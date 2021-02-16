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Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений НВФ "ЛНР".

По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его "охрану". Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал в боевых действиях против сил АТО / ООС в составе так называемого "3-го Станично-Луганского батальона НДС ДШБ" в качестве командира разведывательно-диверсионной группы, сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач относительно украинских военных объектов.

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Сейчас гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов ЛНР 01
Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов ЛНР 02
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Топ комментарии
+30
или Кыва с Рабиновичем возьмут на поруки
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16.02.2021 11:08
+26
а чего вы ему рожу закрыли? сами же говорили что под ногами врага земля должна гореть.... а нам то как его распознавать? а так гда нибудь в полтаве увидел и сразу олабе ему начистил. и чего скромничать покажи личико урод, ты ведь наших солдат смеясь убивал.... не пойму логики? вы его шо исправлять будете поэтому рожу закрыли???
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16.02.2021 11:11
+24
орки наловят предприимчивых таксистов или ностальгирующих по родственникам в ЛыНыРы и обменяют его на этих баранов Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9828
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16.02.2021 11:07
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Отпустят под домашний арест после внесения залога.
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16.02.2021 11:04 Ответить
под ночной домашний арест
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16.02.2021 11:05 Ответить
или Кыва с Рабиновичем возьмут на поруки
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16.02.2021 11:08 Ответить
А Шуфрич, Метверчук, Бойко? Они тоже хотели б!...
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16.02.2021 11:21 Ответить
надеюсь СБУ не станет почивать на лаврах и наловит еще всяких борцунов за Рюський мир . так что и у этой теплой компании будет возможность отличиться
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16.02.2021 11:28 Ответить
Вижу гранитный карьер с украинским гранитом и опцж его переносящий вручную-ну а этот -командир группы с кувалдами.....свежий воздух ,простая пища и никто не притесняет общение.....и защита надежная по периметру...
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16.02.2021 13:14 Ответить
А фамилия урода?
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16.02.2021 11:04 Ответить
орки наловят предприимчивых таксистов или ностальгирующих по родственникам в ЛыНыРы и обменяют его на этих баранов Контрразведка СБУ в Одесской области задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористов "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9828
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16.02.2021 11:07 Ответить
Злоумышленник был задержан по прибытии на подконтрольную украинской власти территорию для выполнения разведывательных задач относительно украинских военных объектов???
Для этого есть Ермак и Таран Источник: https://censor.net/ru/v3248172
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16.02.2021 11:08 Ответить
Как так они свободно лазят через блокпосты?
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16.02.2021 11:10 Ответить
Анишедетиии...
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16.02.2021 11:11 Ответить
А у нас есть граница? Вы не задумывались ка каждый день десятки нелегалов у нас оказываются? А для росийской агентуры вообще заморачиваться не надо. Они здесь как у себя дома. За 200гривень любой пограничник пропустит еще и сумки поможет нести.
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16.02.2021 11:14 Ответить
Оце вже брехня, хіба в цього командира терористів не було 200 грн ? Треба було його пропустити і сповістити органам. Тоді б розкрили його співучасників.
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16.02.2021 13:45 Ответить
Щоправда, він більше скидається на бомжа.
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16.02.2021 13:50 Ответить
Бомжі в таких дублянках не шастають !
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16.02.2021 17:16 Ответить
Гыы... Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8952
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16.02.2021 13:16 Ответить
Они же наши люди, читай задержали гражданина Украины, а надо задерживать как террористов и судить как врага!
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16.02.2021 16:02 Ответить
У СБУ оружие уже ничего. На передовую такое бы...
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16.02.2021 11:10 Ответить
А на передку з "мосінками" сидять, так?)))
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16.02.2021 11:19 Ответить
калашами..
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16.02.2021 11:26 Ответить
а чего вы ему рожу закрыли? сами же говорили что под ногами врага земля должна гореть.... а нам то как его распознавать? а так гда нибудь в полтаве увидел и сразу олабе ему начистил. и чего скромничать покажи личико урод, ты ведь наших солдат смеясь убивал.... не пойму логики? вы его шо исправлять будете поэтому рожу закрыли???
