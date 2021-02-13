Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена, - Шмыгаль

В ходе визита украинской делегации в Брюссель обсуждался вопрос либерализации торговых отношений между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Интеграция Украины с Евросоюзом и НАТО будет усилена. Это основной месседж от наших европейских друзей во время визита нашей делегации в Брюссель на текущей неделе. О чем говорили с руководством ЕС в вопросах экономики? Прежде и самое главное - дан старт переговорам о дальнейшей либерализации торговли между Украиной и Европейским Союзом. Мы надеемся, что в результате этих переговоров будут увеличены квоты для украинских товаров, которые мы экспортируем в ЕС", - отметил премьер.

Также по его словам, обсуждался вопрос "промышленного безвиза". Уже в ближайшее время будет завершена работа миссии, которая должна проверить готовность Украины к такому режиму.

"Промышленный безвиз" - это доступ украинских непродовольственных товаров на рынки европейских стран без дополнительной сертификации. Третий вопрос - это дальнейшая имплементация законодательства и принципов ЕС в наше законодательство. Именно евроинтеграционные стремления - это "красная нить", которая проходит через всю работу нашего правительства, это наш топ-приоритет", - добавил он.

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