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Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів "ЛНР". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів

Контррозвідники Служби безпеки України затримали в Одеській області командира розвідувально-диверсійної групи одного з підрозділів НЗФ "ЛНР".

За даними слідства, уродженець Луганщини в 2014 році брав участь у захопленні Управління СБУ в Луганській області і забезпечував його "охорону". Згодом продовжив терористичну діяльність і брав участь у бойових діях проти сил АТО/ООС у складі так званого "3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ" як командир розвідувально-диверсійної групи, повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисника було затримано після прибуття на підконтрольну українській владі територію для виконання розвідувальних завдань щодо українських військових об’єктів.

Наразі громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття і затримання зловмисника проводилися під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури

Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів ЛНР 01
Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів ЛНР 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
или Кыва с Рабиновичем возьмут на поруки
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16.02.2021 11:08
+26
а чего вы ему рожу закрыли? сами же говорили что под ногами врага земля должна гореть.... а нам то как его распознавать? а так гда нибудь в полтаве увидел и сразу олабе ему начистил. и чего скромничать покажи личико урод, ты ведь наших солдат смеясь убивал.... не пойму логики? вы его шо исправлять будете поэтому рожу закрыли???
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16.02.2021 11:11
+24
орки наловят предприимчивых таксистов или ностальгирующих по родственникам в ЛыНыРы и обменяют его на этих баранов Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9828
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16.02.2021 11:07
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Отпустят под домашний арест после внесения залога.
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16.02.2021 11:04 Відповісти
под ночной домашний арест
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16.02.2021 11:05 Відповісти
или Кыва с Рабиновичем возьмут на поруки
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16.02.2021 11:08 Відповісти
А Шуфрич, Метверчук, Бойко? Они тоже хотели б!...
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16.02.2021 11:21 Відповісти
надеюсь СБУ не станет почивать на лаврах и наловит еще всяких борцунов за Рюський мир . так что и у этой теплой компании будет возможность отличиться
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16.02.2021 11:28 Відповісти
Вижу гранитный карьер с украинским гранитом и опцж его переносящий вручную-ну а этот -командир группы с кувалдами.....свежий воздух ,простая пища и никто не притесняет общение.....и защита надежная по периметру...
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16.02.2021 13:14 Відповісти
А фамилия урода?
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16.02.2021 11:04 Відповісти
орки наловят предприимчивых таксистов или ностальгирующих по родственникам в ЛыНыРы и обменяют его на этих баранов Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9828
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16.02.2021 11:07 Відповісти
Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач относительно украинских военных объектов???
Для этого есть Ермак и Таран Источник: https://censor.net/ru/v3248172
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16.02.2021 11:08 Відповісти
Как так они свободно лазят через блокпосты?
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16.02.2021 11:10 Відповісти
Анишедетиии...
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16.02.2021 11:11 Відповісти
А у нас есть граница? Вы не задумывались ка каждый день десятки нелегалов у нас оказываются? А для росийской агентуры вообще заморачиваться не надо. Они здесь как у себя дома. За 200гривень любой пограничник пропустит еще и сумки поможет нести.
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16.02.2021 11:14 Відповісти
Оце вже брехня, хіба в цього командира терористів не було 200 грн ? Треба було його пропустити і сповістити органам. Тоді б розкрили його співучасників.
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16.02.2021 13:45 Відповісти
Щоправда, він більше скидається на бомжа.
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16.02.2021 13:50 Відповісти
Бомжі в таких дублянках не шастають !
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16.02.2021 17:16 Відповісти
Гыы... Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8952
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16.02.2021 13:16 Відповісти
Они же наши люди, читай задержали гражданина Украины, а надо задерживать как террористов и судить как врага!