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16.02.2021 11:11 Ответить
потому и не показывают чтоб через неделю его харя не всплыла где нибудь в Луганске с пивом в руке на расслабоне....все будут нервничать, писать об этом...оно сопле надо? обменяют на таксиста и всё.
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16.02.2021 12:26 Ответить
як то нашо рожу закрили, а хто знає на кого поміняє шмаркля янелоховська цього вилупка рашапоїдного? і де потім спливе це гівно?!?!
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16.02.2021 13:33 Ответить
Походу ***** уже готовит в Одессе и Харькове *молодые республики*
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16.02.2021 11:11 Ответить
Готовит еще с 2014 года. Активные граждане, гады, мешают. Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 5912
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16.02.2021 11:37 Ответить
Готовляться. Значить попруть весною, коридор колоть на Крим. Задіяли їх недобите підпілля з сексотів і агентів впливу, які вже здихать і стають тлом. Тому фюрер розуміє, що такого шанса вже їм не буде.
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16.02.2021 11:13 Ответить
Не только на крым ***** нужен коридор. ***** позарез нужно в ближайшие годы или даже месяцы пробить коридор на приднестровье. Иначе он потеряет там свой контингент а значит и влияние на Молдову.
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16.02.2021 11:31 Ответить
Вы несомненно правы, ему надо вся Украина, но это у них сверхзадача, а начнут с коридора в Крым, поскольку в тылу им нестабильный безводный Крым будет как бомба замедленного действия.
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16.02.2021 12:00 Ответить
Уже не получится,даром что-ли натовские корабли фиксируют своё присутствие в Чёрном море.Они могут и не заходить,это лишь напоминание,что район под пристальным вниманием и последствия новой агрессии со стороны рф будут иметь непредсказуемые последствия.
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16.02.2021 15:39 Ответить
Оркозавры активно проводят разведывательные действия на юге...пуйло решил идти ва-банк, в ближайшее время?
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16.02.2021 11:15 Ответить
Был направлен для сбора информации на линии разграничения, а задержан в Одесской области... Это как им удется так шастать по Украине?
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16.02.2021 11:16 Ответить
А в чем помеха для шастанья по территории Украины, если уже попал на территорию? У нас где-то границы имеются между областями?
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16.02.2021 11:18 Ответить
Після того, як затримали Фортуну, я починаю сумніватися в здатності наших контррозвідників затримувати саме тих самих сепаратистів-терористів...
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16.02.2021 11:19 Ответить
Хороший....честно все рассказал про дела свои скорбные и дайте ему возможность искупить (или ихкупить ?)
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16.02.2021 11:22 Ответить
Поскольку этот командир ДРГ точно не украинский патриот, то ему при зелёной власти ничего особо и не угрожает. Так, помурыжат для виду чуток и отпустят с миром, точнее с войной, которую он продолжит.
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16.02.2021 11:25 Ответить
и зачем скрывать фото, пусть страна знает героя. А родственники и соседи тоже узнают
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16.02.2021 11:26 Ответить
***** уже давно невтерпежь начать качать Одессу, Харьков, мариуполь. Его тормозит только что Украина до сих пор не согласилась узаконить *лднр* и нельзя снять росийских боевиков с дамбаса и перекидывать дальше в глубь Украины. Как только же Украина поведется на какие то там формулы Штанмаера и прочую лабуду которую ***** нам подсунул, так сразу ждите *зеленых человечков* в Одесской, Харьковской, Черниговской, Сумской и и других областях от Чернигова до приднестровья.
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16.02.2021 11:27 Ответить
А чому б не двинути відразу на Київ -- там і зміни до Конституції готують зі змінами кордонів, і свої при владі...
