстается.
И, поступив на работу бухгалтером на когда-то крупнейший в мире, но ныне покойный Львовский автобусный завод в 1997 году, с улыбкой смотрел на премьерские потуги Лазаренко, Дурдинца, Пустовойтенко, Ющенко, Кинаха, Януковича, Азарова, Тимошенко, Турчинова, Арбузова, Яценюка, Гройсмана и Гончарука, зная, что в итоге кресло главы правительства начнет греть именно его задница.
Ибо все это видел сквозь свои волшебные очки...
И ничем иным нельзя объяснить факт подписания в Брюсселе совместного документа с президентом Европейского инвестиционного банка (***) Вернером Хойером, согласно которому *** представит Украине кредит в 270 миллионов евро на...
Обопритесь...
На улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта "Борисполь".
После чего существо Шмыгаль протерло волшебные очки, заглянуло в будущее и заявило: - "Сотрудничество с *** позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году"...
Зацените мощу этого оракула...
Смотрить вдаль на девятнадцать лет...
Что, с другой стороны, как бы удобно...
Потому что 2040-й год наступит еще нескоро, а бабло можно будет пильнуть уже сегодня...
Кстати, никто часом не знает, можно ли обращаться к Санте с политическими просьбами?
- Дорогой Санта, очень прошу тебя выполнить заветное желание очень многих хороших девочек и мальчиков из Украины.
Пожалуйста, сперва забери у бывшего мальчки Шмыгаля волшебные очки, а потом преврати его в камень...
Вместе со всей остальной украинской властью...
Очень надо...
Вот посмотри видео про 20 крупнейших стран-экспортеров (торговых) в мире (1970-2021) https://www.youtube.com/watch?v=yV1oryYvofE&ab_channel=WawamuStats
-- на паперти...