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16.02.2021 16:02 Відповісти
У СБУ оружие уже ничего. На передовую такое бы...
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16.02.2021 11:10 Відповісти
А на передку з "мосінками" сидять, так?)))
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16.02.2021 11:19 Відповісти
калашами..
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16.02.2021 11:26 Відповісти
а чего вы ему рожу закрыли? сами же говорили что под ногами врага земля должна гореть.... а нам то как его распознавать? а так гда нибудь в полтаве увидел и сразу олабе ему начистил. и чего скромничать покажи личико урод, ты ведь наших солдат смеясь убивал.... не пойму логики? вы его шо исправлять будете поэтому рожу закрыли???
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16.02.2021 11:11 Відповісти
потому и не показывают чтоб через неделю его харя не всплыла где нибудь в Луганске с пивом в руке на расслабоне....все будут нервничать, писать об этом...оно сопле надо? обменяют на таксиста и всё.
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16.02.2021 12:26 Відповісти
як то нашо рожу закрили, а хто знає на кого поміняє шмаркля янелоховська цього вилупка рашапоїдного? і де потім спливе це гівно?!?!
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16.02.2021 13:33 Відповісти
Походу ***** уже готовит в Одессе и Харькове *молодые республики*
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16.02.2021 11:11 Відповісти
Готовит еще с 2014 года. Активные граждане, гады, мешают. Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5912
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16.02.2021 11:37 Відповісти
Готовляться. Значить попруть весною, коридор колоть на Крим. Задіяли їх недобите підпілля з сексотів і агентів впливу, які вже здихать і стають тлом. Тому фюрер розуміє, що такого шанса вже їм не буде.
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16.02.2021 11:13 Відповісти
Не только на крым ***** нужен коридор. ***** позарез нужно в ближайшие годы или даже месяцы пробить коридор на приднестровье. Иначе он потеряет там свой контингент а значит и влияние на Молдову.
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16.02.2021 11:31 Відповісти
Вы несомненно правы, ему надо вся Украина, но это у них сверхзадача, а начнут с коридора в Крым, поскольку в тылу им нестабильный безводный Крым будет как бомба замедленного действия.
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16.02.2021 12:00 Відповісти
Уже не получится,даром что-ли натовские корабли фиксируют своё присутствие в Чёрном море.Они могут и не заходить,это лишь напоминание,что район под пристальным вниманием и последствия новой агрессии со стороны рф будут иметь непредсказуемые последствия.
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16.02.2021 15:39 Відповісти
Оркозавры активно проводят разведывательные действия на юге...пуйло решил идти ва-банк, в ближайшее время?
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16.02.2021 11:15 Відповісти
Был направлен для сбора информации на линии разграничения, а задержан в Одесской области... Это как им удется так шастать по Украине?
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16.02.2021 11:16 Відповісти
А в чем помеха для шастанья по территории Украины, если уже попал на территорию? У нас где-то границы имеются между областями?
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16.02.2021 11:18 Відповісти
Після того, як затримали Фортуну, я починаю сумніватися в здатності наших контррозвідників затримувати саме тих самих сепаратистів-терористів...
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16.02.2021 11:19 Відповісти
Хороший....честно все рассказал про дела свои скорбные и дайте ему возможность искупить (или ихкупить ?)
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16.02.2021 11:22 Відповісти
Поскольку этот командир ДРГ точно не украинский патриот, то ему при зелёной власти ничего особо и не угрожает. Так, помурыжат для виду чуток и отпустят с миром, точнее с войной, которую он продолжит.
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16.02.2021 11:25 Відповісти
и зачем скрывать фото, пусть страна знает героя. А родственники и соседи тоже узнают
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16.02.2021 11:26 Відповісти
***** уже давно невтерпежь начать качать Одессу, Харьков, мариуполь. Его тормозит только что Украина до сих пор не согласилась узаконить *лднр* и нельзя снять росийских боевиков с дамбаса и перекидывать дальше в глубь Украины. Как только же Украина поведется на какие то там формулы Штанмаера и прочую лабуду которую ***** нам подсунул, так сразу ждите *зеленых человечков* в Одесской, Харьковской, Черниговской, Сумской и и других областях от Чернигова до приднестровья.
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16.02.2021 11:27 Відповісти
А чому б не двинути відразу на Київ -- там і зміни до Конституції готують зі змінами кордонів, і свої при владі...