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16.02.2021 14:08 Ответить
Стратегия самого большого завоевателя в истории - Чингиз-Хана, дальним родственником которого является *****, ето прежде чем выдвинуться на большой город, перед етим захватить маленькие селения и набрать в свою армию рекрутов. Не секрет что армия Чингиз-Хана в большинстве состояла из порабощенных ранее племен и украденных и перевоспитанных детей. ***** 1 к 1 перенял стратегию Чингиз-Хана. Вы только внимательнее все проанализируйте. Все захваченные *****м территории имеют только росийских кураторов и предводителей. Все же другое в том числе и финансирование и местная армия держатся только на етих кураторах. ***** в кремль только перечисляется дань. Согласитесь, ниодной армии в мире по другому не удастся удерживать такую огромную территорию ни финансово ни физически.
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16.02.2021 14:22 Ответить
Поетому ***** захватил сначала крым и там пополнил свою армию ордынцев, которые благодаря нашему продажном правительству безпрепятственно после захвата крыма переехали на дамбас. Пополнив дамбаситами свои войска (для етого порезал все предприятия и шахты чтобы мужикам небыло больше выхода как идти в армию) пойдет на Одессу, Харьков, Мариуполь, Сумы, Чернигов. А как говорил Жирик еще в 2014 году, после захвата всего левобережья, у Киева отрезанного от моря и ресурсов не будет другого выхода как или капитулировать или присоедениться к Польше, Венгрии и Румынии частями, для чего им придется с Рашки снять санкции чтобы подписать мир и узаконить передел территорий.
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16.02.2021 14:28 Ответить
У Чернігові "зелені ує#анці" точно нічого не вловлять. ДуУже багато активних патріотів зі зброєю.
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16.02.2021 15:05 Ответить
Гусеничным трактором ноги ему переедьте чтобы через границу больше не бегал
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16.02.2021 11:31 Ответить
Веретюк И. - директор макеевского Трубопрома (собственность Азирова), активный регионал, сейчас директор Коневодства Украины. Его надо брать или не надо?
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16.02.2021 11:40 Ответить
А Зеленский поменяет его на какого- нибудь донецкого бомжа или кухарку!!
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16.02.2021 11:58 Ответить
Расстрелять его и всю семью!
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16.02.2021 12:00 Ответить
Это чистопородный российский кацап с башкирским акцентом - башкиры не выговаривают ц ч щ, а их "русские" дети имеют специфический выговор этих звуков - шипение.
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16.02.2021 12:34 Ответить
Башкири -- не кацапи, не плутай прутень з пальцем.
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16.02.2021 14:13 Ответить
Болван, запомни - все те, у кого расейский паспорт или украинцы с симпатиями к расее - кацапы. Это состояние души а не национальность.
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16.02.2021 18:31 Ответить
А как он туда попал вообще? - ,но при зебилах вопрос риторический. Отпустят все равно через пару часов - зелупы своих в обиду не дадут.
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16.02.2021 12:49 Ответить
Вважаю що інформація про затримання диверсантів та шпигунів може бути оприлюднена після їх повного і досконалого "випотрошення". Місяців через два. І обовязково з відкритими мордочками - країна має знати ворога в лице! А до цього часу їх куратори мають чекати і нервувати. А якщо зловлене падло не "колеться" то може і "зникнути без вісти"... Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 8869
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16.02.2021 13:37 Ответить
Рожи терористів треба показувати а не ховати!
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16.02.2021 14:59 Ответить
Как поймают Якина на кол посадить-это первое дело! А уж опосля....
" х/ф Иван Васильевич меняет профессию."
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16.02.2021 15:02 Ответить
ну что тут сказать!!,,чистосердечно признался"осталась самая малость!!,,понять и простить"на крайняк ,,обменять на очередного таксиста"(предполагаю что с высокой вероятностью так и произойдёт) Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 9507 Контррозвідка СБУ в Одеській області затримала командира розвідувально-диверсійної групи терористів "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6657
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16.02.2021 15:20 Ответить
Одні ловлять,а інші відпускають. Одні життям своїм ризикують,інші....чужим. А потім знову звідкись візьметься медведчук з єрмаком і дружньо все на пачку цигарок обміняють.
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16.02.2021 17:01 Ответить
А почему самый главный командир разведывательно-диверсионной группы по хвамилии Медведчук на свободе и без охраны ?
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17.02.2021 15:57 Ответить
 
 