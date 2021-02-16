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На руководящие должности в САП подали документы уже более 120 претендентов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На руководящие должности в САП подали документы уже более 120 претендентов

Документы на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре подали более 120 кандидатов.

Об этом сообщил член конкурсной комиссии Роман Куйбида, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Документы подали уже более 120 кандидатов", - сказал Куйбида.

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Он добавил, что в данное время это совокупное количество претендентов на три должности: заместителя генпрокурора - руководителя САП, заместителя руководителя САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства поддержания государственного обвинения и представительства в суде САП.

По его словам, это еще не окончательное количество кандидатов, поскольку конкурсная комиссия в течение недели ожидает поступления документов от кандидатов на руководящие должности в САП, отправленных по почте.

Как сообщалось, 25 января стартовал конкурс по избранию главы САП. Прием документов закончился 15 февраля. Заместитель генерального прокурора - руководитель САП Назар Холодницкий объявил о своей отставке 21 августа 2020 года.
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Зробили Зєльониє б відкритий аукціон - чія сума більше... І податки в держбюджет з того бабла щоб заплатили.
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16.02.2021 10:19 Ответить
Ідіотіна . . . а відбивати вкладене як будуть прокурори? На тобі?
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16.02.2021 11:03 Ответить
дерьмак уже провел "конкурс" - нечего хлопці там ловить.
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16.02.2021 10:29 Ответить
Гайки крутить ніхто не хоче, а от руководіть дуже хочуть... На керівні посади в САП подали документи вже понад 120 претендентів - Цензор.НЕТ 664
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16.02.2021 10:33 Ответить
На руководящие должности в САП подали документы на рассмотрение брату Ермака уже более 120 претендентов. Но во главе САП уже решено поставить Татарова,как самого опытного
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16.02.2021 10:50 Ответить
Вот все 120 и расстрелять за излишнюю скромность. Тем самым уменьшив количество коррупционеров завтрашнего дня.
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16.02.2021 11:12 Ответить
тЮзика на руководящую должность в специализированной антикоррупционной прокуратуры! Он знает, таксу за месяц и зЕлоха не обидит!
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16.02.2021 11:41 Ответить
 
 