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16.02.2021 14:08 Відповісти
Стратегия самого большого завоевателя в истории - Чингиз-Хана, дальним родственником которого является *****, ето прежде чем выдвинуться на большой город, перед етим захватить маленькие селения и набрать в свою армию рекрутов. Не секрет что армия Чингиз-Хана в большинстве состояла из порабощенных ранее племен и украденных и перевоспитанных детей. ***** 1 к 1 перенял стратегию Чингиз-Хана. Вы только внимательнее все проанализируйте. Все захваченные *****м территории имеют только росийских кураторов и предводителей. Все же другое в том числе и финансирование и местная армия держатся только на етих кураторах. ***** в кремль только перечисляется дань. Согласитесь, ниодной армии в мире по другому не удастся удерживать такую огромную территорию ни финансово ни физически.
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16.02.2021 14:22 Відповісти
Поетому ***** захватил сначала крым и там пополнил свою армию ордынцев, которые благодаря нашему продажном правительству безпрепятственно после захвата крыма переехали на дамбас. Пополнив дамбаситами свои войска (для етого порезал все предприятия и шахты чтобы мужикам небыло больше выхода как идти в армию) пойдет на Одессу, Харьков, Мариуполь, Сумы, Чернигов. А как говорил Жирик еще в 2014 году, после захвата всего левобережья, у Киева отрезанного от моря и ресурсов не будет другого выхода как или капитулировать или присоедениться к Польше, Венгрии и Румынии частями, для чего им придется с Рашки снять санкции чтобы подписать мир и узаконить передел территорий.
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16.02.2021 14:28 Відповісти
У Чернігові "зелені ує#анці" точно нічого не вловлять. ДуУже багато активних патріотів зі зброєю.
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16.02.2021 15:05 Відповісти
Гусеничным трактором ноги ему переедьте чтобы через границу больше не бегал
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16.02.2021 11:31 Відповісти
Веретюк И. - директор макеевского Трубопрома (собственность Азирова), активный регионал, сейчас директор Коневодства Украины. Его надо брать или не надо?
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16.02.2021 11:40 Відповісти
А Зеленский поменяет его на какого- нибудь донецкого бомжа или кухарку!!
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16.02.2021 11:58 Відповісти
Расстрелять его и всю семью!
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16.02.2021 12:00 Відповісти
Это чистопородный российский кацап с башкирским акцентом - башкиры не выговаривают ц ч щ, а их "русские" дети имеют специфический выговор этих звуков - шипение.
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16.02.2021 12:34 Відповісти
Башкири -- не кацапи, не плутай прутень з пальцем.
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16.02.2021 14:13 Відповісти
Болван, запомни - все те, у кого расейский паспорт или украинцы с симпатиями к расее - кацапы. Это состояние души а не национальность.
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16.02.2021 18:31 Відповісти
А как он туда попал вообще? - ,но при зебилах вопрос риторический. Отпустят все равно через пару часов - зелупы своих в обиду не дадут.
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16.02.2021 12:49 Відповісти
Вважаю що інформація про затримання диверсантів та шпигунів може бути оприлюднена після їх повного і досконалого "випотрошення". Місяців через два. І обовязково з відкритими мордочками - країна має знати ворога в лице! А до цього часу їх куратори мають чекати і нервувати. А якщо зловлене падло не "колеться" то може і "зникнути без вісти"... Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8869
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16.02.2021 13:37 Відповісти
Рожи терористів треба показувати а не ховати!
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16.02.2021 14:59 Відповісти
Как поймают Якина на кол посадить-это первое дело! А уж опосля....
" х/ф Иван Васильевич меняет профессию."
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16.02.2021 15:02 Відповісти
ну что тут сказать!!,,чистосердечно признался"осталась самая малость!!,,понять и простить"на крайняк ,,обменять на очередного таксиста"(предполагаю что с высокой вероятностью так и произойдёт) Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9507 Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6657
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16.02.2021 15:20 Відповісти
Одні ловлять,а інші відпускають. Одні життям своїм ризикують,інші....чужим. А потім знову звідкись візьметься медведчук з єрмаком і дружньо все на пачку цигарок обміняють.
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16.02.2021 17:01 Відповісти
А почему самый главный командир разведывательно-диверсионной группы по хвамилии Медведчук на свободе и без охраны ?
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17.02.2021 15:57 Відповісти
 
 