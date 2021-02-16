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На керівні посади в САП подали документи вже понад 120 претендентів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На керівні посади в САП подали документи вже понад 120 претендентів

Документи на керівні посади в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі подали понад 120 кандидатів.

Про це повідомив член конкурсної комісії Роман Куйбіда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Документи подали вже понад 120 кандидатів", - сказав Куйбіда.

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Він додав, що наразі це сукупна кількість претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримки державного обвинувачення та представництва у суді САП.

За його словами, це ще не остаточна кількість кандидатів, оскільки конкурсна комісія протягом тижня очікує на надходження документів від кандидатів на керівні посади в САП, відправлених поштою.

Як повідомлялося, 25 січня стартував конкурс з обрання очільника САП. Термін прийняття документів закінчився 15 лютого.

Заступник генерального прокурора – керівник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року.

Автор: Наталя Джума
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Зробили Зєльониє б відкритий аукціон - чія сума більше... І податки в держбюджет з того бабла щоб заплатили.
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16.02.2021 10:19 Відповісти
Ідіотіна . . . а відбивати вкладене як будуть прокурори? На тобі?
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16.02.2021 11:03 Відповісти
дерьмак уже провел "конкурс" - нечего хлопці там ловить.
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16.02.2021 10:29 Відповісти
Гайки крутить ніхто не хоче, а от руководіть дуже хочуть... На керівні посади в САП подали документи вже понад 120 претендентів - Цензор.НЕТ 664
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16.02.2021 10:33 Відповісти
На руководящие должности в САП подали документы на рассмотрение брату Ермака уже более 120 претендентов. Но во главе САП уже решено поставить Татарова,как самого опытного
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16.02.2021 10:50 Відповісти
Вот все 120 и расстрелять за излишнюю скромность. Тем самым уменьшив количество коррупционеров завтрашнего дня.
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16.02.2021 11:12 Відповісти
тЮзика на руководящую должность в специализированной антикоррупционной прокуратуры! Он знает, таксу за месяц и зЕлоха не обидит!
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16.02.2021 11:41 Відповісти
 
 